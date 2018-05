Merian: "Tuve que acudir a la justicia porque no me dejaban ver a mi nieto"

Voz 1 00:00 Mary Anne buenas noches hola buenas noches desde Almería

Voz 2 00:05 el Moncho noches buenas noches yo coche hizo muchísimo daño la primera que estaba en más más dado fueron fotos de ella hizo hace ya año ya

Voz 1 00:15 muchas gracias por seguir escuchando verían

Voz 2 00:20 cómo podré estar aquí desde que no puede besos ni esto sí ve casos pues igual yo un niño o miedo que la quería o cuatro años Neckar casa porque trabajaba ella es mi hijo los dos yo la escribió cuatro años he terminado cuatro años ha terminado en moño ella llevó a su hijo y Millet en mi casa entonces no me he dicho que no y no lo puedo ver niños que no has terminado de echar terminado entonces yo fue el jordano la hecho unas veces no mata ahorrarse once yo soy abuela tengo derechos de venden Nieto permitieron Meuron pensar verlos cada quince días en el punto de los dos horas de tendría que hasta Elche luego ya cuando niño concreto seis años después de haberme a Salamanca donde ellas de Salamanca Las y entonces me tenía toca otra ven Moix de ahí a Madrid

Voz 3 01:20 estoy en el puntos de Encontro sí

Voz 2 01:24 cuando ya niño con siete años ya ya tengo derechos de El Aaiún cogerlo y traerlo Alicante veinte días

Voz 3 01:33 veinte veces yo no hacen más no o la vida ni veinte días en el verano

Voz 2 01:42 tenía que coge el tren a las siete de la mañana voy a contar los luego otra y luego tras bien llevarlo ya estoy mía mías diez años de enfrentamiento

Voz 1 01:54 diez años viajando para poder disfrutar de su nieto

Voz 2 01:58 Diez años gasta la juez también más cuestan más de hecho sufridora y cuando vienen niños de aquí y los que no lo faltas de Nayo James Bond por parte esto este mes me toca el mes de junio centro Lococo el día veinticinco

Voz 1 02:19 sí

Voz 2 02:20 está conmigo veinte días tiene que junio merecen Mel no lo puedo coge el veinte cinco la la mandaba un mensaje a más de la madre tanto que chopos indicó pensaba que ella va a ser como si fuera una hija mía las Davos toque tenían Mi casa La dado y lo ha mandado un mensaje ha hecho la mera por favor es calles del mes que viene no pollo cogerlo el día veinticinco se puede ser el veinte nueve porque tengo una familia muy mal es tengo que viaja fuera de Alicante y si no si no lo coge el día veintinueve si no lo coges veinte cinco y quiere coges los veinte nueve cinco días villana es más estrecho y quince días yo digo mira todos los miércoles lo llamo yo hablo con el oro yo he vuelto el miercoles tengo las más digo mira eso esté terminado ya yo soy una mujer mayor ya al llevará bastante y sigo llorando no quiero mal Sean Flynn miento quiero ya Movele tranquila ya es lo bastante Moya Hot Jobs llorar voy devorando

Voz 3 03:40 no he prevención perdóname si está

Voz 2 03:49 ella mira al consorcio se tiene con los veinte nueve no lo va a coger el coche

Voz 1 03:59 es muy injusto Mary Ann desde luego muy

Voz 2 04:02 que se descenso mujer ya mayor cuando ya no no falsa alarma ya lo con Polonia esto no pasaría si vale ciento veinte euros con protestó por cuando vienen niños de los faltar de nada montó en el que Pontón lado yo ahora no puedo cogerlo el veinticinco no cojo el veintinueve me den que no me quita cinco días

Voz 1 04:32 perdóneme ya todo esto su hijo el de usted se dio a su hijo el de usted usted no

Voz 4 04:44 intercede por usted no habla con ella no

Voz 1 04:46 se trata de negociar de la sea pasado hija mi hijo

Voz 2 04:50 ha hecho mucho daño a mi viejo estaba con mi hijo y con otros nueve años entonces mi hijo el pobrecito cuando le ha hecho tanto daño el primer año acoge dos niños dos años de primera mamá todo sé que te da la gana no lo voy a en manos boyas saben nada de nada no tuvo constancia

Voz 1 05:11 con su hijo

Voz 2 05:13 no hija por eso pensar que hacer hoy no puedes cogerlo y me pues venga es cuando venden me casa cuando logré

Voz 1 05:25 vamos que si no fuera por usted este niño perdía contacto con con su familia paterna

Voz 2 05:30 no no tenía familia en tiene

Voz 1 05:34 por eso pues fíjese usted no tengo

Voz 2 05:37 ya no tengo nada que tengo damos amor gama si yo yo yo yo estoy cansado que hacer dos mil seis dos mil colegios unas llamamos algún colchón Dogville no se mete años yo miento

Voz 1 05:57 claro que tengo miedo

Voz 2 05:59 ya no muy al lado cuando se ponían mal yo no estoy viva estoy de BNP vez que tenga con él

Voz 1 06:11 decisión definitiva que ha tomado usted

Voz 2 06:13 sí hija mía porque llevo diez sea yo te vienen niños Cubas que viene más soy catorce diez años fue miento pero también va a ser abuela el día te a ser abuela abuela y no sé qué o llegarse abuela ella también tiene más con otro ya tiene que piensa que va a ser abuela al día de mañana se llega Joan llegaban se abuela héroes ya no se lleva al negarse a abuela tardan dos mil uno la vida diez años son del año diversas yo una mujer mayor muy poco gel

Voz 1 07:00 además desde luego Mary Ann lo suyo es puro amor y desde luego que tiene usted un mérito y una energía es admirable Míriam cuántos años tiene el niño

Voz 2 07:09 niños me vine hace casi once años

Voz 1 07:11 catorce años bueno ya es mayorcito me imagino que dentro unos años ya podrá elegir y podrá

Voz 2 07:16 bueno cuando tiene seis años no no estoy piedras no soy la misma has pero eso que yo no

Voz 1 07:29 Nieto la quiere mucho claro

Voz 2 07:31 no yo sí me quiere por la Jonas cuando viene aquí no quiere si no quede soy cuando me hubiera dando nombre él él se prevé Creel doy daño ya que tenía coste lo sido la vieja mira hablado muy claro quién está los yo se los niños no tienen nada

Voz 1 07:58 desde luego

Voz 2 07:59 Tino Costa pagan todos los niños no tienen la culpa los padres de los niños con padres de dos los más criaturas no tiene culpa de nada las está pagando desde niños pero ella nunca ha hecho daño a mí ha hecho daño a mí hay niños la hecho más daño que a mí

Voz 3 08:24 pienso que hay hija mi serían

Voz 1 08:27 por favor un poco de agua reglajes se descanse no la quiero dejar tan angustiada

Voz 2 08:33 sí pero mira yo no te voy a comer con nietos que tengo quiero mucho

Voz 5 08:42 pero vida

Voz 1 08:51 verían le voy a enviar un abrazo muy cariñoso ojalá de verdad que le llegue toda la admiración y el cariño muchísimas gracias por llamar

Voz 2 08:59 lo que más se cada yo no sé si Caixa también una muela van del día de mañana ganan se puede llegan Abuela pero no yo Henman de chopo del mundo ya dos yo pensaba que mi hijo faltó la idea pero no es mi año con mi hijo con otro no menos yo a mi hijo luego horas yo yo grande bueno más que a mí un abrazo

Voz 1 09:40 no por favor gracias a usted por sincerarse un abrazo muy cariñoso está mira

Voz 2 09:45 me todas las noches los vivido mucho