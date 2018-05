"El porno en España es demasiado fuerte"

Voz 1 00:00 ya saben que en este programa somos muy de pornografía

Voz 0401 00:24 está usted llamando reconocemos Si creo que que deben os gusta más porque también cada vez elegimos mejor cada vez conocemos a nuevos implicados en la industria de cine para adultos te soy sincera no pienso dejar de aprender cosas nuevas la otra noche Ia a raíz de la entrevista con a Polonia la piedra conocían quita Nikita es también actriz porno tiene casi cincuenta y dos mil seguidores en Twitter y esta noche queremos hablar de sexo y pornografía con ella buenas noches Nikita

Voz 2 00:59 hola muy buenas noches Miki

Voz 3 01:01 nosotras empezamos a hablar de implicación emocional

Voz 0401 01:04 me parece una obviedad

Voz 4 01:07 lo de que no tienen por qué tener complicidad

Voz 0401 01:09 con tus compañeros de trabajo pero claro hablamos de que tú tienes sexo con esos compañeros hasta qué punto no existe una conexión especial con las personas con las que trabajas

Voz 5 01:23 eh yo creo que también

Voz 2 01:26 depende depende primero es el feeling de la persona y por qué cuando lo primero cuando hay comunicación las cosas como que dan más confianza y se pueden

Voz 6 01:39 dígame relajarse uno lento tras una musical pero es una cuestión de que no tenéis tiempo o de King que lleva aquí ni siquiera podáis conocemos

Voz 2 01:49 porque muchas veces imaginarse a mí me han cogido para rodar una escena digamos y de repente me llaman y me dice pues tendrá que hacer una para Private porque en esta este tipo de perfil rubia ojos azules qué tal como Tulio eso está de acuerdo ha dicho que sí pero claro adaptar que no me dijeron que son anda ahí pues estaba todo perfecto cuando yo normalmente no suelo practicaran al hoy tenía que hacerlo la verdad que estaba muy nerviosa porque claro era algo porque en general en el porno no sé si en español tonos en las cosas van un poco fuerte en digamos no es como el cual con la pareja un plan amoroso no es es fuerte para mí es demasiado fuerte

Voz 0401 02:39 a ti nadie te aviso de que tenías que hacer una mal y cuando llegaste te encontraste con que tenías que hacerlo

Voz 2 02:46 yo no pensaba que va a ser duro no porque es que es por lo hacemos fuertes son son vanas digamos esto es lo que a mi a mi no me gusta eso como que me corta un montón me asusta porque incluso hubo rodajes que yo he visto a una compañera mía no estaba conmigo incluso llego hasta sangrar y tuvieron que cortar para volver a a a una pequeña pausa claro para proveer a rodar

Voz 0401 03:18 tú haces escenas online en las que hay participación de más personas pero también nazis videochat que el videochat lo haces a solas o acompañada

Voz 2 03:31 Moon normalmente estoy de mi hermana gemela

Voz 0401 03:36 en el videochat eres tú la que maneja la situación sí si con lo cual deduzco que que será más agradable también para ti

Voz 2 03:47 sí sí no a mí me encanta me ha me encantan chat porque incluso a mí me piden me pregunta cuándo una decena de pan en plan como es decir lo hecho morbo

Voz 5 04:02 no no es como a través de la acaban muchas veces podemos ver la podemos esperen el chico o a veces parejas con nosotros la verdad es que yo yo

Voz 2 04:15 ya tengo cinco años que estoy metiendo ahí la verdad encantada porque

Voz 5 04:21 es un chatín a mí me relaja me encanta

Voz 8 04:23 Claire porque se me ocurre cuántos años lleva estuvo ya en el porno Nikita lo que es el la industria pornográfica haciendo escenas me llamaron productora

Voz 5 04:32 digamos algunas no se estafada esta Fahd Doré

Voz 9 04:38 si alguno de mentiras que no era reales es decir que te engañaron

Voz 2 04:43 si no no no me no me llevaron a engañar solamente me decían soy tal productora con este nombre yo le pedí al Din

Voz 5 04:50 tardaban uno me banda más nada si es verdad

Voz 9 04:53 aquí pasa mucho esto no conozco paso mueva

Voz 0401 04:56 paso muchos estafa mucho las chicas nuevas que quieren ser actrices porno

Voz 5 05:00 sí sí sí incluso de otros países a mi niña me han hablado también que es una buena productora ahí al fin ha dicho todo hoy cuando yo sé que alimaña si me ha pasado como SIM como bueno ya me ha tocado digamos como cinco productoras de mentira

Voz 0401 05:19 cómo te puedes proteger si quieres dedicarte a la pornografía para que no te ocurran este tipo de cosas Nikita

Voz 5 05:25 pues esto es lo que a mí me hizo mucho pensar de que hay que tener mucha confianza tener muy buena preparación digamos para seguir que algún amigo o nos aconseje porque yo incluso hasta llegué a firmar un contrato decir con dos accesos más

Voz 7 05:48 y resulta que no

Voz 5 05:51 me han dicho que El chico era era todo falso que era películas para él ni siquiera era un actor ni una productora yo jugaba como quiera productor y hacíamos papeles unos trámites que no lo sé

Voz 0401 06:05 oye me quita cómo afecta a tu vida personal el hecho de que durante el trabajo pues practiqué sexo eso afecta a tu vida personal en pareja tienes pareja

Voz 5 06:15 no no tengo pareja no tengo pareja de hecho tampoco quiero porque eh no no tengo solamente tengo algún amiguito que salgo cuando me apetece tomar algo pero sí es verdad que no me afecta a mí me hizo aprender muchas cosas en el porno muchísimo y la verdad es que sí me cuido más mesa arreglar mejor en las fotos no se son

Voz 0401 06:47 pero luego te te puede pasar una cosa después de tantos años en la pornografía y quiero creer que os lleváis todos bastante bien pero qué ocurriría Nikita si un día llegas a una grabación y te encuentras con que te llevas mal con la persona con la que quieren que tenga relaciones sexuales

Voz 5 07:06 pues no sé no sé si puedo decirlo si es verdad que como cualquier trabajo nosotros no perdón tenemos alguna cosa pero no podemos hablar de respeto al ocurrido por ejemplo yo estoy B en una grabación de cuál me llevé una sorpresa de un actor no quiero darle un nombre no quiero dar nombre porque algunas productoras ya lo sabe no es nada grave solamente fue que llegué a casa después de un rodaje que a mi casa bastante con mucha fiebre de Sultan que era porque el chico habrá tenido algo porque me lo ha pasado a mí

Voz 0401 07:51 tu viendo analítica de sangre pero usted es protección cuando grabas pornografía han quitado

Voz 5 07:59 nosotras nos piden en las analíticas igual que a los chicos pero te en cuando algunos actores no respeta digo yo porque ha pasado esto conmigo hace justamente tres años

Voz 8 08:11 pero también que me ha pasado esto a lo que me refiero

Voz 0401 08:14 pues si no usas condones sino usas profilácticos en en esas grabaciones de porno por ejemplo a Polonia la piedra nos decía que a ella le gustaría más rodar con condones tú preferirías utilizar condón cuando tú cuando tienes sí

Voz 5 08:29 yo sí porque porque al fin al cabo una crítica dice que vale quince día porque si mucho claro este punto de vista cuando vivo más o menos cuánto se cobra ríe precisamente en ese sentido a mí mismo

Voz 0542 08:43 con la atención en el Salón Erótico de Madrid que se celebró el año pasado había muchas chicas jóvenes que empezaban y que veían el porno como una forma de obtener dinero fácil a mí con todos los sustos que tú te has llevado el riesgo de fraude los riesgos de salud que implica

Voz 0401 09:02 bueno te has dejado a ella dejado derrota

Voz 3 09:05 por este análisis ha centrado en el videochat precisamente para para escapar de todo esto

Voz 0542 09:10 quería saber si tú tendrías algún mensaje que darle a esas chicas que de dieciocho años que piensan en el porno como una forma de dinero fácil la cara B que es la que turnos estás enseñando

Voz 5 09:23 claro al príncipe es todo muy bonito la chica igual que yo porque todos los trabajos como no sales pues lo coge en plan muy bonito guapo me encantan mira qué guapa a partir de ahora podía ser

Voz 8 09:37 oye qué tipo de relaciones

Voz 0401 09:38 a veces en tu videochat con tus clientes me has dicho antes que incluso bueno pues que a veces claro yo es lo que hacen es participar de algún modo llega una pareja a ellos juntos y seis Titán y participan contigo alguna vez has llegado a conocer a a tus clientes de videochat

Voz 5 09:58 uno serlo en persona no primero porque es lo tenemos prohibido pasar ella si pasan número de teléfono pasa o correos electrónicos pero claro yo no tengo interés de aceptar digamos de cogerse contacto porque ven mi trabajo yo soy responsable es lo primero porque sé exactamente donde Vale tiro y entonces claro cualquier persona dice el que entra no sabiendo que es actriz porno viene y entra irse me dice así se daría cualquier cosa para estado una noche loca contigo

Voz 0401 10:37 sí he visto he visto que te demandan muchos mensajes de ese tipo tanto por Twitter como por Portu videochat cuando cuando cuando cuando ya se ve que automáticamente hay hombres que sistemáticamente te piden que dar con ellos

Voz 5 10:53 la y entonces yo lo único que hago en el momento me dice quiero encontrarme contigo a un hotel de poco yo no le digo que no pero claro no puedo aceptar para decir porque aparte me conocen yo te respecto la regla del hecha si lo único qué hago es mantener una o una buena conversación para que mi negocio no vaya para abajo digamos que seamos todos felices y contentos

Voz 9 11:21 eres feliz haciendo por no Nikita

Voz 5 11:25 yo lo primero me quería hacer eso es verdad yo quise probar cómo es ser actriz porno si es verdad que me hubiera gustado tener yo qué sé ser más joven me gustaría me habría gustado ser más joven ya es es como de hecho tener la capacidad que tengo ahora

Voz 0401 11:47 pero es que no lo hacemos aprendido todos nada toledanos pasa un poco pan decido pues Nikita nos ha gustado mucho que no es bien que nos diese es toda esta visión de la pornografía que a veces parece que que no se quiere reconocer no la parte más más más sino tan oscura por lo menos más áspera pero sí me gustaría saber cuánto tiempo crees que vas a seguir en el porno

Voz 5 12:12 hasta ahora en España estoy retirada totalmente en es que quiero uno quiero es que no me gusta solamente de pensar que yo tengo que rodar me pongo más nerviosa porque cualquier trabajo

Voz 9 12:28 pide un poco de digamos entrenamiento no digo bien sí sí sí

Voz 5 12:36 yo como llevo tanto tiempo que no Rondo esto lleva unos cuantos turcos digamos las posesiones las miradas y como yo no estoy rodando casi nada entonces se como que ya no me atrae vuelve por no digamos para volver a hacer alguna escena