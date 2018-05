Ismael Pantoja, canciones de autor en tono de copla

Voz 2 00:00 viva el vino de la traía al premio que mi pregunta es así que el grupo que de aquí tiramos mando claro es el que nos parece un razonamiento muy brillante no le

Voz 3 00:42 Espanyol de un español se es un castigo

Voz 0470 00:48 los españoles son un pueblo hermano un pueblo al que quiero me gusta estar con ellos ver primer aviso para navegantes final para oyentes como siempre que está Javier Coronas con el gusto a muerte Javier buenas tardes

Voz 0871 01:04 buenas tardes y necesitamos un oyente hubo hoy en tasa

Voz 0470 01:07 para qué desempate en el gusto o muerte sean a partir de este momentito

Voz 4 01:10 si quieren si quieres nueve cero dos catorce

Voz 0470 01:13 de sesenta sesenta nueve cero dos catorce

Voz 4 01:15 hasta sesenta coronas saludado Iñaki de la tú

Voz 0470 01:18 R también da alas Shaila blanco de Aróstegui Toni Martínez Especialistas secundarios y el viernes estamos en Salamanca en el Paraninfo de la Universidad en tu tierra profeta en tierra

Voz 1490 01:30 nadie ahora

Voz 0470 01:32 la hacia las cosas de todo Salamanca si bien bien

Voz 5 01:36 el Granca tierra mi ya

Voz 0230 01:40 once Moscoso

Voz 0470 01:43 pero si la Oficina Antifraude de Catalá

Voz 0230 01:45 no cometió fraude Guillén

Voz 6 01:48 Mauricio ocho si a mí me

Voz 0230 01:50 gusta chula vamos a escucharlo de nuevo

Voz 6 01:53 el guión se Marie Klose

Voz 0230 01:57 sí

Voz 3 01:59 el meta fraude ahí es nada

Voz 0230 02:01 los españoles hemos inventado el meta Frau de cometer fraude desde la Oficina Antifraude a Paco a un informe que hecho el tribunal de cuentas catalán geek dice que el ex director de la Oficina Antifraude cobraba irregularmente idioma pagas irregulares algunos subordinados que repartía un poco el dinero de manera subjetiva ACB

Voz 2 02:28 mamá venga hombre el contacto

Voz 0230 02:51 lo más denuncias de fraude es la Universidad Complutense investigar al expediente académico del dirigente del PP

Voz 7 02:59 Pablo Casado la votación ayer del Facebook

Voz 0230 03:02 el diario El Mundo ha publicado hoy que casados esa con la mitad de la carrera en siete años y la otra mitad en un solo curso coincidiendo con su primer año de diputado Pablo Casado asegura que esta información es falsa

Voz 8 03:13 es como si el mundo es falsas y sobre todo

Voz 9 03:16 es una vergüenza y luego tenemos

Voz 0230 03:18 el presidente catalán Quim Torra

Voz 0871 03:27 puros de súper porra

Voz 0230 03:29 más de las cosas que se conocen de sus escritos hoy conocemos que es un cómo decirlo un friki friki es un friki el día de la red que te crisis socialista os acordáis ya que el peligro es la única autoridad soy yo aquel día Quim Torra estaba en las puertas de la sede del PSOE Cachón negándose de la crisis escribiendo un mensaje

Voz 3 03:52 toma federalismo el Senado Barcelona

Voz 0230 03:57 Pedro Sánchez escribía hay muchas cosas que ver en Madrid pero el mejor espectáculo Hoyos este la verdad es difícil imaginar a Josep Tarradellas Jordi Pujol o Artur Mas a Puigdemont vaya pero no es difícil estoy ahí yendo a la sede de otro partido que está si esa cachondeo darse en Twitter donde vamos señorita vamos a decirlo delicadamente a lo largo de su historia Cataluña tenido políticos con más prestigio en España y en Europa poco Torrente Torrente catalán Quim Torra en India

Voz 11 04:42 de momento twiterías bueno con el escándalo montado en torno a Pablo Casado Mou de Triana

Voz 7 04:50 se hace la gran pregunta Se sabe ya así Pablo Casado iba mucho el Eroski

Voz 11 04:57 vamos ahora con Teherán que está perezoso pero a un gran nivel tengo menos ganas de trabajar que el que le puso el nombre a las Montañas Rocosas Benson Señora ha ideado un método de seguridad en el hogar mucho más barato que Securitas

Voz 7 05:10 sí mi método antirrobo para casa es tenerla de tal modo que cuando entren los ladrones piensen que ya se han adelantado vamos a un guía turístico twiterías el chico y en esa casa nació gripe Madariaga dramaturgo y bohemio célebre por su obra Catalina no leches tanto a Juan la sopa novela costumbrista ambientada en el Oslo rural del siglo XVI y cuánto hace que ejerce usted de guía turístico hace cuatro cubatas

Voz 11 05:37 ya acabó con las tutorías con muerta y remataba y esa gente a la que le cuesta detectar la moda

Voz 7 05:43 qué bonito estos pantalones nuevos me acaba atacar un pit bull

Voz 12 05:50 yo

Voz 2 05:57 hombre hombre no la eh dentro

Voz 0230 06:40 de las cosas un poco locas que hay cada día prestamos atención a esta frase de

Voz 13 06:55 el líder

Voz 0230 06:56 el PSOE ha dicho esta mañana que su partido está estudiando la reforma del Código Penal para adaptar el actual delito de rebelión a lo sucedido en los últimos meses en Cataluña porque según Sánchez atención es evidente que lo sucedido en los últimos meses no se corresponde con el delito de rebelión tal y como está ahora hay que escucharlo esto primero de un tirón y luego poco a poco porque realmente lo que dice literalmente Pedro Sánchez es llamativo

Voz 1722 07:25 nosotros estamos trabajando en una modificación del Código Penal que la vamos a presentar en el Congreso de los Diputados porque es evidente que el delito de rebelión tal y como está tipificado en el año mil novecientos noventa y cinco no corresponde al tipo de rebelión que se ha sufrido durante estos últimos meses

Voz 0230 07:45 claro esto sí es evidente que el delito de rebelión no se ajusta a lo que ha sucedido en Cataluña si el PSOE considera evidente esto podemos deducir que el PSOE considera que hay unos políticos en la cárcel acusados de un delito que el líder de la oposición considera evidente que no han cometido eh es que vamos a escuchar escuchamos

Voz 1722 08:04 nosotros estamos trabajando en una modificación del Código Penal

Voz 0230 08:08 en La Habana presentar lo vamos a presentarme

Voz 1722 08:10 congreso de los diputados habrá que escuchar a los diputados

Voz 0230 08:13 aquí hace falta una reforma del Código Penal porque sí

Voz 1722 08:15 evidente evita que el delito de rebelión tal y como está tipificado en el año mil novecientos noventa y cinco no corresponde al tipo de rebelión que sea ha sufrido durante estos últimos meses

Voz 0230 08:27 vamos si ese video el líder del PSOE dice que es evidente que en España hay líderes políticos elegidos en las urnas que están en la cárcel acusados de un delito que no se corresponde no no pueden haber cometido porque no se ajusta a lo que dice el Código Penal esto raro le parece tan evidente que van a proponer una reforma del Código Penal pero lógicamente no les pueden condenar

Voz 3 08:49 por el Código Penal nuevo una lesión te lo digo todo lo digo todo

Voz 0230 08:55 poco raro esto la fiscalía belga la justicia belga se opone a la entrega de la justicia española lo venimos contando todo el día se opone a la entrega de la justicia española de los ex consejeros catalanes huidos a Bélgica el fiscal belga dice que el juez Pablo Llarena ha presentado Mal su petición en el tribunal alemán dijeron como en las centralitas telefónicas antiguas no va a haber

Voz 14 09:19 bueno a ver dice usted rebelión rebelión reunión rebelde

Voz 0230 09:22 es rebeldía repeluco no por rebelión no me viene nada eh dijeron en el tribunal alemán al juez Llarena en Bélgica dice el fiscal miren no lo siento le falta usted

Voz 3 09:34 el juez Pablo Llarena hace las cosas muy mal o en la justicia europea El están tocando las narices mira un escrito del juez Pablo Llarena

Voz 15 09:47 tú has been

Voz 0230 09:50 si leemos en El País que el Tribunal Supremo eh reprocha la justicia belga su falta de compromiso

Voz 0871 10:00 lo que nos faltado una guerra de jueces con el tribunal alemán pasó también lo mismo los jueces alemanes dijeron pues nos entregamos a Puche Mon y el Tribunal Supremo reaccionó diciendo

Voz 0230 10:10 el desconocimiento de un tribunal alemán no nos va confunde ahora también ahora se habla del desconocimiento de la justicia belga así que podríamos establecer que que bueno que hay algo de lo que en técnica jurídica se conoce como niños

Voz 15 10:25 en leyes

Voz 0230 10:28 al final lo que pasa es que en la Unión Europea tienen que estar flipando con los españoles hemos presentado nuevo presidente catalán a un señor que ha dejado escrito cosas cosa más nazis

Voz 16 10:36 buenos días

Voz 7 10:39 has hablar

Voz 0230 10:42 poco Ortí pago el sapo constipado al ministro de Hacienda está diciendo que no le consta malversación y el líder del PSOE le parece evidente que no hay rebelión

Voz 7 10:55 no se para deben

Voz 0230 10:58 por en la Unión Europea es verdad que la única vez que se ha pronunciado públicamente en la Unión Europea ya lo hemos puesto aquí varias veces fue Donald Tusk el presidente del Consejo Europeo para decir uno no tomen decisiones unilaterales que hagan el diálogo imposible to

Voz 17 11:13 los de cese de Schuster Make facha todavía LOC en Pozo ir recuerde

Voz 0230 11:19 en que el afuera es como algo con los signos hizo en Barrio Sésamo recuerden que la fuerza de los argumentos es mejor que el argumento de la fuerza

Voz 17 11:26 pecados de Foz aquí homenaje es Albaicín data desde aquí un momento fondo

Voz 0230 11:32 esto los lo dijeron hace siete meses nadie en la Unión Europea ha dicho nada distinto no es imposible imaginar que desde las instituciones europeas esté presionando a las autoridades españolas para resolver todo esto de otra manera al final no entra en los Pirineos un cartel que diga dejen no se paz resuelva sus cosas ustedes déjanos tranquilos o el último una cosa que siempre hay que hacer si se entierra una caja fuerte llena de tesoros en el jardín del vecino establecer un sistema de vigilancia muy importante nos lo cuenta Nerea Aróstegui

Voz 0159 12:02 encuentro enterrada en su jardín en una caja fuerte Yllera de su vecino vecinos el titular que podemos leer Que punto es Matthew Manuel contrató a una empresa de paisajismo para reemplazar algunos árboles que habían quedado dañados en su patio trasero durante las obras los operarios encontraron enterrada una caja fuerte al principio pensaron que tenía cierta relación con la electricidad pero al final encontraron bolsas de dinero en efectivo oro diamantes y otros enseres de valor en uno de los papeles también se encontraron que identificaban quién era el dueño de esa caja era un vecino de Enmanuel aunque él solo lo conocía un poquito de pasada bueno se acercó a la casa y el hombre el explicó que esta cajas el habían robado en dos mil once que no conocía en absoluto porque estaba en ese jardín que vamos que había perdido la esperanza por completo de recuperarla como un agosto modelos como

Voz 0470 12:50 sí más o menos se Matthew

Voz 18 12:53 Manuel ahí está

Voz 5 12:56 sí sí sí sí

Voz 13 13:03 no

Voz 0871 13:07 Especialistas secundarios bueno

Voz 11 13:09 de comprobar hasta aquí suele venir por aquí para traernos alguna noticia extravagante no de estas de pero qué me estás contando debería que dices no pues hoy nos ha pasado una cosa que tenía dos pues nos ha pasado una nosotros una que además traer protagonista es una historia muy bonita de un hombre que se subió a un árbol eso sería titular un hombre se subió a un árbol este caballero rampante se llama magnánimo hola magnánimo qué tal buenas tardes

Voz 5 13:35 me va bien

Voz 19 13:39 gusta madre me llamaba

Voz 11 13:44 bueno pues si en Magny usted se subió a un árbol para rescatar una cometa

Voz 19 13:49 aunque que yo sí estaba llorando a yo ya que al niño llora que te pasa chaval le dije pues me dice Maqueda la cometa enganchada en ese árbol

Voz 11 14:00 entonces la ayudas claro ella llorando

Voz 19 14:02 los hijo de una atractiva divorciada que voy a hacer porque iba a ser ayudaba claro así que me subí yo al árbol y te sorprenderá lo que pasó a continuación

Voz 11 14:14 pero ahorita Tonys acortado también un poquito de línea vamos a través se ha cortado hola buenas e magnánimo se ha cortado estaba usted

Voz 19 14:24 no nos ha cortado por lo que se quejó de que el titular de mierda que no dice nada pasa lo que pasa pasado nunca ha visto nada igual para que la gente pique entre ahora no yo a vosotros kazajo kazako sienta

Voz 0871 14:39 vale

Voz 11 14:40 sienta mal mire pues se escuche encajó la crítica en nombre de todos los medios de comunicación pero puede seguir con la historia por favor

Voz 19 14:46 ah bueno queréis si creemos a bueno claro es querer me subí al árbol me costaba pero finalmente llega arriba el problema es que la cometa estaba al final una rama si cuando me apoyé crujió un poquito vale tres cosas que nunca debes hacer

Voz 0871 15:04 juego

Voz 11 15:06 mira yo estoy viendo cómo va a marcar otra vez pero la última ya eh eh magnánimo por favor qué tres cosas no se pueden hacer nunca que cruje

Voz 19 15:17 uno comerte la bien nunca le suena como la cita pero no es comestible veremos con carta de ella apoyarse en ella porque puede ceder llevando no le yo me apoya eh a pues ya está país de no por el niño se suerte aquel aunque esto de ahora que bastante gordas y amortiguó la caída menos mal menos mal verdad chica la cometa se queda claro dije lo siento chaval a recuperar tu Cometa Hay ha escrito la increíble reacción de un niño de diez años

Voz 11 15:47 no yo me estoy bastante tenga la última la última vez que llevamos este tío a ver cuál fue la increíble reacción de un niño de diez años

Voz 19 15:58 con revólver la frente dijo sube por mí por mi cometa o Pinto rojo al césped

Voz 11 16:05 qué gracioso hablé con una persona mayor que cuál fue tu respuesta

Voz 19 16:08 o expuesta Oscar el año no

Voz 11 16:12 ya hemos llegado más más pero no no vasca y además a ser

Voz 5 16:22 vamos a aguantar

Voz 19 16:30 dejé cuando me amenace chaval asegura tener apuntarme arma no con el dedo niñato

Voz 11 16:38 exacto

Voz 5 16:38 tú eres la pena chato y bueno

Voz 11 16:47 mucho mucho menos también la historia del historia sí bastante aguantar

Voz 19 16:51 me alegro mira porque esa era la intención por salvar

Voz 11 16:54 que sí hombre vale saluda a la persona

Voz 19 16:57 la que todo el mundo habla

Voz 5 17:01 yo no lo soy más

Voz 2 17:08 mío

Voz 5 17:14 eran berlinas hemos así

Voz 0470 17:17 en La Ventana todo por la radio con que con con con

Voz 1490 17:21 cuando esta interesante hoy bueno en estos días estamos conmemorando el cincuenta aniversario de María del Mar yo del sesenta y ocho mayo de mayo de dos mil por mayor ha por mayo eh yo no puedo por menos de traer al maridaje musical al cantautor Ismael Serrano ya ese primer éxito titulado Papá cuéntame otra vez no suena no supo hacer una canción que le puso banda sonora a estos acontecimientos que pedían un mundo mejor y que de hecho cambiaron

Voz 17 17:46 mundo Papá cuéntame otra vez ese cuento tan bonito

Voz 20 17:52 sin darme yo estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana guiones de los días en da

Voz 1490 18:09 bueno pues este es la en el hit de Ismael Serrano El primero además tenéis ahora treinta segundos para intentar adivinar qué estudios algo que no sabía porque la música es de Ismael Serrano pero la letra no es de él de quienes os voy a hacer el tiempo del Un dos tres para que responda inspirada

Voz 7 18:25 bueno al quinto Torra de su padre

Voz 1490 18:28 sí muy bien hay los perfectos es padres de Rodolfo Serrano periodista que os parece bueno y ahora por favor un poco de silencio esto es serio porque ya sabéis que yo para esta sección me lustro de noticias de actualidad y esta noticia pues eh pues me ha ya había una pregunta en el aire había una pregunta en el aire pero se ha confirmado hoy en un comunicado de Europa Press ahí y atención porque Isabel Pantoja no irá al Rocío este año

Voz 21 19:06 que me queda

Voz 0871 19:09 en el momento le he siendo

Voz 23 19:21 no ingirieron confesó que me sobra te voy a contarlo

Voz 5 19:32 no nos cuentes nada más Isabel Gracia años indie vive el camino

Voz 1490 19:37 preparar su casa para poder hacerlo por fin este año resulta que no que la reina de la copla prefiere no dejarse ver y evitar así preguntas incómodas de la prensa sobre su hijo Kiko y hasta aquí por la nada pobre bueno más información ahí la tenemos ya sabéis en qué canal y donde podéis encontrar ahora otra nunca os habéis preguntado cómo sonaría el Papa cuéntame otra vez cantado por Isabel

Voz 21 20:00 ha preguntado pero tengo ganas ya deja

Voz 1490 20:04 hemos el giro Serrano S de ese de Tomb un ni tú o estudiantes con flequillo yo no tuvo más que eso es un poco vibrato poco Torremolinos un poco de eso sí que es verdad y lo pasamos por el pasador de convertido cuanto Gil ex sería algo así como Tom Boonen vivir tú queda mucho más con todos vosotros Ismael

Voz 22 20:30 yo lo quiero dedicar a todos los amantes de la canción de autor tiene una letra

Voz 24 20:39 un buen amigo te cuento Tammy de dejan Vermeer

Voz 22 20:46 eso sí los estudiantes

Voz 24 20:49 con yo aquí se daban pantalones con el Rubin de niña en Venezuela donde motera de todo lo que esté dice ves tú sí dado de Cangas a Jofre lo Díaz vino a cuenta de otro de bonita ya que Kerry uno hay que me incluyo FUCI ya nadie veía Pérez Diot Mario de nuevo y como decía aquel día ahí todo Paris tema lo que Teherán ya estaba dedicada tanto los que al final todo quede veía nada nada en una ruta todo lo intentó en repudio en los rincones hay que cede cubrió Guille nadie canta ya no hay paridad pero diría que aún siguen en Plata ha a Ackermann que nace del hay que le coge da que a marchar Ettore queda Paris ahí sin embargo destaca que al igual las sigan cayendo hasta el Louvre quien vivo muy bonito pero duele muere enemigo ni a los demore mueren en dos mil ocho que vean la y y queremos

Voz 8 23:23 qué bonito eh

Voz 2 23:27 la Ventana Francina

Voz 16 23:34 tan

Voz 0470 23:41 no faltan veintitrés minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias seguimos en La Ventana en Todo por la radio en un momentito el gusto o muerte de Javier Coronas también la clase de música Iñaki de la Torre pero antes un poquito Ethel va

Voz 16 23:56 ah

Voz 0470 24:03 les la tele con Marta Estévez y con qué episodio os pregunto

Voz 1490 24:07 a vosotros diríais que es uno

Voz 0470 24:10 deporte tenso es bueno pues serlo pues nada pasearse con uno mismo sí pero no puede jugar fumando eso ya dice mucho tripita encontró cinco

Voz 1490 24:20 bueno yo hasta ahora había visto líos pues en el fútbol baloncesto en el tenis pero en el gol bueno sí tuvo el domingo pasado torneo The Players Championship el considerado el quinto grande del año salida de Sergio García en el hoyo doce pasa esto

Voz 25 24:40 pero es que ya lo de una puta vez jazz

Voz 16 24:43 bueno poder crezca ya que una vez

Voz 21 24:48 Eto'o y bueno

Voz 0230 24:51 de Elvin oye el quinto Rattle el golf

Voz 1490 24:54 en ha hecho viral Ice Sergio García ha disculpado en las redes ya escrito me gustaría pedirle perdón al niño que se escuchan en vivir decirle que mi comentario no iba dirigido a él nunca lo hablaría si a un niño va otra persona mucho más mayor que venía mofándose todo el día de mis malos golpes diciéndome buena abuela hay buen golpe lo siento se cuenta de esto porque el niño está más pegado al micrófono de ambiente por eso lo recojan y entonces se oyen más personas mayores que le dicen eso pero bueno he ahí queda

Voz 0470 25:27 que vista tiene Sergio García e cuando sale la bola dice para agua y efectivo

Voz 21 25:31 me encierro horror como hombre ya despotricar hoy todo con agua que quiere tirar al agua

Voz 0230 25:43 a todos a un niño a un señor gritando venga a Cuén chiste

Voz 5 25:46 si te quedas

Voz 16 25:58 dicho gordito

Voz 0470 26:04 a gusto o muerte con Javier Coronas Lewis que bares empatar desde Valencia Luis buenas tardes hola hola

Voz 5 26:12 hola buenas tardes

Voz 0871 26:15 qué tal cómo estás

Voz 8 26:17 y esperamos alumnos

Voz 5 26:19 a ver a tus alumnos que somos nosotros eso otros alumnos se quieras clase lejos música de Dajla

Voz 0871 26:29 bueno pues te va a venir muy bien para la de empezamos gusta muerte

Voz 16 26:43 tu disco

Voz 0871 26:49 es un alimento y es una verdura no una verdura es vengadores de Marvel de las verduras ha encontrado un plato que se llama El pan H de verduras en con Internet a investigar lo que de verdura que me parece el nombre de un equipo de fútbol azteca el Fútbol Club sabes no no es un plazo borda entrena Paco Jémez Iturralde es un plato que tienes que verlo coliflor brócoli ahí está ahí antes no se tira el primero entonces

Voz 21 27:29 bueno no sé tu opinión aquí cada uno respeto

Voz 0871 27:32 yo me incluyo en nadie solamente suelto el plato ya estaba Barcelona gusto muerte al hombre no ha sido la forma una pero horario brócoli has dicho coliflor muerte a mí me gustaba pero esos esos alardes desintoxicación de verduras gusto el Madrid dos anoche

Voz 5 27:58 ayer cuando palentino

Voz 0871 28:02 al igual que tocar el corazón gusto o muerte

Voz 11 28:06 mira

Voz 8 28:06 ahora que estamos en tenemos final de mayo apuntó de del ya la playa

Voz 0871 28:11 no digo eso

Voz 16 28:14 pues para vaya

Voz 0871 28:24 yo no me digas eso hablando del verano como Luis vamos a un deporte deporte vamos a un deporte una mezcla de dos deporte deporte porque al final yo creo que es para gente que está jubilada previamente antes de ser mayor impregnado por hacer paz su voz Pádel SUR que consiste cómo no se deben hacer surf porque no sé hacer sur no soy yo me he comprado tabla Le quitado el remo a mi cuñado de hoy sabes me voy a pasear a un metro de la arena saber si para decir que en bañador entero eso sí estar con todos mis respetos vale para el sur gusto o muerte de Barcelona es la forma más absurda ahí exigimos lo veo no es Jesucristo si los poderes

Voz 18 29:14 hostia que tacaños

Voz 0871 29:15 sí sí sí

Voz 0230 29:18 yo una vez hice padel surf western respetaba monte muerte casi muerto yo yo porque de claramente cuestiones dato

Voz 0470 29:27 porque había olas Clavero las porque ahí

Voz 0230 29:30 el poder es

Voz 0871 29:32 pero sino olas hacerlos al sur pero es que cuando ya no lo malo sorprender Madrid gusto gusta lo probado nunca pero me gustaría probar se saben a gusto

Voz 0788 29:51 muerte de muerte la muerte muy bien eh Luis Valencia con guantes

Voz 8 29:57 yo no lo probado en la vida pero he visto la gente me parece

Voz 16 30:03 muerte Luis Milla quería

Voz 0871 30:14 llegamos a la opción de una más uno tienen que gustar las dos cosas para que se a gusto con que falle una es muerte nada vale estamos hablando en la primera opción que es nadar con delfines que bonito cuando se quiere busqué miedo nadar con delfines bueno que lo miedo estamos y lo tenemos que sumar a hacer el amor escuchando música

Voz 5 30:34 semana mira yo lo tengo fácil hoy

Voz 0871 30:41 Barcelona gusto o muerte gusto probablemente se pero si algo así porque no me como más cómodo sí sí lo define me como son noticia yo no es que no me gusta siquiera la de mar no te gustan los delfines no me gusta no no me cae mal porque neopreno van de listos y nos pasa si es condenado el fin es algo parece que son muy guay pero que al final muerte si no sabe usar móvil nada para que me la ubicación y no esto lo decía esto lo decía mi padre que

Voz 0230 31:19 decía los delfines pasan por ser animales muy inteligentes pero en el foso los únicos que trabajar

Voz 5 31:27 me gusta muerte yo también me gusta

Voz 0871 31:33 muerte gusto gusto gusto justo para Benito nada es lo que tiene

Voz 16 31:39 lo digáis valencianista

Voz 0871 31:41 muerte

Voz 8 31:42 pues mira yo lo de los fines y que una vez estuve en Grecia símbolos concierto se situaron en un crucero por ahí y se define como chulo pero la segunda parte

Voz 0871 31:57 eso ya está cuesta más clara el es lo mismo pero más que muerte no

Voz 8 32:04 si puedo elegir una catana mejor

Voz 5 32:07 sí

Voz 16 32:09 no influya a nadie

Voz 0871 32:12 lo que aprendiendo claro pues bien el cuarto Iker no el último cuarto y que me es una actitud que se está convirtiendo en un hábito una costumbre dormir con el móvil al alcance de tu mano se ha estoy hablando con el móvil o la mesilla o incluso debajo de la almohada muy cerca de tíos hay gente que lo el móvil hombre el comedor y apagado y hay gente que como el móvil muy cerca a a las cuatro a usted no no dormido el móvil cerca de vosotros para para mí pero sí pero en modo avión porque mi espectadores el móvil claro yo te crees que eres el despertador lo tengo pagado yo pero con despertador

Voz 1490 32:52 bueno vale

Voz 0871 32:54 no utilitarista pues vale fuera muerte mal una muerte que me pero yo lo hago pero tú lo haces culpable

Voz 0470 33:09 entre vida y muerte no es Valencia

Voz 0871 33:11 que duerme al mar estamos el móvil de lodo rojo

Voz 8 33:17 bueno pues no sabría que decir temas pero yo me pongo a las siete a las siete cero cinco ahora sí estoy a las siete y cuarto el móvil al lado de la cama siempre para que me suenan

Voz 0871 33:29 dormía levanto son las dos

Voz 5 33:31 no

Voz 0871 33:33 me ha gustado mucho la carencia te puedes a las siete cinco a las siete van para atrás a las nueve que vamos es madrugar pero bueno me escuchar escuchado entorno íbamos entonces muerte violenta

Voz 16 33:47 no

Voz 0871 33:54 la música el son dos canciones dos te mazos es que son dos te mazos dos himnos diría yo quiero elegir solamente uno el primero es de Triana Pura ahí es el mismo

Voz 16 34:10 nos espera te espérate

Voz 0871 34:27 vale vale vale vale vale vale no no no no no no porque soy muy arriba está influyendo en la que el segundo tema como tú con el brócoli entre el ser humano son la campaña mira que segundo tema es del fan

Voz 2 34:40 Molló con quince kilos de lo cual no

Voz 16 35:00 que tome ya esta Copa

Voz 0871 35:03 ha no hay que cortarlo justo antes de la eclosión estábamos hablando del pobre o de la mandan a Barcelona Soy duro Imbroda Miguel esta canción del Fary está difícil si yo ese día

Voz 21 35:16 sí claro yo recuerdo y Miguel va a en Madrid

Voz 0788 35:24 los te dice digo también Luis está la cosa

Voz 0871 35:26 muy decidida pero qué decides mirar

Voz 8 35:29 si supiera la cantidad de veces que dato la bolsa Aimar salió

Voz 17 35:35 no sabe el pobre

Voz 16 35:40 que aún seguía tan bonito en el momento clave que hubieras entrado bien pero es que no la tengo a mano

Voz 5 36:11 el móvil si verdad el móvil raro

Voz 0470 36:49 vaya tarde de música en un ratito en La Ventana para que no lo sepa roza Len ha del Pinto se Kevin Johansen padre médicas si es así es así

Voz 0788 37:09 bueno toda la gente que sabe de música la que acabas de mencionar que no es lo mismo que saber música osea lo mismo que saber solfeo os diré que tiene moraleja hay un montón de músicos históricos que no sabía leer partituras no sabían escribir la por lo tanto sabían a lo mejor eso que llamamos cifrado que es una especie de mitos dibujados de cómo tienes que usar en el piano como tiene sobre todo para la guitarra Industria cifrado pero no sabía música propiamente y luego han sido grandísimos talentos como Hendrix que suena de fondo que era capaz de hacer los riffs más complicados y sobre todo más originales más que la complicación por la originalidad y el tipo no había estudiado nada de música

Voz 26 37:47 el

Voz 0788 38:01 hombre esto es el voy antitumoral casi uno de los riffs más bonitos más celebrados de Jimi Hendrix que empezó además de tocando con Little Richard de guitarrista esa acción con Don cómo Baker aún Soul Man muy famoso que me gustaba porque mucho a los Stones en el tiempo con una carrera enorme ya lo conocemos todos pero no había estudiado ni guitarras mi música ya hacía unas armonías bastante complicadas yo bastante bonitas luego hubo otro tipo que fue muy gracioso porque no había estudiado guitarra ni nada ni armonía había estudiado solamente a base de oído y oyendo discos sobre todo de bluesman norteamericanos no y un día le llaman a grabar a una sesión con Aretha Franklin le dice queremos cometas una guitarra blues era aquí venga empezamos tú a ti te tocan el compás número siete IB que todo el mundo en el estudio tiene sus partituras los Metales Areta Franklin con su piano todas las corista con sus partituras del tipo es decir yo no tengo ni idea llame David viviendo no sé señor Eric Clapton

Voz 16 39:12 pues ahí se vio el control del mundo

Voz 5 39:13 me partituras y saber hacer nada tenía oreja tenía un rejón de muerte bueno también es que el blues

Voz 0871 39:19 que no

Voz 5 39:22 dedos por cierto tiene

Voz 0788 39:24 en esos momentos esa buena irse aunque todavía Toulouse hablando de quizá desaparezcan esos guitarras bueno pues allá se vio en el sesenta y siete grabando nada menos que con alta Franklin que tenía muy poquitos años hijo bueno pues hoy el único que no sabe solfeo y haré lo que pueda y luego hay otro hombre que tampoco sabía una historia muy bonita como compuso esta canción

Voz 28 39:51 ya sabes que esa es Lass el guitarrista de los gansos

Voz 0788 39:54 Aussa estas después volvió a los Guns N'Roses bueno él no sabía tocar la guitarra aprendió de oro como muchos otros guitarristas y tenía una técnica maravilloso y de hecho un día están haciendo ejercicios en el local de ensayo para ver para hacer dedos que llaman los guitarristas entra Axelrod que está tocando que canciones no no es un ejercicio o no con él cobrado en una canción una caballo y una mansión que se han hecho con ello y luego acabó pues todo el mundo por supuesto como por ejemplo Haendel osea perdón Jamis no Lenny Kravitz Dennis que le va a hacer no no es del todo para merendar que jornada hizo este sólo con él que lo une la imputación también cuenta muchísimo y lo de los guitarristas más guitarristas el último de ellos que era batería de los Nirvana pero luego se ha hecho subgrupo con bastante fama los Foo Fighters que era

Voz 11 40:56 control es todavía vaya

Voz 29 41:00 una dentro de una

Voz 0788 41:08 en bueno pues es en primer Reed él dice no yo no tengo ni idea de lo que estoy tocando acordes pero no sé lo que aguantó puso el dedo en un sitio que no correspondía pero me gustó como sonaba entonces bueno pues ahí se queda Ricky es una de las canciones más famosos de los que lanzaron al grupo en el noventa y siete Ese Berlanga efectivamente así que otro que no sabía nada y ahora vamos a cambiar a gente que no necesariamente gran guitarrista sino de todo en realidad la guitarra que compuso Harrison que son dos guitarras cruzadas a la vez indiferente pista decían muchos compositores que aquello era sonaba como a barroco pero resulta que lo había compuesto de oído y las voces que hoy es de fondo las melodías las armonías que hacían también las componían de oído luego el saludado un poco ellos Marti Krall productor pero nada ellos no sabían realmente ni escribir música Mi ni leer la luego ya empezaron a aprende del ya sí que lo hicieran y otro que era pura intuición a este señor pero veréis cómo se va a equivocando Bryce

Voz 16 42:19 se va callando porque no saben pocas porque nada esconde van a todos los demás manteniendo partituras un ensayo de los muchos que hay en Internet que se pueden ver

Voz 0788 42:42 el está intentando seguirles pero no lo consigue porque no tiene la partitura como este You have to Say you love me

Voz 16 42:47 en el remates de las estrofas diferente modo os equivoca pero bueno los vehículos era de Springfield esta canción y luego otro que ha

Voz 0788 43:00 aprendido el sol hasta por aquí muchas veces que Julian Maeso

Voz 16 43:05 y narra teclado del piano

Voz 30 43:16 eh

Voz 0788 43:21 bueno pero muy fantástico vamos que no sabía nada iba dando indicaciones por intuición pero no sabía hacer nada es pidieron y tocar nada hasta que luego fue aprendiendo

Voz 16 43:33 a mí me dais

Voz 0788 43:37 canciones como impositivas al batería creo que esto es el funky drama en la canción una de las más famosas del mes de copas éxitos de los setenta y el batería que tampoco sabía música de decía con golpecitos en la mesa lo que tenía que hacer sería ya los metales tan veneciano no así así es pero no sabía ser un sí bemol aún Femme o qué era aquello no lo hace mucho y no no le hace mucha plata como tampoco hacía falta porque tenía también muchísimo intuición este hombre Michael Jackson