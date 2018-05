Miguel Ángel Gil Marín: " Hemos sido capaces de levantarnos ante las adversidades"

Voz 0319 00:00 que ahora no por ejemplo por ejemplo

Voz 1 00:02 es una abuela no eh Miguel Ángel

Voz 0319 00:05 Gil Marín buenas noches muy buena Breivik

Voz 1 00:07 a hablar alegría no es un imitador estuvo o no de verdad estuviste el fin de semana pasado Miguel Ángel

Voz 2 00:16 el fin de una cosa en Jerez

Voz 1 00:19 bueno no sé si es el aprendiz algún caballo no Bendito algún caballo que lo que citar

Voz 2 00:23 son opciones

Voz 1 00:25 la de hoy es buena en la que cómo se llama el caballo Griezmann

Voz 2 00:30 la verdad que estará estoy muy contento

Voz 1 00:31 enhorabuena eh

Voz 2 00:34 es con esta ya tenemos garantizada la daba el día quince de agosto Hay es muy bonito ver feliz a mucha gente

Voz 0319 00:43 es muy grande lo que habéis hecho Miguel Ángel este curso con estadio Nuevo con sanción de la FIFA no podéis fichar los fichajes que en verano no puede jugar hasta enero se lesionan jugadores y el Cholo ha tenido que hacer malabares os perdáis el batacazo de la Champions hay que levantar psicológicamente al equipo y al final conseguís segundo puesto en la Liga de lo tenéis ahí al alcance de la mano y campeones de la Europa League que nota le pones a este curso

Voz 2 01:08 el peso que de sobresaliente porque lo que hemos sido hemos sido capaces de levantarnos ante las adversidades no yo creo que eso como cómo la gente ante situaciones apretar Junta Hay hacen grupo de lo que son creo que es muy bonito entre todos estamos haciendo felices a muchísimos atléticos los terremoto de trece años de trece para acá yo creo que había que esto suceda al cobró un área de estoy dificultades el rendimiento deportivo muy muy bonito oí

Voz 0319 01:43 jo ha sido ha sido espectacular además un partido fácil bueno tú no lo has visto no en tu línea no

Voz 1 01:48 en los últimos cinco minutos no me lo creo has visto en los últimos pero bueno

Voz 2 01:52 dice Julio demandó ya decían que fuera previa para casa

Voz 1 01:56 lo pero oye que has hecho durante el partido que está leyendo yo creo

Voz 2 02:02 parte de la primera parte estaba aterrizando en la segunda parte

Voz 1 02:06 pasé de casa entre otros mañana pero no me puedo creer que fuera

Voz 0319 02:12 pendiente de lo que se oía por los balcones por la ventana a ver si alguien decía algo no nada

Voz 2 02:16 nada pues vive para los árboles no veo a nadie

Voz 0319 02:19 y no había nadie espera que te quiere felicitar Manolete también nombre

Voz 1372 02:22 enhorabuena ya sabe que era nada más que de todo corazón sólo te pido que me den un veraneo tranquilo lo

Voz 1 02:32 pero claro es que me Iker

Voz 1372 02:35 dos asignaturas pendientes que tienen es que salgan adelante

Voz 2 02:40 yo pienso que es un mensaje para no para mí sino para los jugadores implicados Iker Bueno que lo conozcan todos los atléticos no estamos haciendo lo imposible poder retener a los jugadores que están haciendo el equipo cada día más grande estamos intentando cortar cada año hago jugado por que trabajamos por y para eso entente al final no no puedes conseguir siempre todo lo que quieras a mí me encantaría como todos los atléticos que se queda actual eh que se queda en todos los jugadores que son relevantes pero créame que no depende de nosotros

Voz 0319 03:13 dos preguntas si te dejamos Miguel Ángel acaba de decir el Cholo hablando de Griezmann en la rueda de prensa ahora mismo ha dicho bueno todavía tengo algún síntoma que me hace creer que se puede quedar con nosotros qué porcentaje o que eres más optimista que pesimista ahora mismo qué posibilidades hay que te están escuchando todos los atléticos ahora mismo de que Griezmann siga la temporada que viene de rojiblanco

Voz 2 03:31 pues créame que no los son yo creo que son sensaciones que quiero creer todo lo que está hablando con jugar estos días y al final yo creo debe sobre sus sensaciones más que de las suyas no eso familia ni a su entorno y de eso los agentes Nené nadie es lo que el que quiere hacer historia en el Atlético de Madrid y que todo gire entorno a él lo tiene muy fácil la otra opción es ir a jugar en común muy grande que te va a tener más fácil la a a título de no tengo ninguna duda que no entra en la historia que será un jugador importante en la historia de un club que tiene un jugador de referencia que es el mejor el mundo

Voz 0319 04:11 tú crees que lo tiene decidido ya él

Voz 2 04:13 no de verdad que no yo creo lo dio yo creo que es bonito pero los niña todo eso es lo que tiene que hacer reflexionar y decidir qué qué quiero ser feliz ha añadido una ciudad en la que estoy agosto nunca me quieren que me que premio me puedo puedo conseguir que hacer historia que todo gire en torno a mí o la otra alternativa es humano también comprenderle y evidentemente no esa

Voz 1372 04:40 ya hay cláusula de penalización es porque hoy no tenga pesadillas

Voz 3 04:45 no no no para nada

Voz 2 04:47 ninguna duda que nacional

Voz 1 04:48 bueno bueno no decías todavía que tengo conmigo Lucas Hernández y seguro que también le quiere saludar no se podía hablar todavía con mi Ángel Gil Marín o muy buenas palabras noches ahí lo tienes no sé si habéis hablado ya de por el partido para celebrarlo juntos hablar no no

Voz 4 05:01 ya no he ya

Voz 1 05:03 vamos a ir a Gómez para volver a Madrid

Voz 3 05:06 nunca

Voz 1 05:08 Saúl que le voy a poner otro pinganillo ibais hablarlo estés al poder celebrarlo con con esta gente que se lo merece

Voz 0319 05:13 pues háblame no está escuchando nada Saúl y Lucas felicidades eh voy a despedir a vuestro jefe que está al teléfono Miguel Ángel Gil que si os quiero decir algo le despiden me quedo con vosotros dijo

Voz 2 05:21 Ana simplemente darle la enhorabuena de corazón para grandísimo trabajo que están haciendo desde que han empezado cuando eran niños yo creo que están recogiendo los frutos en eso trabajo y ellos dos en concreto pues son de las que están llamados a ser capitanes importantes del Atlético de Madrid y el futuro que representan mucho para que es por el representan Accademia del Atlético son para nosotros muy potentes

Voz 0319 05:45 que Miguel Ángel con el Barça bien te que te llamó alguien después de la nota que saca este

Voz 2 05:50 en ese vamos a disfrutar en la final