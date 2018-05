Voz 1 00:00 la Cadena SER

Voz 0958 00:14 lo podía haber hecho un problema no romano una cosa normal con las personas no no salió lo intentamos de verdad eh relato ni te lo prometemos que lo intentaba no salió hicimos muchas pruebas y los dragones se colaron Arturo González hacía programas de radio extraordinarios buenísimos bares

Voz 5 00:37 de acuerdo

Voz 0958 00:39 Rodrigo hacía películas de éxito internacional tiene empezábamos Rodrigo Cortés en qué momento se torció todo

Voz 1831 00:49 pues que creo que fue cuando nos juntamos osea cuando cuando haces la mezcla las mezclas a veces salen bien

Voz 0958 00:55 es empieza puedo ir atrás

Voz 1831 00:57 pero mezclar es malo es paulatino e al nunca hay un momento en el que te equivocas es cuando miras atrás que te das cuenta de qué tal

Voz 0958 01:04 la verdad es que cuando ya claro

Voz 1390 01:07 de repente te ves sentado en Hoy por hoy diciendo en qué momento no equivocado

Voz 0958 01:11 sí señor señoras y señores aquí hay dragones

Voz 6 01:16 cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa dibujaban una criatura mitológica

Voz 0958 01:26 escribiendo su

Voz 7 01:29 con una aquí

Voz 0958 01:33 ha llegado el momento que habéis anunciado Arturo González Rodrigo Cortés Javier Cansado y Juan Gómez Jurado el primero no daba de de la invasión de japonesa a Mongolia

Voz 1390 01:46 en la invasión japonesa a Mongolia que es un tema que estaba ahí y que no había habido valor todavía en la radio española para tratar

Voz 0958 01:54 por fin alguien se atrevió a hablar de esa invasión bueno AIS anunciado en las redes ha llegado el el momento es ese momento que miles de personas quizá usted todavía no lo sabe pero también usted miles de personas y usted están esperando

Voz 8 02:10 después de cuando digo con con el anuncio vamos a hacer un poco

Voz 0958 02:15 agentes agentes impaciente porque hace seis días nadie sabía que había programa seis días sólo seis días seis días hemos lanzado la cuarenta y seis mil seguidores en Twitter once mil quinientos en seis días vendiendo humo

Voz 5 02:29 porque no hay nada más

Voz 0958 02:32 este es el momento de que vais a publicar el pleno bueno va a ser un poco confuso porque vamos a lanzar el primer programa

Voz 1831 02:37 finalmente el número dos eso es

Voz 0958 02:39 como que el número el programa que lanzamos hoy es el número dos sí y qué pasa con él

Voz 1831 02:43 bueno hay hay un pequeño problema

Voz 5 02:47 uno que iba a ser fácil problema Rodrigo

Voz 1831 02:51 todo empezó con nuestros compañeros Juan Gómez Jurado que le daba miedo la posibilidad de que los problemas impares fueran malos porque a veces grabamos dos seguidos entonces decía claro el primero puede ser Maro el segundo venís calientes y hemos decidido que que solamente vamos a lanzar los los programas pares pero qué vais hacer los impactos bueno es complicado José a los impares existen existe pero no se graban

Voz 0958 03:17 madre como excusa que esto del pocas sabe esto me a mí te pues eso que permite todo luego hablamos de los impares vamos a entendernos en el par en el que estáis a punto de lanzar sí que a las once y nueve minutos de este diecisiete de mayo hundía buenísimos sobre todo porque mañana es mi cumpleaños y me gusta Hamann un poco también se ha hecho todo con esa intención lo que me gusta señoras y señores ha llegado el momento de lanzar al mundo aquí hay dragones está en estos momentos Rodrigo Cortés tantos manos hacemos una cuenta atrás hombre todo gana con una cuenta atrás la mayor parte de tanta gente no sabe de qué estamos hablando pero pero apuntó Delgado

Voz 1390 04:04 dar el tuit con el enlace con una Podium podcast para que por fin se pueda escuchar el programa dos de aquel Dragon estoy Arturo si el programa no si Jobs yo tenía un acuerdo muy buena

Voz 1831 04:14 no has abierto pero es que estáis fallando no huele mental si la gente no está pendiente de la cuenta qué más les da que las hacemos todo lo primero tienen que entrar

Voz 0958 04:22 la verdad es que eso es así menos mal que lo no también verdad que no lo parece pero sí sí

Voz 1390 04:31 buena una época muy bueno o unas película

Voz 0958 04:34 las la gente la que dirigió te acuerdas muy felices él estuvo arriba pero claro esta casa esta comer

Voz 1831 04:43 vamos con la cuenta atrás no primero cuenta cuenta la cuenta es si hay dragones aquí dragones aquí dragones arroba aquí dragones cientos de miles de oyentes de la Cadena SER tienen que lanzarse en estampida Twitter como como gordas sudorosa sin control suscribirse aquí dragones

Voz 0958 05:03 hay inmediatamente la cuenta atrás tendrá sentido pues entonces váyanse al la

Voz 5 05:10 yo no sé yo yo voté luego

Voz 1390 05:12 también has hecho entrevistado buenísima si piensan eso también debido a ti te respaldan entrevistado muy buenas Isabel lo de hoy pues bueno está bueno

Voz 0958 05:20 no compensa echaría cuando vienen ratio excelente excelente excelente justo buenas películas te acuerdas sí sí justo coincidió en dos años buenísimos tanto eh fue poquito que cómodo me siento vale entonces ahora ya que la gente se ha suscrito a acuerdo que Dragon es están todas en Twitter Experience tiene pocas Podium podcast esperan podemos empezar ya la cuenta atrás para sus camisetas no tiene empieza por favor

Voz 1390 05:53 vale voz no te lo digo porque primero porque tengo una voz tienes una voz que está bien tú tampoco está pero tú has tenido mejor voz fue una época buena visto una época muy buena labor y sin embargo yo la la mantengo porque Mejías me estoy haciendo un Connery esté haciendo Connery voy creciendo a favor yendo a favor

Voz 0958 06:12 esa es que el consumo excesivo de vino tampoco

Voz 1390 06:15 no me luego al Alargue ayuda vino de cartón es no es bueno es verdad para la Voz podría a alguien

Voz 5 06:21 me da igual hacer una cuenta atrás lanzar el puñetero favor tres ya lo lanza estábamos enseguida vuelve

Voz 1 06:39 el rigor cadenas cadenas

Voz 0958 06:45 todo comenzó en la cocina de Arturo González Campos el cocinas es una maravilla una locura el cocinada a sus amigos mientras charlaban sobre cine lo grababan así se hicieron todo poderosos y ahora llegan a podido botas con aquí dragones a como decir portéis muchos amigos nosotros es mucha gente por ejemplo Rodrigo Cortés hecho tiempo cuando la época buena digo llegó a dirigir a Robert De Niro van a enterrar Ryan Reynolds

Voz 9 07:15 estoy esas tienes Michigan trabajo parece convoy le han tendido una emboscada estoy atrapado en una carrera

Voz 1831 07:22 en igual meteórica

Voz 1390 07:24 limpio de la radio saltando de Valdo sin de éxito en bando sin éxito una carrera

Voz 1831 07:29 Clemente ascendente pero meteórica es incuestionable

Voz 0958 07:32 se siente como era el músico aquel decía que el éxito le perseguía pero

Voz 1390 07:36 va rápido si yo he hecho un Billy Gene te acuerdas del videoclip de Beijing pues yo donde pisaba pum se iluminan

Voz 1831 07:41 por otro lado cuando la fama te precede ya no hace falta que vaya sí claro

Voz 0958 07:45 bueno adelantado

Voz 1390 07:48 esta es famoso porque es una

Voz 0958 07:50 qué locura que acabamos de lanzar el minuto resultado acabamos de lanzar el el tuit con el programa el programa de aquí dragones Minuto y resultado Rodrigo

Voz 1831 08:00 pues en este momento Las Gaunas ciento cuarenta y ocho red tuits

Voz 0958 08:05 hay noventa yo me gusta si sigue habéis ganado no sé cuántos followers en este ratito voy a conseguir lo quiero que otro ha sido estáis dando un poquito la razón es mucho tiempo juntos de todas maneras todo poderosos tiene vasco Pazo aquí dragones trabajáis luego hablamos de vuestros respectivos de empeños la familia evidentemente es lo que habéis abandonado y habéis dejado en casa para no volver a ver tu a un lado obviamente la la

Voz 1831 08:31 tras el mundo del poca sin el mundo el podcast es lo que nos llena como como artistas como seres humanos y nuestras familias han tenido que entenderlo han tenido que hacerse a un lado

Voz 0958 08:40 algo que no siempre podrán escucharlos también creo que siempre podrán

Voz 1390 08:44 no saben que estamos bien que eso también nos tranquiliza y luego es verdad que ellos tienen un poquito más de vida social que yo sea yo soy de pasarme la tarde comiendo dos

Voz 0958 08:53 Nuestras familias dedicamos los programas impares poderoso es por ejemplo es que es muy difícil explicar y que os conozco no conoce muy bien y les gusta mucho pero es muy difícil explicar lo que hacéis a alguien

Voz 8 09:05 que no no no sabe que es todo poderosos porque no

Voz 0958 09:08 se siente muy atraído por fin de iniciativas pues otros pasáis de Harry Potter a Leni Riefenstahl de la forma más natural orgánica y sencilla posible de primeras más difícil

Voz 1831 09:22 sí es bueno es algo natural porque claro es si hablas de de Harry Potter siempre hay alguien que te echan cara que no estás hablando de ningún cineasta Nancy y en ese momento ese hueco lo cumplimos inmediatamente con Leni Riefenstahl y nos aseguramos de que todos los colectivos que han representado

Voz 0958 09:36 sí pero no sé si es bueno sería que haya tanta gente interesada por lo que vosotros contáis porque parecería que bueno pues son conversaciones muy de nicho para pues ninguno podía amigos que se quedan en casa de alguien y buscan un tipo de conversación muy compleja porque complejo pero no hay mucha gente y no sé si es bueno insisto mucha gente que le gusta lo que habla

Voz 1390 09:57 yo creo que es ha sido sorprendente la cantidad de gente resulta que había nichos bastante más grandes de lo que pensábamos no de lo que considerábamos nicho es verdad que tratamos temas que un día estamos hablando de Batman y que al día siguiente estamos hablando de Shakespeare y resulta que todo eso le interesa a esos nichos tan grandes hijos está muy bien

Voz 1831 10:16 sobre todo no hay ninguna preconcepciones no no teníamos ni idea de lo que hacíamos desde el primer instante lo que pasa es que se crea una química muy difícil de explicar con un éxito que nosotros mismos no somos capaces de justificar Juan Gómez Jurado es una enciclopedia andante que además tiene la generosidad de El Puig symbol de todos Si servir para que todos los chistes de los demás funciones

Voz 0958 10:35 vamos a mostrar un ejemplo eso

Voz 10 10:38 luego habló de la entidad por el antropomorfismo no ya no ya no ya no ya no yo pero es que es pero no muy bien así que hay un programa que no podemos venir ninguno de los tres ese día que está la gente loca por lo de antropomorfismo pero eso es muy importante

Voz 5 11:00 la importancia que tiene nuestra vamos a dejar así intocable con la admiración que algo sabe que un fetiche como parte enciclopedia pero pareciera aún pum simbólico

Voz 1390 11:10 claro pero esa es la grandeza que tiene que tiene Juan que nos deja hacer eso y luego además el tiene esa capacidad de de de retomar el tema I de de acabar explicando lo que a la gente le acabe interesando que es una cosa mágica que hace cuál

Voz 1831 11:25 es una apisonadora Javi cansado no vamos a descubrir quiénes Javier cansado además de su capacidad para la improvisación y una bonhomía a prueba de bombas es un verdadero estudioso es una persona que se pasa el día leyendo sobre historias sobre ciencia lo sabe todo sobre batallas sin el menor ápice de importación y sin pedantería

Voz 0958 11:47 fines difíciles cargos tener éxito pero tiempo es envidiable que ideas como éstas funcionen en vuestras profesiones no se mantiene además que en tu caso Rodrigo extravagancia extravagancia pero no acaba de aprobar eh agravaba más con Uma Thurman recientemente poco podemos ver la película no es decir que bueno no buscar un hueco donde quedar con tus amigos a comer a beber a reírte y que después eso se tome forma en pocas que acabe compartido por miles de personas yo creo que hay si hay una definición de éxito tiene que ser esa afín no se me ocurre una mejor no creo que haya después algo mejor

Voz 1831 12:22 en cierto modo hacemos lo que hacíamos pero ponemos micros delante

Voz 11 12:27 y es verdad que que

Voz 1831 12:29 que compatibilizarlo con tu trabajo voy a traerme a decir aunque sea delante Arturo con tu trabajo de verdad efectivamente yo yo lanzo Pelli en agosto sin embargo

Voz 11 12:40 es es prácticamente la actividad que me permite olvidarme de todo lo que sucede alrededor durante un instante irá conseguir además por medio de eso

Voz 1831 12:51 todo lo que ha sido acumulando a lo largo de algunos años puedan unas quitarte lo de encima compartirlo con otros

Voz 0958 12:57 Tura después de muchas noches sin dormir

Voz 1390 13:00 así encontrado camino fantástico pero ya lo era pero ahora la gente paga

Voz 0958 13:05 por ver quién eres que eso tiene más me

Voz 1390 13:07 árbitro o sea que no porque no todo lo que hacemos es bastante gratis osea en siquiera y no no me puedo no me puedo creer que alguien pague por ver como quién soy yo pero no pero sí que es verdad que que jo este camino que que surgió que surgió como ha contado Rodrigo no de de juntarnos de ponernos a charlar de decir un día Si esto lo grabamos es una José Pérez gratificante deberá eh es muy es muy guay

Voz 1831 13:31 ojo que es bastante gratis pero nosotros cobramos mucho

Voz 0958 13:33 sí sí claro claro

Voz 1390 13:36 la gente no paga pero nosotros no los llevamos muerto palets de dinero a la puerta de nuestras casas

Voz 0958 13:42 eso eso tenía ya más viene muy al hilo de la actualidad tiene una frase fantástica de un chalé la sierra no sepa Gasol pecho durante años y años echó de familia cansado bueno de todas maneras Arturo exiguas demostró que las radios un Gabino fantástico maravilloso y una extraordinaria pero la radio ya tiene muchas formas no solamente vale los problemas que iban en directo y que cuenta en la vida como que ahora el nuevo presidente de la Comunidad Madrid está tomando posesión de su cargo que lo hará dentro de un rato en la Generalitat el mismo día fijas que curioso que el mismo día dos señores llegan a a sus distintas respectivos lugares a entronizar se por distintas circunstancias estamos muy expectantes mucho esa sabes que es porque quería

Voz 1390 14:19 en hacerlo coincidir con lo de haría dragones pues claro eso es lo primero aquí dragones y luego ya lo de Cataluña Aaron los minutos operando estaban en un banco sentado

Voz 0958 14:28 minuto y resultado Rodrigo doscientos cuarenta y cuatro el ciento sesenta es muy bueno no vamos mal pero altura lo que voy has descubierto nuevos caminos a la hora de comunicar

Voz 1390 14:38 bueno no sé si yo no creo que los haya descubierto sí que es verdad que llegado un momento esto del pocas fue como una como una iluminación para mí es como pues no lo sé mira te voy a poner un ejemplo que me perdone la gente que es aficionada porque no tiene nada que ver eh por ejemplo a mí no me gusta el dulce pero eso no quiere decir que no me guste que haya pastelerías no pues a mí no me gusta el fútbol lo cual no quiere decir que no me guste que haya programas deportivos pero es verdad que yo

Voz 12 15:05 dado un domingo por la tarde a uno

Voz 1390 15:07 ente aficionado de radio un amante de la radio se hacía muy cuesta arriba sino te gustaba el deporte no cuando descubrí el pocas para mi fue una iluminación sea por fin los domingos por la tarde podía escuchar una cosa que burlas e me apetecía escuchar porque era el tema que a mí me interesa exactamente y tal entonces está muy bien que conviva la radio en directo con con el universo del POT así que todo el mundo esté ahora mismo escuchando esto y que cuando tengan un rato pues se pongan a escuchar esta es la porque esa es la idea no se vayan hora qué bien lo de lo de hecho hay tiempo para todos

Voz 7 15:43 no

Voz 0958 15:43 encantado e os deseamos lo mejor porque me parece una idea fantástica que dragones con cuatro tipos que han decidido juntarse y compartir con nosotros no se nace sin bueno la verdad pero me parece extraordinariamente positivos queráis compartir con los demás todo aquello de lo que habla cuando tiene que no iba a J S G

Voz 1831 16:02 sí ha cambiado es que con el éxito estaba insoportable haciéndose vino muy Arturo

Voz 0958 16:09 la Rodrigo deberá qué gran idea y que ver qué placer puedo disfrutar de aquí dragones muchísimas gracias soy muy bonito a muchas gracias al playa muy bien tras años

Voz 13 16:25 yo ayudé a volver eh