Los incels: atentados para reivindicar la falta de sexo

Voz 0401 00:00 el lo dio las mujeres cobra matices algo más que preocupantes hace unas semanas un joven de veinticinco años escribió en su muro de Facebook la siguiente frase la rebelión Cell ha comenzado justo después arrolló a la multitud que caminaba por una acera de Toronto diez muertos y al menos quince heridos es el balance de víctimas Los sin Cell quiénes son eso sin Cell a los que el de chico porque con veinticinco años me parece que es un chico a los que este joven hacía referencia pues entre el gracias son una panda de hombres que odian a las mujeres que han decidido pasar a la acción y su primera acción ha ocurrido en Toronto hasta allí nos vamos porque Ernesto afilar di poeta dramaturgo director teatral profesor de Literatura de la Universidad de Toronto está al teléfono buenas noches Ernesto buenas tardes parate

Voz 1 00:55 qué tal muy buenas tardes cómo estás Cuéntame quiénes son estos Intel

Voz 2 01:00 bueno pues los índices son este movimiento estabas hablando ahora mismo que es un movimiento parece que pertenece a la pala dicho Internet es decir a los sectores más oscuros de la Internet en foros de foros de Di páginas similares entonces se trata de un grupo de hombres que por el motivo que sea no consiguen tener relaciones sexuales con mujeres frustración llega a límites tales que empiezan a a pensar en qué bueno que que que los atentados contra mujeres no son tan mala idea que empiezan a pensar incluso que el Estado debería obligar a las mujeres a mantener relaciones sexuales con ellos Puebla una así conseguir una redistribución equitativa del sexo

Voz 0401 01:49 es que así dicho impresiona porque claro yo la presentación me había cuidado mucho de que son bueno pues que son del Ibex involuntarios que realmente sería sería su definición porque directamente dicho que odian a las mujeres porque no se me ocurre ninguna otra posibilidad

Voz 2 02:05 sí exactamente de una buena definición lo que pasa es que ya sabemos gracias a gracias a costó muchísimo tiempo decías también a todo lo que está apareciendo en mi tú muy todo esto sabemos que que que hombres que hay muchas otras cosas son hombres criminal mujer hasta hasta el punto de dar un paso adicional ya atentar contra ellas porque porque las mujeres les deben relaciones sexuales como siempre con la noticia

Voz 0401 02:29 de nada

Voz 2 02:31 pues bueno fue fue obviamente como como todo atentado en el caso de Toronto además tiene en el matiz añadido de que es la primera vez que en Toronto hay hay un atentado parece una atentado de estas características pero bueno criticaron dado que que te insospechado en no pero pero el atentado en Toronto con el cuerpo una sorpresa obviamente durante las primeras horas pues había una gran incertidumbre sobre cuáles serán los los dos motivos del terrorista obviamente pues había gente que pensaba que a lo mejor podía haber al al un móvil de de de islamismo con lo cual había gente en Twitter ya estaba barajando la posibilidad lista para atacará al Gobierno Ávila a los refugiados pero otras unas horas cuando ya la policía explicó los motivos y habló de de de este movimiento y el pues la sorpresa fue mayúscula

Voz 0401 03:18 claro me hablarás antes de que uno de los argumentos que sostienen es que las mujeres tenemos tenemos una obligación con ellos casi hay tonteando con que el Estado les debería facilitar esas esas mujeres para tener sexo pero es que además es más o menos el mismo argumento esgrimido por un editorial de The New York Times que también ha supuesto un mazazo no es así Ernesto

Voz 3 03:42 sí exacto es decir porque a fin de cuentas el movimiento y Ángel

Voz 2 03:47 según como lo leamos como como entendamos puede tener mayor o menor relevancia porque bueno alguien podría argumentar que a fin de cuentas son una panda de individuos a sociales que viven en Internet y no pasan de ahí de animarse de retroalimentación unos a otros no en algunos casos llegan decir apretar las burradas para únicamente por ejemplo que he leído en todos los artículos que han ido saliendo de estos días por ejemplo ya alguien que llega a comentar por ejemplo de otra posibilidad sería hacer violaciones masivas

Voz 0401 04:18 violaciones masivas para para eso

Voz 2 04:20 solucionar el problema que ellos tienen de poder tener relaciones sexuales no y como y como ahí como el Gobierno debería plantearse visto como una posibilidad pero bueno dicho esto como comentabas tú una cosa es que haya una serie de doscientos dos mil doscientos mil individuos sueltos que se retroalimenta en Internet y otra cosa es que de repente hay un medio tan poderoso como el New York Times que que es aquí un artículo en el cual un economista dice que básicamente que que bueno que que hay veces en que en que en ciertos Movimiento revolucionario existen mentes lúcidas y que del mismo modo que estamos barajando como sociedad la redistribución de de del trabajo o la redistribución de la economía que por qué no también pensamos en despacho decir sin llegar a sin llegar a dar razón estos IMS él sí que aboga por replantearnos cuánta razón pueden llegar a tener lo cual claro es un es una legitimación en toda regla hay un mazazo que supuso aquí en Toronto en serio hemos pasado en diez días de llorar por diez muertos a que un medio tan prestigioso como el Urtain nos diga que bueno que a lo mejor tienen un poco de

Voz 0401 05:22 es que tengo me parece realmente realmente impactante que The New York Times digan que las mujeres somos poco que a lo mejor si es que sería buena idea que las mujeres fuésemos recipientes donde cualquier hombre pudiese ya ocular Icon tranquilizarse porque lo que vienen a decir es ya que pueden ser terroristas calme hemos les con mujeres porque no se plantea ningún momento que puedan ser hombres lobo los que satisfagan

Voz 1 05:48 exacto

Voz 2 05:49 aquí el el el bello recuerdo porque no tengo ahora mismo la articulo delante no llega tanto va a hablar de mujeres como objetos y de depositar el el cemento esta es directamente pero sí que llega a jugar como que todo lo que tiene que ver con la creación de robots sexuales y también con todo lo que tenga que ver con la prostitución nada les son elementos que a que van a ayudar a solucionar este problema de nuevo pues a abordar hasta qué punto esto sincero tienen tienen su parte de razón o no con lo cual pues obviamente es un poco un poco eso legitime hacen

Voz 0401 06:27 es legítimo izar las violaciones igual que sea una prostituta o que sea lo que sea o a las muñecas las muñecas robots ellos Sabra Unami cada uno que esa tesis es satisfaga con con los artilugios que considere conveniente pero estamos hablando de personas estamos hablando de personas

Voz 2 06:44 exacto y sobre hizo quedó también porque porque hay algo algo tremendo que es el el discurso de que las mujeres deben algo a los hombres de que deben sexo de que el sexo es es un es un deber de las mujeres algo que es terrible porque es una idea que ya estamos estamos y desterrando como para que encima lleva un medio como también si llegan a seguir abordan ese tema que es que es un deber de las mujeres

Voz 0401 07:08 Miguel vaga lunes sexólogo especializado en sexualidad es no convencionales buenas noches

Voz 1 07:14 hola buenas noches esto es igual de

Voz 0401 07:17 a poco convencional que cuando yo te llamo con algún asunto de sadomasoquismo por ejemplo

Voz 3 07:21 pues no en este caso no tiene nada que ver en este es simplemente

Voz 2 07:28 iba diciendo lo de la manera más cruda que se me ocurre pero es como decir pues un grupo de hombres que aún no sean civilizado del todo

Voz 3 07:36 después tiende entiende de esta manera tan tan tan extraña la manera lo que son las relaciones sexuales sino que es la relación entre hombres y mujeres lo que su situación de frustración y cómo

Voz 2 07:51 como la la la canaliza

Voz 0401 07:55 tú sabías que estos señores existía

Voz 3 07:58 sí sí osea no había oído cosas como lo de lo de atentado pero sí sí sí había oído que si había oído de grupos de este tipo y que me parece así pues como un paso más en discursos que van dando vueltas por ahí sobre superioridad de de los hombre eso cómo se deben de colocarnos hombres en una posición de superioridad que a lo mejor pues están echando de menos cómo eran las cosas

Voz 2 08:23 hace un par de siglos XI

Voz 0401 08:26 que decía Ernesto no que nos contaba cómo cómo las mujeres les debemos satisfacción sexual a los hombres

Voz 3 08:33 yo eso con lo que lo relaciona con con esta de ERE tal creo que del siglo pasado de de entender el sexo las relaciones sexuales como producto sea como un ejercicio como algo que se ejercita como algo que te dan como algo que consigue osea entente será algo que sucede entre alguien concreto con otra persona concreta y del deseo que existe entre ellos lo entienden como no no es un producto que yo necesito y de dónde lo saco de las mujeres pero creo que es una manera muy extendida pero poco detrae muchos líos consigo pero es una manera muy extendida de verlo como una especie de como de ejercicio que practica y que el servicio que puedes

Voz 2 09:16 demanda sino

Voz 0401 09:17 que es que tienen el derecho de ir a recoger su sexualidad a través de nosotras

Voz 3 09:23 de todos modos hoy como hablaba con mi querido colega Bruno es que como decía él o sea la frustración está ahí después lo que es todo el discurso de justificación de de torno a eso de ley considerarle un movimiento entonces tiene como una serie de principios de ideas que seguir es que en realidad el el truco está en la idea ya estaba ahí antes de que se encuentren a los a un grupo de Ince él sin esa es esos hombres en concreto cada uno de ellos ya cree que una mujer le debe a él algo

Voz 0401 09:59 mito individual que encuentra encuentra el grupo en Internet no

Voz 3 10:04 eso como me decía Bruno es bueno te puedes leer me encanta porque te lo leas acabas siendo el neonazis

Voz 0401 10:10 claro

Voz 3 10:11 pues lo mismo con esto tú puedes llegar al Foro y estar leyendo de Tetuán saber que estás leyendo si puedes decir pues vaya cantidad de insensateces una tras otra y no por eso tienes que decir a pues si tenían razón yo me voy a dedicar

Voz 0401 10:24 a aire frío lección Ernesto tules una explicación mínimamente científico dado a que esto suceda a que haya hombres que creen que que que tenemos la obligación de de reportarle placer sexo

Voz 2 10:41 explicación científica no porque no soy no no pertenezco a campo de las ciencias y no sé cuánto de Biología y en esto yo creo que hay un componente social muy interesante entre todo lo que se ha escrito estos días sobre sobre todo el tema Reflexiones sobre el tema si tiene algún de twiterías algún artículo que que dice que bueno que eso es una oportunidad más una muerte y además muchas veces hemos tenido oportunidad similares para reflexionar sobre esto pero nunca se ha hecho una oportunidad más para reflexionar y debatir sobre el concepto de masculinidad tóxica que que que que todavía subyace nuestras obras la es decir como como como estabais una Miguel efectivamente hay un componente de frustración muy grande frustración por no llegar a unos estándares establecidos como válido sobre qué es la masculinidad o algo así no sé pero efectivamente esa frustración existe esa frustración existe porque obviamente hay unos patrones de comportamiento establecidos que obviamente se sería muy interesante poder revisar y también porque a fin de cuentas este atentado es el primero que sucede que con el tema Inge es decir el propio Alec minas de Toronto o o como como como parte de la comunidad y un Cell su tiene una generación muy grande por tal Rogers que fue el primer terrorista que atentó en California en dos mil catorce matando a seis personas quedándose él mismo el tal Roger justo antes de cometer el atentado grabó un vídeo que todavía se encuentra en Youtube en el que explica porqué lo va a hacer un vídeo de siete minutos aproximadamente en el que bueno se imagina todo Toto estas cosas de las que hemos hablando pero en un vídeo explicando yo soy el Dios que ha llegado la justicia divina voy a destruir porque habéis arruinado Mi vida era entonces este vídeo se ha convertido en una especie de de Canario para el movimiento IMFE él considerando este y Roger como su primer martillos

Voz 0401 12:25 bueno esto señores y Denzel no se les puede localizar exactamente igual que se les se localiza a los integristas islámicos sobre los que se tiene algún tipo de idea de que puedan llegar a cometer atentados porque los están haciendo evidentemente

Voz 2 12:39 claro que en total ya de momento que se sepa con esa motivación Ángel abiertamente explicita estamos hablando de dos atentados con otros diecisiete muertos es decir ya ya ya son número porque puede empezar a pensar hoy esto ya ya tiene miga ya hay algo más

Voz 0401 12:53 el podemos hacer algo imagínate no sé como sociedad como personas como educadores qué hacemos para que no se nos vaya tanto la olla

Voz 3 13:02 o sea yo cuando por una parte esos el les ocurre a nivel individual es el el el educar eso en en entender que es la sexualidad de entenderla en toda su dimensión

Voz 2 13:15 todas los campos que no sin que nos implica

Voz 3 13:17 hay que no nos afecta y que salgo como muy amplio y que nos afecta en un montón de Osaka porque soluciones en una charla dos

Voz 2 13:24 las

Voz 3 13:25 pero que después eso yo también la añadiría el el el el comportamiento de de muchos osea digamos que la solución la encuentro como la que se aplicaría en cualquier caso de bullying es con lo que tiendo identificar ahí no el el pues un grupo que simplemente considera que están sufriendo un una situación injusta como lo acaban pagando es como se ha hecho siempre con quién considera más débil y que ellos consideran que son las mujeres que deben de tratarlas de esa manera pero que sí que en otro caso será pues el el de las gafas el de los granos él que sea sea cosa es el el el estar descargando la frustración con el más débil y eso es un una estrategia que se ha utilizado toda la vida

Voz 2 14:14 de qué in Miguel muy interesante lo que es la que tiene perdona sería me aquí únicamente añadir que quién quién este caso efectivamente lo que estamos hablando solo que el perfil de Intel del cual está está viendo en en medios es precisamente el que ha sufrido el siguiente que ha sufrido el cinco verdaderamente lo ha sufrido no lo sé pero que precisamente de quién quiere vengarse es de de la de los de lo de la gente popular es decir tienen incluso un nombre específico para los para las mujeres que tienen sexo regularmente porque son atractivas que son las Stacey dentro del de la nomenclatura IMFE él y los chats que son los hombres atractivos que no tienen problemas para que mujer y su objetivo es atentar contra las Stacey contra los chats

Voz 0401 14:51 contra la gente que tiene una vida sexual no

Voz 2 14:54 exacto pero eso qué

Voz 3 14:56 y eso pues es que lleva llevar a la mar de la frustración es como bueno pues sin duda es como que que eso que en vez de hacerse responsable de la situación en la que estás buscar una solución pues lo que buscas es de no no yo no tengo que solucionar nada tengo que el el resto tienen que pagar por por la situación en la que estoy yo

Voz 0401 15:17 Ernesto fiel Hardy muchísimas gracias espero no tener que hablar sobre el tema de los enfermos sino sobre cosas mucho más agradables ya sabes que yo tengo debilidad por Canadá y los canadienses además gracias por detrás Miguel Vega Lumen muchas gracias por volver a poner ya frustración encima de la mesa y la necesidad y obligación de que se aprendamos a a gestionarla muchas gracias a los dos