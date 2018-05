Más de tres décadas comiendo fuera de casa

Voz 1 00:00 tu única rito

Voz 2 00:06 once y cincuenta y dos minutos una hora menos en Canarias Sevilla es una ciudad que da para mucho Sevilla tiene también sus leyendas esos misterios como estamos en una Feria Aeroespacial bienvenidos a la nave el Hemisferio Arévalo

Voz 3 00:29 novia Mari hay una leyenda que cuenta que un hombre lleva treinta y seis años

Voz 2 00:39 comiendo y frenando fuera de casa todos los días ininterrumpidamente es eso cierto absolutamente cierta treinta años treinta y tantos años comiendo siempre en la calle señalando la mayoría que sea lo que es una repita conmigo vitrocerámica bueno realmente no lo sabía está llamada pusieron en mi casa pero José Mari como puede llevar usted de verdad treinta y seis años que se habla mucho de usted en Sevilla cuando llegas aquí te ayuno en Sevilla que lleva XXXVI deteniendo fuera casa todavía

Voz 4 01:19 eso sí bueno eso es porque yo me quedé sin padres relativamente chico entonces una vez quince a la carrera de Derecho de la termine pronto

Voz 2 01:33 fue profesor de Derecho Civil y efectivamente

Voz 4 01:36 entonces me me que era una persona que lo luchaba especialmente que el tema de cocinar y toda esta historia no dio mucha facilidad pues para que nosotros aquí me apetecía era hicieran vive en la calle entonces yo desde muy temprana edad me acostumbra mucho la calles salía mucho sitio buenos y muchos en Sevilla ir pese a muchos es mucho principal la calle es que no sabes lo que va comunicaba vía Lasarte

Voz 2 02:00 pues allá haya pero que esta es una cosa que que haya algún restaurante en Sevilla al que usted no haya ido

Voz 4 02:09 pues bueno alguno habrá pero a la mayoría ido voy con cierta frecuencia Sevilla

Voz 2 02:15 todos los días sí sí sí

Voz 4 02:17 repito muchas veces Galván Sevilla tenemos una cuestión importante que es que queremos eh lo episódico lo perdurable entonces gusta tendemos aquí tenemos que venir mañana que tienen todas las semanas aquí tenemos cabrito como misa por esta lucha que tenemos de se episódico lo pasajero perdurable Este

Voz 2 02:35 cuando usted entra en un restaurante usted le abrazan allí cuando llegue allí hasta aquí José Mari un abrazo buen foto suya

Voz 4 02:41 la realidad es que tengo que reconoce que mirar también bienvenida en la mayor parte de los sitios personas

Voz 2 02:47 mejor clima para ver mejor cliente que usted

Voz 4 02:49 símbolo cliente el camarero bueno de verdad pues te saluda no te da demasiada conversación no centro importantísima o justa necesaria los gustos en siempre hablándonos nunca se debe meter demasiado en tu vida IM así uno tampoco debe entablar relación con el Madero no de Navarra así porque si no esto va en detrimento del servicio que está apretando y eso

Voz 2 03:15 usted la cocina su casa sabe cómo es más al menos sabe más los está herida

Voz 4 03:21 acaso no sé absolutamente nada yo cuando me pusieron la placa la inducción no pues de una marca conocidísima me voy a decir bueno se llevaba tres años en mi casa sin encender la famosa plaga vamos a lo sería sábado tres años la niña que me puso la casa me dijo estaba mejor marca me recomendó otra marca distinta para el frigorífico otra para el micro palos no yo un día vivo ha visto cómo funciona esto sí debía todos los botones

Voz 2 03:52 sin miedo venga

Voz 4 03:54 me voy a ver cómo se hace nada de nada entonces le llamé a la casa mi cosa mi ven y Casemiro divo miente que significa en alemán ha no lo sabemos digo pues tú no pensemos sevillana esto lo mucho por aquí estamos anda bien al técnico de comprobación y me está usted sabe que esto eléctricos hecho Faldo enchufado abrió abrió te salen metros ya vio una sufre como en mi cabeza chuzos encendió me cobró ciento treinta grupos la visita yo muy sevillano de pues barato me parece traslado

Voz 2 04:40 ya queda amor propio eso hay que chupar de verdad que no no se cansa no ha habido una tarde que usted diga era casi no voy a poner una serie Juego de Tronos

Voz 4 04:56 vamos básicamente yo no me caso y dado de comer cual viste siempre hay cerveza y eventualmente porque compró por kilo las pruebas de de mal muy claras traen en San Pedro del Pinatar claro estilo porque es es porque eso lo pagaremos

Voz 2 05:15 por si hay una emergencia pero fuera de eso no tengo en mi casa

Voz 4 05:17 a mí me decía siempre a David yo como una guerra diga que es en su casa lo tendré que coger la tira por me vi cómo me las tienes pues pariente porque hemos tenido nunca nada por tanto temprano no supo nada hasta el medio día porque además que los lo apetito cuadrillas de comer con mucho calor y quiero ir con mucho apetito porque para mí comemos todos los días en una fiesta una fiesta diaria

Voz 2 05:43 que no sé si eso no sé si usted es el ejemplo a seguir o todo lo contrario a mí me está contando esto y no sé si estamos ahora aquí votando una buena idea la radio con toda la contra yo creo que mala dietética

Voz 4 05:53 te por lo visto disparate pero diciendo que hagamos las cosas sin gusto sin placer es una casona como usted seis veces al día pero yo voy a que me se bien sea día en ninguna ningún delito yo quiero tenía apetito lo que no recrearse en el apetito

Voz 2 06:08 José María Gil Arévalo ese el hombre la leyenda es cierta que lleva treinta y seis años uno de

Voz 5 06:14 tras de otro lo que ha contado las claves de la placa

Voz 2 06:18 treinta y seis años comiendo y cenando fuera de casa yo creo que ese ese recorte deportista de élite debe ser lo primero que se Mari muchísimas gracias un abrazo bueno un abrazo

Voz 4 06:30 debía aprovechar los felicitar la socialista María Angélica Chaouki Ancic lo hará un dato importantísimo que haya mucha mujer ingeniero aeronáutico piloto hay que apoyarlos mueren al final porque esa es la igualdad

Voz 2 06:41 eso sí eso hay que usted y el otro también seguimos en hoy

