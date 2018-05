Fernando Torres: "El gesto de Gabi se lo agradeceré toda la vida"

No hay resultados

Voz 0654 00:00 esto es tu casa ya que tiene la puerta abierta

Voz 1 00:03 nos queda todavía tiempo para jugar pero yo me tengo que buscar Habichuela yo te boca Blas así no pero los demás Quito sede de que como yo Fernandito hijo bueno bueno que es lo que ha sentido vandálico yogures yo estuve David copas no está mal el cambio que oye que qué tal levantar la Copa que te acordado mucha gente au de qué es lo que te ha venido a la cabeza

Voz 0654 00:34 lo que es lo que me viene a la cabeza es el orgullo que siente uno al pertenecer a este grupo creo que que es lo mejor de todo más que el título más que el momento es pertenecer a este grupo de jugadores y puede haber ganado con ellos es lo que me voy a llevar Juan

Voz 1375 00:50 que ningún guionista ha escrito esto no Fernando buenas noches lo primero enhorabuena que jugar qué bonito no terminar tu etapa en el Atlético era la última bala que te quedaba islas aprovechaban no

Voz 0654 01:02 sí bueno cuando decidí anunciar que que iba a ser mi última temporada creo que si me hubieran dado un papel y un bolígrafo para escribir el final desde ese momento hasta hasta hoy este día iba a estar seguro entonces es difícil imaginarse un final mejor que queda un solo día pero bueno aún quedan días para que llegue último partido ahora toca disfrutar como ha sido lo de la Copa como si el momento cuéntanos Bono ha venido Javi me ha dicho que le gustaría que levantara la copa y bueno será un detalle creo que rehacer toda la vida nos conocemos desde desde cadetes juveniles que vamos juntos los dos Nos hemos tenido que ir hemos sabido lo que hay que dejar nuestro club volver después a a a reinventar Nos a empezar de cero y por supuesto del mucho más que yo ha ha contribuido a que estos últimos años he ha cambiado tanto que que seamos un club campeón Un lo que quiere más si puede haber levantado la Copa con él pues es un momento muy especial va a quedar esa foto va a quedar para mí para siempre

Voz 1375 02:01 he visto una imagen por ahí Ferrando que me parecido fuerte con un megáfono cuando has les después de levantar la copa y tal eh ya sido gritando algo así creo que este es el sonido de Fernando Torres megáfono en mano

Voz 0654 02:23 hoy en el lío momento claro son momentos que hay que vivir en mi caso es el último el último voy a tener la oportunidad vivir con con mi equipo con mi gente ya te digo supongo cuando pasen las horas uno se dado que de lo que ha vivido y de lo que ha dejado atrás y de que no va a volver a vivir algo parecido y uno

Voz 1375 02:46 dan mucha más importancia cuando estuviste que hace unos días en el Larguero aquí en este estudio donde estamos haciendo esta noche El Larguero de te preguntaba tu momento más inolvidable más especial dice José ha habido tantos este es el más especial esta noche

Voz 0654 03:00 a nivel emocional el título seguro más importante sin duda pero como David ese día también durante mi carrera siempre me he quedado con momentos no fue ganar muchos títulos cada año hay muchísimos jugadores que ganan títulos entonces esos está a la orden del día pero uno no puede comprar el cariño de la gente durante tantos años sí

Voz 1375 03:22 no tengo ninguna duda que es lo mejor que me voy a llevar te queda lo del domingo prepárate para el domingo

Voz 0654 03:28 difícil prepararse para para algo así no no nunca hay quiere que que la cosa se terminan pero quizá por eso sean tan bonita que tienen un principio y un final el final les dentro de de muy poquito iba a ser duro va a ser muy duro pero pero bueno voy a intentar disfrutarlo

Voz 1375 03:44 que te quiten lo bailao aunque ha habido momento que dicho cómo se alargue comodín minuto y menos mal que ha marcado que no si no sé si te ha llegado pasa por la cabeza que igual no jugabas

Voz 0654 03:52 no no está pasando por la cabeza que si un ratito más mete un gol

Voz 4 03:56 claro que me ha dado tiempo falta faltaba minutos no

Voz 0654 03:59 algo que estaba ahí en la grada a percibir en el calentamiento estaba estaba pasando los minutos y veía que ya

Voz 4 04:07 tiempo no me iba a dar pero bueno no se puede tener todo un abrazo Fernando oí de

Voz 1375 04:12 el enhorabuena te abrazo ya dejamos a Kiko que sigue hablando

Voz 1 04:15 por si no ahora sí