Simeone: "Esto es más que una Europa League"

Voz 1266 00:20 esa pero hemos trabajado muy bien

Voz 0501 00:22 partido porque teníamos muy claro lo que lo que quería el de al frente del equipo lo debían ir ir futbolistas fueron de menor a mayor como vivo en el partido de la tribuna empezar a lo mejor lo del Marsella creo que a partir de la expresión que quisimos ofensivamente entramos en el partido y ahí entramos en la zona donde ya no sentimos siempre mucho más cómodo

Voz 4 00:45 lista en aquí a tu derecha de para de Onda Cero quería preguntarte después del varapalo de la eliminación de Champions la foto habéis esta competición con con con ganas la mis conseguido estoy según los liga el para está orgulloso de tus jugadores cómo calificaría de la temporada

Voz 0501 01:00 cuando todavía la temporada no ha terminado necesitamos un punto para para confirmar esta segunda posición que para nosotros es importante para seguir creciendo y seguir molestando como bien comentamos comentamos siempre eh pero repito yo creo que mucho más que una Europa League es es constancia trabajo es insistir es dale dale dale dale dale que algo cae cae de verdad porque cae entonces esto no no sea suda aquí la palabra no quedan en el aire si no tengan la contundencia de la realidad y la realidad que volvimos a ganar

Voz 5 01:40 está pensando en tener guardada como Dios manda actores que hoy fue el primer a veinte años

Voz 6 01:48 sufrir importancia tenía que torea es al final gana se una un título con Atlético

Voz 0501 01:55 seguramente en el plano personal del un orgullo y una ilusión y una realidad buscada de fuera que el domingo voten a la despedida que se merece no tengo ninguna duda estará ahi hice hará una fiesta en consecuencia de lo que él ha dado al club la relación que tengo con él la verdad que siempre termino viendo algo que es muy sano yo nunca le regaló el deja un legado para sus compañeros enorme que ese trabajo que es la insistencia que es no bajar nunca los brazos más allá de todo lo que es creo que ha sido como futbolista en su importancia es el único que había ganado que ganó una Copa del Mundo que ganó una Champions dentro de nuestro grupo

Voz 8 02:41 nunca nunca cedió

Voz 0501 02:43 nunca se dio a una ausencia mía la titularidad a no ponerlo eso eso es un legado un legado enorme para muchos futbolistas que que tienen que aprender claro

Voz 9 03:01 centrarme de Radio Nacional enhorabuena por ambos por el por el título quería preguntarle a A

Voz 10 03:06 ha si un partido como el que hecho

Voz 9 03:08 soy Antoine Griezmann ratifica que perderlo sería terrible para el Atlético de Madrid a para Germán también empapado no sé si por las lluvia de sobre el terreno de juego por lo que ha tenido en El Vestuario en esa mejoría del equipo en la segunda parte que es lo que planearon en el vestuario porque se vio que Griezmann y Correa estaban siempre buscándose y genera muchísimos problemas habrá a la defensa del Olympique de Marsella

Voz 11 03:34 mire a lo leído la bola

Voz 0501 03:40 mande confirmar todo lo que viene haciendo año tras año la verdad que oí fue contundente fue contundente en el momento más importante del partido eligió siempre bien en el segundo tiempo así que te contento que este Freire estará con nosotros yo no no tengo duda que todavía hay situaciones que lo pueden acercar a seguir con nosotros os ha jugado tres finales con nosotros ha ganado dos o sea que tampoco estamos tan lejos de su objetivo de jugar continuamente finales tenemos una final nuevamente Supercopa europea dentro de poco será será la cuarta que pueda jugar Si bueno seamos competido siempre bien segundos en Liga semifinales de Champions no estamos tan lejos deportivamente de lo que obviamente tiene mucho más poder que nosotros no

Voz 3 04:36 aquellos que le hacen pensar que todavía no se lo he dicho el Cholo de Griezmann duras de tal forma que una vez que que quitar el balón tenemos que salir rápido

Voz 5 04:46 abandonó Germán Mono Burgos que está en la sala de prensa junto al Cholo si bien están los dos juntos

Voz 1266 04:51 eh Kiko tú crees que lo tiene decidido Griezmann yo escuchando a al Cholo el Cholo cuando habla siempre deja mensajes eh y la verdad que yo tenía la bueno tenía la sensación de que estaba todo el pescado vendido pero sin embargo el Cholo ha dejado a mí medio tocado como bueno me ha tocado haciéndome pensar de que ahí no sé si mucha poca mano creo que poca menos que hay alguna posibilidad porque de la manera en el que todos eh hablan de intentar convencerlo quiere decir como que todavía no está hecho estuviese hecho Griezmann con lo bien que se lleva Godín

Voz 13 05:28 bueno tres de a motos rápidamente eso corre labor El Vestuario Kutxa aquel rubio lo tiene hecho