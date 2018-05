La muerte silenciada

Voz 1913 00:00 para acercarse al suicidio efectivamente es muy muy muy importante hablar con los supervivientes Sonia Ballesteros buenas tardes hola buenas tardes que podemos arrancará pues mira el como tú decías con los supervivientes y nosotros lo hemos hecho con carros y con Olga ellos nos han hablado de su hija Ariadna

Voz 0664 00:16 o no era una estudiante fenomenal y en principio un día estaba en segundo de Bachillerato un día llegó hoy dijo bueno no sé que me pasa que tengo un bajón que no puedo estudiar que que no se me pasa entonces bueno nosotros inmediatamente lo que hicimos bueno si quieres que te puede ayudar pues un psicólogo podemos buscar algo que te ayuda pues yo creo que sí

Voz 1913 00:36 así empezó todo con un simple no sé qué me pasa y los padres lo miraron hacia otro lado desde el primer momento abordaron el problema haciendo lo que ellos creían era lo mejor

Voz 0664 00:45 nosotros veíamos que empezó a dormir mal yo en esa época yo no trabajaba y pude estar esos tres meses con ella que fue el tiempo que que duró entonces fuimos al médico de cabecera una doctora mayor dijo si esto vienen muchos chicos que les pasa esto no te preocupes yo te voy a recelar unos antidepresivos y uno los tranquilizantes para dormir ya verás como en quince días así se te pasa

Voz 1913 01:08 pero no se le pasó y visto con perspectiva pudo ser hasta un error porque ellos no sabían

Voz 0664 01:13 claro nosotros no sabíamos nada el tema nosotros no sabíamos que tomando antidepresivos si alguien tiene una idea una ideación suicida les sube el ánimo sea refuerza la idea y entonces se lleva a cabo porque se encuentra uno mucho mejor

Voz 1913 01:27 ese no sabíamos va repitiendo a lo largo de la conversación porque tampoco sabían en el instituto ni el psicólogo ni la doctora cuando no sabes lo que hay que ver pues todo se complica Carlos lo siguió contando que un fin de semana salieron con unos amigos Ariel me dijo que prefería quedarse en casa para ir de rebajas con la abuela

Voz 0664 01:45 cuando llegamos a casa a las nueve y media o pues nos encontramos que que había tomado la decisión que había dejado todo perfectamente colocado todo recogido incluso los listones de la medicación y toda la basura todo todo perfectamente ordenado para que entendemos después para que nosotros sufríamos lo menos posible las dejó una carta explicando que su sufrimiento era enorme que los quería muchísimo pero que no podía que ya llevaba tiempo hay que no podía no podía aguantar más y que son la perdona éramos y que que era lo único que podía hacer

Voz 1913 02:18 entonces yo sí lo habéis notado seguiría por debajo Froome sí que era Carlos que no podía dejar de tocar la mesa con las manos y no podría dejarlas quietas en este momento de la conversación en el que nos contaba el último día de Ariadna no sólo también de la carta que les dejó

Voz 0664 02:35 con demostración de muchísima moral que a nosotros luego explicándoles que era lo que le pasaba lo que quería que se hiciera con sus cosas que era donarlo a una ONG y luego lo que quería hacer con sus cenizas donde quería que estuvieran esa carta a nosotros nos ha dado mucha fuerza no de es decir tenemos que hacer esto que estamos haciendo con la asociación porque es lo que ella querría ir porque lo que nos apellidos que estemos sigamos adelante no

Voz 0598 03:00 si ello dejó planificado al milímetro tú y yo creo que ella intentó dejarle las cosas tan claras tan claras para que no tuviéramos que no saben nada

Voz 1913 03:11 pero se piensa irse piensa siempre ya la tristeza infinita se suma otro sentimiento compartido por todos los supervivientes

Voz 0598 03:18 es lo que todos sentimos y es algo común a todos es la culpabilidad es una losa es absolutamente una losa que entierra a Olga se le rompía la voz al hablar de la culpa un sentimiento que la llevó un día

Voz 1913 03:36 tras otro hacerse preguntas en busca de respuestas que nunca ha encontrado

Voz 0598 03:40 estuve casi un año preguntándome intentando reconocer en los recuerdos las imágenes las conversaciones con mi hija los gestos los silencios para ver en en qué habíamos fallado que no habíamos visto ese ese largo cuestionamiento esos largos preguntas esos si hubiera hecho y si esto eso es terrible eso forma parte de la culpabilidad pero es que no tengo respuesta porque las puestas en ella

Voz 1913 04:11 Olga y Carlos son de los que creen que el silencio en torno al suicidio mata por eso se han convertido en activistas de la asociación para la investigación la Prevención e Intervención del Suicidio me encontré con ellos por primera vez en una reunión de Supervivientes donde había otros padres otros hermanos y algunos venían desde lejos desde Alicante o Salamanca solamente para compartir unas horas de conversación muy necesaria para seguir adelante después del tsunami que habían vivido el superviviente necesita ayúdanos dice Carlos y la sociedad ni es consciente ni lo ha previsto

Voz 0664 04:42 somos enfermos tenemos que ir al psiquiatra necesitamos medicación y prácticamente no hay ningún protocolo no hay nadie que se ocupe no existimos no igual que para nosotros no existe un nombre que somos los padres in que perdemos a un hijo no se sabe cómo se llama que no tenemos un un seguimiento un tratamiento ni siquiera constatamos como unos enfermos que en muchos casos tardan años en poder empezar a trabajar algunos incluso no pueden