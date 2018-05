"No son pobres inocentes"

Voz 1727 00:00 Daniel Kouchner es el embajador de Israel en España muy buenos días le agradezco que haya querido estar esta mañana la antena en la SER su primer ministro el señor Netanyahu ha dicho esta semana que los medios no letales no funcionan en Gaza así que la primera pregunta es qué medios funcionan en Gaza

Voz 1 00:20 cuál es la pregunta sí señor

Voz 1727 00:22 Netanyahu dice que disparaban en la franja esta semana cuando cuando ocurrió la matanza de sesenta y dos personas porque los medios no letales no funcionan en Gaza le pregunto cuáles son los medios que sí funcionan allí

Voz 1 00:39 dos primeros de todo Diego que desarme reserva el uso de la palabra matanza lo que está sucediendo en la franja de Gaza de que la organización terrorista islamista Hamás que gobierna en la zona a esta es una campaña de verdad que enfrentará contra él bajo la cobertura de las manifestaciones populares siempre es el militante de organización están tratando son copiarlo hay la frontera para irrumpir a través de los doce las poblaciones israelíes que quedan alrededor de la Franja de Gaza hizo una situación que no podemos se divide permitir y por eso hay seres no me queda alternativas y no defender esa frontera de sí o sí

Voz 1727 01:37 incluso si aceptamos que jamás orquesta controla a todas las manifestaciones en la franja estos días como explica que todos los muertos sean palestinos

Voz 1 01:48 son los palestinos los que están atacando a la frontera son los que quieren ir a competir

Voz 1727 01:53 pero eso no nos vemos que mueren a balazos señor embajador

Voz 1 01:57 tal vez no se claro este es su pregunta que concluye lo que usted parecería mejor si también de andaba diferenciamos hubiera muertos

Voz 1727 02:10 no por Dios lo que querríamos es que no hubiera de ningún lado claro

Voz 1 02:13 es que eso es lo que nosotros querríamos también por eso hemos advertido que todas las maneras posibles es no acercarse a la a la seguridad en la frontera no tratar de sabotear la otra estrategia Irene ella pero hay una política determinada por parte de Hamás que si controlada al setenta helechos que cuando quiere que los manifestantes y los militantes se retiren tal abordan sucede hija asimismo cuando tienen que Palin M E y ataquen a la a verdad la frontera para otro lado eso también sucede ahí eso exige una respuesta cuando lo que gases lacrimógenos cañones de agua e incluso no no no funcionan pues hay que tomarlos recursos extremos ante una situación extrema hay veces que no hay alternativa

Voz 1727 03:15 el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha dicho esta semana que se siente en estado de shock por la represión del Ejército de Israel de las protestas palestinas usted cree que exagera el Alto Comisionado

Voz 1 03:29 yo creo que él no tiene alternativa recordar cómo está actuando el de las manifestaciones no son de manifiesto sin pacífica como se voy a aparecen en ciertas se en ciertos medios tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de decenas de miles de manifestantes al final de cuentas los que tratan de atacar la valla de Francis no son ERE la pie solo se activistas de Hamás se hallaron en la televisión unos dirigentes de esta organización sale muy y confesó que los muertos se de los sesenta muertos que ha habido lamentablemente cincuenta son militantes de la organización jamás se ha no se trata aquí de pobres jóvenes inocentes

Voz 1727 04:30 se trata de Artà que hay función verdad señor embajador Se trata además de de ataque sino de manifestaciones pacíficas insisto como explica que todos los muertos sean palestinos

Voz 1 04:43 la verdad es que no comprendo no preguntan

Voz 1727 04:45 es decir que sólo se produce Paco Dorado no

Voz 1 04:48 cuando quiénes China es que no se tienen que morir es también es lo que estamos tratando sin pedir es que ellos fun fun a través del acercan ya ataquen a las poblaciones israelíes los soldados israelíes de la puerta de él que están frente a la valla que tiene que refrentarlo Dati en detrás de ellos a sus casas a sus familias a las a las poblaciones civiles es todo el ideas impedir que es a esos grupos de militantes yo rompan en los en las poblaciones israelíes sin que se lo que han hecho en vinagre de Kerem Shalom es una terminal que es la que por la cual entra el gas el combustible no materiales de construcción entre el equipo médico a la franja de Gaza lo mismo palestinos domingos los militantes dejaba incendiado han hecho un cromo hay años de ahora vamos a empezar a escuchar sobre las faltas creo que incluso no hemos empezado escuchar ahora es la noticia que presenta era una entrevista sobre la falta de medicina la falta de que no hay electricidad como va a haber electricidad Silva gente de más Nisman ha destruido elogios Dusko juego ha sido gasoductos que trae el combustible y el gas que de paso tiene hizo él perderá su enemigo acérrimo a uno si una caravana de camiones llenos de él el equipo médico que pasar a través de la de la terminal Félix destruido que la ellas camiones que venían de parte de la fuerza defensa dice el equipo médico no fueron no se les permitió la entrada

Voz 1727 06:44 ya son más tomado

Voz 1 06:46 la propaganda la imagen que puedan transmitir a los medios que obtener esa medicina que vosotros mismos otro habéis informado que estar tan escasas

Voz 1727 06:56 déjeme hacerle dos preguntas señor embajador dos últimas preguntas para contener a los manifestantes hay que disparar a la cabeza Médicos Sin Fronteras denuncia que muchos de los muertos tienen heridas de bala de cintura para arriba y también en la cabeza

Voz 1 07:11 las órdenes son tratados de de pararlos sine visto ahora el forma mortal de la mayoría de los heridos como sabe son siempre para abajo no no puedo comentar sobre cuestiones tácticas no era la intención no es causar el mayor número de víctimas esa sol todo aquí en conocer el Ejército descensos inferiores que hecho nuestro objetivo el objetivo es impedir la función de estos elementos violentos pertenecientes a una organización declarada terrorista por la Unión Europea con la frontera

Voz 1727 07:53 Daniel es embajador de Israel en España le agradezco que haya estado esta mañana con nosotros buenos días