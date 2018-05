El drama de los bebés robados es un episodio oscuro de nuestra historia

Voz 0313 00:00 voy a contarles una historia que seguro que les sonará una historia terrible vergonzosa que sigue ahí y que hay que recordar de vez en cuando porque la memoria es frágil y se nos olvidan las cosas hubo un tiempo tiempo no muy lejano en que a cientos de madres o más les fueron arrebatados sus hijos inmediatamente después haberlos tenido lo que se conoce como el escándalo el drama de los bebés robados en España no hay cálculos oficiales como es obvio pero bueno algunas estimaciones ojo eh cifran en trescientos mil los niños y niñas que pudieron ser robados adoptados de forma irregular desde principios de los años cuarenta que uno dice bueno una época muy muy duro muy concreta hasta finales de los ochenta es una auténtica barbaridad bueno después de tantos años tanto tiempo con un esfuerzo enorme cientos de madres siguen pidiendo justicia para conseguir que no es fácil quizá algún día reencontrarse con sus hijos

Voz 1 00:55 en mayo del setenta y ocho me la quitaron de los brazos lo tiene en nacer después de tenerla en Francisco Franco dándole el pecho cambiando la abrazando la me la quitaron porque dijeron que le iban a hacer una foto las agarraba pero a ni empezar va llora llora suerte porque pensé que hacia el año y a ella no volvió a verla más

Voz 2 01:14 mi hijo nació en el año ochenta y seis me dijeron que Diego había fallecido yo no me dejaron ver lo que vi con nuevos fue un bulto en papel marrón

Voz 3 01:27 el día veintitrés de julio me robaron me bebe pero ningún juez ni ninguna autoridad política quiere hincar el diente a este tema cuando son miles de niños robados

Voz 4 01:39 eso dos somos un elemento fundamental eh porque cuando encontremos en nuestras madres sabremos si fueron coaccionada robadas todos los hijos que buscamos somos muy importante porque al encontrarlas es cuando se están descubriendo esas tramas de coacción y de robo animales yo soy adoptado yo estoy buscando mi madre hace veinticinco años y por culpa de los archivos de la Iglesia que son los oseznos niegan pues no podemos encontrar desde luego es muy

Voz 0313 02:05 es decir por no decir imposible ponerse en la piel de una madre que lleva toda la vida buscando a un hijo sin la certeza de que vayan encontrarlo o al revés no como acabamos escucha quizá por esa sensación de no haber podido cantar jamás una canción al día de quitaron un grupo de mujeres de la asociación Sos Bebés Robados han creado con el compositor Rafa Sánchez una canción una nana con este nombre hay un hueco en mi alma que esa canción se presenta públicamente mañana

Voz 2 02:51 sabes que yo nunca nada no tuvimos que de mi alma secuestrado seguida

Voz 0313 03:11 en el horizonte judicial hay que decir que la única monja imputada sor María falleció antes de ser juzgada pero pero hay una fecha para el juicio próximos veintiséis y veintisiete de junio un proceso contra el doctor Eduardo Vela acusado entre otras cosas de participar en el robo de Inés Madrigal que nació en mil novecientos sesenta y nueve y que fue sustraída de sus padres biológicas hoy se asoma a la ventana desde los estudios de Radio Murcia Inés Madrigal buenas tardes

Voz 6 03:38 hola Carles buenas tardes dineros bienvenido ya que nuestro

Voz 0313 03:40 Brito en Madrid Mari Cruz Rodrigo presidenta de la asociación Ve robados Mari Cruz buenas tardes bienvenida qué tal como

Voz 7 03:46 buenas tardes Sos Bebés Robados Madrid Madrid Madrid

Voz 0313 03:48 sí hay una en cada hay una asociación en cada lugar en cada en cada ciudad en cada provincia Inés empecemos con lo suyo cuando cuando se dio cuenta de que podía ser una una bebé robada en qué momento tiene algún dato alguna pista que les permita pensar eso

Voz 6 04:00 en el año dos mil diez en el año dos mil diez estoy ojeando el país y me encuentro a Antonio Barroso contando pues su caso de que fue comprado a unas monjas a en Zaragoza a plazos Él y su amigo Juan Luis hola a plazos a plazos porque Iván cada agosto iban a ver a la monja a Zaragoza a darle pues el pecuniaria correspondiente iraquí bueno pues fue un mazazo no el decía que lo tenía todo falsificado yo no sabía sabía que había nacido en Madrid Hay poco más en la clínica San Ramón se hablaba de la clínica San Ramón me puse en contacto con él y ahí empezó todo pedir documentación

Voz 0313 04:42 tienes

Voz 6 04:43 en principio nada en principio se supone que fue un fue y un regalo porque no me podía morir

Voz 0313 04:51 pero en pista de lo que pudieron pagar

Voz 6 04:53 creo que el fondo de todo esto es un negocio

Voz 0313 04:56 eso iremos ahora no porque en el fondo de esta historia lo negó dinero sí pero ante todo se para llegar al juicio el camino ha sido complicado también además entremedias su madre de adopción murió ya

Voz 6 05:08 murió en el año dos mil dieciséis en diciembre hace muy poquito ha sido largo y arduo gracias a ya estamos aquí porque ya lo contaba todo bueno lo que es una vergüenza es que todo el mundo sabe que aquí se han vendido niños que hemos ido al supermercado de España Europa y Sudamérica durante sesenta años de bebés qué bueno que el primer juicio sea éste después de que se han archivado miles de denuncias entonces eso es lo lo patético no lo lamentable varios

Voz 0313 05:38 Bruce y su caso Nos uno puede contar a los oyentes de La Ventana cuál es su historia

Voz 7 05:42 buenas tardes Inés buenas tardes

Voz 6 05:45 hola cariño mío me caso

Voz 7 05:47 en Madrid el año mil novecientos ochenta en el Hospital doce de Octubre de Madrid

Voz 0313 05:53 no obstante ayer que no son los años cuarenta es que es así

Voz 7 05:56 debe a mi hijo lo estuve viendo la incubadora durante cinco días porque fue un bebé de siete meses el el sexto día cuando fuimos a verle porque yo me fui a mi casa quinto día yo me fui a mi casa al sexto día volvimos a verle cuando volvimos el niño no estaba nosotros pensamos que había pasado a las otras incubadora para estaba el niño ya para darnos entonces cuando nos dijo las dos enfermeras que quería hablar una doctora con nosotros esa señora yo creo que sabe dónde está mi hijo pero nunca he dicho su nombre jamás lo voy a decir solamente lo sabe el abogado mi marido yo porque no sé a lo mejor me puedo equivocar que les dijo sobre esa doctora Nos dijo es muy cruel lo que nos dijo no digo que el niño había fallecido entonces mi marido le dijo vamos a ver prepararme en primero me dijo lo que sí que os pido por favor que tú sigas trayendo la leche al hospital desde Fuenlabrada que vivido siempre al hospital doce de Octubre horas un paseo pero en el año ochenta que había solamente una dirección de autobuses era bueno era bota y merienda yo tenía un bebé de un año en qué cabeza cabe que yo voy a ir a una sala llena de madres dando el pecho a sus hijos y ellos sacarme la leche para los demás creo que así que aunque mi hijo hubiera muerto creo que esta señora era muy cruel para decirme eso luego también Nos dijo una cosa como mi marido es un señor muy tiquismiquis fiel quiere todo muy bien hecho Le dijo ayer que no hemos tenido un grano que hemos tenido un hijo yo quiero uno telas y ella decía pero para que si es como si el niño no hubiera nacido pues si es un bebé pequeño que no haya a ningún sitio entonces mi marido dijo que no que él tenía que tener el niño que quería enterrar el niño nosotros tenemos Santa Lucía desde que hemos batido entonces los dice bueno vamos a ver vamos a ver ya muy enfadada vosotros tenéis doscientas mil pesetas no que ella me pidiera el dinero que nos iba a costar el entierro no sea que eso quede muy claro ya no me pedía el dinero quién tenía doscientas mil pesetas en el año ochenta Un matrimonio con veintiún año y un niño de un año recién metidos en el piso no lo teníamos ni teníamos nadie que nos diera el dinero claro hay menos paro ahí nos dejó KO luego pasamos por el registro en el registro erróneo

Voz 0313 08:12 momento pidieron a verlo

Voz 7 08:15 verlo para despedirse yo la pedía está de rodillas que yo quería despedirme de mi claro porque a mí no me dejó tocar a mi hijo y yo lo he visto bueno con una distancia así ir el niño ley vas viendo cada día mejor yo quería despedirme de mi hijo dijo que no que no que el niño estaba totalmente desfigurado que Bono que posible yo decía pues estos niños se les ha caído el niño lo han desfigurado ellas porque niños y la da un infarto puede estar más o menos Morao negro digo yo yo no entiendo pero desde luego lo que está claro que desfigurado no está bueno pues no nos enseñaron de niño para nada mi marido le dijo taparle la carita deja dejad que nos podamos despedir de él dijo que no que no nos podemos despedir Domiño para nada

Voz 0313 08:53 hay en este momento en que en qué punto de no sé si llamarle procesal no porque no hay proceso de la investigación habla usted de un abogado de un abogada en qué punto está su caso

Voz 7 09:02 el caso es que somos los todo nos separa no eso sí claro

Voz 0313 09:05 escarbando mi caso es de los primeros dos

Voz 7 09:08 el sesenta y una denuncia como Inés estuvimos juntas en la denuncia que me lo archivaron al cabo de mes de año y medio que ni siquiera el fiscal se molestó en mirar nada fui a la plaza Castilla en la Plaza Castilla lo he tenido y lo tenemos en la audiencia pero vamos esto es sanos van archivando cosas y si no lo dejan ahí ya está

Voz 0313 09:30 cuántas personas están agrupadas ahora mismo en estas asociaciones que tienen no yo

Voz 7 09:35 la nuestra tiene casi cuatrocientas cincuenta personas

Voz 0313 09:38 la ira de Murgia aquí hay ciento treinta

Voz 7 09:40 a familias yo me acuso

Voz 8 09:43 Mari Cruz de Pepe López imaginar que un médico una médico con un juramento hipocrático diva a unos padres que su hijo ha fallecido sin que haya fallecido creo que es lo más duro que se puede decir de un profesor de este tipo pero al margen de su lucha personal sin duda encomiable hay ustedes han conseguido garantías a través de las de esta de esta asociación de esos de que hoy ya no se pueda producir esto de que esto no pueda ocurrió en hospitales

Voz 7 10:03 bueno pues mire yo le voy a decir una cosa si hay una cosa que me siento orgullosa yo no tengo hijas tengo un nieto que tiene ahora que hizo ayer catorce meses pero lo que sí que tengo claro es que las hijas de Mis amigas cuando ha tenido en la madre de mi nieto nacido mi nieto es que los niños ya no se les dejan como antes que es que se llevaban los niños y no sabíamos dónde estaban que yo creo que hasta incluso los cambiaban no se daban ni cuenta porque es los niños desaparecían por la noche los traían por la mañana y hasta ahora no ahora los niños no se separan ni de la madre ni el padre que es con los que tienen que estar

Voz 6 10:35 aparte de eso cambió la la legislación y creo que ahora en los hospitales también se les puede inscribir directamente y no hay que acercarse al

Voz 0313 10:42 al registro los registros si no más importa

Voz 9 10:45 es que no los dejan solos ni un minuto exacto usted una idea o alguna pista de quién pudiera ser su su familia su familia biológica bueno algo tenemos hay estamos midiendo meando con una familia de Coria del Río de de Sevilla de la verdad

Voz 6 11:00 bueno pues ahí bastante parecido incluso hasta el vínculo hecho de cómo acaba aparezco yo en Madrid porque a mí me entregan en Madrid a través de un jesuita resulta que este José tenía una mujer y esa mujer estaba casada con un ginecólogo en Sevilla entonces bueno pues se es y además Eduardo Vela había sido eh alumno de este jesuita entonces bueno pues por ahí el vinculo está hecho no

Voz 0313 11:21 pero está hecho no pasa de ahí el acoso o o progresar

Voz 6 11:25 pues de puede puede como dicen en la escuela ahora progresa adecuadamente adecuadamente

Voz 10 11:29 te intenta usted es el proceso personal si quiero decir a los siete años te enteras de quieres

Voz 9 11:36 adoptada mandona a los dieciocho me entero de que soy adoptaron el año dos mil diez Estado entonces ya eso es una realidad

Voz 10 11:43 frente que tienes que asumir después te enteras de que puede ser una niña robada pero los padres que te han adoptado han sido tus padres durante todo

Voz 0313 11:52 este tiempo ese proceso personal tiene que ser muy

Voz 10 11:54 Brown no

Voz 9 11:55 te a ver los lazos los adoptado normal

Voz 6 11:58 ante lo único que sentimos por nuestros padres adoptivos es mucho amor pues puesto agradecimiento no entonces bueno mi madre es una mujer que bueno es todavía en presente increíble era una mujer que siempre ha sido muy valiente y entonces ella con la verdad con su verdad ahí va a todos sitios ir desde el primer principio sea desde desde que esto explota en el año dos mil diez que yo le planteo que yo le digo a entonces ella pues bueno me lo cuenta todo con pelos y señales me dice como el médico le comento que le iba a dar un niño de una chica bien que se había quedado embarazada de que iba a ser madre soltera a los padres no querían y que le iba a simular el embarazo con cojines y bueno de repente pues la llaman de la clínica ya aparezco aparezco yo no entonces bueno pues es nada más que tengo para ella pues eso agradecimiento no Yánez con cuando me enteré de que era adoptada ya les dije porque ella esperó a que yo tuviera trabajo por si acaso me daba pues no sé por marcharme de casa ahí renunciar a ellos enfadada por no haberlo sabido antes y tal yo le dije que nada más lejos de la realidad que muchas gracias por todo lo que habían hecho no me preguntaron

Voz 0313 13:07 eso para terminar para que no se les quedó en el tintero de la experiencia y el periplo que llevan que es largo ir duro y complicado alguna voz alguna cara en el en el ámbito de la justicia les ha dado la razón les sale alguna esperanza algún gesto de complicidad de decir vamos a investigar hasta donde podamos han encontrado en respuesta a una red aunque sea

Voz 7 13:28 a ver yo te voy a decir un dicho madrileño prometo prometo mientras meto una de de lo prometido ya se me ha olvidado todos nos prometen a todos los sitios que vamos gente maravillosa todos los político pero la verdad es que yo no veo nada

Voz 0313 13:43 la justicia Diego algún algún juez algún fiscal alguien con quien hayan hablado ya he dicho vamos a ir hasta el final

Voz 7 13:49 si hubieran llega hasta el final ya habíamos llegado porque es que les estamos dando las cosas machacadas se porque es que nosotros mismos hacemos de hombre si yo te digo las cosas que hemos hecho para buscar hay bueno bueno no se puede con él

Voz 6 14:02 exactamente no se puede contar porque son cosas que bueno que hay muy buena gente por ahí que te va ayudando en los archivos sitio cuando no tienen por qué hacerlo

Voz 0313 14:11 pero de Matute no

Voz 7 14:14 es lo que te piensas que es hijo de aquella irte detrás de coger la polilla que parece que estamos aquí no falta

Voz 6 14:20 no siempre un gran compromiso tanto a

Voz 7 14:23 vive la yo diría que

Voz 6 14:25 sobre todo a instancias políticas no porque todos hacen las fotos con nosotros pero nada no el único por ejemplo que ha tenido así un a mí por ejemplo yo creo que de hecho la fecha del juicio ha salido pronto por el trabajo de las asociaciones de Madrid que es no lo han dejado nunca por qué me invitaron David Carracedo de Unidos Podemos me invitó al Congreso en noviembre para hablar de todo este tema allí prometieron todos absolutamente todos los partidos políticos y cuando se cuando se había que votar a una PNL pues obviamente el PP como casi siempre se abstuvo aunque estos son derechos humanos no nos cansamos de decir que esto son delitos de lesa humanidad la trata de tráficos de bebés que son derechos humanos y que aquí los lo lo político no sirve para nada aquí lo que hay que hacer es poner toda la patología del Estado a a los pies de las víctimas para encontrar a los suyos las madres a los hijos y los hijos a las madres

Voz 0313 15:18 próxima cita el veintiséis y el veintisiete de junio

Voz 9 15:22 no sé si queremos que rece todo el mundo por favor para que el doctor Vela no se muera por favor lo pedimos de corazón que después se puede morir pero por favor es que ha un poquito

Voz 11 15:33 que es algo que no sé no sé si sabe escalas que aquí hay un problema de prescripción os enseguida tú dile a una mujer a una madre que le han robado su hijo que está prescrito y que ya no busque más a su hijo entonces eh por el rebote

Voz 0313 15:47 dónde está

Voz 11 15:48 por eso es exactamente lo que te contesta entonces por eso a ver si con este caso y la jurisprudencia que puede haber pues tenemos un poco de suerte apertura para los demás casos

Voz 0313 15:56 pues bien María Cruz Rodrigo muchísimas gracias a todos

Voz 6 16:00 el otro grandiosa la ventas agradecía al mismo

Voz 7 16:03 el ánimo no falta