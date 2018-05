Sergio Llull: "El 100% tarda en llegar con una lesión de este calibre"

Voz 1887 00:00 quiere estamos en la semana de la Final Four el viernes arranca el turno del Real Madrid que se va a enfrentar al CSKA de Moscú el viernes a las nueve de la noche antes enfrentarán el Fenerbahce y el Zalgiris a las seis y la final el domingo a las ocho de la tarde y allí ya todo preparado Marta el equipo ya está en Belgrado ha viajado esta mañana

Voz 1509 01:54 qué tal Manu buenas noches pues si ya están en Belgrado velando armas casi podríamos decir con el objetivo con el deseo con el sueño del domingo poder levantar una nueva Euroliga es la quinta Final Four en los últimos seis años para los de Pablo Laso después de una temporada fatídica en las lesiones comenzaba ya en el verano con la lesión de Sergio Llull a partir de ahí gustaba John Randolph Tom Kings Campazzo en una lista sin fin la verdad de lesiones la que ha vivido el Real Madrid una temporada muy muy difícil para los blancos que afrontan ya esta Final Four con el sueño de poder levantar la Davis

Voz 1887 02:27 Dios te oiga además si levantan la décima ahí los de fútbol levantan la décimo tercera eso no había ocurrido nunca en la historia de una temporada de cada para Madrid imagínate la Champions y la Euroliga en en fin hay más que también está por ahí Antoni Daimiel hola Anthony qué tal buenas noches le digo que además de la NBA que hablábamos anoche NBA con la mirada puesta ya también en esa final four algún favorito Patti en estos cuatro equipos Fenerbahce Zalguiris CSKA Real Madrid bueno yo creo que hay

Voz 1 02:52 Iker por por días para el viernes y creo que Fenerbahçe es favorito en su eliminatoria y luego para mí está muy abierto el partido entre el Real Madrid el CSKA eh creo que es verdad que al CSKA ha sido el mejor en temporada regular que tiene una gran plantilla pero el Real Madrid también tiene una gran plantilla ahí tienen la experiencia de todo lo vivido en estos últimos años más de un lustro apareciendo en faena al Four sabe lo que es ganar el título es una plantilla muy experimentada así que un partido incierto para mí luego en la final si es que llega como decía Fenerbahce contra cualquiera de estos pues también será una final tremenda no creo que en este formato bueno pues el hecho de es gastarte más o menos el viernes influya en esa final

Voz 1887 03:34 bueno pues a ver qué tal ese primer partido para el Real Madrid recordamos viernes a las nueve ya a esta hora tenemos ya haya Sergio Llull hola Sergio buenas noches hola buenas noches ya todo preparado no

Voz 1650 03:44 sí ya está todo preparado para echar mandarinas la mala

Voz 1887 03:47 eta

Voz 2 03:48 también pues en caso claro está

Voz 1887 03:50 hola qué te ha caído la mandarina hablar de las mandarinas ya todo el mundo con las mandarinas no

Voz 1650 03:54 sí bueno ahora incluso un triple normal pues ya se leía

Voz 1887 03:57 exacto exacto ahora

Voz 1650 04:00 pero aparte eso es lo que nos falta

Voz 1887 04:02 nunca en la maleta de Llull

Voz 1650 04:04 mi pues se le falta nunca neceser a acciones personales

Voz 1887 04:11 por tantísimo en la verdad

Voz 1650 04:13 vamos a encargar también de en muchas ganas si mucha energía para ese partido

Voz 1887 04:19 es tu sexta final four la quinta con Pablo Laso en el banquillo no la experiencia también es un grado

Voz 1650 04:24 si las provincias importante en este tipo de de finales a nosotros pues llevamos seis de las últimas ocho fuego pues está haciendo las cosas muy bien Ny bueno hemos perdido finales es bastante duras pero creo que esa experiencia pues también hizo ganar Madrid y espero que nos sirva para estar de Belgrado

Voz 1887 04:46 hablamos de Safina foral hablamos el partido y te preguntan Marta ahí Anthony pero en este proceso tan largo de tu recuperación lo primero alguna vez has vuelto a ver la imagen donde te lesiona esté volviste a ver alguna vez o no has querido no

Voz 1650 04:57 sí sí sí sí sí la he visto varias veces Si bueno ahora imagen los

Voz 3 05:03 los gritos de dolor pero sobre todo Kittel de guerra

Voz 1650 05:06 Soriano no era impotencia porque sabes que qué tal lesionado de gravedad data habitante

Voz 2 05:12 sí sí que ha vuelto a ver si el segundo sabes que esos grave no

Voz 3 05:15 si notas como la rodilla se se va para dentro

Voz 1894 05:18 soy como chasquido incluso hoy

Voz 1650 05:22 igual las sensaciones de que no pueden mueve las rodillas este hincha vinculante y desde el primer momento podemos saber exactamente qué ligamento que que ha roto pero sabes que algo grande ha ocurrido

Voz 1887 05:34 qué momento que momento y luego durante esa larguísima recuperación durante esos meses en algún momento has dicho no puedo rendir te no pero en qué momento se te ha hecho más cuesta arriba

Voz 1650 05:44 sobre todo al principio al principio tienes que mentalizar te muy rápido de que va a ser un proceso largo una lesión muy larga oí los primeros meses

Voz 4 05:55 que tienes que estar con muletas

Voz 1650 05:57 en estos días no puedes mover tenido sofá para dormir te molesta de cuesta sobre todo en los primeros meses cuando parece que que no te acuerdas ganar tienes que volver a emprender el músculo ha perdido toda su fuerza ahí ahí sí que lo eres todo pues

Voz 1894 06:13 poco más tener Jo aprender a andar otra vez

Voz 1887 06:16 para volver a llegar a una cancha volver a disputar una Final Four has dicho en los últimos días en estos partidos en estos minutos que estás teniendo antes de esta cita tan importante que no estás al cien por cien a qué porcentaje está Sergio Llull

Voz 1650 06:28 bueno en un ochenta a noventa por ciento al cien por cien talan llegan no cuando tienes una lesión de este calibre son mucho tiempo fuera de de las canchas tienes que volver a coger el partido volverán a parte hasta que no pasa pues un año un poco más de un año no dejas de pensar en la rodilla no todos a sentir como antes

Voz 1887 06:52 ochenta noventa por ciento aunque Pablo Laso ha dicho estás de puta madre literal

Voz 2 06:57 hombre comparto al hace tres meses

Voz 1887 07:03 oye cómo está el grupo cómo está el equipo para esa para ese partido el viernes

Voz 1650 07:07 bien el equipo está bien con muchas ganas con mucha ilusión a creo que

Voz 3 07:12 todo el equipo ha hecho un trabajo enorme para estar en esta hacen a favor

Voz 1650 07:16 además tiene un año muy duro con las lesiones y creo que eso nos ha hecho crecer como equipo también

Voz 1509 07:23 Marta durante todos estos meses que Sergio Llull ha estado lesionado hemos sido siguiendo su recuperación por las redes sociales no si va compartiendo del los momentos que iba viviendo todo lo hacía con un jacta que era volveré más fuerte a mi me gustaría preguntarte Sergio en quieres más fuerte hoy que hace nueve meses

Voz 3 07:39 bueno sobre todo mentalmente creo que sí que soy

Voz 1650 07:42 sí mucho más fuerte no de este tipo de lesiones pues es un aprendizaje continuo he aprendido cosas ser mucho más estricto con el tema de la comida mucho más disciplinado también ha a trabajar en el gimnasio hoy y mentalmente creo que que me ha hecho más fuerte y macho que se también como jugador y como persona

Voz 1 08:03 en Sergio hoy IT ayudado ver porque seguro que has podido ver más baloncesto por televisión es decir ver el el deporte que es tu vida la tu trabajo como espectador durante tantos meses seguidos algo que que bueno pues no hacías desde niño te has servido o te puede servir para conocer mejor a los rivales para conocer mejor a tu equipo incluso

Voz 1650 08:25 sí yo creo que sí es una parte importante no tienes que intentar cuando no pueden estar ahí jugando y entrenando ni hacer cosas con con el balón pues a seguir aprendiendo a seguir mejorando algunas dicho pues analizar un poco los rivales también en fijar temen las incorporaciones en nuestro equipo para saber cómo juegan para la de pues entender que mejor

Voz 3 08:49 con ellos muy bueno ha sido un poco un algunos meses también de aprendizaje en ese aspecto viendo mucho balances sí

Voz 1 08:59 ya la última etapa para subir del ochenta al noventa por ciento al cien por cien la última etapa de la recuperación a qué parte de tu cuerpo de tu juego y se refiere es decir parece que de carácter bueno pues eres el mismo hemos visto ya ejemplos la muñeca parece que se mantiene bien en cuanto al lanzamiento exterior has estado bien en partidos de Liga Endesa en en algún momento concreto de los partidos que has jugado los dos en Euroliga en la cabeza por supuesto también qué es lo que te falta Hay con que se puede relacionar

Voz 3 09:30 bueno salta sobre todo lo que es lo que está relacionado con las

Voz 1894 09:34 ella no antes Shen físicamente

Voz 1650 09:38 iba muy rápido iba muy arriba

Voz 1894 09:41 y ahora mismo pues la rodilla pues todavía no está a ese nivel no a veces entrenando jugando pues a hacer algún movimiento pues notas que que todavía no está tan tan fuerte como estaba antes si notas un poco de inseguridad no pero avanza

Voz 1650 09:58 ese diez veinte por ciento de porcentajes que se coge rápido no

Voz 1887 10:07 hoy enfrente el CSKA equipazo y encima el Chacho Rodríguez enfrente has hablado con él les mandar un mensaje da estas cosas de momento la verdad hasta que no estáis allí nada no

Voz 1650 10:17 sí hasta que no nos veamos hay me escribe poco respetar a la concentración de cada uno

Voz 1894 10:24 de una manera ahí ahí pues sí que antes del partido no saludaremos a mí bueno siempre es especial jugar contra ex compañeros que intentar atarle en corto para que

Voz 2 10:37 ahora que no nos hagan roto como suele para el Chacho

Voz 1650 10:40 bueno vale para haciendo un trabajo de

Voz 1894 10:44 defensivo de equipo muy bueno nada yo creo que con sólo jugador no lo puedes parar necesitas pues la ayudas de los pick and roll tienes que intentar que no juegue en campo abierto donde ahí pues tiene una visión de juego muy buena bueno con muchísimo talento que seguro que

Voz 1650 11:01 qué va a ser muy difícil de parar pero vamos a intentarlo

Voz 1887 11:04 además es un equipazo el que tiene el que tiene el equipo ruso es más especial esta esta Euroliga para ti por venir de donde viene Si por salir un poco de ese túnel tan largo es un poco hay más hambre ahora mismo en el en el vestuario del Madrid después de lo que pasó además el año anterior con el Fenerbahce

Voz 3 11:20 bueno yo creo que que sí que tenemos

Voz 1894 11:22 la más hambre porque con unas dichos un año pasado en términos contra el Fenerbahce después el haber perdido

Voz 1650 11:28 la Liga contra el Valencia lo compraré contra el Barça pues son muchos tropiezos una manera consecutivos

Voz 1894 11:36 el equipo tiene ganas de volver a ganar de volver a levantar un título de poder celebrarlo con la afición y creo que eso sí que lo hace

Voz 1650 11:43 un poco especial no por mi situación pues hombre cuando cuando acabe al final juegan el domingo te diré si es la más especial no

Voz 5 11:52 ya veremos a ver en qué en qué se convierte

Voz 1509 11:55 Conté imaginar Sergio que el viernes el Real Madrid conseguí la victoria os metáis en la gran final estamos ya en el domingo la gran final últimos segundos del partido el balón llega a las manos de Sergio Llull ahí sí que te la juegas no eso no se ha perdido

Voz 1650 12:08 bueno depende hay eso no se ha perdido mi carácter

Voz 1894 12:12 como he dicho antes Daniel pues en sigue siendo el mismo la confianza que tienen en mí los compañeros ya entrenador

Voz 1650 12:18 también es muy importante para mí bueno

Voz 1894 12:21 no sé si la tiraría ello no porque es darle pistas a al rival pero intentaremos buscar la mejor opción para el equipo

Voz 1887 12:29 pues nada Sergio y vamos a estar pendientes ese partido el el viernes te decía Anthony que si ves más baloncesto está viendo más baloncesto durante estos meses la NBA también la vez

Voz 1650 12:37 NBA los domingos a las nueve y media alguno sí pero los demás

Voz 1887 12:42 que es imposible Anthony hay que hablarlo están muy hablados

Voz 2 12:46 la cota del camionero horaria desde luego

Voz 1887 12:51 lo nosotros ponen los partidos para que lo vean los chinos en Latinoamérica pero en la NBA me da que no van a cambiar horarios pague lo vemos nosotros quién crees que va a ganar los cuatro están en semifinales

Voz 1650 13:01 pues yo veía Houston muy muy fuerte lo que pasa que perdieron contra Golden State que en este tipo de partidos ese tipo de finales de conferencia siempre da un plus más Si y a lo mejor sí que les doy un poco favoritos hago en una semana

Voz 5 13:18 sí sí sí sí sí de fiesta

Voz 6 13:21 pero ha seguirá manteniendo contacto con ellos notan

Voz 1509 13:24 la lesión bien siendo un poco la

Voz 3 13:27 solución de la lesión

Voz 1894 13:29 imán estado pues mandando mensajes mensajes de ánimo de fuerza de de enhorabuena cuando regrese a las canchas

Voz 3 13:35 muy bueno yo también yo creo que les tengo que estar agradecido porque ningún

Voz 1894 13:40 comentó pues en ningún tipo de presión para que vaya para allá de siempre han entendido mi decisión y me han seguido apoyando oí eso está muy bien

Voz 2 13:48 la franquicia la barba también te vimos la barba bueno con él hablé un par de veces hora

Voz 1650 13:55 antes de que se intenta convencer para para ir a allí a jugar y estuvimos hablando oí

Voz 2 14:04 un jugadorazo espectacular

Voz 1887 14:06 pues nada veremos a ver qué pasa con la NBA pero lo primero la Final Four de este fin de semana el viernes ahí está el Madrid con Sergio Llull al frente para enfrentarse al CSKA buen viaje mañana hay que haya suerte en la Final Four

Voz 1650 14:17 gracias un abrazo un abrazo Llull para ti también

Voz 1887 14:19 es nada Marta ya están en Belgrado el viernes empieza lo bueno el CSKA de Moscú lo contaremos por supuesta aquí en la SER

Voz 1509 14:25 si mañana día de actos oficiales y primera toma de contacto con el pabellón en donde se va a jugar el viernes esa semifinal a las nueve de la noche contra el CSKA que cómo no vamos a contar en Carrusel y esperemos que ganen Ike el domingo estén metidos en esa pelea por levantar el título