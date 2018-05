Los Toros Especial San Isidro 17/05/2018

Voz 1 00:00 comienza en la onda media de Radio Madrid la tertulia taurina de la Feria de San Isidro dirige Manuel Molés

Voz 1293 00:20 saludos muy buenas tardes tiempo de toros como es habitual durante toda la feria

Voz 1395 00:24 pero de tres y veinte hasta las cuatro el día de Radio Madrid y además con toda la actualidad y con todos los personajes María José Ruiz al frente de la coordinación María Jesús Rodríguez al frente de la técnica está todo preparado también los toros de esta tarde en esta tarde que ya son vísperas de una jornada la mejor que hemos tenido en la feria el día de ayer luego lo comentaremos hoy bien los toros de Juan Pedro Domecq más uno que también es de él mismo Toño pero del hierro de Parladé por tanto hoy eh se van a encontrar los toreros en este caso los tres matadores de la jornada de hoy que son Finito de Córdoba Román y Luis David que es el segundo de los hermanos en en este caso mexicanos ese van a encontrar con el primero que se llaman de nombre de nombres Seaman nombre no tiene otro nombre más que nombre el ese llama ninfa el primero segundo organista el tercero ombudsman el cuarto Loquillo el quinto gandul y al sexto que es el del hierro de Parladé se llama Pelli Ador portal todos lote de de Finito de Córdoba defino ese ninfa el cuarto Loquillo el lote de Román es organista gandul y el otro de Luis David telón ir peleará por si hiciera falta que será algún toro cambiando otra vez los eh sobreros son de Fraile Mazas el primero es el segundo se llama cartucho pero esperemos que como ayer al menos a cosas salgan francamente bien y esta noche hemos tenido una noticia muy muy triste y nos hemos despertado esta mañana con una de esas noticias que te dicen te recuerdan que todo sacaba que todo al final tiene ese punto último también se van tus amigos y estos ídolos no Ramón Vila era mi amigo y era también otros ídolos Si respetados no cirujano jefe de la plaza de toros de Sevilla tenía muchos amigos que la mirábamos sus manos su talento salvaron muchas vidas en la enfermería de la Maestranza ya las salas de operaciones de los hospitales curó salió a muchos toreros hilos no en el camino hacia el final lo sabe bien pero Luis Vargas lo sabe Franco Carreño lo sabe Luis Mariscal Jesús Márquez Curro Sierra y tantos y tantos Ramón no pudo hacer milagros cuando lo llegaron con el corazón partido Manolo Montoliu y Soto Vargas juntos además era el mismo año en ese año negro de mil novecientos noventa y dos Ramón fue grande Unai carne con Francisco Rivera amigo y albacea y no pudo salvarle el desastre de Pozoblanco le llegó sin vida al hospital de Córdoba pero ahí empezó la batalla por mejorar la seguridad de los toros y los toreros heridos mejores enfermería es mejor dotadas UVI móvil aviones hicieran falta en definitiva concienciarse de aquellos desastres para que la seguridad se abrace con los toreros y los toreros tengan la fortuna de saber que va a estar bien atendidos a partir de ahí cambiaron muchísimas cosas y aparecieron personajes tan generosos como Ramón como García Padrós como como los Crespo como lo es una lista que no se podía ahora mismo finalizar porque tienen cantidad de ellos a la memoria porque los hay grandes en grandes plazas es también hay grandes en plazo

Voz 1293 04:02 pequeñas ángeles de la guarda

Voz 1395 04:04 los sabios y más aficionados que alguno de lo que se visten de luces al enterarme esta mañana de su muerte la verdad que ha sentido un dolor y lo intenté reflejar además mi tweet eres más o menos le quise decir esto y si no se lo dije allí entero se a decir ahora eje Querido Ramón cuando falleció Paquirri tras aquella tragedia de Pozoblanco sin seguridad y sin medios mínimos la enfermería me pedís te Ramón que pelear a contigo que fuera tú banderillero de confianza para que mejorara y cambiamos la seguridad de los toreros soñaba ya con una cátedra de cirugía taurina las universidades algo conseguimos lograste mucho en aquella cruzada inacabada yo fui y fue un honor uno de tus banderilleros fue un orgullo estar a tu lado que seguir tres pasos Ramón

Voz 1293 05:05 volvemos a la actualidad podemos la actualidad la actualidad fue ayer una tarde de toros bueno que las que hacen afición y de las que la gente salió feliz

Voz 1395 05:12 me pasaron cosas muy importantes los tres toreros pudieron cortar el mínimo un trofeo hubo tres personalidades muy marcadas en la plaza en una corrida que bueno además fue lleno en en el coso de La Monumental y ojalá que vengan tardes como esa aunque lógicamente todo eso se puede asegurar todos los días Antonio Ferrera maestro buenas tardes

Voz 3 05:34 buenas tardes ninguno lo primero que no eran poco el sentimiento

Voz 1395 05:37 pero el dolor no se ha ido uno de los grandes de los grandes que cuando cuántos se necesitan y que te voy a decir a ti cuántas veces dentro de enfermería les miras la cara hice me quedo tranquilo no creo

Voz 1293 05:47 duermo

Voz 3 05:48 pues sí hoy es un día muy triste no que no ha llegado un alma en increíblemente grande no aparte eh sensibilidad a la hora de de actuar cuando tenía que actuar y su grandeza no Personality su bondad como como hombre la verdad es que un día los que lo sentí como persona pues es un día triste

Voz 1395 06:12 fíjate yo no no quiero con esto y en llamar la atención y que sea algo que más allá de lo que es la verdad pero fíjate tú sabes cómo tantos no lo que sí era una enfermería cuántas cornadas llevas

Voz 4 06:27 alguna que otra Manolo alguna que otra cima pero bueno

Voz 1395 06:31 presionó más de treinta bueno a ver

Voz 3 06:33 ya no es solamente la cantidad o la verdad es que seas y no no bueno era menor lo que han tenido las cornadas pero tengo

Voz 4 06:42 han sido muy grave importarle y otras cornadas también

Voz 3 06:47 sí pero bueno por eso yo creo que toleró la superan superando las heridas al final lo que que bueno en lo que da

Voz 4 06:59 a mí no me parece que que bien

Voz 1395 07:01 ciudad eh todos cortar un trofeo rotos tuviste momentos importantes yo creo que que el la tarde de ayer marcó parte de lo que de lo que es esta etapa para para ti no es una etapa que que es la sabías tú ya conocían Toñete en abordamos la además la verdad es que todos la hemos vivido la hemos disfrutado a continuación pero primero que lo que lo descubrió fue Antonio

Voz 3 07:28 bueno yo creo que todos en proceso no muy también pues otro maestro también cuando he tenido traerá cuando era Lillo no noto el maestro Manzanares maestro Víctor Mendes también pues bueno yo creo que van siempre bueno yo creo que al final todo tiene su proceso oí las cosas pues bueno gracia avión ayer fue una tarde en la que fue uno no también vivirla como torero nos de ser una plaza entregada con con lo tractor torero yo expresando no los tres teniendo también a la colaboración para ello hubo una

Voz 4 08:09 bonita no para todos los toros que valieron no pero

Voz 1395 08:12 mucha torería mucha naturalidad mucho temple mucho conocimiento de lo que estaba pasando al ruedo y eso caló muy fuerte en el público no aparte del riesgo habitual tras ese tipo de cosas las buenas sensaciones no de que de que los toreros estaban dominando dominando al también la tarde no la sensación era muy muy positiva

Voz 3 08:34 si no se palpaba no de que no se sentía a gusto o no en la plaza Hay hecho pues también en sentirlo muy bonito no muy muy importante en una plaza donde es tan difícil no que se reúnan todos los con muchos condicionantes para que eso no

Voz 1395 08:55 cosa es que no son habituales por ejemplo aparte de del temple de que de ayer el retornar a los inicios reales no dice voy a hacer un quite aunque no se puede hacer sino quizás el caballo se llamará de otra forma pero quite empieza porque el matador quita el toro del caballo y lo que está haciendo es un quite has querido volver a darle sentido a la parada al momento

Voz 3 09:20 no es sobretodo para hacerlo también a favor del cobro no puede parecer muchas veces que a lo mejor parece como que el de las cacas Álvaro Pérez mucho manera también no yo creo que todas esas a favor del Tour en ese momento él sale de una pelea pero al mismo tiempo también verle en once esa creatividad y esa manera de sentirse también en este momento no pero siempre intentando que sea

Voz 4 09:45 para bien el toro si no no lo mismo otro que se tropieza ahí piedras

Voz 1395 09:48 lo que el toro que sale toreando se siente a gusto en definitiva ha estado haciendo

Voz 0343 09:53 en ese momento el mismo que que ha hecho con el capote

Voz 1395 09:56 de no hablando de los compañeros rotundo mano

Voz 0343 09:59 fíjate que casi nunca además

Voz 1395 10:01 es un hijo llega a niveles parecidos a padre

Voz 3 10:04 si no con el profundo silencio superación no oí

Voz 1395 10:08 espada

Voz 3 10:10 contundencia no en todo en todo lo que le imprime expresan

Voz 1395 10:16 y luego la pelota Antonio las bellotas tiene algo no lo tuyo lo de Talavante

Voz 3 10:21 claro que tiene una preciosa no nigún matar no muy muy llena no muy bien ha de torero no hizo muy bonito también como lo vivió el público también no con él

Voz 1395 10:36 claro que te decía va vaya toreros pero que distintos no sea que torero todo lo que pasó allí pero pero que personalidad no en cada en cada uno de de los personajes eso multiplicaba la importancia de de la tarde Antonio eh

Voz 3 10:50 porque yo creo pero yo creo que al final la esencia no de los es el arte de lo que es una corrida de toros no di tres torero expresen por su palo y un público tenga los sentido con una predisposición con buena no y con y con sentido y con y con su consentimiento no ICO la grabación también no de los toros oí la climatología también una tarde sin viento que hizo que fuera una tarde con lo cual muy redonda no para todos los sentidos

Voz 5 11:24 no no no no no no ahora

Voz 1395 11:28 es las templanza con la violencia que tenido que ya lo tenía pero no pero tal vez no cuadre no

Voz 3 11:34 no sí si cuadra no y además yo nunca voy a a ser también no en un palo de que lo llevo también mi corazón no

Voz 4 11:45 yo siempre digo bueno pero que no

Voz 3 11:47 sí cuando cuando se vea no pero no voy a decir que nunca veo porque a mí me han ni yo siento en mediar pero pero bueno cuando cuando no no quiero federal no quiero cerrará a los sentidos que yo también interpreto la plaza no me quiero sentir tampoco no se me quiero sentir también pues bueno no con con esa libertad también

Voz 4 12:11 de todo pero bueno que sí lo tengo mi corazón claro que sí

Voz 1395 12:17 mientras lo lo harás no hay un día en que yo te veo las entrañas y tengo ahí me di cuenta de que es la razón que tenía Hleb élites no que es a día de los toros de Victorino en Badajoz llegas hasta el final de los seis toros hasta el fondo de los seis toros que he visto triunfar muchas tardes en Madrid en muchos sitios a muchos Tabaré a bastantes toreros con seis toros no pero llegaste al fondo al final de los seis

Voz 3 12:44 no no la verdad que fue una táctica matiz hizo mucho yo lo que recuerdes yo tarde a de que es una tarde muy especial calor que hizo bien ahí bueno en fue una tarde pues sí que son yo creo que son soldados camino no de los torero no tardes que Esteban marcando una Esteban marcando de una manera hay esa tarde

Voz 4 13:10 vivo marcando también no a ir despacito no te has dispone el tiempo

Voz 1395 13:16 estás disfrutando no

Voz 4 13:18 bueno estoy intentando

Voz 1395 13:20 con todo estuvo bien no lo encontró

Voz 4 13:23 de la P

Voz 3 13:24 ah bueno gracias a Dios que la suerte también una también eso

Voz 4 13:29 parte no hace pues bueno lo que uno puede sienta bien como torero

Voz 1395 13:34 en bragas como Sevilla como Madrid que de repente te reconozcan todo esto hay que te dije lo disfruten y que lo para de Eni tras ser una maravilla no solo o cuando toque

Voz 3 13:46 bueno no que quería actas echar un poco concentrado no en la corrida de ayer bueno y ahora pues hallar la eh

Voz 1395 13:59 pensar que iban

Voz 3 14:00 gente

Voz 1395 14:02 enhorabuena enhorabuena torero enhorabuena hoy hay uno hay arriba que estará muy feliz no porque sí

Voz 4 14:10 nosotros también cortarme no lo vio

Voz 1395 14:15 sí era un chino ri en en Bayona como lo vio el germen esta el dedo del germen estaría ahí

Voz 4 14:23 pues solo estoy solo torero

Voz 3 14:27 si se quiere se que siempre se le quiere

Voz 4 14:32 pues sí

Voz 1395 14:33 en nombre del te digo que es lo mismo un abrazo muy fuerte muchas gracias la buena torero gracias

Voz 6 14:40 la Feria de San Isidro en Las Ventas ya ha comenzado hasta el diez de junio esperamos todos los días a las siete de la tarde para disfrutar tu pasión por la tauromaquia compra tus entradas para todos los festejos en las guión ventas punto com

Voz 0343 14:52 en las taquillas de la plaza y en el noventa y uno dos XXXV veintitrés cuarenta y tres si lo eres no lo niegue Si eres Taurino a las ventas tiene sentido hacer un anuncio de radio para personas que no oyen bien

Voz 7 15:06 son inteligentes y sume la radio si hace falta y hoy en que en óptica Roma con lo último en audífonos recargables les escucharan un hay otra vez ahora con un cincuenta por ciento de descuento si compras dos audífonos

Voz 0343 15:17 Como lo oyes solo en Totti Roma más cercana llena óptica Roma punto com

Voz 1322 15:21 o la vecina menea te te gusta es que me encanta pero como fácil visiten la tienda de tarimas del mundo elegí la que me gustaba iguala ya está instalada que él Jo pero no será muy caros tarimas del mundo son líderes en parquet y tarimas de exterior tienen de todo

Voz 8 15:38 primas del mundo las mejores tarimas del mundo cinco tiendas el Madrid tarimas del mundo punto com

Voz 1395 15:44 la agencia negociadora del alquiler

Voz 9 15:46 ofrece un nuevo concepto de arrendamiento el tranquilo servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once a agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 1395 16:22 continuar con otros temas hay que decir que bueno que en la tarde de ayer tuvo cuatro toros importantes el de Cuvillo primero tercero cuarto y quinto que hubo torería saturada naturalidad que hubo todavía espacio que hubo personalidad en todo lo que se hizo lo de Ferrera fue una oreja la rotundidad de Manzanares y ojo ojo ojo la mano izquierda de Talavante niveles altísimos niveles de de una enorme personalidad ay y la verdad es que que fue una tarde en la que todo funcionó bien hubo cuatro toros interesantes y tres toreros cada cual con su persona muy muy muy importantes y además lo bonito es que cada uno puede elegir lo que más le gustan ojalá que se repita muchas tardes como ésta vamos a hablar con primero una cosa rapidísima con Javier Gómez Pascual uno de los grandes terceros y hombre de la Cadena SER porque él está con Manolo Banegas hizo dedicado a César Pérez ha habido una una acogida en el campo muy fea Manuel Benegas se encuentra en el Hospital Javier Gómez Pascual Javier cómo está el torero

Voz 10 17:28 hola buenas tardes Manolo buenas noches Manolo bueno pues el el torero ahora mismo está estable anímicamente animado hemos podido pasar esta mañana la Agustí visitarle y estar con él un ratito pues hablando precisamente de toros y de The Cure sometió su actuación de ayer como lo habíamos visto con los dos toros que más sí luego hablando también de la tarde de Madrid pero la cosa no pinta nada

Voz 1395 17:51 no cuenta bien no no no pinta bien de una lesión

Voz 10 17:54 fuerte un desbordamiento fuerte de las vértebras que cuatro y cinco según palabras de los médicos es un poquito arriba puede perjudicarle un poquito la respiración hay mucha inflamación también no en la zona entonces están a expensas de que pase el tiempo que Barcelona inflamación y a ver si es posible programar la donación para el lunes

Voz 11 18:13 sí dónde estáis ahora estáis en los qué tal en el hospital Virgen de la Vega de Salamanca en la UCI del Virgen de las noticias como ven preocupante es cuanto menos cuenta Javier Gómez Pascual ojalá que hay

Voz 1395 18:26 la solución ojalá que la haya para Manolo Benegas pero sabe tienen salas a la c3 A c4 Dc5 g5 no no es fácil pero hay que estar pendientes porque tenemos un en ese caso matar toros me he él espera sala no verdad

Voz 10 18:44 el ex venezolana es un torero que que vino a España de la mano de Domingo López Chaves y la verdad es que hombre de todo el mundo en el toreo se merece buena fuerte

Voz 1293 18:53 cuando corrida bocinas impresionante sí

Voz 10 18:56 el pobre todos sabemos la situación de Venezuela entonces el el poco dinero que ha ganado sobre todo en Francia de novillero en las primeras horas de toros lo ha enviado para su familia Él ha hecho una casa es madre de una carnicería su hermano en fin el el hombre vos pues loco por enviarles dinero porque viva a su gente a niños de su pueblo la habrá que que una humanidad impresionante un torero con juventud todavía hay con muchas posibilidades

Voz 1293 19:20 pero ves a través de Javier ego Pasqual nuestro compañero en Zamora estaremos pendientes de algo que puede ser pues

Voz 1395 19:28 eso es lamentablemente demasiado grave gracias a compañero un abrazo

Voz 11 19:33 deporte Javier Vega Manuel por el interés muchas gracias

Voz 1395 19:36 vamos a hablar lógicamente el dolor de la muerte de de de uno de los grandes no de uno de los más grandes durante mucho tiempo la hemos disfrutado en la plaza de toros de Sevilla Ramón don Máximo García Padrós estamos en ese nivel de los grandes cirujanos taurinos que es la fortuna que tiene la fiesta duele de verdad que se haya marchado Ramón Merchán

Voz 12 19:59 ha sido la cirugía taurina lindo sucesor de su padre Arenas que meter la verdad es que aún la impresión porque aunque no dudo mucho tendríamos una relación pues de mucha amistad hay fin son situaciones que te dejan

Voz 1293 20:27 ahora le afectó mucho la muerte de Paquirri que es amigo Albacete y aquí aquellos sirvió para que para que nos pidiera que que hubiéramos todos no en busca de mejorarlas enfermería estás yo lo dije pues yo voy de banderilleros suyo todo lo que haga falta

Voz 1395 20:45 y la verdad es que que qué fue uno bueno bueno como son ustedes porque porque habrá habrá cirujano sobrinos que no conozcamos los que vivimos en las capitales y eso que son fantásticos no pero hay una legión de de toreros dentro de toreros de cirujanos en la que están ustedes que todo esto ha funcionado gracias a eso yo siempre digo qué equivocados han estado lo los toreros tan beneficiados yo soy siempre acelerado con un ciudad una cátedra cirugía taurina creo costarían al apoyar bastaría con una corrida en Madrid bastaría con anualidad en Sevilla bastaría con una corrida pero aun así da lo mismo son ustedes tan generosos que tiran p'alante con el carro solitos y es verdad máximo es verdad

Voz 12 21:31 es una lucha que que se debe mantenimiento de toda la vida te Tarque que en el Reglamento Taurino entonan los enfermería es como debe ser cuanto la sacaba cada año oí hola mundo sube un referente estos hongos el la comisión consultiva cuando empezó todo lo nuevo reglamento oí cómo los estudios que hizo hilo pues era un cirujano muy amplio oí que una persona tremendamente pues dos

Voz 1395 22:04 como como son ustedes el el salvo como ustedes otros salvó Pepe Luis Vargas salvó a Franco salvó a Mariscal a Márquez a Curro Sierra no pudo salvar porque llegaron con el corazón partido Manolo monto si hubiese Soto Vargas qué tiene que ser un dolor tremendo no porque viven ustedes en esos límites de de de la vida por la que pelean por la que luchan y por la que estudian y por la que trabajan

Voz 5 22:30 que yo creo que además hay manos más limpias que va ustedes en el buen sentido es verdad

Voz 12 22:39 no es que lo sé son momentos pues de Iker recuerdas todo lo que el hecho de escribió libros ha tenido ha sido presidente de la Sociedad Española de Cirugía Alhaurín Hay la verdad pues ha sido la personalidad es en todo esto yo en fin le tengo mucho cariño y muchos recuerdos que de todas las aventuras que hemos vivido juntos

Voz 1293 23:07 entonces la cirugía taurina

Voz 1395 23:09 Máximo García Padrós cirujano jefe de la Monumental de las Ventas Adri generación segunda tercera moviendo

Voz 5 23:20 yo soy la segunda tengo la tercera te has

Voz 1293 23:24 ya preparada Johann hijo más y Mockus que

Voz 5 23:26 sí la verdad lleva conmigo veinte años ya que ya es el momento de darle impagable la alternativa hallado

Voz 1395 23:35 para imparable impagable la suerte que tenemos el mundo del toro depende de de vida del cadáver tienen

Voz 13 23:44 sí la verdad es que yo estoy viendo este mundillo si te vas metiendo daban carriles de su padre a su hija por sí

Voz 1293 23:55 no lo tengo lo tengo lo tengo para que les salud de Carlos Val Carreres maestro buenas tardes que hay buenas tardes dos máximos les va a saludar

Voz 12 24:05 Carlos qué tal y como sea el máximo

Voz 13 24:07 sí porque si hoy es un día muy triste si no

Voz 12 24:14 Pérez ambos esto es pues ahora nos encontramos con estas cosas

Voz 1293 24:18 exime de vida amenazó muy muy grande

Voz 5 24:21 os oye hablar con eh

Voz 1293 24:24 España Eros más alguna pausa Carlos aguanta el segundo Hadid no quiero esperar para ir al médico no quiero

Voz 0343 24:30 terminan citan tres meses tres meses o sea que necesito ir al médico y tengo que esperar tres meses pues eso

Voz 14 24:36 en salud punto com puedes comprar servicios médicos en más de cuatro mil clínicas y hospitales privados sin listas de espera ya los mejores precios necesita aseguró médico entran saludan Net punto com paga sólo por lo que usas

Voz 15 24:49 son historia de la música Tula la vas a hacer con ellos no te pierdas a Dios Tequila Tour el Concierto Despedida de Tequila con grandes invitados Martes veinticinco de septiembre Whiting Center entradas a la venta Ticketmaster adiós Tequila tú pierde pierdes lo lamentará

Voz 16 25:09 hola estaría interesado en adquirir esa pieza de ahí cariño no estamos en una galería esto es el concesionario curó va de Mata

Voz 1322 25:15 con tanta belleza confunde descubre el diseño del Mazda CX X5 avanzado equipamiento en seguridad conoce lo en curó va motor en Majadahonda y Leganés Mata Drive

Voz 17 25:29 la cantante

Voz 8 25:30 llega el teatro La Latina con Fernando Tejero Adriana Ozores Joaquín Climent y Carmen Ruiz Javier Pereira Helena Lanza y la dirección de Luis Luque a partir del diecisiete de mayo La cantante calva obra culmen del teatro del absurdo venta de entradas en teatro La Latina punto es

Voz 2 25:46 Lidl

Voz 1395 25:50 pero se ha ido uno de los grandes Ramón Vila pero estamos dando con muchos de los grandes que afortunadamente tiene montado el toro pasado con Máximo García Padrós y tenemos ya a Carlos Val Carreres es Aragón Zaragoza Carlos triste noticia la muerte de Ramón verdad

Voz 13 26:05 hoy es un día muy triste para para el mundo de los toros para la cirugía taurina personalmente pues para mí también porque porque en definitiva es la película una etapa gloriosa de la cirugía taurina la verdad

Voz 1395 26:25 que se parecen mucho porque si hablo con con Ramón ir sí ya recuerdo perfectamente cómo era Se habló con máximo si hablo con usted hay un denominador común hay un gen igual para para todos no el amor al mundo del toro y el amor a a reparar cosas no a salvar gentes algo es algo Carlos muy muy espectacular y un día le pedí que me enseñaron las manos qui son unas manos pequeñas que hace milagros y no salir de esa admiración todavía Carlos

Voz 10 26:57 pues lo la

Voz 13 26:59 y a las entidades que lo he Ramón Ernesto practicamente vamos me refiero en la cirugía taurina pues pues es que es que lo fue todo quiero decir

Voz 18 27:13 eh eh era

Voz 13 27:16 los años mayor que yo no yo llegué a conocer a la generación de su padre yo de hecho viajé con con con sus padres que eran encantadores como lo son o lo era Ramón y yo es Pilar su mujer a la que en cuanto tenían noticia esta mañana he llamado para para transmitirle mi pésame

Voz 1395 27:42 Carlos Carlos sabéis la cantidad de gente que debe la salud la felicidad y me acuerdo ahora de de de Ortega Cano ahí me acuerdo de Padilla paridad está está trabajando con nosotros en la radio bueno que es una maravilla tomando es tan duro no habéis sacado tanta gente de del dolor que es algo que es algo que que no tiene precio y que la gente del mundo del toro que son los que lo único que se pueden beneficiar esto tienen que entender lo tienen que apoyarlo esa cátedra de de Cirugía Taurina de jóvenes que que vendrán en el futuro que podrá que podrán hacer lo que lo que lo que ha hecho el máximo lo que hace es lo que hacen más es lo que hace crees porque hace eso hace falta que sean veremos eso porque es un milagro lo vuestro que si estáis y que seáis tan generosos con el mundo del toro es un milagro

Voz 13 28:33 pues son me la realidad es que sí porque porque a mí cuando veo que mi generaciones vivas que se incorporan a la la cirugía taurina me parece que es una cosa buena para todos para en primer lugar para ellos por qué tipo de Thibaut

Voz 1293 28:54 y si lo tuviera no te veremos eso yo te lo estaríamos en Pozoblanco siempre no saldríamos de Blanco Carlos un abrazo muy muy grande de todos eh venga otro gran de Pascual Osa

Voz 1395 29:10 en Albacete Pascual González más sabemos pero pero todo el mundo esa

Voz 1293 29:17 tal buenas tardes buenas tardes bueno hay que decir que Pascual

Voz 1395 29:20 no que ha operado a casi todo Albacete hace de todo eso a muchos toreros no

Voz 1293 29:30 Nos han vuelto Ramón Vila Él fue un hombre que peleó yo recuerdo mucho y ahí yo fui

Voz 1395 29:34 su banderillero cuando pasó lo de Paquirri estaban

Voz 1293 29:37 fatal era horrible todo como estaba Ivo que mejorar algo y algo se consiguió irse nos ha ido uno de los que pensaba como tú que hay que mejorar el y hacerla mejor

Voz 0631 29:47 sí efectivamente vida hoy para que en un principio el ha dado vía bar salte bastante agradables poquito porque el de dijo me he despertado y es en grado con la triste noticia compila halladas echa por tierra todo lo quiere que baje en mi hijo yo pues echa por tierra con las muertes de los grandísimos profesionales de la suya propia yo creo que el toro tienes entero y triste externamente pero no solamente los médicos los profesionales esto como nosotros los los periodistas los empresarios todo lo que está relacionado con el toro para todos ellos eso existía bastante bastante triste

Voz 1293 30:24 es que es la seguridad de los toreros también sois la seguridad de los toreros salvo lo lo lo es muy muy de apreciar y muy muy de tener en cuenta no pues se nos ha ido uno de los grandes afortunadamente quedáis muchos de los grandes no por afición por qué porque a tu casa pero a toda la gente de Albacete te mueres pueda estar en una enfermería te gusta

Voz 0631 30:47 sí sí por supuesto

Voz 1293 30:49 falta dinero y te falta categoría no te falta nada

Voz 0631 30:52 tienen esto sobre todo una cosa que lo vives Dios quiera que sea por muchos años que dio cuales agrupa el aguantar muchos años en esto porque esto va a ser lo que el día de mañana para mí la cirugía es una maravilla yo estoy enamorado de la cirugía pero probablemente el recuerdo te quedes día llegó a jubilarse y dar la vida del toro vaca de la versión yo creo que este equipo ha podido ocurrir es vivida

Voz 1293 31:17 abrazo muy fuerte Pascuala y enhorabuena por todo ahora que estás allí

Voz 1395 31:22 Simón también eh

Voz 5 31:23 pues juega vale

Voz 1293 31:26 para terminar con Enrique Crespo ya cuatro de los grandes que voy hablar esta este medio día con él Enrique buenas noches hola buenas tardes

Voz 19 31:35 estoy va la estación del AVE y ego poquito más y por favor se puedes hablarle un poquito alto

Voz 1293 31:40 hablo todo alto que quieras pero pero con con respeto sin gritar que te los Sevilla dicho

Voz 19 31:46 no sé si bien o de operar que he tenido que anular la consulta pero yo no podía no podía dejar de estar con la familia con sus hijos con sus amigos gracias al por qué porque vamos el dolor y la pena que tengo es enorme ha dicho que es como si se hubiera muerto mi padre no teniendo tanta pena como hace nueve años falleció

Voz 1293 32:08 a tu padre fue muy grande también eh tu padre y yo hablábamos teme que esa tarde bueno el disgusto de Ramón la que ha querido muchísimo yo pues su banderillero en la lucha por mejorar la las escuelas las tuberías Máximo García Padrós tristísimo Carlos Val Carreres tristísimo Pascual amigo Pascual cosa tristísimo no tú no solamente te dice que te vas para Sevilla si eres un abrazo a la familia verlo por última vez no

Voz 19 32:36 claro y darle un beso porque la verdad es que para mí no sólo se ha seguido el maestro de la cirugía taurina para mí para mí el cirujano otra vino más grande que ha existido no habrá nunca otro como Ramón no habrá uno como persona como cirujano como maestro ir lo menos que podía hacer es que estoy muy emocionado con la verdad y lo menos que podía hacer es estar ahí con la familia ya repito es sintió tanta tristeza como hace nueve años cuando se murió mi padre

Voz 1293 33:03 sí fíjate si en fin iba a ser un viaje

Voz 19 33:06 listo muy triste hasta Sevilla pero es lo menos que puede hacer Paulette por todo lo que hizo por todos nosotros por todo lo que nos enseñó por todo lo que hizo por la tauromaquia o por todos los toreros caídos fin es lo menos que puede hacer Manuel

Voz 1293 33:19 yo lo que entiendo es curioso porque estaba mañana te diga lo con máximo yo esta igual con Val Carreres con más ego esa contigo lo Sentís como algo especial a sentís además una familia de de locos maravillosos que dejáis otros trabajos más lucidos por atender algo que sentirse muy profundamente que es el mundo del toreo que no le pase nada lo que no se mueran torero que que que que es un torero que pueda seguir y eso lo lleva en el alma porque es como flaps

Voz 19 33:49 porque por qué es lo que aprendimos es lo que nos enseñaron lo que nos señor Ramón unos yo me tantos maestros de la cirugía que habido entonces como no vamos a estamos yo no sé como he comentado con mis amigos con mis compañeros del equipo con otros si todos estamos de verdad como si en sendos ha ido algo de nosotros hay una parte de la cirugía taurina no sé yo nunca me he sentido tan apesadumbrado pero nunca nunca idiomas ha permitido ir de llamados maestro Curro Vázquez

Voz 1293 34:18 sí para que eche por favor esta tarde

Voz 19 34:20 las ventas se guarde un minuto de silencioso mejoría

Voz 1293 34:23 que bien podría quedarse sin más si es que es porque a ver a los padres montón de gente

Voz 19 34:28 se hizo de Torra monitor no sólo por lo que ha hecho tantas heridas a salvo tantos toreros sino por lo que ha hecho por la cirugía taurina pasada presente y futuro porque si nosotros estamos aquí es porque así desistido gente como Don Ramón Vila y por eso a mí me gustaría aunque yo no voy a poder verlo me gustaría que guardarán un minuto de silencio ante al romper el paseíllo en Las Ventas que es lo mismo no me apetece don Ramón

Voz 1293 34:50 que hay que hacerlo yo no conozco gente más buena que vosotros mira José Luis Serranito hizo dije un día sois el hombre

Voz 1395 34:58 donde pudo hacerlo no porque el hombre pues no no es

Voz 1293 35:00 de Albéniz pero sea algo para los Taurinos que no tienen ninguna canción escuchemos

Voz 20 35:05 aquí cuando suenan los clarines cinco mil ensalza ahí la de mucho corazón en lo taurino lo voy ayudante lidiando lo percance nuestras vidas están sumando hoy tiene que recibí la gracias querremos Valls leía graves es ser de verdad porque él lo malo momento siempre a nuestro lado esto desde nuestro corazón y quedar demográfica cantando de lo obrero un pazo dobla con pan

Voz 21 35:45 ah vale andaría tienen en su mano

Voz 20 35:56 siempre desde la barrera por si nombra aunque a la suerte para cerrando la vida eh yo mi K por es verdad descendió un momentito ojo a dónde hombre sí yo os queremos

Voz 1293 36:36 esta canción pero es

Voz 19 36:38 la hoy la verdad que existe suena bien

Voz 1293 36:41 es que Padilla Ortega Cano hicieron los coros también de de los toreros no sintieran todo eso la verdad sí sí que lo es todo el cariño todo el respeto del mundo

Voz 13 36:53 así Infiniti agradezco desveló

Voz 19 36:56 como persona como amigo de Ramón como médico de plaza de toros este este homenaje que las quiere hacer Manuel y muchas gracias

Voz 1293 37:03 sí puedo ir muy fácil puedes Enrique un abrazo que aparte que no puedo ir porque porque tengo que trabajar y eso pero que este homenaje y estas estos cuarenta y cinco minutos ya había sido dedicado sabes gracias a vosotros gracias a vosotros esa es la parte más noble más noble más desprendida más generosa más necesaria que hay en el mundo del toro afortunadamente existe gente como vosotros un abrazo muy fuerte

Voz 19 37:28 muchas gracias un abrazo muy fuerte

Voz 1395 37:30 bueno pues estos son los médicos tableros yo creo que que vale la pena escuchar

Voz 20 37:38 en serio a dónde hombre sí yo os queremos dedicar médico provoca dentro y fuera de la plaza horas venían muy bien

Voz 1395 38:24 bueno esta tarde

Voz 20 38:26 Ana tentó antes GRE porque no salva tantas birmanos siempre médico verdad de Ramón Vila cada tarde enfrenta asumamos milagrosa merece la puerta grande de la física

Voz 21 38:55 no no muy bonita

Voz 20 39:05 siempre desde la barrera por si no cambia la suerte para salvar la vida cómica a los médico Cantabria porque es verdad serio

Voz 1395 39:28 pero hay grandes toreros grandes ganaderos grandes Taurinos pero lo que son grandes de verdad son los médicos