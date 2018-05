El Larguero (2ª parte / 16/05/2018): más protagonistas del Atlético, Sergio Llull y las elecciones en la RFEF

Voz 1 00:00 y se nota hice Rajoy se empeña en gestos ridículos como descolgarse de una cumbre europea por la presencia de Kosovo el prestigio seguirá cayendo sea el Gobierno le molesta Kosovo como Estado independiente tiene dos opciones ignorarlo o conseguir que Europa se en su posición lo cual es imposible hacer el numerito de ausentarse de la Unión por la presencia del presidente kosovar sólo es una muestra de impotencia y autoestima precaria la herencia el sesenta y ocho según el filósofo francés de Carmona en vivir una vida liberada auto gobernada insolidaria sólo pequeños movimientos aislados representan hoy este ideal cuando como el propio Mollet dice hemos entrado en un periodo regresivo caracterizado por el despliegue de movimientos neoconservadores indio autoritarios

Voz 0684 20:56 porque terminamos aquí Miguel Ángel Aguilar Cristina de la Hoz Alberto Pozas hasta la semana que viene adioses ya todos ustedes hasta mañana como siempre les esperamos a partir de las ocho que tengan una feliz noche

Voz 1670 26:05 hola buenas noches bienvenidos a este Larguero ya tenemos la primera copa para el fútbol español el Atlético de Madrid es campeón de la Europa League después de haber dado un repaso sobre todo en la segunda parte ganar cero tres al Olympique de Marsella tercera Europa League que gana este Atlético de Madrid hola Manolete hola

Voz 1887 26:24 no sé de quién te ha acordado cuando he visto que levantó la Copa Fernando Torres y de otro título para el Atleti idea de las alegrías que os da este club a todos

Voz 1375 26:31 el de hoy dio TD de mente

Voz 1372 26:33 que de quién me he acordado no con Fernando Torres de de capital árbitro de mi padre he dicho el simple y llanamente gracias Papa Paul hacerme del Atlético

Voz 1887 26:43 estamos ahí el presidente de la digo Madrid nos decía

Voz 1375 26:45 anoche mañana estoy con vosotros ganemos o perdamos

Voz 1887 26:48 presidente Enrique Cerezo muy buenas olas que va

Voz 17 26:51 anoche Sally ciudades hombre muchas gracias otra más a la lucha cada iban cayendo bueno la verdad es que sí es que ya son muchas pero bueno nunca son suficientes sin emoción

Voz 1576 27:01 con presi

Voz 17 27:02 bueno no ha ganado bien la verdad es que a nadie pues sí disfruta mucho no pero la verdad es que no era suplir y luego se ha hecho lo que se ha tenido que hacer ellos saben cumplido con lo que voy a cumplir sin ningún problema

Voz 1887 27:16 pero bueno Ronaldo

Voz 17 27:17 sí está pasando por ahí Fernando no estamos aquí de felicitaciones oye

Voz 1670 27:22 te hicieron caso los capitanes dejaba Torres que levante la Copa

Voz 17 27:26 ya has visto vamos ha visto levantado el niño la Copa y sí señor como tiene que ser

Voz 1887 27:31 es bonito detalle un equipo bonito del equipo

Voz 17 27:33 por delante pero importante

Voz 1887 27:36 es una fiesta y una familia Enrique

Voz 1650 27:38 es una gran familia además de verdad es que sí una garantía porque hoy

Voz 17 27:43 castigaron no lo piensas fríamente y si la temporada que hemos hecho es fantástica eh bueno pero vamos fantástica pero fantástica fantástica y la verdad que es importante el poder estar aquí hoy haber pueden llevarnos la Copa Davis y ofrecerse a la el viernes a todos los aficionados

Voz 1887 27:59 qué te ha dicho el Rey estaba saturado en el césped

Voz 17 28:03 no el rezo ha encantado a ver era un equipo español que estaba jugando una final ha ganado diez y la verdad que estaba encantado es una gran persona vaya partidazo de Griezmann entre sí sí sí sí

Voz 1670 28:16 partido

Voz 1887 28:17 así elegido en VIP y me dice ahora mismo Álvaro Benito Embid pide el partido

Voz 17 28:21 mejor jugador del partido a volver a a darle felicitar dentro de y en contra de los muchísimo más cuando Espadas

Voz 1887 28:29 la solución

Voz 17 28:31 pues qué solución la decisión cuando los más contestara a siete es un jugador que ustedes O'Hara para el Atlético de Madrid como yo digo siempre que pudo

Voz 1670 28:41 es no totalmente ya ha marcado dos golazos

Voz 17 28:44 ya está pues ya verás ya está ya habrá tiempo de pensar

Voz 1670 28:47 porque lo que diga ya llevaba tiempo Enrique antes de dejarte

Voz 1375 28:52 escucha cómo está ahora mismo la plaza de Neptuno que está ahí José David Palacio hola Palacio muy bueno

Voz 0684 28:57 hola qué tal Álvaro hola presidente está a reventar la plaza de Neptuno cantando ahora los aficionados rojiblancos Anás una imagen preciosa que el dios Neptuno sabes vestido rojiblanco el primer anillo rojo y blanco segundo anillo como los pantalones del club de color azul ahora es también el tango miles de rojiblancos delante pero Europa League en la historia del Atlético de Madrid

Voz 1670 29:20 y lo que queda es que bonito eh porque bonito que bonito que estén ahí tantos miles de Atlético la pena no puede estar ahí con ellos que luego si quieres dicen a todos ellos presi

Voz 17 29:32 pues nada muchas gracias por la confianza que han tenido que tiene siempre en este equipo ya sabes muy bien de que aquí normalmente ellos son ellos son los que realmente no levantan y lo hacen cada día más grande esta afición magnifico maravilloso incluidos los que estaban aquí hoy sí señor fíjate que hoy tiene setenta por ciento estallido era un impidió

Voz 1887 29:50 te iba a decir había mucha diferencia eh

Voz 17 29:52 pero una diferencia bestial pero también es verdad yo no creo que la entrada lo que pasa es que al jugar aquí ya muchísimos a través de Internet hayan conseguido entrar

Voz 1887 30:02 si las invitaciones muchos franceses y al final habrá mayoría francesa oye una cosa para todos los atléticos que que te escuchan la fiesta confirmado el viernes por la tarde en Neptuno

Voz 17 30:10 sí sí sí el viernes por la tarde no en el Wanda sino en la en la habitual no no no no en uno Neptuno Illa ahora confirmada pues será por la tarde pero no se ha todavía será por la tarde

Voz 1372 30:22 si Manolete felicita al hombre que no no se sabe que ahora no Manolete alguien te han guiado deseando lo mejor no es nada casual cuando te envía el SAS pocha y habla de la fiesta de los mejores bases la de eso eh

Voz 17 30:38 te has pasado toda la temporada quejándose al resulta que te hace subcampeón y campeón

Voz 1372 30:42 pues nada al final Jada me falta la del año ahora presi reconozca sirve una cosa yo ya he dicho que quiero que el Madrid gane la Champions para que en agua esto nos juguemos con los blancos y los reyes de Europa supongo que usted el mismo planteamiento o no sí sí hombre porque si es que eso se moralmente

Voz 17 31:05 ya nada cuando vamos una final ya jugarla con que sea no

Voz 1576 31:09 así de claro yo en este caso sí

Voz 17 31:11 y es el Madrid Puebla juego mejor el Madrid mejor

Voz 1887 31:14 estado ya y a Griezmann fantástico lo de Torres levantando la Copa pero presi al Cholo Simeone hay que hacerle un monumento eh

Voz 17 31:21 bueno yo lo llevo diciendo no hace muchos años y al final se lo vamos a tener que hacer hay que hacer

Voz 1670 31:29 dejan si darle una idea que en vez de compra de

Voz 1372 31:32 estadio Wanda Metropolitano estadio Diego Cholo Simeone bueno bastante te emocionas mucho

Voz 1670 31:43 es que el Cholo pero bueno por los que va a estar ahí

Voz 1887 31:48 ahí va a ir el portero Oblak se queda seguro vive el portero Oblak se queda seguro también

Voz 17 31:55 buenas noches

Voz 1670 32:00 no te oye te dejo pero déjame que te felicite Kiko también que está por ahí Kiko lo vamos a preguntar ahí si por aquí qué pasa presi felicidades

Voz 17 32:12 muy bien igualmente gracias venga

Voz 1670 32:14 darlo porque estaba en la recordar oye

Voz 17 32:18 que en los últimos seis años no paran no

Voz 1670 32:21 no estoy yo le hablo con Carreño ves que tenemos calidad vivida yo no yo no recuerdo siete años durmiendo dos horas seguía es una maravilla solo

Voz 17 32:28 además de verdad que sí además de verdad que sí

Voz 1670 32:31 fruta lo hice un beso muy fuerte de un abrazo a la familia hay ya toda la gente rojo

Voz 1266 32:35 Blanco y ahora nos da igual que tiquete en como etiqueta en la Copa si es menor hay que celebrarlo como se merece porque en mis Rense y no hay que olvidar de dónde venimos la hemos pasado muy canutas chunga y ahora que estamos arriba vamos a disfrutarlo como si

Voz 17 32:50 es verdad que sí que hay que disfrutan los bien y sobre todo decir los que somos campeones de Europa sí señor

Voz 1887 32:56 un abrazo

Voz 1670 32:56 siente gracias por esta reales Larguero adiós a ver a ver si te lo has peinan cuidado

Voz 1887 33:00 feliz y esa Enrique Cerezo que como anoche prometió está

Voz 1375 33:04 en El Larguero mañana como nosotros y ganemos

Voz 1887 33:06 hemos y ahí estaba depresivo un hombre feliz y contento eh

Voz 1375 33:10 más de Kiko Narváez que ahora analizamos tranquilamente todo el partido escuchamos a los protagonistas está por ahí Gustavo López también hola Gus muy buenas qué tal muy buenas en el estadio de Lyon siguen Talavera y Fullana en una fiesta que me parece que va para largo la tala hola Pedro

Voz 1576 33:26 qué tal mano buenas noches tras pasar así no vas haciendo algún asistente del del Olympique de Marsella muy bueno pues esperando a que vayan saliendo por ahí en el fondo a Andoni Zubizarreta pero todavía no aparecen los rojiblancos ha salido algún utillero Jesús El conductor de autobús que luego después de que les deje el aeropuerto se va a ir por carretera hasta la capital de España haberlo dicho absolutamente espectacular la fiesta que viene que viene por delante

Voz 1887 33:56 aquí Dani Garrido director de Carrusel deportivo en qué tal hola todos los goles que hoy vemos ahí estaba pensando cómo lo decía esto al final de Carrusel en alguien muy especial que hubiera que seguro ya estaba viéndolo goles hay que pasarlo bien que se quiere como como decía Manuel a su padre también también evidentemente tal hay que que justas la vida e incluso también en lo deportivo no fíjate que comentábamos que hace treinta y dos años el Atlético de Madrid lo recordaba antes Manuel jugó aquella aquella final el Jermaine en otro estadio mítico de Lyons se perdió tres cero ante un equipazo no como lo va equipar no es que haya gente buena hay bueno hoy ha sido también entre ha pasado eh

Voz 1670 34:30 la verdad es que sí

Voz 1887 34:32 no empezó muy bien la cosa empezó la cosa muy allanó el parte

Voz 1576 34:35 pero si no no empezó bien lo que pasa es que yo tenga una cosa después de tantos años viendo al equipo de Simeone es un equipo muy sólido yo no recuerdo los partidos el otro día sí es verdad contra la Real que que perdió tres cero pero es que no recuerdo en seis años un equipo que haya descosido al Atlético de Madrid es un equipo rocoso sabía cómo juegan la final te lo comentaba anoche un como entrenaron espectacular tenían el el ojo lleno de sangre tenían querían esta Europa League la han ganado

Voz 1887 35:01 y es que estaba estaba el equipo los primeros diez doce minutos lo decía Kiko en Carrusel también decía jo decía es que han salido los franceses parecía que con un punto más de velocidad pero al final al final espero

Voz 1375 35:12 segundo que me están diciendo está por ahí el padre del

Voz 1887 35:15 yo lo Carlos hola Carlos buenas noches

Voz 17 35:18 hola qué tal cómo están muchas felicidades

Voz 1887 35:20 es al padre del entrenador

Voz 17 35:22 muchas gracias muchas gracias muy feliz

Voz 1887 35:25 bar no se no se cansa su hijo de jugar finales y de ganarlas

Voz 17 35:29 bueno buenos puede que sí para adelante y seguir para adelante insistir

Voz 1887 35:34 habla usted como el Cholo eh hay que insistir insistir

Voz 17 35:39 que Nana o bien bien contento feliz ya si después hablamos más tranquilo pero ya igual igual no pero vamos un abrazo la distancia muy bueno nada así que por suerte todo bien

Voz 1887 35:53 está usted se está usted Argentina Iker ha dicho que las

Voz 17 35:56 en dicho soy Joaquina era dicho nada no

Voz 1887 35:59 ya que como hasta ahora

Voz 17 36:01 desde que me había sido el partido que en el segundo tiempo practicamente fundó mi el Atlético y bueno que fue bien planchado que el equipo estaba sólidos lo veía muy bien no no có mo el buen partido del Atlético que pena que se te vaya Griezmann no y ojalá que no

Voz 1887 36:24 Heart Attack ojalá que se quede no

Voz 17 36:27 ojalá que se qué pero no lo habrá hecho algo ahora

Voz 1670 36:30 dicho su hijo aunque lo habrá dicho papá no no no digas nada papá pero

Voz 17 36:34 no no justamente no está está está como escucha si si habla te no no no hay una cosa que quizá podamos decir si se va concretamente ya bueno pero realmente muy bonita ahora viste usted en la tele la imagen

Voz 1887 36:50 del Cholo con su mujer con lo niña usted viendo a los nietos

Voz 1670 36:53 a toda la familia ahí dando botes no emocionados

Voz 17 36:57 totalmente emocional le tengo momento no pude ir por una cuestión personal pero éste si no hubiese estado con ellos bueno pero nada más así que te hizo bueno espero que venga a nuestra mal

Voz 1887 37:11 ya Giovanni el nieto le ve usted jugando por aquí por el Athletic que

Voz 17 37:15 Giovanni no lo no creo que quiera entrar

Voz 1887 37:20 mientras sea entrenador Él difícil no

Voz 17 37:22 pero he jugado he jugado enjuto para el ético pero bueno igual había buenísimo sí se está progresando muchísimo

Voz 1887 37:32 pues nada estoy aquí viendo que su hijo ha ganado una Supercopa de España una Supercopa de Europa una Liga una Copa del Rey dos Europa League dos finales de Champions no está mal

Voz 1670 37:40 eh

Voz 17 37:41 no no no que va que la verdad que ha hecho una campaña muy exitosa y su cuerpo técnico hay jugadores que son calculada de lo que ha corrido y Gabi algo impresionante qué partido tener tres pulmones no los tres tremendos lo que Correos muchachos bueno le quiere pero

Voz 1887 38:04 es una cosa Manolo le puedo pedir

Voz 1372 38:07 a ver si me han dicho que le diga al padre de Simeone que como en Madrid no se vive en ningún lado y mucho menos en Milán que hay nos ayuda a todos los atléticos

Voz 1887 38:17 que es que se quede hasta que se quede hasta que ataque

Voz 1372 38:19 él se cansé pero que es muy aburrido como en Madrid no hay nada

Voz 17 38:24 bueno eso eso eso no eso no te equiparar Neruda policías euro conozco conozco lado ciudades y no te Vidales aburrido gris

Voz 1372 38:35 H no es una mano hecha no es una mano que es lo que queremos hacer un monumento a perpetuidad al Cholo

Voz 17 38:42 vamos que se lo posible está muy feliz muy conforme

Voz 1887 38:45 déjeme que les hablo de Gustavo López está por aquí Gustavo Cholo Gustavo

Voz 1266 38:49 escucha Carlos hola galo que te da el felicidades

Voz 17 38:52 gracias lo único cómo estás bien muy bien cambio

Voz 0749 38:56 feliz pueblos éxito de tu hijo feliz pueblos hoy sabes lo que nos une y bueno se porque no pudiste venir pero te deseo lo mejor que vaya bien todo de aquí en adelante y bueno pronto no podemos ver seguramente así que sí

Voz 17 39:10 suerte va todo todo me alegro muchísimo de que vamos a ver si la próxima no aquí lo pare

Voz 1266 39:17 efectivamente sabe eso te animan a parte para para el suelo

Voz 17 39:21 sí sí sí así que bueno te agradezco oí vamos a disfrutarlo

Voz 1887 39:26 un abrazo Carlos muchísima en La Ser en directo desde Buenos Aires el padre de el

Voz 1375 39:32 Cholo Simeone así hemos empezado con Kiko Narváez con Gustavo López y Ana que están en el estadio enseguida con los protagonistas con el presidente Enrique Cerezo aquí en el larguero y con Manolete y con Talavera también acordándose de sus respectivos padres que desde allí arriba seguro que han dicho olé olé olé otro título para el Atlético de Madrid son las doce menos cuarto una menos en Canarias hoy va a haber mucho Atlético mucho tiempo para el Atlético en este tiempo de Sanedrín y de protagonistas así que un coche indirectamente a Lyon

Voz 3 40:51 el partido me gusta mucho el título el que sube la nota bastante en la calificación del curso y me gusta que los atléticos se acostumbren a ganar títulos especialmente los millennials como sabes de de dieciocho a treinta y tres años en los que son somos un poco mayores conocimos a un Atlético también muy grande y los más jóvenes piensan que el Atlético es esto

Voz 1266 41:14 pues eso está muy bien pero millennials prensa

Voz 3 41:16 Juan que era otra cosa que creo que está empezando a cambio

Voz 1887 41:19 ha pasado Kiko un poco como con la selección no que nuestros hijos han dicho pero de que de que que tú has contado qué película me has contado en la selección de que Palma voy siempre pues con el Atleti igual no si te parece Andoni Zubizarreta

Voz 1375 41:30 dale dale paredes por aquí a ver qué dice Andoni Zubizarreta director deportivo de la de la Lippi

Voz 1887 41:34 Marsella intentarlo éramos

Voz 15 41:40 sin os voy a Esperanza pero bueno felicitar al Atlético porque porque es un gran club voy a jugar una gran final y a los míos decirles que estoy muy orgulloso ellos porque porque han competido desde llevamos desde el veintisiete de julio para llegar hasta aquí es un resultado tan abultado no me importa el resultado final he perdido una final de Copa Europa por cuatro cero se que no me resulta abultado nada me el resultado importante ganar o perder

Voz 1887 42:09 pues españoles preguntar en este aquí si me mediante Strange

Voz 15 42:13 que me pregunten en el sentido de que mi mi mi tristeza pues es una alegría no es de los nuestros oyentes que que me imagino que que hay muchos que sean seguidores se Atlético eso que que el fútbol español evidentemente también estaba representado aquí hoy

Voz 1887 42:28 los de Rubi respetuoso felicitando al campeón al Atlético de Madrid decíamos Kiko que que que cómo ha cambiado esto no que los chavales del Atlético de Madrid no que que están viendo sólo a finales y títulos no no lo he con el Cholo Simeone no a la cabeza en la obra de él de Simeone y claro oye decir oye eso de bueno yo no lo quiero ni me

Voz 1266 42:49 dar mano lo del pupa porque es que me he dicho oigo siglo XVIII o el siglo XIX y sobre todo la manera también de ganar con el sello de del Cholo en el que todo el mundo se identifica este año se ha tenido que reinventar ha tenido mucho más mérito cierto que que la gente también tiene todo muy fresco se lo decía al presi de no olvidar de dónde venimos y como dice siempre siempre porque es tan fácil no esto desde grado menor es una copa no no hay que seguir campeonato y esto es sumar supiera que puedan venir jugadores y en estabilidad en todos los aspectos lo decía ahora Daimiel ese es que la nota sube claro que ya muchos también a Simeone sí pero ha perdido una final han venido ha perdido otra el equipo sigue en la cúspide y en la cúspide sigue creciendo y la verdad que que en el día de hoy de nuevo orgulloso el segundo tiempo ha sido una auténtica pasada como acabado el equipo presionando arriba

Voz 1887 43:46 o es que estamos diciendo antes Dani empezaba el partido estaba yendo en Carrusel y está más rápido los franceses están más metido pero ha sido meter el gol Griezmann acabó la final si es una diferencia de calidad no lo decíamos en Carrusel nacional bien es verdad que ha tenido una muy clara parecía que podía convertir no lo ha hecho las finales una si los grandes partidos después Griezmann ha demostrado en dos remates que que bueno que podría comer en la mesa que él desea no hicieran esa frase de quiero comer en la mesa de Messi Cristiano yo creo que está empezando a más han sido han sido dos momentos de final puré dura de un de un crack es la primera haciendo con la cadera ese gesto para que el portero venciera hay lanzándose al otro palo y la otra es aplica de ETA de Calera por cierto un detalle más desde que perdió el Valencia de Cañete ante el Bayern en la final de la Champions ha habido trece enfrentamientos europeos entre en finales se entre españoles equipos extranjeros trece los trece municipios España son datos del año dos mil dos mil uno esa final perdida el Valencia Sevilla Valencia Atlético y el Real Madrid siempre que se han enfrentado a un equipo extranjero el español Chagas

Voz 1375 44:51 que ha sido elegido jugador del partido Griezmann vamos a hablar yo os voy a preguntar por él pero está por ahí Marta Casas en el Wanda Metropolitano donde todavía quedan miles de atléticos muchos ya camino de Neptuno donde ya nos ha dicho palacio que estaba empezando a ser un hervidero de de aficionados rojiblancos pero por ahí está Marta Casas con muchos aficionados felices por ese título que acaban de ganar hola Marta en el Wanda

Voz 0277 45:13 vale buenas noches pues han ido poquito a poco los aficionados del Atlético de Madrid abandonando el Wanda Metropolitano veintiséis mil personas que se han reunido aquí para vivir está final todavía quedan los más rezagados muy buenas

Voz 1670 45:26 queja que sabe está Europa League muy bien muy bien claro después de dos años

Voz 5 45:33 nada habéis sufrido uno cero

Voz 12 45:40 ha estado en la celebración y tal

Voz 1670 45:43 si no es como la Champions esto no no es un poquito diferente pero bueno es un título por aquí tu como unas vistas ha sufrido ha sufrido un poco reñido pero luego a a que sabe volverá a ganar

Voz 0277 45:55 título pero no es lo mismo que

Voz 0198 45:58 bueno pero la verdad es que disfrutamos porque esta afección es muy grande y aunque sea una Europa League pero pero bueno es es un título y después

Voz 1670 46:07 cuatro de las es una cosa que te sabes

Voz 0684 46:10 no sé cómo están bien pero bueno pasa a paso se puede conseguir dime un momento que no vayas a olvidar de esta final no goles tres goles han sido bonito si se llevará muchísimas gracias chicos a disfrutarlo vais a Neptuno

Voz 0277 46:27 hombre claro a pasarlo bien le han dado gracias pues los aficionados del Atlético de Madrid que abandonan ya Wanda Metropolitano directos a Neptuno para que la fiesta continúa para seguir celebrando este título de la Europa League que ya lo dicen no es una Champions pero es un título más para las vitrinas

Voz 1375 46:46 Blanco no vuelvo contigo Marta ahí en el Metropolitano que estado siguiendo en pantallas gigantes el partido está hablando Antoine Griezmann en una rueda de prensa en directo le acaban de preguntar por su futuro ha dicho que no es el momento lo escuchamos

Voz 0198 46:58 sí me que me han guardado un

Voz 1887 47:01 entiendo francés

Voz 0198 47:03 póster

Voz 1887 47:05 muy contento por los aficionados lo último que acaba de decir Antoine Griezmann que está respondiendo en directo a esa

Voz 1670 47:09 hola qué tal rueda de prensa Adrián Gómez de preguntas en español

Voz 0503 47:12 por el título yo quería preguntarte si en momentos como el de esta noche hacen que el sentimiento por un club en este caso al Atlético de Madrid crezcan en futbolistas como tú que ya lleva varias temporadas en el Atlético de Madrid Si esto momento más feliz desde que es futbolista profesional

Voz 0198 47:27 no yo creo que he un sentimiento un club se va se va mejorando se va va más cada partido cada año no llevo cuatro años

Voz 9 47:40 la verdad es que sí

Voz 0198 47:42 que lo envíen me gusta voy con la fisión no con la gente del club cuando llegue pues no había esa conexión todavía Hay no se la normal ahora es cómo no sé ya es algo más fuerte con con los jugadores algo más fuerte con con la fisión y eso me gusta y por eso me me dejó a mis piernas en el en el campo

Voz 0501 48:07 no

Voz 9 48:09 precisamente en sí

Voz 1887 48:12 contestando Griezmann a esas preguntas dónde iban alternando preguntas en castellano en francés y creo que ha terminado la comparecencia de Antoine Griezmann como jugador mejor jugador del partido

Voz 1576 48:21 eh Kiko usan Toni Dani eh que es una estrella mundial que ocurre como el mayor obrero de que primer título por cierto mano eh sí sí primer día verdad eso eh primer título que me parece que vamos que ha tenido que sudar tinta china para obtener el título de la Televisió

Voz 0749 48:34 bueno eso lo hace más grande todavía no romperse ese sacrificio humildad ese trabajo ese pundonor eso contagia al compañero al compañero que es lo el más grande Curra el que mejor contrato tiene Curra la estrella del equipo como no voy a currar yo te da vergüenza de puede no corre de no sacrificar de no tirarte al suelo después el salto de calidad que tiene no eso quedó demostrado en los dos goles

Voz 1887 48:54 cómo define el primero que que que no se ponen eh

Voz 0749 48:57 cosa que son superclase no puede ser tronío el problema que puede tener el Atlético Madrid si realmente se va es a quién trae lo hablamos el otro iba con Kiko que jugador de la dimensión de Griezmann no sólo en el equipo en el Vestuario contagiando a la gente sino para un entrenador quién puede ser similar ya no digo ni parecido similar a Griezmann para poder Tracy buenos y mantengo asegurado a este jugador

Voz 1887 49:19 no hay de ese perfil dice esa calidad es difícil

Voz 1266 49:22 de ahí que se complemente con tiempo trabaja claro y como el trabajo único que te queda a mano es agarrar Tea al Cholo Simeone el cuando vino de San Sebastián la ahí un poquito

Voz 0514 49:32 los ahí sin embargo lo convirtió en un jugador toma

Voz 1266 49:37 es a día de hoy que completísimo y un ejemplo en todos la peto para para cualquier chaval que está empezando o a cualquier profesional que debuta en en primera división no a la hora de de trabajar después tiene ese oxígeno

Voz 0684 49:51 para tener no la la clarito

Voz 1266 49:53 a que tiene a la hora de definir de da el pase con ventaja de ganar la espalda al doble pivote lo único que te queda es eso es en caso de que se vaya en creer que el Cholo Simeone pueden atraer a uno que lo convenza la hora pero lo decía Gustavo tuvimos el otro día hablando y haciendo ahí

Voz 1670 50:10 no salen con nombre no no has Europa de arriba abajo y los precios

Voz 1266 50:17 no te hagas a Simeone que pueda

Voz 1670 50:19 esculpir a uno o yo te digo de verdad

Voz 1266 50:22 Manu que no no salía tuvimos Gustavo fíjate Gustavito está viendo fútbol que el becario de Maldini que está aturdido por todos lados

Voz 1887 50:28 no les sale no que no salía ninguno no

Voz 1266 50:30 mete en ser el Rodrigo el otro Fano como este no hablamos ahora

Voz 1887 50:36 a preguntar por lo de Torres hay que hablar del Cholo porque es verdad que Griezmann es una estrella mundial ya veremos a ver lo que decide en los próximos días sobre su futuro pero éste es la obra de Cholo Simeone esta es la hora del Cholo Simeone venga quien venga se vaya quince vaya yo creo que esta misma plantilla este mismo equipo en manos de tu entrenador no daría el mismo resultado es mi opinión siendo igual de bueno se pero no daría el mismo rendimiento lo que le exprime lo que saca el Cholo Simeone de esta plantilla de cada jugador hasta la última gota de su talento de su trabajo es difícil que lo saque otro sí evidentemente sin quitarle ningún mérito a los futbolistas

Voz 1375 51:10 eran cuatro para las doce tiró la hoy seguimos en El Larguero en la noche en la que el Athletic es campeón de la Europa League

Voz 1670 54:25 a las doce de la noche el Cholo en directo rueda de prensa

Voz 0501 54:30 lo que hemos trabajado muy bien el partido y que teníamos muy claro lo que lo que queríamos el despliegue al frente del equipo lo hizo extraordinariamente bien y los futbolistas fueron de menor a mayor como vimos en el partido de la tribuna empecé a lo mejor lo del Marsella creo que a partir de las presiones quisimos ofensivamente entramos en el partido y ahí entramos en la zona donde ya no sentimos siempre mucho más como Mister aquí a tu derecha directo para transistor de Onda Cero quería preguntarte después del varapalo de la eliminación de Champions afrontamos esta competición con un con ganas la mis conseguido este segundo set Liga es para estar orgulloso de tus jugadores y cómo calificaría la temporada bueno todavía la temporada no ha terminado necesitamos un punto para para con confirmar esta segunda posición que para nosotros es importante para seguir creciendo seguir molestando como bien comentamos comentamos siempre pero repito yo creo que mucho más que una Europa League es constancia trabajo es insistir irreales dale dale dale dale dale que algo cae cae de verdad porque cae entonces esto nos hace nos ayuda a que la palabra no queden en el aire y si no tengan la contundencia de la realidad y la realidad que volvimos a ganar

Voz 1887 55:51 está pensando en el futuro guardada como Dios manda actores que hoy fue el Met a veinte años

Voz 9 55:58 sufrir que al final gana se una un título con Atlético

Voz 0501 56:04 eh seguramente en el plano personal del un orgullo y una ilusión y una realidad buscada ojalá que el domingo tendrá la despedida que se merece no tengo ninguna duda que el campo Hay hice hará una fiesta en consecuencia de lo que él le ha dado al club la relación que tengo con él la verdad que siempre termino viendo algo que es muy sano eso nunca la arena el deja un legado para sus compañeros enorme que ese trabajo que es la insistencia que es no bajar nunca los brazos más allá de todo lo que es creo que ha sido como futbolista en su importancia el único que había ganada que ganó una Copa del Mundo que ganó una Champions dentro de nuestro grupo

Voz 9 56:51 nunca nunca cedió

Voz 0501 56:53 nunca se dio a una ausencia mía la titularidad a Kamal no ponerlo eso eso es un legado un legado enorme para muchos futbolistas que

Voz 9 57:06 qué tiene que aprender claro

Voz 0198 57:11 centrarme de Radio Nacional enhorabuena paramos por el por el título quería preguntarle a a solo si un partido como el que ha hecho hoy Antoine Griezmann ratifica que perderlo sería terrible para el Atlético de Madrid para para Germán también empapado no sé si por las lluvia de sobre el terreno de juego por lo que ha tenido en El Vestuario en esa mejoría del equipo en la segunda parte que es lo que planearon en el vestuario porque se vio que Griezmann y Correa estaban siempre buscándose y generan muchísimos problemas a la a la defensa del Olympique de Marsella

Voz 0501 57:44 yo voy a lo mío

Voz 1266 57:49 él

Voz 0501 57:51 confirmar todo lo que viene haciendo año tras año la verdad que oí

Voz 9 57:57 y y contundente

Voz 0501 58:01 fue contundente en el momento más importante del partido eligió siempre bien en el segundo tiempo hay Johanna que te contento que esté feliz de estar con nosotros yo no no tengo duda que todavía hay situaciones que

Voz 1576 58:17 lo pueden hacer cara a seguir con nosotros

Voz 0501 58:19 tres finales con nosotros ha ganado dos o sea que tampoco estamos tan lejos de su objetivo de jugar continuamente final le tenemos una final nuevamente Supercopa europea dentro de poco será será la cuarta que pueda jugar Ivano seamos competido siempre bien segundos en Liga semifinales de Champions no estamos tan lejos deportivamente de ellos que obviamente tiene mucho más poder que nosotros no

Voz 1887 58:46 unos que te hacen pensar que todavía pueda seguir con nosotros ha dicho el Cholo de Griezmann era de tal forma que uno y que quitar

Voz 27 58:54 vamos el balón teníamos que salir rápido

Voz 1670 58:57 no Germán Burgos que está en la sala de prensa junto a los dos

Voz 1887 59:01 dos Kiko tu crees que lo tiene decidido Griezmann

Voz 1266 59:04 yo escuchando a Viña al Cholo el Cholo cuando habla siempre deja mensajes eh mi la verdad que yo tenía bueno tenía la sensación de que estaba todo el pescado vendido pero sin embargo el Cholo me ha dejado a mí medio tocado como bueno me tocado haciéndome pensar de que ahí no sé si mucha poca mano creo que poca me que hay alguna posibilidad no porque de la manera en que todo

Voz 1887 59:28 no dos

Voz 1266 59:29 hablan de intentar convencerlo quiere decir como que todavía no está hecho si hecho Klinsmann con lo bien que se lleva Godín goleó tres de la moto rápidamente esos recorre elabore el Vestuario Kutxa que el Rubio lo tiene hecho ya te dan pero a mí me ha dejado con alguna posibilidad de que puedan no intenten convencer al francés que que se quede por pasta base no nos pero ya lo deportivo porque pasta pasta supera ya

Voz 1887 59:54 la semana pasada supera la oferta de del Barça

Voz 1266 59:57 alguna posibilidad madeja o Manu Chao Gustavo

Voz 8 1:00:00 crees que lo tiene decidido Griezmann Chocrón

Voz 0749 1:00:03 lo tiene prácticamente decidido sí pero él lo tiene prácticamente sido va a depender mucho del convencimiento de un entrenador como como Simeone pero es muy complicado no

Voz 1887 1:00:10 es algo que le falta Griezmann es que se tiene que atrever a decirle a la

Voz 0711 1:00:13 de cara al Cholo me voy

Voz 0749 1:00:15 ese es verdad que la alegría y la euforia de ganar una Copa o una un título tan importante como la Europa League de hacer dos goles bueno te llena de alegría hay las palabras prácticamente desde salen solas no y quieres quedar bien con prácticamente con todos pero yo creo que desde hace tiempo ya que se viene gestando algo que muy difícil que separe salvo insisto salvo independientemente de los número que sólo maneja el jugador salvo que el Cholo Simeone tenga la varita mágica tienen unas de bajo la manga que lo saque de ahí iría convenza Griezmann sino yo lo veo muy complicado eh

Voz 1887 1:00:49 me voy a Neptuno enseguida que no está pidiendo basó Palacio pero Daimiel y tal como lobbies los otros cree que se va que se queda que lo tiene decidido

Voz 3 1:00:56 yo creo que lo tendrá bastante avanzado Easy bueno pues el avance será el lo de irse no pero seguramente no está al cien por cien por las declaraciones que hemos oído he visto una de del Cholo en en televisión que ha dicho hay que preguntarle a él eh bueno en yo lo que sí sé es que aparte de de comer en esa mesa en la que tanto se habla creo que es un jugador que esta temporada incluso en momentos en los que a lo mejor se le ha contestado sería ha criticado el ha demostrado cariño fidelidad compromiso porque eso se demuestra sobre todo con goles y con títulos eh y hoy ha sido la la culminación de todos eh

Voz 1887 1:01:32 qué tal la crees que se va que lo tiene decidido

Voz 1576 1:01:35 yo creo que es un poco lo que decíamos hoy en Carrusel yo creo que él ha llegado a un acuerdo con el Barça creo que le ha sorprendido la oferta del Atlético de Madrid y que le dijeran que entorno a él lo va a hacer absolutamente todo las palabras a la hora de sus compañeros y creo que al final él ha pedido unos días cuando terminan el curso para tomar una decisión yo creo bueno pues si hacemos caso a favor el Cholo que la cosa va a estar ahí en duda pero bueno yo creo que lo tenía bastante encarrilado para salir del Barça a ver si está Europa League le hace cambiar de opinión

Voz 9 1:02:03 no lo ves

Voz 1887 1:02:06 yo lo veo lo veo complicado pero creo que el Cholo no lo va por perdido sí pero se lo compro que estamos todos en lo mismo pero lo que dice y ahí el Cholo esporádicos yo creo que el entrenador si da por perdido al francés hubiera hecho bueno hubiera tirado por otros hubiera ganado una rama lo otro pero cuando dice hay situaciones creo que hay situaciones que le pueden acercar a seguir con nosotros eso es que mantiene la mínima esperanza de que Griezmann continúe continúa siendo futbolista

Voz 1266 1:02:29 Biel más el trofeo en juego

Voz 1887 1:02:31 vamos a depender de

Voz 0749 1:02:34 que hablen con él y le digan si eh al quince va a mantener a quién van a traer un jugador que quiere mantener el statu que quiere ganar que quiere ayudar a final el quiere lograr la quiere levanta trofeo también es verdad que muchas veces eh quiere saber de antemano a quince a través iban a mantener

Voz 1576 1:02:49 hola ciudad la manera

Voz 0749 1:02:50 a Saúl a mantener la traen muy buenos jugadores son a través de delanteros iban a traer muchas cosas y creo que también va a depender de sí

Voz 1266 1:02:58 hermano mano que también miel atrae a otro jugadores claro claro que si el francés pasaba lo mismo que hago

Voz 1887 1:03:06 por ejemplo un abuela no Miguel Ángel Gil Marín

Voz 1670 1:03:12 buenas noches muy buena Miguel Ángel hablar dio alegría no es un imitador estuvo no de verdad dónde estuviste el fin de semana pasado Miguel Ángel

Voz 1 1:03:23 el fin de semana en Jerez

Voz 1670 1:03:25 bueno esto es así es el aprendiz algún caballo noventa hizo algún caballo que lo que firma

Voz 1 1:03:30 por ejemplo la operación

Voz 1670 1:03:32 si es buena en la que hemos hecho como se lleva el caballo Griezmann

Voz 1 1:03:36 una Agrarias para estar muy contento

Voz 17 1:03:38 bueno no no es normal lo que estamos haciendo

Voz 1 1:03:40 me parece que eso entonces finales con esta ya tenemos garantizada la y el día quince de agosto ahí es muy bonito ver feliz a mucha gente

Voz 1887 1:03:49 es muy grande lo que habéis hecho Miguel Ángel este curso con estadio Nuevo con sanción de la FIFA no podéis fichar los fichajes que ya hace que en verano no puede jugar hasta enero se lesionan jugadores y el Cholo ha tenido que hacer malabares os peleáis el batacazo de la Champions hay que levantar psicológicamente al equipo y al final conseguís segundo puesto en la Liga de lo tenéis ahí al alcance de la mano campeones de la Europa League qué nota le pone en este curso

Voz 1 1:04:14 no el peso que sobresaliendo porque lo que hemos ido y hemos sido capaces de levantarnos ante las adversidades no yo creo que eso como como la gente ante situaciones apretar kurdo ese Junta Hay sacan al grupo de lo que son pues yo creo que es muy bonito entre todos estamos haciendo felices a muchísimos Atlético de los remota de trece años de trece para acá yo creo que esto suceda al con una dificultad son ya rendimiento deportivo muy muy bonito oí Espasa

Voz 1670 1:04:50 jugaba ha sido ha sido espectacular además un partido fácil bueno tú no lo has visto no

Voz 1887 1:04:54 línea

Voz 1 1:04:55 no he visto los últimos cinco minutos y no me lo ha visto en los últimos días no pero bueno que me dijo que fuera primera para casa de nacionales de otros oye has hecho

Voz 1887 1:05:05 durante el partido que estaba leyendo he yo qué

Voz 1 1:05:08 es parte de la primera parte estaba aterrizando en la segunda parte Paseo de casa en otras mañana completa

Voz 1375 1:05:18 pero no me has pendiente de lo que se oía por los balcones por la ventana a ver si alguien decía algo no nada

Voz 1 1:05:22 nada porque porque los árboles a nadie y no había nadie me quiere felicitar Manolete también nombre

Voz 1372 1:05:28 el enhorabuena ya sabe que lo que de todo corazón sólo te pido Miguel Ángel que me den un veraneo tranquilo isla

Voz 1 1:05:39 claro que merece

Voz 1372 1:05:42 dos asignaturas pendientes que tienen es que salgan adelante

Voz 1 1:05:47 yo pienso que es un mensaje para no para mí sino para los jugadores implicados Iker Bueno que lo conozcan todos los atléticos no estamos haciendo lo imposible poder no por retener a los jugadores que están haciendo el equipo cada día más grande estamos intentando comprar cada año algún jugador que trabajamos por y para eso entente al final no no puedes conseguir siempre todo lo que quiere es a mi me encantaría como todos los atléticos que se queda que se queden todos los jugadores que son relevantes pero créeme que no dependes de nosotros dos preguntas interesado

Voz 1887 1:06:20 hemos Miguel Ángel acaba de decir el Cholo hablando de Griezmann en la rueda de prensa ahora mismo ha dicho bueno todavía tengo algún síntoma que me hace creer que se puede quedar con nosotros qué porcentaje o que eres más optimista que pesimista ahora mismo qué posibilidades hay que te están escuchando todos los atléticos ahora mismo de que Griezmann siga la temporada que viene de rojiblanco