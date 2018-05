"Casado venía cobijado por la Comunidad de Madrid"

Voz 1727 00:00 Alberto Pérez de Vargas muy buenos días

Voz 1 00:02 vamos si es usted fue director de secciones

Voz 1727 00:05 el universitario del Centro Cardenal Cisneros cuando Pablo Casado escribí allí ya probó la primera de Derecho usted garantiza que no hubo ningún trato de favor a Casado que todas las asignaturas las ha promovido

Voz 1 00:16 yo no soy consciente de que lo hubiera hecho si lo que ocurre es que la prueba una asignatura pues eso duda es una cosa de dos el profesor y alumnos no trasciende de su intimidad indica a los suyos si era consciente del interés que tenían en la Comunidad Pablo Casado porque hay que decir en el centro de mineros que es un centro de derecho privado adscrito a la Universidad Complutense dependía orgánicamente de una fundación de titularidad pública que es la Comunidad de Madrid

Voz 1727 00:53 bueno cuando dice que había interés en la Comunidad se refiere a la Comunidad de Madrid y como sabía usted como sabía usted que había ese interés desde la Comunidad de Madrid en al alumno Pablo Casado

Voz 1 01:03 pues porque el alumno Pablo Casado llegó allí con dos compañeros profesores el me lo presentaron como secretario de me parece que era aún presidente de Nuevas Generaciones pero el patio estuvo muy despacho me explicó que es que venía de ICADE y quería Permira el allí convalidar al final duras se seguir allí yo no no puedo nos se el podido saber exactamente cuántas el puerto veo que por ahí bailando muchas cifras pero conmigo habló de cuatro-cinco probablemente porque seguramente habló de aquellas que quería ya que no le habían convalidado que quería cursa de alguna forma me querías los programas para que yo sólo si hiciera llegar a los profesores porque hay veces que profesores estima que el programa es tan parecido al suyo jo que parecido al suyo que aunque esa ese acuerdo esté convalidada pues a lo mejor un pequeño examen hago cualquier cosa esas en lugar de hacer el curso completo eso es muy habitual y la universidad

Voz 1727 02:06 cuando hay una universidad en el primer periodo que Vargas pero es habitual que un alumno recurra directamente al director era usted en ese caso eh

Voz 1 02:15 eso no es eso no es habitual eso no es habitual CSIF salvo que pues yo qué sé sea el hijo de un amigo de ahí lo quiere que lo hagas estas cosas que ocurren en en en la condición humana ahí ahí ahí en el comportamiento social

Voz 1727 02:32 pero este era hijo de un amigo no era éste

Voz 1 02:35 espera espera sin duda alguna es decir era un señor que venía naturalmente de alguna forma pues cobija a dos siquiera ayudado por las autoridades de la comunidad pero pero no hay que llegar algo no es que llegar al puedo pues estoy además se portó de correcta el te conmigo me pasó la documentación el pase a los profesores implicados iría ahí permite un poco a la función porque como se trataba de un director yo lo doy era lo daba clase entre otras cosas porque yo doy no

Voz 1727 03:15 a ustedes les llamaron a usted le llamaron de la Comunidad de Madrid le llamamos Esperanza Aguirre

Voz 1 03:19 a mí no pero yo creo que llamaban a lo mejor alguno de los profesores preguntarles de Taiba lo sé si de la Comunidad Esperanza Aguirre personalmente pero desde luego aquí ve claro que estaba interesada en pero interesada eh

Voz 1727 03:35 pero quién le consta porque le consta que estaba interesada sea usted no le llamó

Voz 1 03:39 hombre porque alguno de los profesores que prestaron eligieron pero alegaciones qué tal esperanza que había hablado con ellos para que pidiera sectores se había en el ambiente el hecho de que se trataba de de un personaje ligado digamos que a los propietarios el testigo de alguna manera pero P2 no pasó eso no es decir no hubo los compañero de les digo que yo he estado incluso haciendo cosas que igual que hay muy por eso hablo de compañeros de del mundo pues sacado de contexto frases dicho de alguna frase Bru de una entrevista completamente coloquial

Voz 1727 04:24 se refiere el señor Pérez Vargas a una información que publica hoy El Mundo en la que le cita como usted diciendo llamaron muchos también la presidenta de la Comunidad se refiere eso

Voz 2 04:32 que se ha anunciado además que además es que yo no sé cómo va esto sí

Voz 1727 04:38 bueno pero eso eso aclararlo con con los compañeros del mundo como usted como usted dice

Voz 2 04:43 aquí me llamaba para artistas agua acabaran por ejemplo

Voz 1727 04:46 bueno eso lo con los compañeros del mundo y me interesa saber si a usted como director de un centro universitario le parece verosímil que un alumno apruebe la mitad de la carrera de Derecho en cuatro meses entre la convocatoria de junio Illa de septiembre

Voz 1 05:01 hombre vernos y mirlo es muy verosímil pueden ocurrir pero con él lo mismo que elige Carlos Andradas la Complutense es una cosa rara pero hoy todas las carreras doble esos de todos tiene muchas asignaturas sin decir pero es que ha servido Empresariales y Derecho no están habituadas a trabajar contiene con doce asignaturas lo que ocurre es que probablemente estamos interpretando el conjunto de las asignaturas uniendo aquellas que fueron validadas con aquellas otras que fueron cursadas en ese caso es bastante normal que uno a seis siete pruebas cinco ahí profe

Voz 1727 05:41 una última pregunta usted puede garantizar que Casado hizo y aprobó todos los exámenes de todas las asignaturas que superó de golpe en el dos mil siete

Voz 1 05:50 hombre yo no lo puedo garantizar en cuanto al que no he visto que le habían examinado SPA pero sí que puedo garantizar que desde el punto de vista administrativo es cumplir todo todas todas todas la todo todo lo establecido para que eso suceda ahora sí un profesor le dice a un alumno a mí lo que me gusta tu saltar es es algo pero no se editar pero

Voz 1727 06:17 Alberto dan facilidades para nosotros

Voz 1 06:19 jo sí pero

Voz 1727 06:21 siempre digo nada quería decirle Alberto Pérez de Vargas gracias por estar en la SER gracias por atender los esta mañana

Voz 1 06:28 es un placer una ser siempre es bienvenida aquí a casa así que muchas veces

Voz 1727 06:32 buenos días