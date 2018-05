Voz 1071

00:46

buenos y malos es la distinción que hace ahora Albert Rivera cuando describe la situación en Cataluña bueno se va exponiendo la política con un lenguaje de fútbol o casi de cine de películas no quizá aparezca esto una anécdota pero desde luego no lo es la influencia del cine ahora en especial se nota mucho de las series yo esa unidad de acción no queremos blindar estamos hablando de la evidente importancia que le dan todos a la imagen que no es de ahora es significativo que esto que estamos escuchando después de verse con Rajoy Pedro Sánchez fuera a comparecer a la sede de su partido a Ferraz y Rivera en cambio lo ha hecho en la Moncloa detalles también lo es que Rajoy haya salido a las saliera a las escalinatas a recibir a Sánchez pero no Albert Rivera esta mañana bueno no es eso sólo a lo que nos referimos con esto de las series siete las imágenes sino al interés de presentar los acontecimientos como si fueran capítulos a las conspiraciones las apelaciones a las tramas a presentar a los dirigentes políticos como personajes