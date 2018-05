“La mayoría de suicidios son previsibles y, muchos, evitables”

Voz 0313 00:00 oye esta música con la que abrimos la Ventana tiene tiene todo el sentido del mundo porque está a punto de cumplirse un mes desde la muerte de Avicii el DJ sueco una de las grandes estrellas mundiales de de la música electrónica que murió el pasado veinte de abril príncipes intentó como siempre pues tapar ese tipo de cosas pero poco tardó en saberse que había decidido suicidarse porque estaba enfermo por lo emotivo que fuera nunca nunca se sabe hoy hablamos de suicidios en La Ventana Isaías Lafuente Roberto Sánchez buenas tardes once Domínguez director al Huffington Post

Voz 0889 00:32 algunos de los tres ha vivido ha conocido en su ámbito más cercano algún caso

Voz 1 00:36 de suicidio no no afortunadamente yo sé ya lo he visto muy cerca pero no afortunadamente no de alguien Lolo de familiares Giorgio de pero muy cerca si yo dos y muy cerca déjeme que recuerde que hay una razón por la que los periodistas no hablábamos del desierto en los medios uno no publicamos suicidios porque había una recomendación de los médicos de los psicólogos y los psiquiatras de los psiquiatras de que cada vez que se ha hablado se daban detalles de un si había una especie de efecto de emulación que hacía que es gente pues qué estaba pasando un momento complicado editan lo escuchaba estaba estudiado que que podían aumentar y eso ha hecho eso lo ha convertido en un tabú hasta que nos hemos dado cuenta que tanto taparlo para evitar un mal hemos convertido un mal mayor porque no abordamos una realidad que nos golpea que golpea a tantas familias y que encima lo viven con un silencio absoluto poco menos que avergonzado

Voz 0827 01:29 pero sobre todo que después de las cifras que ha dado un no tienes que después de un suicidio se produjeran otros sino que se producían hubiera líos o no lo que pasa es que enseguida los veíamos no porque de repente claro después una noticia de un suicida impactante de un personaje famoso además pues aparecían otros pero seguramente no aparecían porque el otro se hubiera suicidado sino porque hayan tomado una decisión libre

Voz 0889 01:53 Jesús de la Gándara buenas tardes hola Jesús de la Gándara como saben es jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos colaborador habitual de La Ventana está en los estudios de Radio Castilla de Burgos y antes de buscar testimonios que son muy importantes hoy Jesús lo primero lo que recordaba Montse hemos estado muchos años los periodistas siguiendo esa directriz poseyendo la por o por comodidad por lo que fuere pero edición no habléis por no hablamos y en qué momento se produce el cambio de opinión cuando se descubre que es mucho más higiénico y más útil hablar sacar los problemas de debajo de la alfombra

Voz 2 02:24 no hay un cuando hay poco a poco no empezamos con un tabú morales o religiosos el suicidio lleva siendo tabú mucho tiempo antes se que fueron tabú informativo lo amoral y lo era religioso determina que se iba maquillando ocultando y no sabíamos muy bien en alineadas en un momento determinado se vio que algunos algunas personas por imitación podían suicidas especialmente jóvenes y especialmente cuando es hacia un trato escabroso de la información por eso eh durante bastante tiempo yo también participe en eso dijimos cuidado cuidado cuidado con lo que se informe la pero no que se tapan sino que informar adecuadamente en de tal manera que poco a poco nos dimos cuenta de que al quitar el tabú moral y tabú religioso dejarlo solamente en información entonces es bueno hablar de los datos no es de los hechos concretos de ciertas personas en ciertos lugares porque alrededor de una persona que hay que se suicida hay por un lado un enorme sufrimiento familias antes preguntabas Temes cerca claro ese es el problema que todos tenemos cerca para acercarse al suicidio efectivamente

Voz 0889 03:30 es muy muy muy importante hablar con los supervivientes Sonia Ballesteros buenas tardes

Voz 1913 03:34 hola buenas tardes en que podemos arrancar pues mira como tú decías e igualar con los supervivientes y nosotros lo hemos hecho con Carlos y con Olga ellos nos han hablado de su hija Ariadna

Voz 0664 03:44 hoy una estudiante fenomenal y en principio un día estaba en segundo de Bachillerato un día llegó hoy dijo bueno no sé que me pasa que tengo un bajón que no puede estudiar que que no se me pasa entonces bueno nosotros inmediatamente lo que hicimos bueno si quieres que te puede ayudar pues un psicólogo podemos buscar algo que te ayuda dice pues yo creo que sí

Voz 1913 04:04 así empezó todo con un simple no sé qué me pasa y los padres lo miraron hacia otro lado desde el primer momento abordaron el problema haciendo lo que ellos creían era lo mejor

Voz 0664 04:14 nosotros veíamos que empezó a dormir mal yo en esa época yo no trabajaba pude estar esos tres meses con ella que fue el tiempo que que duro entonces fuimos al médico de cabecera una doctora mayo hijo si esto vienen muchos chicos que les pasa esto no te preocupes yo te voy a rezar unos antidepresivos y unos tranquilizantes para dormir ya verás como en quince días así se te pasa

Voz 1913 04:36 pero no se le pasó he visto con perspectiva pudo ser hasta un error porque ellos no sabían

Voz 0664 04:42 claro nosotros no sabíamos nada el tema para nosotros no sabíamos que tomando antidepresivos si alguien tiene una idea una ideación suicida les sube el ánimo ser refuerza la idea y entonces se lleva a cabo porque se encuentra uno mucho mejor

Voz 1913 04:56 hemos va repitiendo a lo largo de la conversación porque tampoco sabía en en el instituto ni el psicólogo ni la doctora cuando no sabes lo que hay que ceder pues todo se complica Carlos lo siguió contando que en fin de semana salieron con unos amigos Ariel me dijo que prefería quedarse en casa para ir de rebajas con la abuela

Voz 0664 05:13 aquí cuando llegamos a casa a las nueve y media va así pues nos encontramos que que había tomado la decisión que había dejado todo perfectamente colocado todo recogido incluso los lista de que la medicación y toda la basura todo todo perfectamente ordenado para que entendemos después para que nosotros sugería o por lo menos posible nos dejó una carta explicando que su sufrimiento era enorme que los quería muchísimo pero que no podía que ya llevaba tiempo hay que no podíamos no podía aguantar más y que es que la perdona vamos y que que era lo único que podía hacer

Voz 1913 05:47 entonces yo sí lo habéis notado sería por debajo Bruce si era Carlos que no podía dejar de tocar la mesa con las manos no podía dejarlas quietas en este momento de la conversación en el que nos contaba el último día de Ariadna no sólo también de la carta que les dejó demostración de muchísimo

Voz 3 06:05 que nosotros luego explicándoles que era lo que le pasaba lo que quería que se hiciera con sus cosas a donar la sábana y luego lo que quería hacer con sus cenizas donde quería que estuvieran esa carta a nosotros nos ha dado mucha fuerza no de es decir tenemos que hacer esto que estamos haciendo con la asociación porque es lo que ella querría ir porque lo que nos ha pedido es que estemos sigamos adelante no

Voz 0375 06:29 si ello dejó planificado al milímetro tú y yo creo que ella intentó dejarle las cosas tan claras hasta entradas para que no tuviéramos que no sabe nada

Voz 1913 06:40 pero se piensa irse piensa siempre ya la tristeza infinita se suma otro sentimiento compartido por todos los super

Voz 0375 06:46 vivientes lo que todos sentimos y es algo como una todos es la culpabilidad es una losa es absolutamente una losa que que te entierra a Olga se le rompía la voz al hablar de

Voz 1913 07:02 la culpa un sentimiento que la llevó un día tras otro hacerse preguntas en busca de respuestas que nunca ha encontrado

Voz 0375 07:09 estuve casi un año preguntándome intentando reconocer en los recuerdos las imágenes las conversaciones con mi hija los gestos los silencios para ver en en qué habíamos fallado que no habíamos visto ese es el largo cuestionamiento esos largos preguntas esos is Il hubiera hecho y si esto eso es terrible eso forma parte de la culpabilidad pero es que no tengo respuesta porque las puestas en las ha llevado Bella

Voz 1913 07:40 y Carlos son de los que creen que el silencio en torno al suicidio mata por eso se han convertido en activistas de la Asociación para la Investigación la Prevención e Intervención del Suicidio me encontré con ellos por primera vez en una reunión de Supervivientes donde había otros padres otros hermanos y algunos venían desde lejos desde Alicante o Salamanca solamente para compartir unas horas de conversación muy necesaria para seguir adelante después del tsunami que habían vivido el superviviente necesita ayúdanos dice Carlos y la sociedad ni es consciente ni lo ha previsto

Voz 3 08:11 somos enfermos tenemos que ir al psiquiatra necesitamos medicación prácticamente no hay ningún protocolo no hay nadie que se ocupe no existimos no igual que para nosotros no existe un nombre que somos los padres sin que perdemos a un hijo no se sabe cómo se llama eh no tenemos un un seguimiento un tratamiento ni siquiera consta vamos como unos a enfermos que en muchos casos tardan años en poder empezar a trabajar

Voz 1913 08:39 algunos incluso lo puedes a ellos convertirse en activistas les está ayudando saben que nada volverá a ser como antes pero hay que seguir

Voz 0889 08:46 desde luego hay que seguir pero Jesús una pregunta fundamental yo creo los suicidios son son previsibles son evitables que no es lo mismo es previsible que evitable

Voz 2 08:54 sí son previsibles tenemos que tener cuidado con eso pero la mayor parte de las veces siempre o casi siempre hay datos señales los padres lo dice muy bien Novi ciertas señales que ahora me doy cuenta de ellas sutiles verbales gestos emociones etcétera ciertos cambios de comportamiento que después de sucedido lo invitan a esa persona esos padres a pensar en ello no ahí es donde tenemos que poner atención porque realmente es previsible siempre o casi siempre lo es evitable no siempre yo pero previsibles si eso es ahí deberíamos deberíamos centrar todas las campañas de prevención

Voz 4 09:36 porque si si se da el caso e Isabel hemos que alguien que conocemos en nuestro entorno un hermano da igual un amigo lo que sea Moll falte veamos que puede tener la intención de dar ese paso es bueno hablar directamente del tema I o o rodea Moscú hacemos

Voz 2 09:51 bueno hay que hablarlo con hay una especie de recomendación fácil entender ves le preguntando segunda diciendo adapto tú lo hemos al suyo pero no lo oculten no lo tapen no lo ningún es no lo trivializa es muchas veces se dice esto bueno es que fui a un médico y no me que mucha gente que dice que no lo hacen mira si alguien habla de ello hacen lo atente a ellas las consecuencias que pueda suceder algo eh Anta enfatiza con ello y habla con esa persona si es familiar escucha ponte en su lugar a su disposición si eres profesional sigue unas normas y hay un detalle esto que han dicho de los antidepresivos a ver cuando se hacen estudios epidemiológicos de suicidio como Gran Scala se ve que lo que más reduce eh la tasa poblacional de suicidio es la prescripción de antidepresivos es decir que cuando se ha conseguido disminuciones grandes de las tasas de suicidio porque han aumentado los antidepresivos es decir se han diagnosticado y tratado la causa principal suicidio con la depresión pero es cierto en la primera segunda tercera semana cuando se prescribe un antidepresivo una persona con riesgo puede aumentar la impulsividad eso es cierto tenemos que saberlo pero sabiendo

Voz 0889 11:06 eso en esas dos tres cuatro primeras semanas está con los ojos más abiertos sea el médico el profesor el padre el hermano claro igual la hija sí

Voz 2 11:15 hace no hay problema en lo hacemos pues constantemente porque si si tuviéramos que decir bueno cuando de texto riesgo de suicidio no lo trato pues entonces apañados llevamos verdad no todo lo que

Voz 1 11:24 el horario hoy Jesús yo tengo una duda porque creo que todos los adolescentes hemos fantasma dado alguna vez en ese esa especie cóctel hormonal salvaje que te entradas cuando todavía tienes un pie en la infancia pero al mismo tiempo te estás haciendo mayor no sabes muy bien lo que te pasa tienes nuevas responsabilidades quiere romper con todo con todo ese ese corsé que te que te rodea pero al mismo tiempo bueno los los chicos tenemos hemos tenido reacciones si tiene los adolescentes muy muy intensas y muchos hemos fantaseando con me voy

Voz 5 11:56 la negó y a matar ya verás

Voz 1 11:58 es lo que se van a dar cuenta mis profesores mis amigos y a mis padres

Voz 1913 12:04 van a darse cuenta

Voz 1 12:05 eso luego como en el caso por ejemplo de de Ariadna como que al fin y a cabo Si estás estudiando son debatir exige tener diecisiete años es decir estaba abandonando la adolescencia o estaba todavía en los alrededores como como es capaz de detectar eso en una dice yo tengo una hija adolescente claro el carácter cambia cada día y cuarenta y ocho veces no es tan fácil de detectar si está triste pero la tristeza se leyera igual que es eleva alegría igual es igual de intensa de explosiva viene Seva

Voz 2 12:37 ante dos detalles Si el está de ánimo tiene que ver con una pérdida con algo que ha perdido inmediatamente en cuyo caso la reposición de la pérdida de una manera u otra entre siento la ayuda psicológica o lo que sea pues resuelve el problema en segundo lugar hay que fijarse siempre en la futura estación si el adolescente pierde el concepto de futuro si pierde el concepto de ya no va a haber más después que en nada pues entonces atente al al caso y procura estar vigilante si no es así sino si tiene futurista acción siendo docente para nada pero este verano me voy a ir de vacaciones va entonces habla escucha pero tiene menos valor

Voz 0889 13:19 o sea la ausencia la ausencia de planes puede ser un dato a tener en ausencia de de de verbalizar planes de congreso

Voz 2 13:26 claro de verbalizar cosas que tenga en el futuro

Voz 0889 13:29 Sony perdona si yo quería tres

Voz 1913 13:31 contar porque una de las cosas que me llamaba la atención la conversación con estos padres es que su hija pues eso estudiaba segundo de Bachillerato iba a un instituto

Voz 1 13:39 entonces

Voz 1913 13:40 eh cuando pasó esto cuando se suicidó Ariadna pues ellos un tiempo después quisieron hablar con los compañeros quisieron que alguien experto y también ellos pudieran hablar con los compañeros de de su hija en el centro y hablar de suicidio abiertamente con ellos en el en el instituto se lo prohibieron no les permitieron no les dieron una usaron para para que pudieran hacer este encuentro tuvieron que hacerlo en otro sitio entonces me gustaría saber si es apropiado si es conveniente cuando pasa esto que que haya una conversación con alguien experto y que hagas sacar ya aflorar esos otros posibles casos tal vez au ideas que puedan tener esos chavales después de que pase un caso así cerca de ellos

Voz 2 14:19 yo creo que no es necesario hacer eso me parece a mí que eso no es muy útil porque entre otras cosas genera mucho miedo en algunos jóvenes podría generar también cierta impulsividad el suicidio es es que no creo que eso sea muy útil lo que está claro que sí que es útil desvela desvelar los factores de riesgo y ver si es que en ese contexto en el contexto en que Sampe uno de día había factores de riesgo que no fueran suyos que fueran de índole social verdad pero hacer un maniobras un poco teatral necesitan no vienen a cuento ahora saber bien lo que estaba sucediendo si sin tiempo

Voz 0827 14:50 en el origen de de los suicidios siempre hay un gran trauma un gran dolor o puede ser sencillamente la anormalidad de llegar a la conclusión de que bueno esta vida pues no merece la pena aunque tengas catorce o quince años

Voz 2 15:04 en el origen de los intentos de suicidio es muy frecuente encontraron unan Trauma una pérdida una situación de conflicto grave o no tan grave pero en los suicidios determinados ya claros que ya está pasando al acto o qué pasa al acto casi siempre lo que hay es simplemente una enfermedad una enfermedad depresiva complicada con otras cosas con consumo de sustancias con Psicosis etc pero tenemos que tratar

Voz 1826 15:32 enfermeras Jesús volviendo a lo que comentaba también Sonia sobre el suicidio en adolescentes y en el entorno escolar bueno recientemente hemos tenido también el debate ha servido por una parte también para romper con el con el el tópico que teníamos como decíamos antes con el tabú en la serie por tres razones no no sé qué te parece por cierto que quiero recordar a los oyentes que en Cadena Ser punto com hay un estupendo reportaje de nuestro compañero José Manuel Romero sobre la serie por tres razones habló con los protagonistas hablado con el director y con los actores que son protagonistas algunos muchos de ellos ídolos referentes para muchos adolescente países prohibieron entrar precisamente por eso

Voz 2 16:10 sí sí lo comentamos aquí en dedicamos un programa en lo estoy comentando creo recordar que incluso merece argumentos para analizar la situación verdad bueno no no sé exactamente cuál era la pregunta Roberto pero no para

Voz 1826 16:25 decía el hecho de que hubiera irrumpido en la serie esta de que hubiera abierto donde

Voz 2 16:30 no me parece que es así no me he percibido que fueron Nino uno había no habría ningún debate se han pasado tantas veces hacer escarnio y escándalo en torno a ese tipo de situaciones que no me parece que aporten en absoluto no me arrepiento lo contrario parece que lo que estamos haciendo ahora que es hablar claramente de ello sin sin escándalo con información eso sí con toda la emoción humana que queramos es lo que debemos hacer esto es lo correcto e hacer cine o arte o lo que sea pues es como cuando eh estudiamos porque se suicidan X veces más los poetas que los otros no sé qué tipo de artistas verdad encontramos siempre detrás la penuria humana la el sufrimiento la falta de éxito en la vida en la falta de comprensión de reparación de

Voz 0889 17:22 pues yo Jesús y la crisis en los últimos datos de los dos tres cuatro últimos años por ejemplo es un puede ser un factor

Voz 2 17:29 puede ser un factor para ciertas personas pero no como un indicador colectivo al final no

Voz 1 17:34 Toral de todas maneras Jesús yo me vas a permitir que una de las afirmaciones que has hecho la pongan poco en duda porque me me ha impactado Services que obviamente no todos los suicidios son evitables pero casi todos son previsibles si yo tengo la impresión de que todo es previsible cuando ya ha pasado es decir a la la las sensaciones de culpa de la que nos hablaba Sonia de tantos padres pensando es que yo no interprete esta frase es que yo si hubiera estado un rato malo pero el caso estos padres que van con con la niña

Voz 5 18:06 al al a la media las

Voz 1 18:08 en la Strata la psicólogo tú puedes decir luego bueno es que se equipo bueno claro es como todo el mundo se puede equivocar a leer es muy fácil a posteriori decir es que este síntoma lo podíamos saber interpreta pero me da la impresión de que hay algo en en quiénes somos

Voz 0889 18:24 yen

Voz 1 18:25 gente que no es tan previsible es decir se puede estudiar lo podemos discutir podemos tratar de de entender algunas de las señales pero pero dar por hecho de que que siempre es previsible no lo sé me me me chirría un poco

Voz 2 18:39 esos sí pero mira esa es la única forma que tengo de enfrentarme a ello con una medida útil si empiezo a pensar que puede ser que no lo voy a prever etcétera pues a lo mejor falló más mira la cuestión no es que sea siempre no previsible que prácticamente en la inmensa mayoría de las veces lo es cuando vemos uno que es totalmente imprevisible que no nos lo podíamos creer te darían la razón pero son escasísimas esos casos la mayoría hay alguna llamada de atención alguna petición de ayuda algo que ha sucedido previamente una enfermedad angustia no dormir pérdida de peso pérdidas relaciones siempre cosas lo más común es que la persona que lo haya hecho de alguna manera lo hayan anunciado el INI que es lo que pasa pues que muchas veces los paneles no sabemos traducción claro no sabemos o nos dio miedo lo más habitual es que eh los padres desgraciadamente como puede comprenderse tenido que ver a muchos padres esas situaciones es que eh no nos atrevemos a pensar después de mucho de siempre se le pasó por la cabeza pues sí pero no me atreví ni siquiera a escucharle a mí mismo ni siquiera me atrevía a verbalizar lo es lo más común

Voz 0889 19:49 déjame la la última Jesús este Plan Nacional de prevención que está en marcha que está en fin en encargo desde hace seis meses y que no sé lo que tardará

Voz 4 19:58 qué debería contener e imprescindible mente en tu opinión algo un un un detalló un elemento un principio

Voz 0889 20:05 que no debería faltar en ese plan y que ahora no tenemos para combatir el fenómeno de

Voz 2 20:09 si Dios mío yo te diría que intensidad y continuidad Tere porque hemos empezado montones de planes de prevención de suicidio que no acabado en todas las comunidades en todos los servicios ven en las sociedades científicas etc etcétera entonces mucha fuerza la has empezado el programa diciendo accidentes de tráfico es es un buen modelo eh tenemos un buen modelo que pasó buena información mucho trabajo mucha intensidad y mucha continuidad el esfuerzo

Voz 0889 20:37 el bombardeo segunda cosa

Voz 2 20:39 mucha proximidad hacer que el plan se extienda desde lo global de lo general de lo nacional a lo particular a lugares donde trabajamos con ello que a mí me llegue ese plan en forma de trabajo concreto para que yo pueda aplicar en los pacientes en la prevención en urgencias etc eso es lo que hay que hacer perdido en plan renove

Voz 6 20:59 que sea eficaz por terminar así por terminar del todo por volver a los datos que son tan importantes para entender los fenómenos tú trabajas si vives en Burgos tú por ejemplo

Voz 0889 21:08 yo decía una cifra a nivel nacional y anual en Burgos cuánta gente ese suicida intentan no no sé si yo pero a sus al diez no el diez diez diez diez diez por cien mil habitantes año estamos en eso

Voz 2 21:22 todo esto es oyentes lo entiendan bien nosotros tenemos unos treinta o cuarenta treinta cuarenta y dos consumados cada año ir la orden en trescientos cuatrocientos intentos serios que tenemos que intervenir que tenemos que intervenir sanitariamente además de atención miles pero trescientos treinta diez esas son los números clave y se repiten machaconamente desde hace muchísimos años no estamos empeorando pero es que que no mejoremos es que estamos empeorando

Voz 0889 21:52 a Jesús de la Gándara hasta muy pronto a mi complacer como

Voz 2 21:54 es pronto un abrazo gracias puesto

Voz 0889 21:57 trabajo de verdad

Voz 5 22:06 no

Voz 7 22:13 no