La última hora de las elecciones a la Federación Española de Fútbol

si le votan están pasando muchísimas cosas ahora mismo la territorial claves Valencia que maneja muchos votos y que es pretendida por ambos bandos por un lado Rubiales ex jugador del Levante afincado en Valencia y que tiene según él controlada esa federación pero en el bando de la hasta gente como Manolo Llorente como David Albelda que también esperan llevarse los votos de Valencia esos seis siete votos son claves para saber quién gana las elecciones y eso que hoy algún asambleísta de hecho algún club de Primera División ha dudado ya hecho llamadas para intentar enterarse quién va a ganar porque su voto no va en función no va en función del proyecto sino en función del ganador quieren votará caballo ganador y quieren darle su apoyo al que finalmente sea elegido presidente

Voz 0231

01:30

mañana qué ocurre porque en dos apuntes para mí básicos hay colectivos que votan en bloque en teoría los árbitros y los clubes de la Liga Tebas insiste que los veinte clubes de la Liga que votan entre Primera y Segunda veinte van a votar a Larrea y Arminio tiene el cometido de que todos los árbitros voten a Larrea si eso ocurre saldría de mano con treinta y dos votos algo que Rubiales descarta completamente y piensa que elevar robar próximamente seis siete árbitros ya aproximadamente cuatro o cinco clubes de la Liga dice que no que no todos los clubes van a votar a Larra y que no todos los hábitos van a votar a a correcto a la Real estos son ciento treinta y nueve personas que forman parte de la Asamblea hay gente como Culebras histórico del fútbol ha estado en muchísimos equipos como el Numancia como el Tenerife algún día contará Culebras como quiere votará Rubiales y como el presidente de su territorial que es Marcelino Maté la revista Le está presionando de todas las maneras posibles para que ese voto no vaya para Rubiales ISI para Larrea hoy el Comité canario disciplina deportiva ha levantado la cautelar a la Federación Tinerfeña ella porque me cuenta ellos no este cuento esto porque no es igual que vote el delegado de Tenerife que el de Las Palmas