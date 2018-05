Gabi: "Esperamos que el título sirva para que Griezmann vea que podemos ganar títulos"

Voz 1 00:00 el solito protagonistas del Atlético de Madrid está Pedro Fullana

Voz 1375 00:02 del gran capitán Pedro

Voz 2 00:05 hay que gesto ha tenido en el día de hoy es muy buenas buenas noches o a qué sabe este título Bono Gloria creo que es un título muy merecido un título

Voz 0711 00:14 que nos acerca a lo que estamos haciendo estos años de de estar entre los mejores de Europa y bueno la verdad seguimos trabajando para seguir mejorando por supuesto

Voz 1375 00:22 escucha el capitán en El Larguero Gabi buenas buenas noches hombre

Voz 2 00:26 Gabi Javi he perdido

Voz 1375 00:27 ahora ahora sí ahora sí hola Javi habla que te alguna digo que además del gesto que ahora lo comentamos enhorabuena por el partidazo que te has marcado

Voz 0711 00:35 bueno muchas gracias creo que que cada final que jugado con este club me da tomado de la manera más seria siempre con el sentimiento que merece y bueno yo estoy muy contento de del equipo y mi partido en especial

Voz 1375 00:45 pues no sé quién ha dicho no sé si el presi Cerezo que no se ha dicho creo que Davy tiene tres pulmones no sé quién lo ha dicho el padre de hecho el padre del Cholo eso decía el padre dice que partido de Heidi que parece que tenga tres pulmones el tío tienes tres

Voz 0711 00:57 hoy no no tengo uno pero muy bien cuidado que cada partido para mí es especial estoy en la recta final de mi carrera iba a tomar cada partido con floral

Voz 1375 01:07 oye eh la primera parte empieza un poco chunga no sé si es porque bueno vosotros Alice con la mentalidad con la que salís casi siempre este tipo de partidos esto es muy largo dura noventa minutos no tenemos prisa ellos salen muy enchufados pero cómo cambia no sobre todo a raíz del gol de Antoine se les van apagando las pilas a ellos vosotros os creéis no

Voz 0711 01:22 Bono ha sido el partido que habíamos entrenado sabíamos que iban a salir muy efusivos por lo que significó el partido para ello pues ofrecieron diez minutos en los que hemos sufrido en la previa dije que éramos el equipo que mejor sufría y hoy lo hemos vuelto a demostrar que a partir de ahí bueno a partir del gol el equipo empezaba a crecer y a juego una jerarquía el partido que que hemos sido muy superiores al

Voz 1375 01:40 bueno y luego está Griezmann no que todo el mundo preguntando por Griezmann esta noche que os dice que nos dice pero qué partido ha hecho

Voz 0711 01:47 bueno no marca diferencias por eso hacemos tanto hincapié en que es un jugador importante para nosotros y por supuesto que queremos que siga ahora bien el partido y esperemos que sirva para para que les convencerles de monte para que sobre todo vea que podemos ganar podemos ganar títulos pero que que lo que busca en este momento oí en estos días daremos

Voz 1375 02:06 comenzarla ha dicho el Cholo que todavía hay razones que la hacen pensar que se pueda quedar tu crees que él todavía no lo tiene decidido

Voz 0711 02:13 estoy convencido de que no lo tiene decidido si lo tuviera decidido un equipo como el Barcelona a pagar la cláusula de te vas eh no está dudando creo que que se siente en el Atlético de Madrid el grupo lo arropado muchísimo es un jugador importante

Voz 1375 02:26 hay pero que recuperamos a un poquito ahora ahora ahora ahora Gabi te había perdido

Voz 0711 02:31 que el Atlético de Madrid juega para él y creo que en en otros equipos eso no lo tendrían entonces creo que está valorando todo y esperemos que la decisión sacadas aquí

Voz 1375 02:38 dando contesta no la haber dicho oye no tarden mucho que no va a dar un infarto no

Voz 0711 02:42 esperemos que pronto esperemos que pronto sobre todo para planear la siguiente temporada ahí para para intentar convencerle de que esté con nosotros que es importa

Voz 1375 02:49 eh la última Gabi te dejamos que hay algún problema yo la conexión la última lo de el gesto que te decía Fullana tenías claro que si ganaba is le iba a dejar a Fernando que levantar la Copa lo habéis hablado los capitanes no

Voz 0711 03:01 lo hemos hablado después del partido lo habíamos hablado ayer pero hasta que no ganáramos no queríamos tomar decisiones y queríamos que fuera de una manera natural y hoy ha sido así Torres encantado no bueno Torrejón la piel de gallina creo que que dentro de todo

Voz 2 03:14 los títulos que tiene hoy ha sido el más especial Kiko hay te escucha el capi felicidad de Capi muchas gracias gracias Kutxa que tenga que habéis dicho en el descanso que habían salido los primeros quince minutos bueno ya después es humor todo el segundo tiempo pero saliste y en el segundo tipo espectacular macho no le dije a usted y ninguna opción a ellos

Voz 0711 03:32 pues será la la clave que no no dar opciones al rival que no se pudiera meter en el partido y bueno creo que que la segunda parte ha sido una jerarquía brutal del Atlético de Madrid

Voz 2 03:42 ya lo eh a base de kilómetro prenda gracias un abrazo Gabi