El cuento de hadas es mejor que un anuncio publicitario

Voz 1 00:00 un rito

Voz 2 00:03 líneas eh

Voz 3 00:07 los creadores de la boda del príncipe Carlos y Lady Di creadores también de la boda

Voz 2 00:16 el príncipe Guillermo Kate Middleton o no bueno de la monarquía británica presenta ahora la boda del príncipe Harry Meghan Mc

Voz 4 00:30 lo hace unas semanas a comienzo

Voz 2 00:32 de este mes en nuestra casa una noche no

Voz 4 00:35 Mali típica para nosotros una noche agradable

Voz 5 00:37 estábamos a saldo pollo y intentándolo en el pollo una sorpresa preciosa y natural y muy románticas

Voz 1995 00:46 cuando apoyos anarquía nuevos cuenta con esta declaración es lo último que escuchaban realizada por los novios reales a la BBC seguida por millones de espectadores fue el principio de una serie de programas especiales previos a la gran película de la boda del próximo sábado un gran spot publicitario mundial que ni siquiera

Voz 2 01:08 la monarquía británica va a tener que pagar

Voz 1995 01:11 se hace imprescindible por tanto convocar a nuestros genios de la corte del hoy por hoy una parte Gonzalo Madrid muy buenos días buenos días aquí las teles van conforme se va acercando el sábado hemos que las teles internacionales a BBC o la CNN ya están hablando sin sombra

Voz 2 01:28 de no hablan de otra cosa que además hemos como que la cosa va

Voz 1995 01:31 aumentan como es una coproducción porque hemos visto

Voz 6 01:34 a una actriz americana en Estados Unidos tenemos más público que nunca está peli de de esta peli de época no la que puede ganar pero claro como es una coproducción El global

Voz 1995 01:45 bueno ahí tenemos que saludar también a Toni Segarra que esta Lisboa no sé si huyendo de la boda de Harry de Megan Toni muy buenos días

Voz 1173 01:53 no los días es que llegado tarde a Eurovisión dos

Voz 7 01:56 el pero bueno sería la continuación de lo que es otro no será Peyron no sé si en términos efectivos

Voz 6 02:04 el se concentra te hablan publicidad es antes de verano estamos lanzando todas las campaña buena van juntas hemos acabado la versión que la campaña de Europa no la Europa inclusive diferente ya

Voz 7 02:13 antes del relevo claro es la cerveza todo el campeonato

Voz 1995 02:18 dos son estremecedores doscientos setenta millones de euros en turismo ciento sesenta y cinco millones en fiestas serán anunciadas anunciando la retransmisión por cierto directo de la gran fiesta de la monarquía

Voz 3 02:30 los hijos

Voz 1995 02:39 es el anuncio de la BBC hay algún anuncio mejor para vender una monarquía una baile

Voz 6 02:46 yo creo que a ver el único anuncio mejor para una monarquía que supera una boda probablemente sea el Rey pilotando un avión en la Segunda Guerra Mundial osea es difícil superar esto y además creo que va a tener más éxito que nunca porque como Hollywood Sarasola hace peli de superhéroes a deja el hueco para las peleas históricas no para grandes superproducciones con Ane decorados está vacante ni en el fondo eso lo llevamos dentro se peli de Jane Austen esto va a triunfar y yo creo que es decir sin finalizar que es que creo que los ingleses esto lo hacen muy bien

Voz 7 03:16 las de yo que soy más

Voz 1173 03:19 España es que de anuncios tengo una sospecha de que lo que está ocurriendo es una campaña de la monarquía no porque a primeros de año hubo un extraño una entrevista con la reina en la BBC que es una mujer que no da entrevistas luego de que era un nombre dedicaron no es casualidad no hay una gran campaña de la monarquía británica en general y que todavía sigue ahora esto las yo creo que la elaborarse el anuncio pero pero hay una ser una cuidada selección de previa no porque el hecho de que se americana actriz hija de madre afroamericana todo eso comportaba un trabajo previo de comunicación muy serio no

Voz 6 03:56 por eso yo digo que es que hay que aprender lo hace muy bien los gestos son sublimes dice que tiene que vender la monarquía pues tiene que vender no precisó que están por encima de viene mal que son necesarios y qué es lo que han hecho no no a la boda vienen actores pero no había ningún político que es una manera genial le decía eso de los político sea nosotros vamos a estar aquí dentro de doscientos años los políticos vienen iban no pinta nada aquí como gesto como gesto de ponerte en tu sitio de decir dónde está lo demás me parece grandioso

Voz 2 04:22 aquí también deja claro que este espectáculo es mundo de espectáculo mito recomendarías entonces sí es una campa

Voz 1995 04:31 caña no solamente un anuncio recomendarías algo así para la monarquía española que lleva tres años por ejemplo el CIS sin someterse a ningún tipo de cuestión y preguntas y nos parece bien os parece mal a los españoles tres años que es tu crees que lo que tenía que hacer es una primera una entrevista acercamiento luego una serie Felipe por ejemplo el Rey a partir de ahí que un bautizo porque tampoco bodas así

Voz 2 04:55 a través de la monarquía española Froilán está bueno a pares

Voz 1995 04:59 no pero crees que deberían quitarles

Voz 1173 05:03 bueno ya lo ya se hacen honor es decir documentales y bodas Si historias sobre la vida hasta ahora se hacen pruebas que se hacen de otra manera claro que tienen repercusión tiene que hacer en inglés que es una losa

Voz 7 05:14 yo creo que además es que tenemos un sitio sí

Voz 6 05:16 muy complicado yo creo que tú lo de la Monarquía a la hora de comunicarla puedes estar o arriba abajo sea un eres el de Holanda y te vas un Burger King que es una manera de estar con el pueblo o te vas a la carroza de ponerle un castillo del siglo XII

Voz 8 05:29 he visto que lo de la corona de papel que McDonald's creo que

Voz 6 05:37 entonces estás arriba a estas abajo el problema que nosotros estamos haciendo vídeos de cómo Letizia con todos mis respetos reparte la judías hay en el salón estoy yo creo que oye o te haces una peli una sobreproducción o te acercas es que ese punto intermedio de te voy a enseñar mi vida pero no es natural no es creíble

Voz 1995 05:52 entre The Crown Plaza ustedes hayan visto es una serie de Netflix que cuenta la vida de la reina Isabel Segunda entre eso el vídeo le voy a llevar al cole en la sociedad

Voz 1173 06:06 de que dejaron deja una cosa otra muy importante en términos de comunicación que es que la Corona inglesas a lo que se parece realmente a la iglesia de hecho hay una serie de discursos e extraordinarios en declaró que tienen mucho que ver con discursos sobre el misterio sobre la voluntad de sobrevivir esto va a las diez a las partes día a día sobre el hecho de que yo esté esta tienen la distancia casi sobrehumana sobre nuestra humanidad y hay una voluntad clarísima de comunicar eso de comunicar sobre naturalidad de trascendencia qué tiene que ver exactamente con el Vaticano y con la inglesa esos son maestros ambos perpetuarse en el largo plazo

Voz 1995 06:41 no representaría horas esta mañana completar no representaría ese cuento de Adas donde llega el IPE ir a esa actriz porque ella no va a tener seguir dedicándose a su profesión a partir de ahora se dedicará

Voz 7 06:53 a las labores propias de su rango a se dedican no suele

Voz 1995 06:58 en otra otro papel pero digamos que cambia el pasado pero en estos tiempos dimos a la muchas veces que el aire es completamente feminista donde la a dar el ocho de marzo y todavía no representaría es todo lo opuesto

Voz 6 07:09 solamente no es que yo creo que por eso este spot es maravilloso porque es que lo hace muy bien es como cambiar esa como cambio parte del fondo pero no la forma pero esto es una Disney la actriz nosotros lo hemos intentado lo que pasa es que no nos ha salido vale pero conceptualmente no es acercar es una es que es una cenicienta El la actriz maravillosa que además es una influencer encima sin tener Instagram porque defiende el movimiento LGTB defiende el feminismo hace causas contra presiones de esa actual en moderna e inteligente joven bueno pues la metemos la traemos a lo nuestro lo cual es sorprendente porque cambiamos un poquito el fondo Nos acercamos pero para que la forma siga siendo la misma ahí con esta y con este cambio seguimos perpetuando lo que hemos perpetuado la vida que fíjate que generosos somos no cara además hasta dejamos entrar aquí alguien de fuera y mantenemos esa especie aspiracional calidad de distancia a mí es que me parece que lo hace muy bien

Voz 1173 07:59 y donde no se será no será en el fondo de una campaña ciudadano estaré

Voz 1995 08:05 cómo es eso de Alber

Voz 1173 08:08 Begoña Villacís

Voz 7 08:11 a que se parecen vale vale contenía porque había aparecido si se es existe ese rumor no

Voz 1995 08:17 es verdad Begoña Villacís la representa Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid tiene un parecido con Megan Markel no sé si sin que tiene poco que ver no realmente pero verdad que que existe el parecía pueden aguantar las audiencias Gonzalo ya las audiencias

Voz 6 08:32 leía que la boda última M perdóname no me el nombre los Príncipes tuvo dos mil millones de audiencia dos mil millones una cosa dice este dato tiene que estar mal Si somos no se siete mil en el Buesa pues si dos mil leía una cosa que me impactó que tuvo el seguimiento de la boda en streaming porque somos tan modernos que también lo podemos en streaming tuvo más seguidores que la final de la Copa de Sudáfrica de Agbar mucho más que el fútbol no estáis llamados el fútbol es una cosa y cuando decía lo de que es una coproducción para ocupar el público americano que no animan diría que yo leía está venía el camino L ya que en EEUU hay furor de nuevo con la monarquía en el fondo lo americano de Estados Unidos siempre han querido tener Reyes lo ven esto con un poquito adoran lo que en sí si no tiene piedad pero claro en el momento que ya le ponen una norteamericana de princesa eso claro la ultima que pusieron la hicieron a abdicar a la crear un pequeño digamos problema pero ahora que está integrada esto en Estados Unidos es esto es bueno tú

Voz 1173 09:28 si esa voluntad es abuelo entra esa voluntad de tener Reyes quizá explicaría trampa no

Voz 1995 09:33 hombre si no no lo sé yo creo que también es difícil justificarlo pero tú no crees que paradójicamente la fuerza de la monarquía estén conservarlos Baleares que la hicieron posible aunque son completamente anacrónicos es decir no puede haber nada más anacrónico que eso pero al mismo tiempo eso es lo que hace y millones de personas se sientan cercano a hablar claro yo es que el gesto si Tony Tonino

Voz 1173 09:55 no que eso eso es exactamente lo que lo que tratado es decir antes de que se dedique se percibe muy claramente en en en declararon que es esa idea de de de que la verdad que ya está por encima de la vida cotidiana por encima de la normalidad por encima de nosotros y eso hay que mantener es verdad que de vez en cuando hace gestos de comprensión como esta boda que que esta que incluye claramente muchos detalles de acercamiento pero en el fondo al final lo que haces es apartar a una chica de su carrera llevártelo hacia un lugar imposible está claro que no tiene nada que ver con la vida real no tiene que ver con el amor por ahí y ahí nadie hay una conciencia muy clara de que de que lo que estamos haciendo mensajes no emitir mensajes que por ejemplo en de creador ahí momento decisivo que es cuando Felipe que seguramente no tomo la decisión en la serie se va reaparecido así porque es un anuncio decide filmar por televisión al potro Dyson y emitir por televisión la boda de creo que es de Ana de la sala en ese momento claramente hay un hay un avance de la Corona hacia oye tenemos que comunicarnos en otro lugar y tenemos que lanzar ese mensaje en otro lugar no es lo que hacen no es extraordinaria

Voz 1995 10:59 y no solamente eso también el merchandising de maravillosa toda la ciudad de Londres aunque no es en Londres es en ese encuentro a la boda

Voz 2 11:07 pues toda la ciudad allí

Voz 1995 11:09 así es como cuando vas a un concierto es cuando vas al partido fruto lo ibas con tu bendita del Athletic por cierto enhorabuena Nos Athletic te vas con tu si te decían que la habita tu taza tu plato tu cadena Casa Real es una marca que tiene de todo

Voz 6 11:23 tiene peli tiene tiene propiedades tiene camisetas y merchandising supongo que porque no comercializarán ellos pero probablemente como AC DC Si gana más dinero en las camisetas que me ríos no ganará más dinero con el Merchant con las tazas gana más dinero porque digo yo que has aguda habrá que hacer un regalo también no es así

Voz 7 11:39 lo que hay que hacer una transferencia bancaria

Voz 6 11:42 de doscientos euritos de alguna tú crees

Voz 1995 11:45 es que la casa real británica cuando esa invitación formal ello lacrados diciendo estamos muy felices no necesitamos nada pero como muchos no sabéis

Voz 7 11:55 exacto ahí abajo bien el número de cuenta

Voz 2 11:58 la Corte Inglés hombre digo yo que habrá que hacer un presente vale tú quieres si es que no se sido invitado hay una lista de bodas en sí sino que es a fondo perdido

Voz 7 12:07 pero que se impresión que has dicho de que lo tiene todo

Voz 1173 12:12 eh

Voz 1995 12:12 ay bueno pero por si acaso aquí está el número es que coordina a mí me encanta lo que ha dicho de las camisetas de hacer es verdad que el merchandising real vende estos días además algunas confusiones

Voz 9 12:22 esto se nombrará hay algunos que son de cachondeo ya porque no olvidamos que hay mucha gente que observa ese que es absurdo de de culo del evento no han sacado uno de esos Pla actos conmemorativos como suelen hacer pelín lugar la cara de Harry han puesto ejercieran

Voz 2 12:38 enfrente de mega y ahora mismo tiene su casa

Voz 1995 12:43 dejado el Mégane pensando que es el

Voz 2 12:45 en el príncipe Harry seguro sin darse cuenta somos tiene algún pero para ti de todo lo que estamos viendo estos días

Voz 1995 12:52 entre Cheney sábado entradas de todo esto tiene algún pero para ti de todo lo que hemos visto Toni

Voz 1173 13:00 no yo creo que es prácticamente es básicamente de perfecto porque porque lo trabajando se desde mucho tiempo antes y lo hacen con mucha eficacia de hecho por ejemplo el tema del merchandising hay un elemento imprescindible que es la autocrítica del auto parodia ayer en tomarse con humor lo vio

Voz 7 13:16 mismos saben que la gente se por lo tanto

Voz 1173 13:18 salen todo claramente hay que hay que entender que tanto Vaticano como una británicas durante las dos mejores agencias de publicidad

Voz 10 13:26 déjate dejando aparte de tercera entonces la verdad es que es la Trinidad vosotros practica no leales dio no existiría no tratarlo

Voz 1173 13:39 a la alcanzable llamaron para este tema pero no tenía no tenías tiempo no

Voz 6 13:44 yo me ofrecí la Corona española

Voz 7 13:47 no no lo vuelva a hacer

Voz 6 13:53 sí es que son muy bueno es es como el detalle de voy a poner la aflore favorita de mi madre en gloria esté todo no hay detalle esa la ternura las flores son los que usaran Levi pero es que de hecho hace un activo de comunicación y entonces todos recordamos salí dí un especial de Lady Di lo hace muy bien es cómo somos modernos donde lo comunica en el primer sitio que comunican la oficialidad en Twitter es también en Twitter tiene fondo de igual esto lo va a hacer la BBC pero ya están en la verdad y no quiero que son muy finos como él en la pesca y en esto se le da muy bien

Voz 1995 14:25 sí detrás me no sé si me sí sí me gusta eh pero que haya más gente viendo la boda real que la final del campeonato del mundo pero Amira fútbol

Voz 6 14:34 una una analogía rápida El otro día veía por por despiste parte de lo de lo que pasa en Cataluña en el mar la investidura de todo este debate y entonces llega la la monarquía inglesa dice mira aquí sobran los políticos aquí que venga Elton John y la Spyker que hubiera montar una película una sobreproducción maravillosa y entonces tú dices tú que prefiere ser mundo real tu prefiere ver el país viento peleados todos que o prefiere verla carrozas con las Spice Girl y una actriz maravillosa guapísima

Voz 2 15:00 estos tiempos justo donde se quedó entre dos males

Voz 8 15:03 bueno pero entre la realidad Disney

Voz 6 15:06 con qué te sientes más identificado hemos empezado hablando de la demanda

Voz 7 15:09 la aplicación de la ciudad en fin Toni Segarra feliz estancia en Lisboa un abrazo grande muy obligado obligado y Gonzalo

Voz 1995 15:16 sí sí ya hay abrazos no no sé yo casi interés y que siempre giro lo otro una baza