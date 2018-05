"Han disparado en la cabeza a gente que no suponía ningún peligro"

Voz 1

01:21

ahí yo creo que a Cannes temprana solamente analizar la masacre cometida por Israel el día lunes saca estamos hablando de que hay una situación que se repite con los años que la negación sistemática de los derechos de pueblo palestino uno puede hacer todo lo posible por justificar una matanza o no querer llamar la matanza por señalar de que Israel quiere digamos o no palestinos cosa que no es verdad pero hay una realidad que Sierpes constantes si es que con setenta años desde la Nakba la catástrofe palestina no hubiesen violado sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho internacional no habría necesidad para que miles de personas hagan manifestaciones como las que vimos el día lunas y continuando con anterioridad durante el último mes nosotros lo que vemos es básicamente no solamente siempre que está he perdido la esperanza hace bastante tiempo sino que siempre que les dice Israel que no están dispuestos a rendirse de la disparidad de fuerzas que exista exponente claramente que Israel haría bastante mejor rescatando sus obligaciones bajo el derecho internacional permitirá la negación sistemática de los derechos del pueblo palestino llevar una oportunidad a la paz