Eloísa, la de Abelardo, muere de pena

Voz 1626

00:23

no no te pongas así que no hay tantas tenemos la Eloísa está debajo de un almendro en la loca comedia de Jardiel Poncela tenemos a la ochentera Eloísa de Tino Casal pero la Eloísa guay es la medieval la que se enredó con Abelardo ella quince añitos el treinta y cinco eran alumna profesor y Abelardo pagó muy caro aquel romance prohibido lo ve más claro lo captaron Pla Pla no tenemos la fecha de la fatal castración pero tenemos otra el diecisiete de mayo del año mil ciento sesenta y cuatro en la oscura Francia medieval Eloísa murió de pena y aburrimiento arrumbado en un convento por haberse liado con su prole Abelardo y Eloísa pasaron a la historia de la literatura medieval por su exquisita pluma pero también han pasado a la historia del chafaras veo por la que se lió con su lío Abelardo fue erudito en casi todo famoso polemista dialéctica exquisita muy mono en los que que lo tenía todo vamos por eso Abelardo era el profe más brillante y solicitado de París y otro detallito tenía treinta y cinco años en teoría sólo en teoría no había catado hembra los profesores estaban obligados a permanecer solteros y enteros porque decían el matrimonio restaba dedicación a la reflexión y al estudio pero en estas que lo contrataron para dar clases particulares a una muchacha de buena familia que apuntaba maneras intelectuales profesor discípula acabaron enredados y la consecuencia fue un niño al que llamaron astro labio menos mal que no habían inventado todavía el cronómetro un pariente de Eloísa su poderoso tutor organizó una boda rapidito para que astro labio no fueron bastardo y a la vez contrató a unos sicarios para castrati Abelardo y arruinar les su carrera docente porque las normas también decían que los enmascarados tampoco podían ejercer la enseñanza si los tenías malo sino los tenías peor pero Abelardo no se arredró sin tenerlos lección para la vida continuó con su gran obra literaria plantando cara y fundando escuelas Eloísa en cambio acabó recluida en un convento quizás debajo de un almendro hasta su último día aquel diecisiete de mayo Abelardo nunca olvido ni Eloísa se olvidó de él como ella misma escribió lejos de lamentar los errores que he cometido suspiro por los que ya no puedo cometer de astro labio nunca más eso