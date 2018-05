Cerezo: "Hay que disfrutarlo y decirlo, que somos campeones de Europa"

Voz 1670 00:00 presidente Enrique Cerezo muy buenas olas que buenas noches felicidades hombre muchas gracias otra más a la lucha cada iban cayendo bueno la verdad es que sí es que son muchas pero bueno nunca son suficientes emoción precio

Voz 0571 00:14 bueno no ha ganado bien la verdad es que uno sea nada bien pues se disfruta mucho no pero la verdad es que no han suprimido que ha hecho lo que se ha tenido que hacer ellos han cumplido con lo que debería cumplir sin ningún problema

Voz 1670 00:27 pero no tanto

Voz 1 00:28 sí está pasando por el Fernando no si estamos aquí de felicitaciones oye te hiciera

Voz 1284 00:34 en caso los capitanes han a Torres que levante la Copa

Voz 1670 00:38 has visto no ha visto levantando el niño la Copa

Voz 1 00:41 sí se lleva como tiene que ser bonito es un equipo bonito de hecho el equipo importante pero importante

Voz 1670 00:47 es una es una familia Enrique

Voz 1 00:50 es una gran familia además de verdad es que sí porque hay un gran día porque oyes guiaron lo piensas fríamente si la temporada que hemos hecho es fantástica eh bueno pero vamos fantástica pero fantástica fantástica la verdad que es importante el poder estar aquí hoy haber pueden llevarnos la Copa Davis y ofrecerse a la el viernes a todos los aficionados

Voz 1670 01:10 qué te ha dicho al Rey estaba saturado en el césped

Voz 0571 01:14 no no estaba encantado porque era era un equipo español estaba jugando una final ha ganado bien la verdad que estaba encantado es una gran persona

Voz 1670 01:23 vaya partidazo de Griezmann entre sí sí sí sí partido

Voz 1284 01:29 ha sido elegido en bici me dice ahora mismo Álvaro Benito Embid pide el partido

Voz 1670 01:32 mejor jugador del partido a volver a comer

Voz 1 01:35 tarde otro es felicitarles

Voz 1670 01:38 cuando hablo muchísimo más cuando cuántos va a dar la solución pues que lució la decisión cuando dos va a contestar

Voz 0571 01:46 siete es un jugador tú te debes que te dejara para pensando Atlético Madrid como yo digo siempre imputado diciendo dónde voy a jugar con Atlético Madrid

Voz 1284 01:54 totalmente y ha marcado dos goles pues ya está

Voz 1670 01:56 pues ya verás ya está ya habrá tiempo de pensar que lo que diga ya

Voz 1284 02:00 ya habrá tiempo eh Enrique antes de dejarte escucha cómo está ahora mismo la plaza de Neptuno que está ahí José David Palacio hola Palacio muy bueno

Voz 1269 02:08 tras hola qué tal hola presidente está a reventar la plaza de Neptuno cantando ahora los aficionados rojiblancos además una imagen preciosa porque el dios Neptuno sabes tío rojiblanco el primer anillo rojiblanco segundo anillo como los pantalones del club de color azul ahora está necesitando miles de rojiblancos delantero Europa League en la historia del Atlético de Madrid

Voz 2 02:31 lo que llega que bueno

Voz 1 02:34 pues porque es uno

Voz 1670 02:35 es bonito que están ahí tantos miles de Atlético la pena no puede estar ahí con ellos dicen que les dicen a todos ellos presi

Voz 1 02:43 pues nada muchas gracias por la confianza que tienen siempre en este equipo y es muy bien de que aquí normalmente ellos son ellos son los que realmente no levantan y lo hacen cada vez más grande esta afición que maravilloso artículos que estaban aquí hoy

Voz 1670 02:57 diseño fíjate que hoy tiene setenta títulos

Voz 1 03:00 era del Olympique Marsella encima decir había mucha diferencia pero una diferencia bestial pero también es verdad

Voz 0571 03:06 no creo que sea que al jugar es aquí ya muchísimos a través de Internet hayan conseguido entrar

Voz 1284 03:13 si las invitaciones muchos franceses y al final lo que habrá mayoría francesa oye una cosa para todos los atléticos que que te escuchan y la fiesta ha confirmado el viernes por la tarde Neptuno

Voz 1670 03:22 sí sí el Wanda sino en la en la habitual no no no no en en no Illa ahora confirmada

Voz 0571 03:30 pues será por la tarde pero no se Laura todavía lo será por la tarde

Voz 1670 03:33 si Manolete felicita al hombre que prensa y sabe que ahora no Manolete alguien guiado deseando te lo mejor no es nada casual cuando te envía esa esposa y hablan de la fiesta unos mejor baza es la de Deco eh

Voz 0571 03:49 te has pasado toda la temporada quejándose del equipo de ahora resulta que te hace subcampeón y campeón

Voz 1670 03:54 pues nada al fin fenomenal y ahora me falta del año Ada presi reconozca contiene una cosa yo ya he dicho que quiero que el Madrid gane la Champions para que en agua esto nos juguemos con los blancos es los reyes de Europa supongo que usted ante el mismo planteamiento o no sí hombre porque entonces sí normalmente llega cuando vamos a jugarla con quien sea no pero te

Voz 0571 04:20 no en este caso sí es el Madrid ha jugado mejor en Madrid mejor todavía

Voz 1284 04:25 eh Griezmann fantástico lo de Torres levantando la Copa pero presi al Cholo Simeone hay que hacerle un monumento eh

Voz 0571 04:32 bueno eso lo llevo diciendo no a hace muchos años

Voz 1670 04:36 al final se lo vamos a tener que hacer que la idea y darle una idea que necesitamos para en vez de estadio Wanda Metropolitano estadio Diego Pablo Simeone

Voz 2 04:48 bueno te emocionas mucho fíjate escritas al choque pero bueno por los que están ahí no

Voz 1670 04:58 hay que ir el portero Oblak se queda aseguró el portero Oblak se queda seguro también

Voz 0571 05:06 bueno es también el Atlético de Madrid no es cambiar esta noche

Voz 2 05:09 ahí no te saca otro

Voz 1670 05:12 no pero bueno oye te dejo pero déjame que te felicite Kiko también que está por ahí Kiko pero vamos a ver si por aquí pasa presi felicidades movían igualmente a disfrutarlo

Voz 2 05:25 es la mala recordar

Voz 0571 05:28 que en los últimos seis años no cuando nube nube no

Voz 1336 05:32 las si yo le hablo con Carreño ves que tenemos vivida yo no yo no recuerdo siete años durmiendo dos horas seguía esto es una maravilla comer sólo de verdad que sí la verdad que sí bueno disfrútalo y un beso muy fuerte de un abrazo a la familia Hay a toda la gente rojiblanco y ahora no da igual que tiquete en como etiqueta es la Copa si es menor hay que celebrarlo como se merece porque mis res si no hay que olvidar de dónde venimos la hemos pasado muy canutas chunga y ahora que estamos

Voz 0571 05:59 a disfrutarlo como si fuera de verdad que sí que que hay que disfrutarlo bien y sobre todo decir los que somos campeones de Europa