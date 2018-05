Ian Gibson: "Sería increíble encontrar el cuerpo de García Lorca antes de morir"

Voz 1727 00:00 confían Gibson buenos días buenos días ustedes lo conocen de sobra historiador hispanista el mayor experto en la figura de García Lorca estamos de verdad más cerca que nunca de la verdad yo creo que yo creo que estamos más cerca yo creo que los restos

Voz 0767 00:17 están dentro del recinto de al Parque de Alfacar hay muchos testimonios sobre todo el testimonio de quién fue vicepresidente de la Diputación en el año ochenta y seis cuando fallaban el recinto me refiero a Ernesto Antonio Molina Linares que él en el dos mil ocho hizo unas declaraciones al periódico Ideal de Granada diciendo que cuando vaya van el recinto pues aparecieron restos que estorbaba el trabajo Ikea estos vea esto es aquellos restos se pusieron en unos sacos y se metieron en otro sitio del recinto este otros sitios del recinto creemos algunos que es donde hicieron una fuente monumental muy grande al fondo ir indie yo sé que los restos están allí Luis Avial ha sacado aclamas ya está el hombre que descubrió los restos de Cervantes que tenía muchísima experiencia con el georradar y que algo allí al lado de la Fuente y también en otro lugar muy cerca del olivo diga yo espero que la Junta le permita trabajar allí obviamente acompañadas de de las autoridades para ver si realmente hay algo vestía el Aldo hay que investigar

Voz 1727 01:38 a Manuel Jiménez Barrios vicepresidente y consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía buenos días

Voz 1390 01:43 buenos días lo van a permitir deba autorizarlo

Voz 1727 01:46 junto a que se busquen los restos de García Lorca Dióscoro Galindo quiénes fueron fusilados con él en ese Parque de Alfacar

Voz 1390 01:54 nosotros no que lo bueno vamos a permitir es que lo vamos a pilotar el sentido de que nosotros siempre estamos abiertos como el lógico de cuenta que la Ley de Memoria Democrática Andalucía ya va adquiriendo una experiencia muy importante a la hora de exhumación de fosas y está búsqueda precisamente es que los restos no por tanto no es otro claro que vamos a a intervenir es verdad que tenemos un procedimiento regulado en nuestra ley que es lo que dice es que tiene que ser una petición de ayuntamientos de familiares o asociaciones memorialista como ha sido en este caso es importante una vez recibida la comunicación se pone en marcha los mecanismo que la propia ley contempla que hay un comité técnico con un trámite de audiencia pública mediante publicación en el BOJA ir después posteriormente se produce la autorización o la propia Junta Andalucía inicia los trabajos de investigación

Voz 1727 02:41 cuál es pueden salir los platos cuáles pueden ser los plazos

Voz 1390 02:45 en el sentido de que de lo que se trata lógicamente que estoy indicios que la prudencia que oído a todo el mundo pronunciarse porque ya van cuatro intervenciones buscando aquí no y han dado resultado negativo muy hay que hablando de memoria democrática hay que andar siempre con mucho rigor y en esa comisión técnica hay que poner arqueólogos historiadores profesionales que todos los que efectivamente forman ese comité técnico andaluz y a partir de ahí evidentemente con todos los indicios por tanto con buscando la seguridad y la veracidad se iniciarán todos los trabajos técnicos para para intentar comprobar si efectivamente son los restos de Lorca o junto a lo que se ha dicho ante también no banderillero Galadí Arcollas yo yo creo que cualquier indicio que tenga un sentido de verdad pues hay que comprobarlo y en lo que va hacer la Junta sin ninguna duda sin ninguna duda os cuando se reciba

Voz 1727 03:39 otra el del Comité técnico se pronuncie ese podría ir a la excavación lo financiaría la Junta

Voz 1390 03:44 totalmente hombre daba los indicios que se han contado algunos un poco eso de que mil de veintiocho de brillante Cochrane un saco con restos en tierra para la hora de construir un parque hice da un argumento que se dice que que corre prisa para la inauguración hombre toda esa cosa hay que comprobar si efectivamente hay personas vivas pues creo que ya han tardado mucho tiempo dar testimonio sobre todo teniendo en cuenta que en Andalucía van ya más de cuarenta exhumaciones muchas fosas que estamos haciendo siempre en la búsqueda de la reparación y la justicia para los familiares para las para las víctimas y por tanto no parece que después de toda la experiencia que hemos adquirido bastante importante una ley como la nuestra tan importante debe de actuar desde el rigor contemplando siempre los procedimientos para dar veracidad

Voz 1727 04:28 bueno pues seguiremos en contacto Manuel Jiménez Barrios vicepresidente consejero de Presidencia de la Junta Andalucía gracias buenos días gracias a la Junta dice que que sí que se ponen a ello cuando gane la petición de la familia efectivamente tú apuntabas ese dato no va a mitad de los años ochenta Un vicepresidente de la Diputación dices encontraron unos restos Se supo intuyó que podían ser los restos de Lorca en aquel momento

Voz 0767 04:53 muy si se pone no lo creo que sí desde luego fue ilegal lo que se garantiza no declararon había que llamar al juez porque eran restos humanos de modo que él sólo hablo Antonio Molina sólo hablo de eso veintidós años después cuando se supone que había que haya ilegalidad pero hay otros testimonios de la gente que trabajó él a parte ya el periodista Víctor Fernández ha investigado mucho sobre esto hay muchos testimonios Aldo hay allí este algo hay que investigarlo estamos hablando además aprovecho para decir que estamos hablando del poeta español más amado y más conocido al resto del mundo de de todo entonces los siglos no hay ningún otro poeta el dramaturgo ya he llegado a la gente como García Lorca simboliza a todos los inmolado en todos los desaparecidos porque es un desaparecido en este país hay más de cien mil creo que ciento quince mil desaparecidos al franquismo es una vergüenza que están en en en en cunetas es que no puede ser hay que resolver este problema para mí es la asignatura pendiente pendiente más importante que tiene España somos vamos a avanzar y vivo como vamos yo tengo la nulidad era la nacionalidad no puedo decirlo paro como vamos a avanzar juntos hacia el futuro con fe y con firmeza sino si sino nos ponemos de acuerdo sobre este asunto

Voz 1727 06:25 si no intentamos cerrar esta herida menor decía el vicepresidente ha habido varios intentos los que haga falta no veían los casos y falta para encontrar a García Lorca y al resto de los desaparecidos los que haga falta no

Voz 0767 06:38 sí sí sí hay hay que buscar todos no podemos dejar a gente incompletas es es incorrecto y terrible inmoral bastante vergonzoso no estamos en Europa con los alemanes que que sí que han hecho los deberes de aquí hay miles y miles de miles de personas tiradas en cunetas y fosas comunes como perros allí Federico pues para mí Él representa a todos adiós no

Voz 1727 06:59 una última cosa nos decía la nieta de Dióscoro Galindo que ha crecido contigo en su casa que significaría ya para el biógrafo de Lorca para el ex parto el especialista encontrar los restos al margen de lo que significa para España que es obvio

Voz 0767 07:12 el aparatito bueno sería antes de tener la seguridad de dónde está no poder ir allí ir dejar flores porque yo le debo tanto no es mi vida no hay hay otras José que no tenemos la voz es increíble es es un enigma no Lorca que eran cien más o recitaba de todo los los poetas de su generación era el poema en persona no hemos encontrado tampoco la voz hasta voz tiene que existir en algún sótano de Buenos Aires eso pero no no no no puedo aceptar que esta voz no existan algún sitio no

Voz 1727 07:49 de Lorca todavía eh buscando a Lorca todavía hay hay Gibson un abrazo enorme gracias por estar en la es esa ciudad