Ábalos: "El delito de rebelión está previsto para golpes militares, hay que adaptarlo"

Voz 0194 00:00 José Luis Ábalos el secretario de Organización del PSOE muy buenas noches muy buena sobre qué base proponen esa actualización del código penal

Voz 1955 00:10 básicamente porque se trata de que adecuarlo asegura que en su momento pues estaba la más bien pensada en la Historia de los pronunciamientos militares no convulsos pero no era previsible que desde las instituciones

Voz 1 00:29 pues se apelar a la rebeldía estado

Voz 1955 00:32 el incumplimiento de marco constitucional que es la experiencia que estamos teniendo ahora y la verdad es que llama la atención que el presidente de la Generalitat puedo hacer una intervención que no es decir a todos atónitos estupefactos que no implique ninguna sanción no ponen definitiva pues se sitúa claramente fuera del ámbito constitucional a que el que está obligado cumple la ley hacerlo cumplir aquí bueno pues se trata básicamente de este aquí también porque de alguna forma las responsabilidades tienen que individualizar Se no me pueden ampararse en el conjunto y a veces pues está planteando algún tipo de reacción como es la aplicación del ciento cincuenta y cinco y que afecta a toda una sociedad no cuando muchas veces pues son individuos concretos los responsables de esta situación

Voz 0194 01:28 claro porque lo que dice Ciudadanos ante ese discurso que usted ha ponía sobre la mesa el discurso de Quim Torra lo que dice Ciudadanos es ante lo que dice que va a hacer ciento cincuenta y cinco más ciento cincuenta y cinco

Voz 1955 01:40 bueno lo que pasa es que normalmente cuando es aplicar el ciento cincuenta chico porque se a los supuestos que contempla la Constitución y que es el no cumplimiento de las obligaciones en atender las competencias las situarse fuera de la legalidad pero es una constatación no pero no estamos hablando de lo mismo en la aplicación del ciento cincuenta y cinco tiene que haber un recurso constitucional qué tiene que ver con el funcionamiento en este caso de una comunidad autónoma pero yo estamos hablando desde el Partido Socialista de adecuar un reproche una sanción una conducta que se sitúa fuera de la Constitución por parte de personas que están obligadas a cumplir hacerla cumplir ciudadano normales que no tienen no están investido de la autoridad alguna no es por lo tanto es normal que quién tiene una personalidad pública como ocurre también en otros supuestos de delito pues se agrava dada la condición no es el público pero no tiene nada que ver una cosa con la otra el cierto que parece que a Ciudadanos la esto con el pie cambiado de una reacción muy primarias sino no tiene nada que ver una cosa el reproche personal de una conducta conductas que por cierto y están recogidas en el Código Penal como de la incitación a la inducción eh pero en este caso de la rebelión pues está barco una figura pues decimonónica

Voz 0194 02:59 esa actualización del Código Penal que proponen ustedes de la que hablaba hoy Pedro Sánchez en en esa entrevista de televisión estuvo ayer sobre la mesa en la reunión que mantuvieron Pedro Sánchez y Mariano Rajoy no no no

Voz 1955 03:11 el propio general sí que es verdad que ya tenía algunos antecedentes algunas propuestas expertos de académicos pero no no planteó en esas cumplió

Voz 0194 03:21 déjeme que le pregunté qué le parece la decisión de hoy de Bélgica que se niega a entregar a los ex tres Kühn Sallés que están en Bruselas alegando un defecto de forma en la en la solicitud de la euroorden

Voz 1955 03:33 bueno la legaciones formal todos sabemos querido amplio debate es España y fuera también en todos los elementos del tipo que caracterizan este derecho rebelión precisamente también la propuesta nuestra aclararía mucho éxito circunstancia pero sí que hay una cuestión que que no de inquietar nos Illes el funcionamiento de la euroorden porque la euroorden está basado en el principio de confianza co himnos de enconamiento de la del sistema judicial de todos los países Office por lo tanto el problema de esta situación es el precedente que pueda generar e hiciese de forma en cualquier caso entiendo que podrá ser nada

Voz 0194 04:19 cree que el PSOE que se debe a una falta de compromiso de Bélgica lo ha dicho el Supremo esa falta de compromiso en este asunto el hecho de que no no no no se haya hecho efectiva esa extradición

Voz 1955 04:32 digamos nuestra prejuzgar pero sí advertir de que el funcionamiento de la eficacia desestimó sistema de cooperación judicial ha de fundamentarse la además de la reciprocidad en la confianza Mutua no hay por lo tanto lo es muy negativo para avanzar en un sistema pues de de seguridad en un marco único de seguridad y de aplicación de la justicia general pero excedentes en una precisamente de ese espacio

Voz 0194 05:05 que le haga una última pregunta sobre un asunto que abordaremos después aquí en la tertulia que son las explicaciones que ha ofrecido de Pablo Casado sobre cómo se sacó la carrera universitaria se cree las explicaciones del dirigente al Partido Popular

Voz 1955 05:18 bueno no es esto no se lo no creérselo yo lo ha escuchado creo que está en una situación comprometida que está viviendo como tal y la verdad pues es curioso no

Voz 0194 05:33 Julio Julio curioso curioso sacarse tantas en tan poco tiempo y haber tardado tanto en sacarse otras

Voz 1955 05:40 pues ya ven que no quiero prejuzgar imagino que digamos desde el ámbito académico

Voz 1 05:52 dormir en la mente estamos siempre con la confianza a estas Puerto te bueno llamar la atención la agencia no creo que sea una situación común que plantea que cueste estoy yo me yo estudié Derecho o termina faltan muchos pero

Voz 3 06:13 nunca pude tener ese ritmo pero me ha dicho que no termina usted derecho

Voz 1955 06:17 sí

Voz 1 06:18 no no porque eso sí

Voz 0194 06:21 porque tras trabajando era ella era incompatible

Voz 1 06:25 es muy complicado yo sin maestros y luego empecé a hacer el derecho pero yo estaba listado de siempre y es muy difícil me cosa lleva pero es muy complicado lo pues había familiares ya que yo no cuento a bordo de muy complicado

Voz 3 06:42 hola pues José Luis Sabroso hoy también mucho la gente que es capaz de José Luis Ábalos que no es bueno que es complicado es incrementar los ritmos

Voz 0194 06:51 claro claro tarde tanto en un tramo y tampoco en el siguiente ahora hablaremos de ello José Luis Ábalos secretario del PSOE muchísimas gracias y muy buen