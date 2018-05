Play Segunda (17/05/2018): Alta tensión en LaLiga 1,2,3

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Fraile y segunda con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Primera Play Segunda Play Segunda

Voz 1643 00:28 hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo ciento cincuenta y cuatro de segunda y bienvenidos a la jornada cuarenta de la Liga un dos tres la antepenúltima jornada de la temporada queda muy poco por jugar y aún tenemos mucho en juego sólo sabemos que Rally Huesca o directos o son terceros eso sí con ventaja de campo en los play off y es fijo que Sevilla Atlético y Lorca son equipos de Segunda B el resto está por decir hay dos ascensos directos cuatro plazas de play off dos descensos este domingo pueden subir ya Rayo Huesca serán de primera si el Sporting pierde el viernes en Tenerife y ellos ganan a Alcorcón y Lugo respectivamente a los de Vallecas incluso les vale que los asturianos empate en en la isla ojo al Lugo porque puede ser otra vez Lugo de uno de los candidatos al ascenso puede echarle una mano otra vez al Sporting de Francisco juegan este fin de semana en Huesca y el siguiente lo hacen en Vallecas por detrás hay seis equipos en cuatro puntos luchando por tres plazas de play off y entre ellos aún nos quedan tres enfrentamientos directos en las próximas tres jornadas Numancia Osasuna Zaragoza Valladolid Valladolid Osasuna yo otros tres duelos directos trabajo Nástic cultural y Córdoba Almería este fin de semana y Almería Alcorcón en la penúltima jornada cuánto queda por saber qué poco para saber lo que pasará no lo sé pero pase lo que pase luego los anotar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde tú los los jueves a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera con Olga Bassols llegó pero a los mandos arranca a Play Segunda su director del play Alejandro Rodríguez muy buenas hola Paco subdirector muy buenas muy buenas en las últimas semanas faltaba Paco faltaba les faltaba yo llega el momento decisivo llega el momento de jugarse las habichuelas

Voz 1415 02:12 yo aquí no apoyamos ningún aquí está el big three de Play Segunda haremos saber y sobre todo por la altura miedo

Voz 1643 02:18 bueno vamos a ver quién es el que falla en la próxima jornada Rayo Huesca Sporting fluyó que tenemos en el programa ciento cincuenta cuatro

Voz 2 02:24 pues en la llamada al ascenso vamos a analizar con José Luis Oltra y con Sergio Sánchez los partidos de los tres primeros porque este fin de semana puede haber dos ascensos a Primera uno o ninguno todo depende de lo que haga el Sporting el viernes en Tenerife el Rayo tiene derbi visita al Alcorcón y el Huesca juegan Lugo además hay un duelo directo el playoff

Voz 1415 02:43 fin de semana al que disputan Numancia

Voz 3 02:45 hoy haremos además la llamada del descenso porque hay dos vuelos directos por abajo que pueden aclarar quién acompaña Lorca ya Sevilla Atlético a Segunda División B el Nastic recibe a la Cultural y el Córdoba al Almería con Jaume una Beira Jofre Mateu vamos a analizar esos partidos tan decisivos ha

Voz 2 03:00 además hoy en Play Segunda unimos a dos de los cuatro entrenadores que se juegan el ascenso a Segunda División A en las finales de de Campeones Alberto Monteagudo del Cartagena ya Antonio Iriondo del Rayo Majadahonda

Voz 3 03:11 y terminaremos con noticias de todos los equipos y de todos los partidos del fin de semana en Segunda división pero antes

Voz 2 03:16 de todo eso vamos a repasar cómo viene la jornada cuarenta y dos tres una jornada que arranca el viernes a las nueve de la noche en el mejor estadio del mundo entre el Tenerife y el Sporting de Gijón ya para el sábado cuatro de la tarde dos partidos Nàstic cultural irreal Oviedo Sevilla Atlético para las ocho y media de la tarde también dos encuentros Granada Reus Lorca Valladolid ya el domingo por la mañana doce del medio día el Barça B Cádiz a las cuatro Numancia Osasuna a las seis

Voz 4 03:41 Zaragoza Albacete ya Alcorcón Rayo Vallecano

Voz 2 03:43 para las ocho de la tarde queda el derbi andaluz entre Córdoba y Almería cierra la jornada el lunes nueve de la noche Lugo Huesca

Voz 3 03:50 a falta de tres jornadas para el final de la Liga el Rayo es líder con setenta y tres puntos en segunda posición el Huesca con setenta y dos ambos en puestos de ascenso directo el play off para Sporting con sesenta y ocho Cádiz con sesenta y tres Zaragoza Zaragoza con sesenta y dos y Numancia con sesenta y uno por abajo descendido Sevilla Atlético Lorca en descenso Barça con cuarenta y Córdoba con cuarenta y dos así no

Voz 1643 04:10 a la jornada cuarenta en la Liga donde usted una jornada que analizamos desde ya aquí empleo

Voz 1 04:16 no ah

Voz 1643 04:28 poco por jugar y mucho por decidir faltan tres jornadas para el final de la liga regular y aún no sabemos qué dos equipos subirán directos ni tampoco sabemos la configuración de los play off por el ascenso

Voz 5 04:38 trabajo aún hay en juego dos

Voz 1643 04:41 azar para bajar a Segunda B el Rayo es el líder perdió la oportunidad de sentenciar prácticamente el ascenso directo los de Michel empezaron ganando pero perdieron en la segunda parte ante el Córdoba por uno dos Los aprovecharon así los fallos de Huesca ID Sporting pone el Rayo fin a una racha de cinco victorias consecutivas el Huesca empató en casa contra el Alcorcón uno uno se mantiene segundo a un solo punto del Rayo M recortan punto de hecho cero es el Sporting en El Molinón en casa ante el Barça B lo hizo por dos a tres los asturianos se quedan a cinco puntos del Rayo y a cuatro del Huesca pierden a Rubén Baraja para los próximos cuatro partidos es decir lo que queda de la liga regular el partido de ida de los play off Si estuviera ahí el Sporting Baraja fue expulsado por agarrar a Sergi Palencia en lateral derecho del Barça B e impedir un que de banda de el jugador perdieron en los tres primeros el Rayo pudo subir todavía este fin de semana necesita que el Sporting no gana entre el viernes ganar en Alcorcón el próximo domingo el Cádiz ganó al Real Zaragoza dos cero y acabó la jornada cuarto adelantando al equipo maño ya este resultado hace querrá yo Huesca se aseguren ahora mismo como mínimo el tercer puesto es decir Rayo Huesca por muy mal que suele desde llevan a ser terceros luego pueden subir directo como primero como segundo perdió también el Numancia ante un descendido Lorca dos a uno si ganaron seguidores lo hizo el Valladolid también Osasuna los pucelanos ganaron en un emocionante partido ante el Albacete por tres dos hilos navarros remontando frente al Real Oviedo por dos a uno la jornada treinta y nueve nos deja además otro técnico destituido Nano Rivas en el Nástic perdió ante el descendido Sevilla Atlético por uno cero le sustituye Gordillo y los tarraconenses marcan la salvación al abismo un punto por encima de el Córdoba de la zona baja huye del Almería que suma tres partidos sin perder dos victorias un empate y su victoria no sólo la cerca

Voz 1704 06:36 denuncia sino que deja al Granada sin play off

Voz 1643 06:40 punto importante también el sumado por la Cultural ante el Lugo empate a uno aunque empezaron ganando además Reus y Tenerife empataron también a uno en el único partido en el que casi no había nada en juego en la última jornada y así llegamos a la jornada cuarenta de la Liga un dos tres faltan con está tres jornadas así que otra vez le hemos pedido a Alejandro Rodríguez que saquen la calculadora y nos diga cuántos puntos van a hacer falta para subir directo para ser primero o para ser segundo además a la nueva decir las opciones de rayo de Huesca porque puede subir ya este mismo fin de semana dale Ales

Voz 6 07:14 tres partidos anglo empiezan a llegar la forma

Voz 4 07:17 clave no habían llegado ya en la lucha por el ascenso Huesca y Rayo de hecho tienen ya la opción de subir este fin de semana y las cuentas

Voz 1704 07:26 muy clara rayos UV subieran al con

Voz 4 07:28 com del Sporting no gana en Tenerife el Huesca clubes y gana Lugo y el Sporting pierde en Tenerife así que todos los ojos de la segunda división sobre todo por esa parte alta estarán en el Heliodoro Rodríguez López con lo que pase el viernes MC Tenerife Sporting de Gijón de hecho los asturianos podrían asegurar su puesto de playoff si consiguen ganar ese partido aunque los asturianos ahora mismo

Voz 6 07:51 el equipo del pívot Baraja está más dentro

Voz 4 07:53 con el ascenso directo que en certificar su presencia en playoff el resto de puestos de playoff están más en el aire que nunca Cádiz Zaragoza Numancia Valladolid y Oviedo Se jugarán en las tres jornadas que quedan

Voz 1643 08:06 tres puestos de playoff que parece que aún no está

Voz 4 08:09 la asignados la penúltima jornada tenemos entre otros un Zaragoza Valladolid el ganador apunta que jugará la promoción perdedor pues que se quedara con la miel en los labios y la última porosidad en Pucela no tenían suficiente con su partido contra el Zaragoza hay un Valladolid Osasuna son duelos directivos prácticamente una antesala del playoff así que vaya mes de Segunda que nos queda elegidos

Voz 1643 08:32 mira Vega que al fútbol ya tres jornadas que quedan que van a ser apasionante por arriba por en medio por abajo y por todo eso no como la primera que llega la última jornada Inés absolutamente nada en juego esto es la segunda llenan las últimas tres jornadas practicamente Se está jugando todo está por ahí nuestro técnico de cabecera José Luis Oltra muy buenas

Voz 1704 08:51 qué tal buenas ya esta semana

Voz 1643 08:53 además vamos a sumar a esta conversación al tío que más sabe de segunda en toda España compañero de Movistar Plus H muy buenas

Voz 1259 09:02 sola Óscar José Luis qué tal muy buenas no me eso Oscar estando Oltra al teléfono no me digas eso que quiere

Voz 1643 09:07 que además iba a corregir te iba decir Sergio esta semana no te importa hacer el segundo tío que más que más sobre eso

Voz 1259 09:13 segundo tercero cuarto primero ya en Granadilla no

Voz 0412 09:16 no no es el primero porque es el mítico Sergio Sánchez

Voz 7 09:19 el que más años lleva en esta categoría coníferas

Voz 0412 09:21 ya sabe absolutamente todo está llamando vía

Voz 1704 09:24 como a Sergio no no no no

Voz 1259 09:28 a mí lo que me dijo que me dio el José Luis con agrado y además sabiendo bien viniendo de quien viene más

Voz 7 09:33 ha empezado cambia Sergio que me alegro mucho estar contigo

Voz 1175 09:36 pero igualmente la verdad es que es genera Muccino

Voz 1643 09:38 como en esta categoría ahí yo lo digo siempre sabe un montón alta que tiene dos ascensos a Primera División que lleva muchos años en Segunda Iker que hasta hace nada estaba en un banquillo oí vivienda mamando Lucas esta Liga un dos tres Oltra en la última jornada perdieron los tres primeros Jones Asensi cuando llega este momento de que lo tienes tan tan tan cerca empieza a pasar la presión

Voz 0412 10:02 bueno el Huesca empató pero la sensación es de derrota hay más con nosotros resultados yo tenía una de las más destacadas de la jornada anteriores que no gana o en este caso pierden tres de los cuatro primeros

Voz 1259 10:12 andan los cuatro colistas

Voz 1881 10:14 y dos ya descendidos más luego bar sabe y Córdoba que

Voz 0412 10:18 suman dos victorias en campos muy complicados pero bueno en este tramo final el de los equipos que ven cerca el objetivo pues a veces

Voz 8 10:26 puedes perder lo que tienes y te hace

Voz 0412 10:30 largas que te puede hacer dudar sobre todo si el partido no va como tú esperas y te dan un golpe inicial que habla de lo que es la categoría la igualdad y lo que decimos siempre que cualquiera puede ganarte te habla también de la necesidad de la supervivencia pues eso el Barça B Córdoba ganan al Sporting anual o al Rayo Vallecano en sus campos que esto nadie contaba con esa la victoria así puede ser porque uno lo necesitamos para sobrevivir el otro pues como te digo te entra la duda de tener cerca lo que quieres yo lo he vivido nada en algún caso oí nosotros ganamos con el Depor del año del récord en el campo del Nàstic en la penúltima con penúltima jornada que yo

Voz 7 11:11 durísimo aquel partido con gente

Voz 0412 11:14 yo hablando en los vestuarios pero por la tensión y claro es que sí que es verdad que en un momento te puede hasta hasta ser educaron temblar las piernas efectivamente

Voz 1643 11:21 Sergio hay que apostar cuando sube el Rayo lo hace en Alcorcón o lo hace ante el Lugo es decir mañana falla el Sporting en Tenerife

Voz 7 11:30 bueno está la cosa como para puesta no se acaba ahí comenta José Luis que resulta que ganan llegan equipos que están en puestos de descenso oí ganan en la casa por ejemplo el Barça en la casa de un Sporting que llevaban siete días en casa con Baraja diez triunfos en diez partidos de muy difícil hay que ver en Alcorcón es que se está jugando la vida eh está buscando la permanencia hay Gil Tenerife va a caer uno frente al Sporting de Gijón hay que decir que vale el Tenerife ahora mismo en un equipo que se puede decir que ya ha hecho lo que tenía que hacer en esta temporada pero ahora los equipos tienen otros objetivos también I'm entrenador que veremos si me han continuando o no como Etxeberria hay que también quiere que su equipo alcaldesa de la mejor forma posible también jugadores que hay duda si pueden o no continuar que quieren ganarse un puesto con lo cual no va a ser fácil para Nadal ganar en ganar en Tenerife pero también es cierto que el Sporting el abierto una oportunidad que quizá ya veía perdida porque después de su derrota igual pensaba que el Huesca y el Rayo definitivamente ese iban ahí yo ahora mismo ve que si consigue ganar va a meter mucha mucha presión yo creo que va a ir a por todas porque pueden meter una presión enorme sobre todo al Huesca que iba a terminar la jornada que va a jugar el lunes el Lugo y que va a haber que pueden haber ganado sus dos eternos rivales en esta temporada no los dos equipos con los que está peleando para conseguir esas dos plazas de ascenso si consigue la victoria el Sporting al Huesca sobre todo yo creo Clemente una presión tremenda pero a dar un resultado sería bueno para hacer el futuro luego hubiera acertado de la quiniela esta semana Si muy complicado muy complicado pero yo creo que el Sporting tiene una oportunidad que quizá hasta el último instante pensaba que iba a perder la vuelta a presentar poner con setenta y uno a uno del Huesca Huesca tiene que jugar sabiendo ya todos los resultados

Voz 1643 13:11 pues es el partido que abre la jornada va a aclarar muchas cosas va a decir Si el rayo puede subir el domingo incluso si pierde el por el Huesca podría subir este fin de semana así que de ese primer enfrentamiento va a depender todos Si gana el Sporting no habrá ningún ascenso en esta antepenúltima jornada y habrá que esperar a la siguiente así está la cosa para arriba luego vienen los que vienen detrás porque claro como he dicho yo Rayo Huesca por muy mal que aunque pierda los tres que quedan van a ser terceros si no lo va a hacer en el Sporting uno de los tres va a ser cabeza de serie en los play off de ascenso luego viene el resto el resto de es un grupo de seis equipos en el que yo no sé si podemos dar favorito So quién llega mejor o Ken vez con más posibilidades en este tramo final

Voz 1881 13:55 pues lo mismo que se Sergio que el que más sabe como como hemos comentado

Voz 0412 13:59 pues ahora mismo yo no me atrevo a dar pronósticos porque hace unas jornadas pues parecía que Osasuna no cuando a mí siempre me ha parecido que Osasuna o Valladolid no voy ahora mismo Valladolid pues también el Numancia todo el mundo decía que era el segundo equipo revelación por detrás de de Wes que llevan años ahí los dos últimos resultados pues se le hacen poco dudar yo para mí el partido del domingo el partido de la jornada para mí más allá de los de ascenso directo que sobre todo ese Tenerife Sporting es cuenta pero para mí es el Numancia Osasuna yo creo que el equipo de los dos que que logre la victoria qué va a salir más reforzado y el que va a tirar para para arriba si O'Shea aunque nunca se puede afirmar nada tan rotundamente hicieron patán es el resultado que quieren todos los demás luego hay en Oviedo que está ahí persiguió al Sevilla Atlético pero parte como favorito el Valladolid que juegas Lorca que también parte como favorito son partidos similares un bar sabe CAI Zaragoza Albacete pues bueno el Barça se está jugando la vida al Cádiz hará viene de ganar a ver el Zaragoza viene de perder en Cádiz pero todavía tiene todas las opciones intactas es que va a haber mucha pelea hay yo no me atrevería decir aparte de los tres que ya sabemos que pueda ascenso directo y el tercero va a quedar para la conmoción los otros tres Numancia Osasuna dolido y Oviedo

Voz 9 15:24 lo de Zaragoza

Voz 0412 15:27 ya no me moja haría por absolutamente pues dejaría por no hay algunos que son más regulares pero no me mojar este lo veo como más fuerte más favorito todavía hay muchos enfrentamientos directos tres jornadas contando está cuarenta que evidentemente es decir a partir de mañana lunes pues muy apasionante es en esta categoría

Voz 1643 15:47 hablamos siempre a Sergio de lo importante son los duelos directos y quedan tres que son de órdago eh Numancia Osasuna Zaragoza Valladolid Valladolid Osasuna en la última jornada de estos tres partidos lo repelió

Voz 1259 16:01 sí vamos a ver qué pasa porque todo es que

Voz 7 16:04 qué tal y como ha llegado a la clasificación que fíjate Oscar porque estabas comentando el Valladolid no vamos a ver al Valladolid Si es capaz porque claro damos por hecho que en Lorca va a ganar no pero estamos viendo que Lorca en las últimas cinco jornadas ha ganado cuatro partidos no es que ahora cuando parece que se ha quitado esa presión de estar abajo hoy de manera salir del pozo una vez que ya está condenado a la Segunda B se ha convertido en una peligrosa pero si consiguiera ganar ese partido pues luego le queda la visita a Zaragoza de recibir Osasuna que pasa lo que hablábamos de las cábalas no es lo mismo que Osasuna llegue después de haber ganado en esta jornada al Numancia y todavía con muchas opciones de meterse a que en la última jornada Osasuna ya no tengo opciones todo va a cambiar estábamos hablando de la situación por ejemplo para arriba del Sporting de Gijón pues no es lo mismo que visita al Córdoba con un Córdoba que tenga todas las opciones de salvarse que va a ser un campo complicadísimo para conseguir una victoria que visiten un Córdoba que no haya conseguido la victoria de los dos encuentros anteriores y que lo tenga prácticamente imposible me imposible entonces yo creo que todo va a depender de los duelos directos pero sobre todo también de bueno clásicamente algoritmo

Voz 1175 17:11 no no ha parado a calcular quién

Voz 7 17:13 un a quién le toca con quién en la última jornada si es equipos está jugando más o menos porque aunque todos se juegan algo con uno mismo que tengas la tensión te jugarte un descenso un ascenso a que simplemente que juegue la honra deportiva yo creo que ahora mismo hay equipos como el Valladolid que sí que está en una inercia positiva no indica muy positiva yo nunca vi por ejemplo no he visto que fue capaz de ganarle al Real Zaragoza que no chinas Albee pero que ha mostrado también incluso otra forma de jugar cuando también ha sido necesario algo que se le venía reclamando es muy importante recordemos quedar lo más arriba posible el ejemplo el Cabildo vale la pasada temporada el Cádiz se quedara fuera de la eliminatoria final por la peor clasificación con respecto al Tenerife porque recordemos que el resultado marca uno cero uno cero y al final el estar más arriba lo que te permite pasar a la siguiente ronda en el play off así que todo eso va a ser muy importante quién va a pasar de ellos usos dificilísimo es que el Oviedo que porque tener una sensación de abatimiento de que está eliminados y consigan esta semana otra vez se mete de lleno en la pelea luego puede recibir la última jornada al Huesca quizá aún ha ascendido con lo cual de tres partidos y ya contamos que gana este el ascendido cuál es contamos una abierto con seis puntos más muy difícil pero es lo bonito es que está todo tan abierto que sí que había una dinámica muy positiva como puede ser la del Real Valladolid pero la próxima jornada igual volvemos a hablar y cambia todo

Voz 1643 18:36 pues como dije la semana pasada que poquito queda cuánto nos queda en realidad todavía por saber José Luis Oltra Sergio Sánchez mucho muchas gracias y hasta la próxima semana Honda no retiene quinielas porque ya sabes que es imposible acertar

Voz 7 18:49 si no si se trata de eso te digo que vamos a estar muchos años en Segunda

Voz 1704 18:53 pero jubilar con una

Voz 7 18:55 hace el pasillo un abrazo y muchísimas gracias y un abrazo José Luis encantado de hablar contigo que es el de los entrenadores vamos que que me han marcado historia en Segunda hay que va a seguir haciendo la seguro porque pronto te digo pero el follón otra vez entrevistándose a pie de campo

Voz 1175 19:08 ojalá un placer estar contigo también Sergio

Voz 0412 19:11 conforme cantar siempre de hablar con él es un fenómeno con conozca el presupuesto y en Play Segunda que como he dicho en alguna ocasión empezamos este proyecto y de ahí seguimos dando dando guerra hace que encantado de cómo cada semana

Voz 1704 19:23 pues yo sé seguro que Oltra va a volver a entrar en porque

Voz 1643 19:26 a todo el técnico que pasar este programa acaba encontrado banquillo Taro temprano mejor

Voz 1704 19:30 que nadie Oltra Sergio muchas gracias venga un abrazo vamos a hablar

Voz 1643 19:35 hora de los partidos más atractivos de este fin de semana de todos estos equipos de Lohan está hablando ahora a Oltra Hay Sergio otra vez la llamada del ascenso hay que dividirlo en dos los tres que se está jugando el ascenso directo y luego los seis que miren por otras que son los aspirantes a playoff viene el Rayo de perder en casa ante el Córdoba en lo que a la vuelta de Sandoval a Vallecas visita a Alcorcón el domingo a eso de las seis y media de la tarde si se si media seis de la tarde verdad Toni muy buenas

Voz 4 20:03 qué tal Óscar buenas seis seis y media

Voz 1643 20:05 ha apuntado hoy sábado a las seis y media es domingo a las es casi un poquito por eso este fin de semana no estacionalidad confundir en batir el sábado Leganés Alcorcón y el domingo Alcorcón Leganés y la vamos a liar ya verás que vayan un momento

Voz 4 20:18 ahora

Voz 1643 20:19 bueno lo primero que nos interesa saber lo que hace el Sporting Tenerife mañana viernes porque si falla el Sporting es decir si no gana en el Heliodoro Rodríguez López si empata o pierde pudo haber ascenso directo el domingo en Alcorcón no es en casa pero casi aunque el está cargando de que no sea la casa del Rayo

Voz 4 20:36 si gana el Rayo no le vale empate en Alcorcón no le vale no no tiene que perder o empatar el Sporting ganar el Rayo es la única opción de que este fin de semana el Rayo sino ya sería la semana siguiente contra el Lugo en casa o la siguiente en Tarragona contra el Nástic pero bueno este fin de semana si pierde buen Sporting gana Rayo será equipo de Primera División como dices el Alcorcón se está encargando de que no sea Vallecas vamos a decir el Santo Domingo porque si él extraídas pequeñito cinco mil novecientos si no me equivoco de aforo

Voz 1643 21:03 el entorno en a Unión

Voz 4 21:05 alrededor de setecientos aficionados del Rayo porque entre lo que han vendido en taquillas Roca ha vendido en en web lo que han vendido entradas cedidas por Alcorcón que son trescientos siete al Rayo Vallecano más las cien por el acuerdo de aficiones unidas a a quince euros como digo unos setecientos aficionados del Rayo podrían ser muchos más recordemos que Alcorcón tiene alrededor de tres mil abonados así que hay ahí unas es

Voz 1643 21:27 tangana unos cuantos yo calculo que suele poner el dos mil trescientos son los que van al campo

Voz 4 21:31 entre dos mil quinientos y tres mil son los que son abonados que no vayan otra cosa pero que tengan carné de abonado alrededor de tres mil entonces hay hay mil asientos si va todo el mundo que tiene entrada y que tiene abonado hay mil asientos más o menos que no se sabe de quién es dueño entonces habrá que ver si hay mucho siento ovación los domingos todo domingo no pero en principio el Rayo se lo va a escuchar muchísimo porque con setecientos finado se va notar muchas Rayo

Voz 1643 21:54 lo más importante como domingo ya te digo dos mil trescientos fueron Alcorcón setecientos del Rayo que tú me estás diciendo hacen un total de tres mil metros bueno es que el lunes dijo el Alcorcón que no había entradas a la venta eso tú te pones a pesar de no hay entradas a la venta está todo vendido malos abonado pero no del Rayo hay lleno en Santo Domingo hay que decir que apostamos Estonia que no hay lleno en Santo Domingo

Voz 4 22:16 no no no lleno yo estoy esto es hubo pero por dentro comía es culpa de los abonados del Alcorcón que no manera al partido que no es cosa

Voz 1643 22:23 aunque todos los abonados del partido tampoco yo lo que quiero decir es que eso de que entradas agotadas es mentira no la primera es que lo hace el Alcorcón lo ha hecho ya en otras temporadas cuando ha venido el Betis cuando ha venido el Cádiz y otros equipos el Sporting de Gijón es también en cierto es di yo yo lo entiendo es entendible ellos no quieren que cuando tu equipo se la está jugando vaya más afición visitante en la grada que tuya propia y encima con el Rayo B quizá jugándose el ascenso es entendible pero bueno allá cada uno el dinero de las entradas tampoco te da el presupuesto de la temporada ni te salva el año eh ya no se gana poquito el dinero de las televisiones pero bueno es entendible cada uno que haga lo que quiera pero aunque esté todo vendido el domingo no señoras

Voz 4 23:05 seguro estamos aquí seguros en Play Segunda estamos seguros de que el domingo no se llena Santo Domingo

Voz 1643 23:09 bueno pues lo contaremos en Carrusel el próximo domingo

Voz 1415 23:11 pero claro no intentaremos el Rayo visitas

Voz 1643 23:14 Torcón que es el equipo que viene de puntuar en El Alcoraz empate del Huesca que es el único de los tres primeros que sumó en la última jornada queda a un punto del Rayo y cuatro por encima del Sporting los de Rubi visitan al Lugo lo hacen el lunes a las nueve en el partido que cierra la jornada así que ya sabrán lo que han hecho tanto el Sporting el viernes con el Tenerife como el Rayo en Alcorcón Huesca Luis Abadía muy buenas

Voz 4 23:38 qué tal Oscar buenas tardes si pierde el Sporting

Voz 1643 23:41 bien Tenerife habrá ascenso este fin de semana is sino habrá que hacer no sé si me equivoco diciendo que son dos victorias a los tres partidos más o menos si el Huesca necesita seis puntos

Voz 4 23:51 ahora con las matemáticas que por cierto dicen que el Rayo tiene un noventa y cinco por ciento pues ya de subir el Huesca un ochenta y ocho hiel Sporting un dieciséis pero como la segunda es una caja de sorpresas seguro que este fin de semana si no se producen esas combinaciones quedarían ascenso a Rayo posible a Huesca eh pues seguro que a la que hacer otras cuentas como estabais comentando antes a Sergio pero bueno el Huesca sabe que tiene que ir a Lugo a ganar este lunes independientemente de lo que han hecho los demás pero que esa victoria le podría dar el ascenso directo si quiere podemos escuchar a dos jugadores en uno a Kapo y Melero que ayer compartimos con ellos mesa y mantel en SER Deportivos aquí en Huesca himnos decían como lo estaba viviendo ellos y el equipo

Voz 10 24:32 pienso que que llegar hasta el momento dependiendo de uno mismo sobre todo con un colchón de cuatro puntos y a falta de tres de nueve puntos yo creo que cualquier había firmado antes de empezar la temporada bastó creo que

Voz 11 24:44 hay que ser inteligentes obviamente que vamos a estar con un ojo en el viernes en Tenerife pero hay que saber qué que ganando dos partidos estábamos ascendidos eso es una realidad y hay que centrarse en uno mismo al cien por cien para para lograr los seis puntos

Voz 4 24:58 decías que igual hay posibilidad de ascenso del Huesca de momento lo que hay es un vuelo chárter lleno en el que van a ir los

Voz 3 25:04 jugadores los medios de comunicación

Voz 4 25:06 sonados en las plazas libres que han quedado Ike se llenó en menos de dos horas es decir que también tenemos constancia de que muchos seguidores del Huesca que van a ir de forma particular en su vehículo a Lugo el lunes pero que esa situación puede cambiar si de verdad puede ser ascenso matemático porque eso significaría que a lo mejor habría que montar ya otro tipo de desplazamiento para esos seguidores que querían estar en Lugo el próximo lunes

Voz 1643 25:29 de ahí luego luego Luis Isasi vosotros dijo no

Voz 4 25:31 no hemos comentado hoy precisamente en nuestro programa que luego fue el que le quitó el ascenso al Girona en el último segundo prácticamente yo creo que ahora mismo a todos los partidos son peligrosos para todos todos van a tener que salir con todos los sentidos puestos porque pueden pasar cosas de hecho pasaron el pasado fin de semana de ahí que de confianzas cero y sobre todo pues que eso sí ya empieza el hormigueo en Huesca este que parece que estamos un poquito más cerca pero yo creo que todavía no está hay que hay que seguir pedal

Voz 1643 25:59 pero no el Sporting espera otra vez un favor de Lugo hace ya dos temporadas el Sporting sube porque el Lugo gana el Girona lo hace en la última jornada ahora el Sporting otra vez depende de Lugo depende de Lugo porque no sólo en Lugo juega con el huecas de fin de semana es que en el próximo fin de semana en Lugo visita Vallecas y juega con el Rayo así que imagina la gracia se Lugo sin jugarse nada gana al Huesca y luego gana el Rayo Si el Sporting hacer los deberes Le vuelve a subir otra vez a Primera al equipo que dirige Rubén Baraja Luis muchas gracias

Voz 4 26:32 un saludo el Sporting que viene de perder en

Voz 1643 26:34 en el Molinón en casa ante el Barça B cara juega en Tenerife va a ser el viernes a las nueve de la noche en el partido que abre la jornada si pierde David González Gijón puede decir incluso adiós al ascenso muy buenas qué tal os Carlos

Voz 0480 26:47 ya ven claro que lo saben son perfectamente conscientes de que se les ha complicado mucho el ascenso directo pero que no es imposible para apurar esas opciones de alcanzarlo todo pasa por ganar mañana en Tenerife con ese ánimo ha viajado el equipo con dieciocho futbolistas en la convocatoria con algunas novedades podría jugar lo era mucho tiempo después como titular en el lateral derecho volverá al ex Pérez al centro de la defensa Icon la idea de que ya que han llegado hasta aquí remontando una situación muy complicada también era previsible que en algún momento el Sporting pudiera bajar el listón de puntuación que algún día después de diez partidos ganando en El Molinón pudiera perder alguno pues que hay que mantener la fe como recordaba Rubén Baraja el entrenador en situaciones peores estado el Sporting esta temporada ya base de creer han llegado hasta aquí

Voz 4 27:31 alma con tranquilidad con confianza y sobre todo pensar que

Voz 12 27:34 eh si no hemos perdido la calma sino hemos perdido la confianza cuando estábamos en el puesto diez a seis a siete puntos de de playoff creo que es un momento en el que debemos de de de entender que no no es el momento de hacerlo

Voz 0480 27:49 baraja pidió a sus futbolistas cabeza cabeza fría porque cree que se han perdido los valores de el Sporting los valores futbolísticos en estas últimas dos derrotas un equipo precipitado quizás presionado quizás ansioso y la muestra muestras que también el propio entrenador quizá se contagió con esa expulsión

Voz 1643 28:07 es un futbolista del Barça B para impedirle sacar de banda

Voz 0480 28:09 algo que sorprende siendo baraja pues siempre oyen tan comedido pero yo creo que se dejó influir también por los nervios y por el entorno le han caído cuatro partidos de sanción lo va a recurrir el Sporting pues argumentando que Barajas se arrepintió inmediatamente que el juego estaba detenido decía el Comité de Competición que cómo no iba a estar detenidos y fue el propio baraja el que impidió que estuviera el balón en movimiento baraja lo acata y no da importancia no poder estar en el banquillo mañana

Voz 12 28:35 hay que asumirlo cuando alguien se equivoca como fue mi caso el otro día pues asumes la las sanciones ya estaba con absoluta naturalidad espero que se pueda reducir hago en algo la la sanción pero si no puedes asumirla y tratar de de aprender que que bueno pues que esto que esto es así no aprendizaje continuo la idea

Voz 0480 28:53 ya ya que los rivales nos acabaron de dar la puntilla al Sporting la semana pasada

Voz 1643 28:57 Nadal ganar trasladar la presión a Huesca ya Vallet

Voz 0480 28:59 y esperar acontecimientos el domingo y el lunes

Voz 1643 29:02 curioso pide calma Baraja pide cabeza la calma y la cabeza que él no tuvo cuando como nos cuenta David algarrobas el Palencia no le permitió sacar de banda el pasado fin de semana en el partido del Sporting ante el Barça B así llegan los tres primeros a esta antepenúltima jornada de la Liga Un dos tres luego hay seis equipos que están pero cuando Porter puestos de play off en la jornada cuarenta cuando decía Oltra que es el partido que más le gusta hay un duelo directo es ese partido en el que El Numancia recibe al Osasuna y que se juega el sábado a las cuatro de la tarde en Soria está José Carlos a José hola José Carlos muy buenas

Voz 0674 29:35 hola qué tal muy buenas Pamplona Javier

Voz 0888 29:37 hola qué tal muy buenas llega la primavera te llamamos

Voz 1643 29:40 eh

Voz 0888 29:41 esto no falla sí pero dije que en junio en junio en junio y que llamar en junio cuando es lo importante

Voz 1643 29:47 te gustará que ya te gustaría que te damos a junio

Voz 0888 29:49 mojada ojalá no se pierde la esperanza pero el partió el domingo a las cuatro de la tarde

Voz 1643 29:53 lo que pasa Jolín llevó yo antes he dicho con Rayo doy mal también este pues es el domingo a las cuatro de la tarde José Carlos tuviera junto llamemos también no

Voz 1415 30:03 bueno la barquilla somos felices cuando segunda división para el lobo con piel de cordero lo está para dos el Numancia

Voz 0674 30:14 el duelo mundo lo que hice lo decía Alex la semana pasada el Numancia es el tapado es mi favorito para subir a Primera pues sigamos de tapados estamos en el camino como dice Arrasate desde hace varias semanas tenemos el camino marcado dicen los expertos que A67 es la cifra nos faltan seis victorias ante Osasuna Sevilla Athletic poco Cultural Leonesa o incluso contra los tres vete tú a saber porque el Numancia es capaz de lo mejor y lo peor viene de dos derrotas ante el Valladolid que era plausible saber rota aun siendo en casa ante un equipo que se jugaba sus últimos cartuchos engancharse sorprendió pero luego Palma en el campo ha descendido y con mala imagen así que este Numancia nos puede sorprender ganando los tres que le queda no perdiendo los tres que le quedan yo espero que sí lo primero evidentemente pero mejor ir seguir yendo de tapados una tiene mejor

Voz 0888 30:53 pero vamos a lo importante Óscar entradas para Pamplona nuevo como César Palacios director deportivo del Numancia dice que ya no quedan

Voz 4 31:01 pero tú que tienes mano ahí José Carlos

Voz 0888 31:04 queda alguna entrada o nada

Voz 0674 31:06 sí quedan quedarán contadas con los dedos de las manos porque no fue fue muy listo os cuento rápidamente frente al Zaragoza con una buena afluencia de aficionados blanquillos Los Pajaritos practicamente iban casi más aficionados del Zaragoza que el Numancia cierto es que no

Voz 1415 31:22 he contado yo creo que si este año sabiendo el Numancia

Voz 0674 31:27 lo que esta recta final de campeonato podía ser importante ese vendió a cada socio que quiere que quisiera cada abonado una entrada para Oviedo Valladolid que eran partidos consecutivos en casa porque el precio de quince euros

Voz 0480 31:37 ya aquellos abonados que fueran a ambos partidos tendrán derecho

Voz 0674 31:40 una entrada gratis para el partido contra Osasuna tres mil cien abonados lo hicieron ergo si hay cuatro mil quinientos socios más otros tres mil cien abonados que tienen duplicidad de entradas llegamos tienen entradas extras estamos hablando de cuatro mil seiscientos más setecientas veintiocho que ha mandado el Numancia Pamplona que son las que doscientas veintiocho es una de las localidades reservadas a los equipos visitantes las cuentas rondan los ocho mil y pico yo es que soy de letras periodistas ISO nueve mil en el campo así que

Voz 1643 32:10 o sea llena los pajaritos no en teoría sí

Voz 0674 32:13 todos los que tienen que ir debería llamarse

Voz 1643 32:16 pues esto es lo que pase no puede estar aquí que no que no se puede ir que el que no tenga entrada no puede ir

Voz 0888 32:21 ya por eso qué o que alguno de esos socios del Numancia al que les sobra una entrada pues tiene amigos conocidos y demás por aquí sí se puede ir el domingo a Soria que es un desplazamiento más o menos cómodo pues igual se pueden apañar las cosas

Voz 1643 32:33 a lo mejor alguna cogió la entrada para el domingo venderla en Soria

Voz 1415 32:38 no estamos para esta eh

Voz 0888 32:41 estamos tan sobrados claro yo qué hacemos nosotros

Voz 1415 32:44 necesitados después de temporadas en Anduva

Voz 1643 32:46 la jornada Mirandés Leganés vi cómo ha abonado el Mirandés vendían su abono agente de cada cien pavos decían como su último partido cuando acabe el encuentro lo tiras a la basura camino de hace falta ya Icon de sostiene euro pagaban el abono de la siguiente practicamente

Voz 0888 33:00 hombre todavía quedarían otras dos jornadas quizá en la última jornada con ese Valladolid Osasuna sino estamos jugando la vida igual ahí sí

Voz 1643 33:07 pues es posible que haya buenos reventa siempre hay cosas que es ilegal y hay que hacerlo ella lo digo yo pero es que tampoco des ideas este partido es que

Voz 0674 33:14 algunos dicen que es una final tanto para Numancia como para Osasuna porque Osasuna si gana adelanta Numancia Numancia si gana le mete cuatro puntos de diferencia más el golaverage particular eso sí pero no es una final porque han dos jornadas más esto es la Segunda División una León dos tres ya aquí puede pasar cualquier cosa en cualquier momento decir que esto es una final no aquí lo llaman

Voz 1643 33:30 el partido con mayúsculas Si yo creo que es más final quizá para Osasuna que para que para él no más bueno veremos lo que pasa en ese partido que es la que entonces domingo las cuatro que nos lo digan con otra

Voz 0888 33:39 domingo a las cuatro con Osasuna con dos bajas importantes la de Carlos Clerc que sigue lesionado el único lateral zurdo que tiene Diego Martínez

Voz 4 33:47 con Aridane sancionado va a volver

Voz 0888 33:50 Clemente al centro la defensa Unai García en lugar del sancionado Aridane uno une García que renovado hasta dos mil veinte con el conjunto rojillo y también no descarta que David Rodríguez después de su gol del otro día de sus buenos minutos frente al Oviedo siendo clave en esa remontada del conjunto rojillo pueda entra en lugar de Xisco en ataque Fran Mérida en el centro del campo esas tres podrían ser las novedades de Osasuna para ese el partido que habla José Carlos de el Numancia Osasuna

Voz 1643 34:17 alguna baja en el Numancia José Carlos y a la espera de que Jagoba Arrasate quizá entrena en Primera el próximo año no sé si en el Numancia un equipo de Madrid

Voz 0674 34:24 sí eso está por ver no suelta prenda el técnico vasco recupera es casi después de dos partidos lesionado los dos que ha perdido el equipo curiosamente casualidades de la vida volverá seguramente al Centro de Defensa una del gozaba también asalta otro central después de un partido de sanción no estará Luis Valcárcel es sonado Julio Álvarez que veremos si luego era debutar esta temporada podría pasar la temporada en blanco el el capitán

Voz 1643 34:43 yo he al que se ha vuelto

Voz 0674 34:46 Arabia Saudí por aquello de el Ramadán el resto de efectivos todos prestos y dispuestos para recibir a Osasuna como insistía Laki en el partido como está repitiendo todo el mundo las redes sociales y esperemos que sea una fiesta de fútbol por buen ambiente rojillo por ambos colores por ambos equipos los colores de ambos equipos unas gradas de Los Pajaritos

Voz 1643 35:03 pues es el partido en mayúsculas Numancia Osasuna domingo a las cuatro de la tarde lo viviéramos en Carrusel deportivo José Carlos muchas

Voz 1415 35:10 bueno dando así viene a cuarenta

Voz 1643 35:13 con dos tres una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana en Play Segunda con José Luis Oltra y con el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 13 35:23 es baja

Voz 1643 35:32 vamos con la zona baja Burque hay

Voz 5 35:35 ya hasta cinco equipos luchando por no

Voz 1643 35:37 Bar las dos plazas de descenso que quedan por decidir Barça B con cuarenta puntos Córdoba cuarenta y dos Nástic cuarenta y tres Alcorcón cuarenta y cinco cultural también cuarenta y cinco y Almería cuarenta y seis es soso con seis e incluso el Albacete todavía no está matemáticamente salvado este fin de semana hay dos duro los directos entre estos seis equipos que acabo de nombrar pero antes de analizar esos encuentros Paco vamos a sacar la calculadora y aunque somos atletas vamos a echar números vamos al que tienen que hacer esos seis siete equipos para salvarse

Voz 3 36:08 sí para que no se enfade nadie yo incluida la Albacete porque todavía matemáticamente no están salvados

Voz 1415 36:12 hemos estado lo del Albacete pero bueno pero matemáticamente su equipo nuestro

Voz 3 36:14 ha salvado aunque está muy cerca de hacerlo eso si empezamos por lo que pasó el fin de semana pasado que sin duda ha cambiado toda la situación en la zona por abajo que son la victoria del Córdoba uno dos en Vallecas del Barça B que ganó dos tres en Gijón la sorpresa del fin de semana que han dejado la clasificación muchísimo más abierta por abajo el fin de semana pasado el jueves en Play Segunda decíamos que con cincuenta puntos lo normal es salvarse viendo los números de Barça B Córdoba mantenemos esta situación porque el Barça B podría llegar sólo a cuarenta y nueve puntos si gana los tres partidos y el Córdoba cincuenta y uno si gana los tres partidos pero bueno viendo que es un equipo fuera bajo lo normal es que algún punto se dejen Ike con cincuenta y siete pueda salvar el Albacete tiene cuarenta y siete no estás salvado todavía matemáticamente en las tres jornadas que queda va a tener un enfrentamiento con un duelo directo como es el Barça B y con equipos que con un equipo que está peleando por el blog que es el Zaragoza el Tenerife que en príncipe no se va a jugar nada el Almería Por su parte lo va a tener un poquito más igualado porque va a tener enfrentamiento con dos rivales directos con el Córdoba y el Alcorcón se va a enfrentar en la última jornada Lugo que no se va a jugar nada la Cultural tiene un enfrentamiento directo ante el Nástic aunque se va a enfrentar luego a dos equipos que se juegan el pellejo como son Ovidio un Numancia el Alcorcón que ella hemos hablado va a tener también una situación difícil se va a enfrentar al Rayo al Almería y al Reus es decir un rival que se están jugando el ascenso el Rayo un rival que pelea por no descender como es el Almería el Reus que en principio tampoco se va a jugar nada el Nàstic es el que tiene probablemente el calendario más curioso porque se enfrenta a la Cultural esta jornada acabará la Liga jugando contra Huesca y Rayo dos equipos que se pueden estar jugando el ascenso a Primera o que pueden no estar jugándose nada porque ya han ascendido a Primera División y los dos equipos que están abajo son el Córdoba y el Barça B cordón va va a tener que enfrentarse al Almería dolo directo al Reus que no se juega nada y al Sporting que puede llegar a la última jornada o bien jugándose el ascenso directo o bien peleando por esa tercera plaza que tendrá ventaja en los play off termino con el Barça B que como digo puede llegar a cuarenta y nueve puntos y ganar todos sus partidos tiene que enfrentarse al Cádiz que pelea por el playoff al Albacete que de momento pelea por el descenso aunque viendo los números eh suponemos que la próxima jornada pueda estar salvado matemáticamente y el Barça de acabará la Liga contra el Zaragoza que se está jugando clasificarse para el playoff así que esta la situación que queda para todos los equipos a falta de tres jornadas

Voz 1643 38:30 el Albacete luso aunque pierda los tres partidos se puede salvar porque todo depende de que le cojan los que vienen por detrás claro echando cuentas pues al final te das cuenta que primero hay que ver lo que pasa en esta jornada y a partir de ahí seguir sumando seguir bien viendo qué es lo que tienen que hacer para hablar esta zona de descenso nos acompaña nuestro compañero de Radio Barcelona hay firma especial izada en la Liga dos tres aquí Segunda Jaume una Beira llame muy buenas del comentarista de Gol TV Jofre Mateu es jugador del Barça del Mallorca de Levante el Espanyol del Rayo del Valladolid hola Jofre muy buenas

Voz 1881 39:04 qué tal muy buenas tardes y no sé si me dejan un equipo de todos

Voz 1415 39:07 con lo que ha jugado

Voz 1881 39:08 o sea que yo creo es Girona no Girona y el Mallorca también es mayor

Voz 1643 39:16 de qué va a veces Barça Mallorca Levante Espanyol Rayo Valladolid así Gerona casi nada así que auténtico especialista en el en el fútbol

Voz 3 39:24 eh

Voz 1643 39:24 el Murcia de la bastantes equipos de Segunda como para que tu voz sea de peso para hablar de la categoría ya

Voz 1881 39:32 bueno la categoría la verdad es para este peso

Voz 1643 39:38 vamos a pesar pero Jaume Jaume quién bajará es capaz de responder au después todas las cuentas

Voz 1415 39:44 es imposible saberlo

Voz 14 39:45 es complicado la verdad y yo creo que el Barça B calendario es el que lo tiene más complicado le quedan dos rivales muy difíciles en tres jornadas aunque es verdad que el equipo está mejorando en cuanto al juego y ahora con García vivienda como entrenador el otro día contra el Sporting hizo un gran partido mostramos no sé yo

Voz 15 40:06 la verdad es que los los que vengo

Voz 14 40:08 en peor forma son el Barça B el Nàstic también el Albacete pero yo creo que para salvarse a sí que creo que los dos catalanes pueden caer

Voz 1643 40:17 habrá milagro de el Córdoba Jofre porque no se rinde quieres llenar en la Arcángel cuando llegó Sandoval decíamos está trece puntos sería un milagro buenos ese milagro es una realidad estás sólo un punto tres jornadas por delante

Voz 1881 40:28 sí sí sí esto yo ya ha dejado de el milagro yo creo que además saliendo donde salen de de Vallecas no esa victoria allí vamos no me parece precipitarse porque luego los tropiezos no gana así Sete se te complica mucho la Historia pero yo creo que ahora mismo tiene bien a otros equipos antes cayendo por la verdad

Voz 1415 40:53 sí a lo mejor el Nàstic que estrena Gordillo seres humanos que parecía salvado a lo mejor dos metros otra eso que unió a tener problemas lo tiene mucho más complicado que el Córdoba ahora

Voz 16 41:02 sí sí yo no sé si es meter se incluso

Voz 1881 41:07 tú decías del Albacete que parece que está muy cerca pero cuyas que que que como esta semana no lo gane ganar en Zaragoza no creo que sea cosa fácil ahora mismo y lo van a bastar en las dos últimas peleándose con el tema se no no no sé yo si si recibir al filial con esos apuros es una buena una buena historia pero yo creo que Alcorcón Nastic iba hacia de por ahí anda la cosa no me parece a mí