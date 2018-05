Godín: "El gesto tan generoso que tuvo Gabi con Torres habla de lo que es este grupo"

Voz 1 00:00 hola Diego buenas noches cada noche de Pape todo juegan otro título en el bolsillo me imagino ver galería máxima no

Voz 0503 00:06 sí la verdad es que la la sensación de ganar no se compara con a es te llena te da de de alegría energía y la verdad es que hoy estamos estamos así no estamos contento disfrutando feliz y bueno qué más se puede pedir no volver a ganar lo necesitábamos lo deseábamos lo queríamos y hoy con esta Europa League demente que que no sé si ya disfrutar

Voz 1 00:31 Manuel te escucha el larguero a ver si a ti te cuenta utilidad respuestas a los aficionados a esa gran pregunta del millón a ver si a ver si

Voz 1887 00:37 es algo que que queremos decir Godino la Godín muy buenas buenas noches Juanma cómo estás eh bueno aquí Manu en el otro no te va pasando hubiera otros temas confundiendo de María os enhorabuena lo eso que te queda lo mejor ahora enhorabuena lo primero eh bueno muchas gracias ha sido más fácil de lo que pensaba mira que habéis empezado con curvas pero luego como había dominado el partido no

Voz 0503 00:59 sí sí la verdad que que el resultado pero ahí no no no marca lo que fue sobre todo inicio de partido y una parte es verdad que después sí de gol que que encontramos en ese darse que aprovechamos ese hizo más a nuestro favor porque he manejado ahumadas espacios Si bueno ese nuevo tiempo creo que dominamos más el todas las situaciones pero es verdad que quema seis arrancó fuerte y que digo bueno que nosotros

Voz 1887 01:25 tú buenos complicó al principio Damiano y que luego tenéis un tal Antoine Griezmann que tiene un ahí la enchufa que no se pone nervioso que tiene otro en la segunda parte la enchufa que partidos esa marca

Voz 0503 01:33 oye no eso un partidazo más allá de los goles que es un partido completísimo bajando ahora seguiré balón llevando el equipo siendo el equipo de atrás dando pases a la obra

Voz 1887 01:47 que fue un partido completo y bueno contento por el equipo tu crees que es lo tiene ya decidido

Voz 0503 01:53 no habrá que no sé no sé no es eso creo que no está aquí con nosotros tiene contrato oí previamente que

Voz 1887 02:00 no te puedo decir nada de poesía y que es el deseo que tenemos todo claro

Voz 0503 02:04 pero pero todavía no lo crees te lo tenga decidir

Voz 1887 02:07 todavía crees que hay posibilidades de que se quede en el Athletic

Voz 0503 02:10 yo creo que sí que está aquí con nosotros a no sé qué día lo contrario que o que él decida irse pero esta aquí nosotros estaba contentísimo bueno no ha dicho lo contrario a nadie

Voz 1887 02:20 oye lo de Fernando Torres levantando la Copa lo tenía claro los capitanes así de espontáneo lo habéis hablado ayer con el presi que lo comentábamos anoche con Air como ha sido

Voz 0503 02:27 no no hablamos lo habláramos con Gabi Koke obviamente que que sabíamos que que era un detalle menor lo primero que entrar no era e intentar ganarlo después de que levantar a cualquiera pero sabíamos que era que era algo bonito para para Fernando pues lo que significa para para iglú para la cesión era lo que la gente también deseaba y eso marca te te da la grandeza que tiene este grupo de de jugadores sobre todo Gabi como capitán también eh tío te estío ese gesto tan tan generoso con conformando no

Voz 1887 03:00 enhorabuena por ese título por una temporada que habéis hecho que que no es fácil Godín caer en la Champions como levantaron saber que hoy los favoritos y mantener ese favoritismo hasta el final llegará a la final y ganarla

Voz 0503 03:11 no no no es así no es fácil ganar ese uno se piensa que que posee favorito y vas a ganar con el nombre con la camiseta no es así he ganar ganar en Europa es dificilísimo gana de cualquier ganar cualquier torneo eh sí bueno hoy logramos algo importante algo que necesitábamos como equipo como grupo volver a ganar estar en lo más alto que no se iba a ganar como como como es como siempre he hecho lo ganas deseo a ganar hay ahora tener una posibilidad disfrutaré esto intentar quedarse uno Liga harén que viene arrancar la temporada compitiendo por otro

Voz 1887 03:46 veo entonces eh ganar detrae siempre cosa buena Diego muchas felicidades eh bueno muchas si quieres si quieres algo para Juanma que mañana venir