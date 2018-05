Carlos Simeone, padre del Cholo: "Estoy totalmente emocionado con las imágenes de Simeone con mi nietos"

Voz 1 00:00 eh de velocidad pero al final al final espero segundo que me están diciendo está por ahí el padre del Cholo Simeone Carlos hola Carlos buenas noches

Voz 2 00:08 hola qué tal cómo están muchas felicidades al padre

Voz 1 00:10 desde el entrenador

Voz 2 00:12 muchas gracias muchas sea muy feliz

Voz 1 00:15 no sé si no se cansa su hijo de jugar finales y de ganarlas

Voz 2 00:19 igual los buenos pues aquí sí Paradela hay que seguir para adelante insistir

Voz 1 00:24 baja habla usted como el Cholo eh hay que insistir insistir

Voz 2 00:28 ya ha ganado bien bien contento feliz y hace después hablamos más tranquilo pero ya de igual no nos pegamos un abrazo la distancia muy bueno nada así que por suerte todo bien

Voz 1 00:43 está usted en Argel está usted Argentina Iker ha dicho que que había dicho su hijo que le ha dicho nada nada que como está ahora

Voz 2 00:51 es que qué le había parecido el partido sí que en el segundo tiempo practicamente fundó el Atlético Ivano que fue bien plantado que el equipo estaba sólidos lo veía muy bien no no Volvo partido del Atlético

Voz 1 01:09 qué pena que se vaya a Griezmann no y ojalá ojalá que se quede no

Voz 2 01:17 ojalá que se qué pero no lo habrá dicho algo

Voz 1 01:20 ha dicho su hijo aunque lo habrá dicho papá no no no digas nada papá pero

Voz 2 01:24 no no justamente no está está está como se escucha y se habla este no no no hay una cosa que quizá podamos decir si se va concretamente bueno pero realmente muy bien

Voz 1 01:38 te foto tan bonita habrá visto usted en la tele la imagen del Cholo con su mujer con los niños usted viendo a los nietos a toda la familia y dando botes no sea emocionados

Voz 2 01:47 totalmente emocionado total en este momento no pudo ir por una cuestión personal pero éste si no hubiese estado con ellos bueno pero nada más así que te hizo bueno espero que vengan otra mal

Voz 1 02:01 ya Giovanni el nieto le ve usted jugando por aquí por el Athletic que

Voz 2 02:05 Giovanni no logre no creo que el padre

Voz 1 02:08 ya ya mientras sea entrenador el difícil no

Voz 2 02:12 pero he jugado he jugado justo para el Atlético había monísimo está progresando muchísimo

Voz 1 02:22 pues nada estoy aquí viendo que su hijo ha ganado una Supercopa de España una Supercopa de Europa una Liga una Copa del Rey dos Europa League dos finales de Champions no está mal eh

Voz 2 02:31 no no no que va que la verdad que ha hecho una campaña muy exitosa y su cuerpo técnico hay jugadores que calcula de lo que ha corrido hoy Gabi All Boys impresionante a partir del tres pulmones no es que es tremendo lo que Correos el muchacho bueno

Voz 1 02:53 les puedo pues quiere pedir una cosa Manolo declaró que le diga al padre de Simeone que como Madrid no vive en ningún lado y mucho menos en Milán que nos ayude a todos los chalecos que se quería hasta que se quede hasta que haya ataque él se cancele pero que militar de muy aburrido como en Madrid no hay nada está usted de acuerdo pero eso eso eso no

Voz 2 03:16 pero eso no tiene que Pablo Neruda policías euro conozco lo conozco lado ciudades y este Milan es aburrido gris oscuro

Voz 1 03:25 que no es una mano echen una mano que lo que queremos hacer un monumento a perpetuidad al Cholo

Voz 2 03:32 vamos no se lo posible muy feliz muy conforme

Voz 1 03:35 déjeme que les salude de Gustavo López que está por aquí Gustavo a del Cholo Gustavo te escucha Carlos hola Carlos qué tal felicidades gracias único como hay muchas de muy bien acá sí sí feliz con los éxitos de tu hijo feliz pueblos se crea el hijo y sabes lo que nos une

Voz 3 03:51 bueno se porque no pudiste venir pero te deseo lo mejor que vaya bien todo de aquí en adelante y bueno pronto no podemos ver seguramente así

Voz 2 03:59 sí sí por suerte va todo bien estaba todo eh

Voz 1 04:01 pues me alegro muchísimo

Voz 2 04:04 vamos a ver si la próxima a quiero perder

Voz 1 04:07 efectivamente sabes que eso te animan a partir para para el suelo

Voz 2 04:11 sí sí sí así que este bueno te verdad Deco oí equipo vamos a tratar de disfrutar