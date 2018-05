Voz 0099

00:00

ustedes no beben pero imaginen que Leo esta columna vestida de negro escogido este color porque ayer recibí un mensaje por la vía más trivial menos solemne que conozco los trabajadores de RTVE piden por Whatsapp el apoyo de los ciudadanos en su lucha por la calidad y credibilidad de la radio televisión pública me ha conmovido una de sus frases No cambies de Canal pero no tanto como la relativa indiferencia que su lucha inspira en una sociedad desmoralizada que es incapaz de reaccionar mientras contempla cómo se degrada su patrimonio porque RTVE pertenece a todos los españoles desde luego pero en España ya no existe la moral pública la que fuimos capaces de levantar cedido por el sumidero de la corrupción y la impunidad y el juego sucio la desesperación que impregna a la llamada de los periodistas de RTVE es un síntoma de la fragilidad democrática de este país sí ya sé que hay gobierno en Cataluña que Ciudadanos presionan a Rajoy con el ciento cincuenta y cinco que la disolución de ETA se ha convertido en un problema para algunos que el Estado de Israel ha vuelto a desatar el terror en Gaza que Trump insiste en legitimar una actuación ilegítima y criminal sé que la actualidad proporciona noticias de sobra casi todas malas pero la situación de nuestra radiotelevisión pública es importante también por eso porque los españoles tenemos derecho a conocer esas malas noticias a través de un medio excelente imparcial que sea de verdad de todos por eso aunque no tengo redes sociales en las que difundir su mensaje leo esta columna vestida de negro