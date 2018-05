Si no es cierto que al menos lo parezca

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 2 00:06 Toni Garrido Javier Gómez Santander lleva gafas Javier Gómez entender es periodista Javier Gómez Santander siempre sale en defensa de los más desfavorecidos salvando los de la maldad y el pesimismo si Javier Gómez Santander sería lo más parecido que tenemos en España a Superman y aunque no en España sólo huele a las perdices y el dinero público también tiene su propia banda sonora Javier Gómez Santander Supercopa de España muy buenos días muy buenos días pues no tenéis una cabina de teléfono que es no me ponía el uniforme bien has medido esta mañana tú patriotismo antes de salir de casa tenemos optimismo y orgullo para dar y tomar si lo tenemos tenemos a España Flor de Pinto cuál es la tesis esta semana sobre la que vamos a seguir sosteniendo que España es un país maravilloso pues que seguimos haciendo historia si si hacemos historia te puedo hablar de Aristóteles quería hablan Aristóteles Padró hijo si te digo que no

Voz 0460 01:13 es que meter la sección abajo pues sabemos que bueno pues es dijo una dijo que las cosas que contamos a los demás pueden no ser verdad pero tienen que ser creíbles es decir que aunque no sea cierto al menos lo parezca esto lo dijo Parallel la literatura pero ha valido para la comunicación de masas en general desde

Voz 3 01:31 siempre un ejemplo de algo que se dice que no es verdad

Voz 0460 01:37 pero tampoco es creíble es decir que rompemos la máxima aristotélica pues lo he sacado de un anuncio muy bueno por otra parte que se pone en esta jornada

Voz 2 01:45 anunció muy bueno sí sí Ximo

Voz 0460 01:47 canta nos encanta pero de es un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando claro

Voz 2 01:53 Johnny sí sí lo aristotélico escuchemos

Voz 1487 01:57 estos son los Pérez

Voz 4 01:58 el tiene eyaculación precoz y disfunción eréctil desde que fueron a Boston Medical Group el hombre ligado hora

Voz 0460 02:06 buenísimo muy buena no lo que pasa es que pasó tienen muchas cosas paralizar vamos a dejar a un lado que ella dice con mucha alegría lo de eso ya

Voz 5 02:13 OO ahí

Voz 0460 02:16 claro que sí bueno el tal Pérez centrémonos en la otra parte que es la que nos interesa

Voz 4 02:22 el tiene curación precoz y disfunción eréctil

Voz 0460 02:24 esto no es real es ficción pero la pregunta que nos hacemos es creíble es veraz por qué en qué momento te dice tu vecino el de al lado que te llama por el apellido que tiene esos problemas en el aparataje aunque sea lo mismo no es verdad pero tiene que resulta creíble eso es Elia aquí ya te pones a pensarlo vamos a hacer yo me he planteado cuál sería la situación tipo si me ayudas estas proponiendo que se produzca esa situación si hago yo entonces sí entonces como El señor de Pérez llega a su portal de oímos que corretea por qué corretea anda despacio porque es un señor contemple pero señor pues está llegando IB que el ascensor está abierto así que acelera quiere coger lo dice me espera un momento por favor

Voz 6 03:12 yo digo yo sé que dice la ficción aristotélica sí claro buenos días que no le he dicho ni buenos días buenos días buenos días qué tal va la cosa

Voz 0460 03:20 bueno pues ya que lo preguntas regular tengo disfunción eréctil y eyaculación precoz

Voz 2 03:25 que se me escapa el pérdida ya que visitaba al sexto gracias vale pero

Voz 0460 03:30 esta situación que ha tenido que ocurrir para que nos los éramos no se va no eso no se da pero hemos roto el lo que nadie había roto que es esta esta principio de Aristóteles esto que te lo hagan en la publicidad si acepta porque el anunció funciona bien pero Tiko Fantasy Sharon pero qué pasa cuando nos hacen esto

Voz 5 03:49 política si no lítica están haciendo la misma Toni que bueno

Voz 0460 03:54 sí sí en en política hemos inventado algo así como la mentira honesta que es la mentira que se que se la ve venir la buena no la buena osea ya ya sin sin tapujos no por ejemplo que se investigue si bien algún ejemplo de mentira honesta y muy bueno a un señor que yo qué sé a lo mejor es un poco xenófobos presidente de la Generalitat de Cataluña poco agosto tiene ya más bestias

Voz 5 04:16 claro claro a ver así

Voz 0460 04:19 las cosas feas bueno pues este señor va a pedir disculpas y tampoco se molesta mucho en que le creamos

Voz 7 04:24 has españoles es un popular Sharm al español

Voz 0460 04:27 era un casting

Voz 7 04:31 me agrada

Voz 8 04:32 hasta me he dicho de otra María Durán de alguna empresa he trabajado Ansa que también tenían ha sido madre

Voz 0460 04:40 sí

Voz 3 04:41 llevé Chauvin bien Amics

Voz 2 04:44 bien del acepte que tu amor por los españoles es mucha en base a que trabajan en una multinacional durante dieciocho años de seguros si teníamos sucursal en Madrid tenía amigos son eso es buenísimo

Voz 0460 04:55 es como una va querer vamos viendo una sucursal hubieran quitado multinacional han quitado le ha faltado cantarnos el oh my love You pero esta este pero hay un nombre que ya no necesitas que va más allá no hotel y no necesita ninguna realidad como referencia para decir las cosas las dice muy serio yeso elevase

Voz 5 05:16 ya es el hombre que sea crujido Aristóteles

Voz 9 05:20 en cambio los españoles cuando nos unimos somos imparables somos imparables sin

Voz 0460 05:24 claro claro esto podría haber podríamos hablar de ello porque es igual peor vídeo de campaña electoral de la historia pero Alves Rivera el político de examen más blanco no se puede ver el PP y Ciudadanos están ya sabes compitiendo por haber a quién le llega más a la derecha el chorrito in no hay cuartel

Voz 2 05:45 no sé si lesiones muy afortunada

Voz 0460 05:47 hombre no es para una tertulia sin muy sesuda pero la gente lo entiende no Rivera bueno pues qué dice Rajoy Rajoy mira para otro lado en Catalunya

Voz 0040 05:57 nosotros que hemos ganado las elecciones en Cataluña hay que hemos apoyado al Gobierno no queremos mirar hacia otro lado queremos controlar y saber lo que ocurre en Cataluña como en cualquier otra parte de España

Voz 0460 06:05 claro que qué más da la realidad Rajoy mirando para otro lado Un barco lleno de policías de los guardias civiles su autonomía ciento cincuenta y cinco para mirar a otro lado la mano se eleva siempre al mismo sitio pero es que Rivera en esto de separarse de la realidad va más allá dice bueno Rajoy es Unnim de P

Voz 0040 06:22 a partir de ahora si Rajoy quiere pactar con el PNV con Esquerra con el Partido Socialista mirar hacia otro lado lo hará

Voz 0460 06:28 con Esquerra excava Mariano Rajoy con Esquerra no tienen ni por dónde empezar bueno le ha faltado en cuatro días los meten la CUP pero lo más

Voz 6 06:37 la mentira así que menos nos creemos de D'Rivera es ese de

Voz 0040 06:40 ojo no es un enfado es que lo acabaron Cataluña partido al señor Rajoy es legitimidad irresponsabilidad Rajoy no de Ciudadanos y si lo digo muy claro porque me parece que hasta aquí hemos llegado

Voz 0460 06:50 hasta aquí hemos llegado eh luego la investidura en Madrid bueno votamos el lo presupuestos venga también pero qué más da la realidad bueno Ribera Salud que con estas cosas ya quién creéis que saca el Partido Popular Fernando cómo no iba a salir aquí mucho los había Hernando Ping

Voz 10 07:08 la que pediría que no tuviera reacciones infantil oído

Voz 0460 07:10 lo que le pido al señor Rivera es que no se equivoque Beato

Voz 10 07:13 es sabio

Voz 0460 07:13 infantil hoy infantil hoy de esas son las cosas de Hernando siempre da un total Rajoy también dio uno muy bueno ya es célebre

Voz 11 07:23 qué ve que está usted de aprovecha Tegui en un tema importante

Voz 0460 07:27 aprovecha Tegui pero yo creo que aquí tenemos que reflexionar Nacho tienes música de reflexionar ya sabes aquí reflexionamos consentir no ha bailables de fraccionar cada cada uno tiene lo suyo bien entramos en la reflexión Mariano desde Pontevedra de dónde habrá sacado Albert Rivera semejante idea crees en el karma amigo Mariano sigo tuvo alguna vez también un poco provecho Otegi a lo mejor venga por no salir de Cataluña creéis que esto que le está haciendo Rivera

Voz 5 08:03 a Rajoy se lo hizo él antes que se lleve a jugar con referéndums con la unidad de España no no no

Voz 12 08:10 venga campaña electoral contra Zapatero dos mil ocho es decir ustedes los pero tiene dos referendums con Kaká pues les parece cosa es normal para separarse de España uno este mes en este año en octubre a usted eso le parece a usted todo lo cual el señor Zapatero ha

Voz 0460 08:25 hay hay así está Mariano en la oposición sigue que tenía un poco de Rivera y Mariano Rajoy ahora lo están criticó mucho pero ir Rajoy llegó a extremos pues inusitado en la tregua que se rompe

Voz 5 08:38 cuatro con un atentado de ETA muere

Voz 0460 08:41 dos personas algo más sagrado que eso bueno pues minutos después salió Mariano Rajoy barrió para su casa

Voz 1487 08:46 no se puede negociar con las organizaciones terroristas ceder ante una organización terrorista es un error que sólo sirve para fortalecer a esa organización

Voz 0460 08:58 claro esto es de quinto de aprovecha Tegui

Voz 13 09:01 fue más allá difícil podríamos

Voz 0460 09:04 las teorías de la conspiración que sin mochilas de Vallecas pero tampoco hace falta una cositas cuando le dijo a Zapatero que habían negado a las victimas venga Itzik y otra más a competir por la derecha que mejor territorio

Voz 3 09:17 que el matrimonio homosexual una institución

Voz 1487 09:20 entre un hombre y una mujer para la procreación eso es y siempre ha sido el matrimonio yo no tengo nada claro que un niño se educa mejor viva mejor en un matrimonio de homosexuales en una unión de homosexuales que no que un niño tengo una Madrid sinceramente yo no puedo estar de acuerdo

Voz 2 09:40 yo acababa yo no tengo nada claro ya a partir de ahí ya no podría utilizar eso pero aquí tendría que

Voz 0460 09:47 claro porque estaba crujiente

Voz 2 09:49 en esta cosa de la realidad porque luego

Voz 0460 09:52 pero la realidad ahí está en junio esos niños cómo estarán hoy esos niños que eran casi adolescentes pero yo tengo mi favorito de todo esto eh la mentira que Se la ve venir bueno esto es uno de los mejores momentos que pasó inadvertido pero yo lo he guardado claro estamos en el juicio de la Gürtel rama madrileña y entonces se han encontrado en los registros pues unos ordenadores y ahí hay unas carpetas y ojo porque la pregunta de la fiscal y la respuesta de Pablo Crespo que llevaba la contabilidad en el Partido Popular bueno impagable

Voz 5 10:26 hay una que se llama pufos Boadilla ahí este más que se refiere pues no lo sé ahora mismo un acuerdo eso es una carpeta sí sí sí que ponía pufos Boadilla Boadilla no mirar policía Boadilla que es un tienen ante gerentes señoría pero propuso no me viene nada

Voz 2 10:51 gracias Javier Gómez Santander por hacernos creer que España

Voz 5 10:54 es maravillosa gracias

