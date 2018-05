El trío argentino de Rozalén

Voz 1 00:00 la Ventana

seis y diez minutos de la tarde las cinco y diez en Canarias y nos pusiéramos a hacer lista de todos los imperios que han sido estoy seguro de que el primero o uno de los primeros que nos vendría a todos a la cabeza sería sin duda el Imperio Romano pero cuando nació exactamente cuál cuál fue cuál sería el primer emperador digamos oficial pues ocurrió tal día como hoy

Voz 1626 00:48 el dieciséis de mayo del año veintisiete antes de nuestra era el Senado le dio a Octavio el título de Augusto le dijo a partir de ahora en el divino de la muerte Octavio dejó de ser Octavio pasó a ser Augusto el venerado el sagrado pero esto va mucho más allá de la chorrada el cambio de nombre porque a la vez el Senado cedió sus poderes a quién pasó a la historia como el primer emperador de Roma es decir desde aquel día el divino Augusto estuvo al frente del cotarro y quedó inaugurado oficialmente el imperio romano cómo acabó este hombre siendo tan divino pues porque era muy brillante y con una ambición desmedida a ese chico no se lo iba a poner nada por delante desde pequeñito y encima cuando asesinaron a su Tito

Voz 6 01:45 Julio César de veintitrés puñaladas trapera

Voz 1626 01:48 también se le despertó el genio militar vengativo se organizó un ejército el solito con su dinero y su labia hice fue a por los traidores es decir antes de cumplir los veinte años ya la había liado muy parda consiguió que el Senado lo nombrara Consum aunque no tuviera la edad reglamentaria para ostentar semejante título

Voz 1626 02:08 Congreso no sabía si darle un boli KO o un escaño como no paró de crecer como estratega como soldado como político y como gobernante Octavio digo y llegó el momento en que el Senado le dijo mira para ti todo el poder Roma ya no es una república las convertido en un imperio por centrarnos solo en un detallito del imperio de Augusto decir que entre sus tropezó cientos mil cargos tenía el de cura Thor viajaron osea responsable del mantenimiento de las vías públicas porque sabía que la prosperidad del imperio dependía de unas buenas y seguras comunicaciones él cuidaba las autopistas ni las concedía ni las rescata orgulloso de su red viaria y de que todas las ciudades del Imperio estuvieran bien comunicadas ordenó construir una columna donde simbólicamente convergen todas las vías se cree que con los nombres y las distancias a las principales ciudades del imperio inscritas una especie de kilómetro cero así que sino lo sabía ya saben por qué nació esa expresión de todos los caminos conducen a Roma gracias Augusto el divino de la muerte

Voz 0313 03:24 bueno está muy bien esta fanfarria y la trompetero hería con que se despide Nieves Concostrina pero dada la temática que tocado Roberto dado que ha utilizado la expresión una de romanos Irak que este miércoles a esta hora cambiamos es cine por la música yo creo que ahora mismo a mí al menos a mí al el cuerpo de pieles

Voz 2 03:44 en televisión que vienen tiempos T Fran Yo soy aquel toro los los a una mujer no puede John sujetado para mí como todo ella tenía catorce años sobre una sale una

Voz 0313 05:23 ahora romano se yo no sé si sabina habría imaginado alguna vez quedamos autorizarlo ídem de embajador como como de prologuista de un trío que un trío musical se entiende que estas emocionando buenos días

Voz 7 05:37 enemigo del sur

Voz 1490 05:44 nos propuso traba Kelly dura contra Juan María Gloria

Voz 1490 06:04 el tren a lo más alto aún queda

Voz 0313 06:23 tanto para invitar a rozará a La Ventana hay que buscar excusas impactada ni contigo ni nada pero es que resulta que además mañana se va a subir al escenario del del el Brookings interno me gustan no delante de los deportes oye ella lo que va a hacer es un Palacio de los Deportes equilibrada un conciertazo como además ha tenido un montón de amigo he dicho oye porque nosotros somos un ratito La Ventana el día antes los presentas noticias quiénes son y todo eso María buenas tardes buenas tardes hoy roja Alen hoy pervive hay linces en Twitter roja roja le emociona cada vez escucha esta canción te estoy dos amigos que presenta les

Voz 1474 07:05 sí además es que hoy ésta se supone que iba a ser sorpresa para mañana pero hemos dicho que pijo no vamos a contar aquí en la aún así hay más empresas pero va a haber es argentino en en el escenario bueno es Kevin Johansen el verdadero Kevin Johansen va a aparecer de verdad y luego pues nuestro queridísimo Abel Pintos que ya bueno hemos cantado muchas veces juntos y ojalá que sigamos cantando pues muchas veces

Voz 6 07:38 yo yo quiero algo más me me me gustaría un pelín más de Derek Carlos por ejemplo tú has elegido dos canciones de ellos porque te lo hemos pedido eso tampoco es una sorpresa así por ejemplo la de AVE

Voz 8 08:02 sí

Voz 1474 08:10 a ver esta llave que pistas nos da pues bueno es que está canciones la la elegí porque es la primera que cantamos juntos a Velilla un claro ya que tendrá que elegir una pues esa es la que me recuerda cuando nos conocimos en Lillo Nos conocimos en Miami esto queda así como muy mental pero es verdad que estamos en la Convención Internacional de de Sony estaba recién fichada bueno pues vino a nuestro concierto al día siguiente en el desayuno se nos acercó humildemente Abel Inés dijo ay nos gustó mucho lo que hiciste tal dije ay mira qué gracioso que llevó Nico entonces ya aparecieron dos apareciendo chavales empezaran lo que hacerse porque estaba Abel ahí dije bueno quizá este chaval es bastante popular

Voz 0313 08:55 también lo hoy humildemente alguien tiene diecisiete premios Gardel que se te acerque humildemente porque eso está bien no

Voz 1474 09:01 cuando me metía goles mear las redes y la cantidad de seguidores que tenía pues ya conocí lo que realmente era

Voz 0313 09:08 tenemos uno

Voz 11 09:38 Ana una toda

Voz 10 09:43 ya está algo unas en quieren convenza que con esa pobre

Voz 0313 09:52 cómo se cruza Kevin Johansen tuviera una llegaste tú cómo cómo como esa

Voz 1474 09:56 no no yo yo llevo escuchando a Kevin muchísimos años muchísimo tiempo digo si tengo que juntar todo el tiempo que la escuchado pues sería meses Ésta es una de tantas de las que yo toco Bell desde hace mucho tiempo hicimos hasta una versión en Youtube Despres Desde que te perdí pero podía haberse cualquier otra yo vamos es para mí es un maestro yo no me puedo creer haber podido cantar con él grabar con él

Voz 0313 10:24 bueno pues a presentados con nombres apellidos y credenciales musicales a mi me gustaría esta tarde que repitiera es eso que me imagino que ocurre antes un concierto cuando venís cada uno de un lado dónde venís por ejemplo Abel de dónde dónde vienen bien en Barcelona Barcelona Hay más de Méjico bienes de México ya Barcelona aquel de mi casa herido Profés Buenos Aires el proceso para el concierto de esas porque estos días bueno filmada de la sientes son concierto diría habláis antes de un concierto no no no ahora de que hace tiempo que no comentáis que no habláis ya que habláis dos músicos bueno es curioso porque de alguna forma no seguimos

Voz 6 11:04 bueno siendo no porque de repente nada hace un rato estábamos compartiendo un almuerzo por lo menos yo me encontré contando anécdotas de cuando era niño empecé con la música de alguna forma seguía contando el día bueno con Kevin curiosamente nos estamos conociendo realmente porque muchos años de compartir en Argentina pero no no no no habíamos compartido mucho tiempo pero como María si convertimos mucho más tiempo y sin embargo cada vez nos encontramos pues yo le preguntaba por su familia y su madre hizo abuela contaba la historia digo es curioso porque para eso de que nos queremos mucho no seguimos conociendo en cada encuentro y habitualmente hablamos del

Voz 12 11:41 el Baça pasa eso sí recibían estábamos hablando Benavente a ver cuántos hermanos Maverick padre la historia no poco cosas en común también lazos en común con gente de la industria a tal no no bueno cuidado con ese

Voz 0313 11:56 a por Argentina como está que vuelva haber lío con el peso de todo eso no no la verdad es que no existe

Voz 1474 12:02 pero si él hubiese preguntado descansado ante te tomas algún cubata allí debilita eso es lo pero no ahora no habíamos tocado el tema pero es también sale también sale nos preocupamos por los diferentes países y cuando vamos cuando yo voy para allá para Argentina pues es normal que te que que preguntes como esta en que solo

Voz 0313 12:22 sé que rozó la otra parte que se de Rosa en allí no tanto secundario porque la gente aquí no lo sabe y no rozarán está por ahí Latinoamérica pero que se conoce Bella Hadid

Voz 1474 12:34 yo creo que se puso de género

Voz 12 12:35 era un run run hace unos años de Rosales en en Buenos Aires por lo menos donde resido muy fuerte ya tiene como ahí su público de culto anotando oculto el que está saliendo y cada vez que va llevar más gente en aquel de es una cosa muy orgánica ahí y creo que que va para para explotar como en todos lados

Voz 6 12:56 si su calidad compositiva también llama mucho la atención la verdad porque además de cantar impresionante la gente era entonces si digo como dicen acá flipa mucho el vulnerado con el hecho de ir a verla escucharla cantar increíble y además sus letras bueno lo que decías antes voz de la canción que sonaba que te emociona a mí me pasa igual con esa canción ni en Argentina llega mucho lo que lo que escribe además de lo que dice luego cuando van a verla en vivo y la escuchan decir las cosas como una dice bueno hay romance comienza

Voz 12 13:29 de su don de gente no que eso también trasciende las tablas Si la gente lo percibe no creo mucho en eso que el público percibe mucho el donde gente de un artista también

Voz 13 13:45 yo agradezco mucho pero no me conoce tanta gente allí yo ahí estoy extinguen llegando pues un sitio como la Galileo que a mí mira que aquí me costó mucho llena una Galileo pero ahí de a poquito así también lo bueno lo bonito porque cada vez que vamos ahí hay que picar pie

Voz 1474 13:58 no hay eso te recuerda que hay que que las cosas cuestan trabajo ibamos ir siempre es una eterna la eterna lucha

Voz 14 14:14 habladurías del maestro Kevin Johansson porque constituye una interesante aproximación al tema de la maledicencia

Voz 0313 14:23 tenía que ocurrir según los autores clásicos

Voz 14 14:25 la maledicencia es la ciencia de la maldad pero una editorial que edita los libros no comete acaso mal el disenso ya además los filósofos pícaros en contra de los estoicos las llaman mala de esencia

Voz 16 15:28 tras perdiste la oportunidad de conocer la posibilidad que le sorprenda en este me hablaron más de todo es duda hablaron más quién me asegura que no se abarató con lo que cuenta no es la realidad

Voz 0313 16:13 no sé si esta particular Patxi chata sería un ejemplo de esa música de es generada tiene cuentan que acuñó como definición el propio Kevin Johansen de imagino que como un mensaje común bueno común convencimiento de que lo de poner fronteras etiquetas de la música al final es una chorrada las amenazas de música digo yo sólo lo sabré mejor vosotros docenas hace música hay junto no es verdad que hay estilos que hay géneros y con pases muy reconocibles pero al final nosotros música no y querer etiquetar y clavar hay una cosita con un una

Voz 12 16:43 es complicado no sí si es como la historia de mi vida no dónde en qué ya te pongo no era como al principio cuando no era joven

Voz 1474 16:52 bueno pues a ir a

Voz 12 16:55 secar llamado ese posible problema ya fue empezó a ser una bendición también no una libertad de algún modo para decir bueno si son canciones no una más

Voz 0313 17:06 no más este canción insta no

Voz 12 17:08 cantautor no cantautor autor como decías artista uruguayo Rubén Rubén Rada este dice no se cansado autor

Voz 0313 17:17 no hemos tenido un debate de de Picos con lo del concepto de cantautor claro porque es verdad que hace unos años no tanto de verdad Roberto no tantos años incluso alguno nos ha confesado aquí no no yo en la ficha técnica que no lo pongas que tanto auto concierto de cantautor no se dejaban gran concierto medios y sin embargo ahora hay un hay un movimiento de joder debe indicar el concepto y el palabro porque porque significa lo que significa a mí me llamó mucho la atención

Voz 6 17:43 la primera vez que vine a España que sea todo un género la cuestión cantautor digamos desde Argentina lo tenía como bueno cantautor el tipo que canta sus canciones junto a una definición de diccionario no pero cuando llegó a España empecé a ver que era más tomado como un género como una corriente como una movida como una forma incluso de estética dio poética Italo en cierta connotación política claro y me sorprendió mucho y aprendí mucho

Voz 0313 18:12 además de esos concesiones políticos una derivación no precisamente positiva que se asociaba con el muermo con una música digamos eh eh cansina Corvo del Cannes autor que tiene exacto como el de Cannes autor hoyo por cierto cantautores ese cantautor lo que debería regalarnos algo de lo que vais a hacer mañana ya que es tan grande que charlemos cantar así como el primero empezamos con el Flaco si hablo así que lo comentaba con qué bien Ley de la ficha ponen lo conocen como el FLA aquí que cuando dice no pues Pinto es el sobresalen en directo en La Ventana aperitivo previo al concierto de mañana en el Palacio de los Deportes de Madrid

Voz 1490 19:12 iré dentro y pensé cambiar no puedo caminar con rencor a disfrutar de Smith yo a ver

Voz 18 19:44 encontrar arrasó en las horas perdida entender expertos han como gesto de amor para toda la vida aceptar genes pasado que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro esta voy olvida

Voz 19 20:01 no no me pagan lo siguiente es el momento no tenía está a asuntos pendientes

Voz 18 20:39 Edward Gil

Voz 1490 20:47 hablar

Voz 19 20:51 encontró narra su condena solo

Voz 18 20:53 la experta tira entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida y aceptar que hoy es un hay que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro de esta actual

Voz 19 21:09 lo siguiente es que no tenía el corazón asuntos

Voz 0313 21:45 salen Abel Pintos y Kevin Johansen hoy en La Ventana regresamos en

Voz 1490 22:04 muy distintos

Voz 1490 22:17 otro horas él es ella pues me de las guerras que los siempre se encuentran por casualidad

Voz 0313 23:00 faltan veintiún minutos para que sean las siete de la tarde las seis en Canarias seguimos en La Ventana hoy con sorpresa sorpresa que se ha venido con sus amigos argentinos con Abel Pintos con Kevin Johansen mañana estarán todos y más gente además en el Palacio de los Deportes de Madrid si quiere saludar a alguien ahora mismo prisión mucho la radio con puedes no va a que mañana o a tu padre

Voz 1474 23:21 Andrés padre sí le he dicho que está escuchando lo que como esta canción pues es la historia de amor de mis padres porque precioso pues hola

Voz 6 23:29 papá mamá luego a ver si

Voz 0313 23:32 me he puesto ojitos cuando la ganadora soy de que arrancar

Voz 6 23:35 la verdad es que me gusta mucho pero además hablamos porque a a mi hermano a Ariel toca bombo ICO introducimos de componemos juntos nunca mucho mucho y un muchacho y difícil demostrar sus emociones y sin embargo esta canción lo ven ahí se rompió te rompe yo tú trabajas de la radio de jovencito no haberlo contado mal si bueno es que yo tenía once años y que ella cantar pero no tenía donde cantar ya entonces trabajaba con un amigo que tenía un programa de radio era la época en la que el público llamaba por teléfono y pedía una canción sal entonces cuando AIEM me llamaban eso era el telefonista

Voz 23 24:12 puedes pasar ahí canción y sí sí cual esa que dice le cantaba la canción entonces las personas cada cada tanto alguno decía pero canta bien a sí sí muy pronto voy a cantar en tal lugar

Voz 0313 24:25 que iba a ser más mágico todavía aquí si en la radio no tenían la canción Tura cantados en antena

Voz 23 24:30 que dura ya me contrataban para cumpleaños casamiento mi va y bueno de diva

Voz 6 24:34 de canciones pues pero pero hay seguro ahí seguro que acumularía historias de de gente que llamaba no sé si recuerdas alguna algún caso especial muy especial era algún chico algún había había una señora que que llamaba muy seguido guste si muy muy muy muy continúa

Voz 23 24:51 casi todos los fines de semana impedía una canción específica que se llama Stefani de un músico uruguayo bueno leyenda hay ya enorme para nosotros que que se llama Alfredo citar Rosa que bueno entonces pasábamos la canción Stephanie cuando terminaban de basarla volvía a llamar daba las gracias orando bueno

Voz 6 25:14 tiempo de puedes sois una versión de esa canción y le decía al público que si yo fuera una persona que escribe novelas hoy historias diría terminaría capítulo diciendo que a lo mejor aquella señora era efectivamente Stephanie que es una historia de amor muy particular bastante horas que se parece mucho

Voz 0313 25:29 eso hay una novela un libro no quiere eso roza lo sabe bien cuando estamos con nuestro poeta de cabecera con Benjamín Prado que además el crítico musical siempre estamos con esa cosa de los dos territorios no que se que se comunican y y además últimamente mucho más y sin tanto rubor como antes no antes había igual más lo que hablamos antes de las fronteras y de las líneas antes había más más pudor en una cosa es la música a las canciones lo tras la poesía Italia ahora incluso salió mucho ese debate cuando le dieron a Dylan el Premio Nobel por no de paso olímpicamente como ser no cancelaron los premios hoy hablando de Dylan no es exactamente pero a mí esto

Voz 0313 26:39 no pero estoy Kevin Johansen recuerda un poco a Eagles bastante Jackson Brown que tiene tienes californiano trasplantado Buenos Aires no estoy un poco en el acento te lo había notado

Voz 25 26:55 contado al de contaba Abel que que mi madre Argentinita y más después de décadas estudiar a Denver Colorado y bueno ahí

Voz 0313 27:02 pasó de ser de la Escuela de monjas hacer una feminista socialista todas las aristas de la época no antimperialista tocando contexto influye el contexto influye pero esa música estuvo muy presente

Voz 12 27:13 te y a su vez bueno me colgaba las goleadoras de

Voz 25 27:16 caucho y me hacía tomar mate no la bombilla

Voz 0313 27:18 de excluir con con bombillas de mate les voy a ir pidiendo a Kevin Hierro Salem que se levanten porque aquí lo prometido es deuda y los atracos se cumplen íbamos amenazado con una canción de ella con cada uno de los dos y nos vamos a a despedirnos sin que lo hagan pero antes mientras se preparan yo estaba pensando lo hermoso y lo bonito que es y a veces lo que a veces lo comentamos el mundo de la colaboración entre entre músicos como señalan como se ayudan como se preguntan cómo se interrogan como se quieren el último disco Abel Pintos por ejemplo pues aparece por ahí

Voz 2 28:21 soluciones eh hay tramos donde más motivos para hablar del infierno entrenos alguien tira piedras dijo nos ven yo una torre de papel y trepando buscamos cínico y quién miente cosas denostó solo nosotros

Voz 0313 29:01 me parece un gran parece muy grande bueno produjo la mitad de mi último álbum de estudio el hombre además una trayectoria no está en racha pero es que es común cauce lógico porque están talentoso tan elegante es un ser maravilloso además yo lo quiero mucho y la admiro bueno muchísimo más también Pavel muchísimas gracias por estar con encontrar un placer María Rosales y Kevin que gracias también que mañana mucha suerte en el teatro hice mucha mierda que mucha suerte mañana da igual si regalando sale

Voz 6 29:34 por favor muchísimas gracias hasta siempre

Voz 10 29:40 sí

Voz 10 29:46 él si era que se la voy a esperar hasta que pasa eso que la ilusión Soho me está mata

Voz 1490 30:17 hacia tarde esta es Keith

Voz 1490 31:05 pero dentro

Voz 1490 31:29 me encuentro más cerca que nunca te devoción más cómodo

Voz 1490 32:28 la Casa Blanca cuál eh

