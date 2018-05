Carmen: "Tengo la enfermedad de la Colza y mañana voy a ser escuchada en el Congreso de los Diputados"

tras tal vez un poco mejor en algunos enteros en un caso si me compara con Miguel Ángel que Mañero acompañará desde Salamanca que tenía una gran invalidez pero tengo una aceptación pues importante que me dificulta la vida diaria aunque aparentemente puede parecer que no pues en eso ya comenzó en mayo de ochenta y uno con una fiebre un estado de gripe como comenzaba todo un diagnóstico el uno de junio después de varias visitas al hospital Alí ya un ingreso en Clínico de San Carlos durante un mes perdón durante una semana primero aislados porque hay que recordar que al principio nuestra enfermedad se desconocía un contagio directo pues la terrible terrible aumento que había desbordamiento hospitalaria en todos toda la Comunidad de Madrid prioritariamente Ivonne pues durante esas semanas de aislamiento la prever que yo salía de casa con catorce años y la gente a la que veía era pues a mí me recuerda cuando demostrara la situación situaciones de Ecuador se han producido después personal sanitario que entraba totalmente protegido porque porque se desconocía qué es lo que ocurría en la población madrileña bueno pues una evolución muy rápida debe unos meses con un empeoramiento terribles sobre todo a nivel muscular caber me insomnio terrible y un ingreso de septiembre durante durante diez meses

pues lo siento estamos empeorando tenemos un caso mayor mi mente eso limitaciones neurona musculares dolores muy intensos similares superados porque tenemos además calambre esa la fibromialgia es que además la colza también fue más agresiva con las mujeres y afecto más y más agresivamente las mujeres en el porcentaje de enfrente aún no mi limitaciones como te decía son esas cada vez necesito más descanso no puedo hacer un ejercicio físico no lo podía hacer nunca es decir como yo la dije Angels la primera vez que estuve con vosotros la Cadena Ser pues aunque quisiera haber sido alpinista no lo podría ha sido yo como tantas miradas de tantos jóvenes que quería recordar que creo que el niño más pequeño que que fue afectado tenía dos años ha condicionado nuestra vida porque Miguel Ángel me lo decía cuando hablaba esta noche esta tarde conmigo Carmen es un gran inválido me decía me han quitado la libertad de poder saber a me podría dedicar que podría haber sido podrían ser nada nada pues sí pero sobre todo es más duro sentir el olvido los gobiernos de una clase política que ha trasladado además se o al o ha olvidado trasladar la realidad de las víctimas a las que ha apartado las que se nos ha condenado vivir con el es digna de los de la colza nuestro único error hasta el momento según los datos todo lo que conocemos es que consumimos un aceite de colza desnaturalizado envenenado si no se envenenó no sabemos el por qué se Ros ha llevado a esta situación de abandono y que estoy convencida estoy segura de que iba a cambiar a partir de mañana