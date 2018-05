Una carta para reflexionar

Voz 0313

hace tiempo que decidió no practicar un seguimiento diario ni ni escrupuloso escrupuloso exhaustivo de todo lo que genera el mal llamado conflicto catalán pero detenerse de vez en cuando detenerse de vez en cuando aunque sea para ver el paisaje puede no estar nada mal he recibido una carta de Jordi Cuixart el que fuera presidente de Omnium Cultural uno de los líderes independentistas que lleva seis meses en prisión preventiva es una carta cargada de buenas intenciones de reflexión de autocrítica también cuando dice seguro que no hay unos más culpables que otros pero todos somos responsables cuenta también que a partir de conversaciones con otros reclusos con funcionarios con personas que la visitan Le queda claro que dice todos nos hemos explicado muy mal creo que ese sería un buen punto de partida para intentar recoger los costumbres que dentro y fuera de Cataluña los está dejando todo este lío creo también que ese partido se juega al menos en tres campos el político desde luego pero también el judicial evidentemente fue el social el civil y creo que en cualquiera de los tres terrenos nos vendría bien ese ejercicio de sinceridad que propone el preso Cuixart alguien que a mi entender por cierto y lo repito una vez más no debería estar entre rejas ni Andy los otros pero vayamos primero al terreno político cuando hablo de sinceridad pregunto porque la gente de Esquerra Republicana oro de Esquerra Republicana me da igual la gente que en Cataluña en privado abomina de esa especie de Dúo Dinámico que conforman Torre Puigdemont no lo dicen en público porque Ci porque han hecho presiden a alguien como Torra que insulta a los españoles por el mero hecho de serlo como mal menor para que no les llamen traidores por la calle vale hace te hemos pulpo como animal de compañía pero a mi a mi sinceramente no me sirve segundo terreno judicial donde por cierto la imagen de España empieza ya poquito rozar el ridículo con reveses en Alemania en Escocia y ahora hoy mismo en Bélgica veremos en el futuro que dice el Tribunal de Derechos humano pero vamos alguien reconocerá que tal vez digo tal vez acaso la respuesta con prisiones preventivas y todo eso igual ha sido un tanto exagerada claro que se han cometido ilegalidades en Cataluña claro que hay que juzgarla faltaría más pero hombre poquito de por favor no la justicia justicia cuando es proporcional no cuando huele a desmesura y por último en el terreno social en el terreno civil de verdad no hay un montón de catalanes avergonzados por todo este follón y preocupados por la tensión por las coacciones que las hay pues que salgan y que lo digan yo sí estoy avergonzado y lo digo preocupado porque se invoque constantemente el delito de odio porque el otro día casi lleguen a las manos partidarios y detractores del ciento cincuenta y cinco porque ya incluso alguien hable en la radio de bombardear Barcelona no sé estos días apela mucho al diálogo ignoro si desde el convencimiento desde la estrategia pero antes de eso habría que llamar a las cosas por su nombre porque si no conseguimos ponernos de acuerdo ni en el significado de las palabras apaga y vámonos bienvenidos a La Ventana