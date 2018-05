Juanfran: "Los niños pequeños van ahora al colegio con la camiseta del Atlético... son ganadores y eso nos hace felices"

Voz 1 00:00 María permíteme porque está aquí Juanfran Torres sólo quedan los dos torres por salir El Vestuario ya te escucha eh Manu Juanfran Torres que jugó la segunda parte en una segunda parte espectacular del Atlético de Madrid Juanfran

Voz 1187 00:13 buenas noches felicidades que tienes tono cansado

Voz 1375 00:15 sí

Voz 1187 00:16 muchas gracias no cansar eh estoy feliz estoy muy feliz porque nos lo merecíamos Si bueno todo el mundo tiene en mente la última final que que perdimos si volvíamos otra final y ya había que ganarla como como fuera bueno lo hemos hecho así que mucha felicidad las finales se ganan no son para ganarlas no sí pero también es que hemos perdido también si los hay perdiendo oí igual desde llevaban muchos años este grupo Godín Gabi Koke hemos vivido tantas cosas buenas y tan notan buenas Si bueno hemos hemos ganado más finales que hemos perdido esos Un es un detalle muy importante así que muy feliz por ganar hoy también

Voz 1375 01:01 estábamos diciendo ante este te están escuchando Kiko Narváez Gustavo López Antoni Daimiel por ahí también que seguir conoces bien a todos y estábamos diciendo fue como ha cambiado la historia que ahora lo lo los millennials cree que lo decía Daimiel los millennials ahora no no no han conocido más que esta etapa del Atlético de hace casi siete ocho años donde sólo hacéis que jugar finales y ganarlas no es un Atlético lo del pupas que decía Kiko antes de Sons acuerda nadie no cómo ha cambiado el club

Voz 1187 01:24 Kiko y donde han vivido debido a otros tiempos y ahora están viviendo ya de más mayores están viviendo unos tiempos mejores y sobre todo los niños tan pequeñitos que ves ahora compañeros de mi hijo de de de de equipo del colegio con su camiseta del Atleti aquí les ves que son ganadores eh porque han visto ganar mucho al Atlético de estos daños así que muy felices por ellos y por toda la gente que ha venido hoy así espectacular la gente que está en su casa no te imaginas como está no te imaginas cómo está Neptuno Juanfran se pues hasta hasta arriba no son los mejores están orgullosos de están orgullosos de nosotros no lo demuestran todos los días cantando y cantando en la verdad que muy muy muy felices por ellos miel este es otro crack sí sí sí

Voz 2 02:09 sí ha tenido una temporada que tal enhorabuena Juan estas muy contento al final empezado pero luego sí sí yo sabía que vas a jugar ante eso después Perona muy contento por el equipo Portillo que se que has tenido una temporada difícil pero bien está lo que bien acaba eh sobre todo porque se nota el trabajo al final

Voz 1187 02:29 se iban lo fácil no hay van pasando los años y el míster busca otras situaciones eh pero bueno tú me conoces bien sabes que que me dejó la vida siempre es buena el equipo hasta el último día de aquí está aquí no voy a dejarlo

Voz 1375 02:43 cuando cuando dijo el Cholo el once

Voz 1187 02:46 eh lo ha dicho a mediodía lo he dicho a mi vida IT esperaba ser titular se si no para que tengo que decir que no claro nosotros aquí

Voz 1375 02:55 Nos mojamos dirigimos va a jugar a Lucas en la izquierda y Juanfran en la derecha

Voz 1187 02:59 aparte me encontraba muy bien y bueno pero son decisiones del míster que yo respeto muchísimo tengo muchísimo respeto y nunca debería

Voz 3 03:07 nada malo de él oye ir Griezmann que cuéntanos

Voz 1187 03:11 bueno pues Antoine pues bueno nada si estábamos contentos crearán la celebración de rezamos a Antoine tema es una decisión para él complicada pero él está feliz ahí está está contento de estar aquí otra cosa es que le quieran equipos importantes Si pueda tener alguna duda pero más allá de eso yo creo que demuestra su compromiso estando aquí con nosotros todos los días y estando feliz de un jugador de equipo e la verdad es que no puedo decir nada malo hay muchísimos jugadores del Athletic han dado la vida y luego Sanida otros equipos Falcao te puedo decir muchísimos Diego que ese fue lo vino Filipe y bueno son yo creo que son gente que la afición va a querer porque porque dejan huella y Antoine está dejando huella y ojalá pueda seguir

Voz 1375 03:59 más tiempo ni en algún momento te has imaginado temporada que viene Juanfran enfrente en la banda izquierda atacando te Griezmann con la camiseta del Barça

Voz 1187 04:08 pues nada manera imaginado pero seguro que no rascar bola seguiría

Voz 4 04:16 pero yo prefiero no imaginan sí sí

Voz 5 04:18 el Arabi

Voz 1375 04:20 con los atléticos pares del Barça que les pone cachondos chico y Bush algo para el gran Juanfran

Voz 0749 04:25 eh Félix Hidalgo felicidad de la enhorabuena Juanfran un tipo que contrabajo con tesón con sacrificio y sobre todo con pasión por lo que hace el creo que se merece todo esto no no es fácil la temporada pasó no es fácil también de Puebla lesiones recuperar sin tener la ilusión de un chaval para ocupar esa banda derecha y así que Juan enhorabuena y ahora disfrutar disfrutar mucho porque esto no se ve todos los días

Voz 1187 04:49 gracias ha gustado muchas la verdad que valoro mucho todo lo que me dices muchas gracias

Voz 1266 04:53 seis de los tipo Manu que dignifica la la profesión no a base de currar de sudar el Cholo lo da mucho miedo cada vez que le toca la rueda de prensa porque un tío muy optimista pero es de lo de los jugadores que que da gusto verlo porque sabes tú que no te va a fallar nunca me alegra de muchísimo al igual que Gabi con el último gol de lo soldado de del Cholo desde que llegó de la gente que cuando vienen otro de de fuera son lo primero qué le hablan y explican en el momento de dónde hunde han llegado hoy a base de trabajo como el que lo demostrado sinceramente me me alegra de haber visto ya a Juanfran y Jabato de cara al futuro Juan Freitas disfrútalo oye que campeón are muy complicado hay que disfrutarlo viernes revisar enhorabuena Juanfran

Voz 1187 05:41 las de aquí no me está yendo al niño Kiko que nos den Roy