Camisiesta: prenda de mangas cortas y anchas que ha sido relegada a pijama

Voz 8 01:18 estamos en casa me extraña que Susana den pábulo a un debate expresado en esos algo expresado en esos términos se modifica Gato motivo explica el libro

Voz 9 01:33 un libro titulado en mi casa no entra un gato que cuenta la historia de un converso alguien que en toda su vida jamás había aceptado que entraron Gata en su casa y un buen día por razones que el cuenta en el libro tiene una gata que se llama mía Irina una historia de amor

Voz 7 01:50 en tanto que somos es oiga pero su has a mis Ana por lo tanto es mucho más amable porque es gatos ventaneros gatos

Voz 10 02:00 bueno tirarlos por la ventana

Voz 7 02:05 vamos a tirar en cualquier caso oyentes en una horita nueve cero dos catorce sesenta sesenta gatos y gatos no historias gatos experiencias positivas y las negativas yo digo si las siglas ahí negativas también sí

Voz 0230 02:21 claro hombre si yo te contara final Simon venga venga vamos a ser vamos a ser positivo y además hoy siempre va o no bueno hoy no es fácil pero vamos a ser positivos

Voz 11 02:32 el dos mil seis

Voz 0230 02:40 los pronósticos son promesas que habíamos escuchado estos días del presidente del Gobierno podemos iniciar un proceso de diálogo del nuevo presidente catalán Quim Torra hablamos señor Mariano Rajoy de momento hoy es jueves hoy no puede decirse que haya empezado bien no se han puesto de acuerdo ni para la toma de posesión ni qué bandera tenía que haber ni quién tenía que ir ni lo que se tenía que decir podría haber sido peor podrían haber coincidido en la toma de posesión y haberse puesto a gritar

Voz 12 03:12 que ver

Voz 0230 03:20 el presidente catalán Quim Torra está triunfando bastante en la prensa internacional sus algunos de sus partidarios justifican sus palabras y escritos mediante la fórmula en realidad lo que quería decir

Voz 10 03:32 pero en la prensa internacional

Voz 0230 03:36 lo que leen de sus escritos de los últimos años ya aquí entorno en la prensa internacional pues le llaman cosas Le llaman cosas

Voz 10 03:43 le llaman llaman supremacía

Voz 0230 03:48 son cosas pues xenófobos los extranjeros son muy malas personas con estas críticas injustas a una persona quién hace muy pocos años preguntaban en una entrevista el independentismo deberá hablar en castellano en Cataluña si quiere seguir creciendo respondía Quim Torra necesitamos a todos sí por tener este mundo hay que hablar en castellano

Voz 13 04:11 así si ahora gente con el corazón muy grande

Voz 2 04:19 estoy dispuesto a hablar en castellano para llegar a ese mundo ignoto de bestias impermeables a la catalanidad que habitan algunos de ellos en Cataluña

Voz 0230 04:28 se puede ser más bonito a vamos

Voz 1353 04:31 lo más asombroso es que el presidente catalán

Voz 0230 04:33 no haya pedido perdón por estos escritos porque qué sentido tiene pedir perdón por pensarás se podría decir es que ya no pienso así pensaba sí antes habrá ya no se me ha pasado pedir perdón por pensar ha sido rarísimo tú puedes pensar así todo lo que quieras otra cosa es que eso de conviertan la persona adecuada para presidir un Gobierno guía

Voz 6 05:00 que es lo que pedimos a coro

Voz 16 05:02 tú

Voz 17 05:05 no os Perotti daría Side con empezamos el tema de la casa que han comparado Iglesias y Montero pues rescatamos dos Estudis este de Brent que donde él dice bueno nosotros podíamos malo

Voz 0414 05:17 lo bueno es que con esa casa ya puede invitar a Bertín Osborne a rodar

Voz 17 05:20 el programa el segundo tuit sobre este tema lo proponer señor Jim Bell toda la

Voz 2 05:26 mañana en la puerta de un Tecnocasa para susurrarle al oído tan comunista no serás a todo el que separa mirar los anuncios

Voz 17 05:34 cuando uno quiere ser optimista como Tony antes pues nada les puede hacer cambiar de idea no lo explican este tuit soy yo no tu primer día día Mika el pijama tienes la goma rota hay publicaciones que se han ganado merecidamente su poder de influencia sobre la sociedad el Twitter

Voz 2 05:53 cinco no siento cariño no es por Ci es por el test de la Super Pop

Voz 17 05:58 y acabamos las tutorías con estos tuits que recordaremos durante semanas

Voz 2 06:03 Rossy de Palma se miran una cuchara y sale normal

Voz 10 06:13 a lo de los datos noticias del Mundo Today

Voz 1981 06:23 Pablo Iglesias pide al Ayuntamiento de Madrid que amplíe el barrio de Vallecas hasta donde se encuentra su nuevo chalet quiero a mis hijos crezcan en mi barrio de toda la vida ha comentado el político que esta misma mañana se ha ido a presentar a sus nuevos vecinos del Ibex treinta en las Albert Rivera aprovecha su visita oficial a la Moncloa para interesarse por el sistema de calefacción los vecinos y la distribución de las habitaciones nosotros creemos que el ciento cincuenta y cinco esta pared es maestra no se puede tirar líder de Ciudadanos ha pedido al presidente seguir hablando de más cosas sobre Cataluña en la cocina Star Books cierra porque los niños que lo llevaban ya han recaudado suficiente para su viaje de fin de curso

Voz 0230 07:13 la iniciativa de estos alumnos de Primaria que empezaron vendiendo limonada en el barrio y acabaron con locales por todo el mundo ha recaudado ya varios millones de dólares suficientes para pagarse la excursión

Voz 1981 07:25 última hora Armand cuéntanos más de la mitad de los

Voz 17 07:28 los españoles son multimillonarios según un estudio de Instagram la red social ha analizado el estilo de vida de la gente a las fotos que sube y la Unión Europea se plantea quitar todas las ayudas

Voz 7 07:38 para el desarrollo gracias a dicha

Voz 1981 07:41 vamos ahora con algunos titulares breves las personas que en algún momento ley han dicho a su pareja siempre te querré no podrán divorciarse mensaje póstumo que Papa grabó en vídeo es él contando el chiste de mis tetas un bar de gano estrena su primera máquina tragaperras detenido un joven valenciano mientas cocinado una paella con el profesor de gimnasia acude en chándal a la excursión al Museo Reina Sofía y Pablo Iglesias lamenta que la gente haya obligado a irse el centro de maldita y buscarse la vida en las afueras

Voz 19 08:19 la la la

Voz 0230 08:53 y ahora un oyente vamos a dedicar unos minutos aún sólo oyente uno solo pero que oyente amigos un oyente que no escribió ayer diciendo lo siguiente el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk habla igual que Peter Sellers en el guateque bueno no es exacto él nos dijo habla igual que Peter Sellers haciendo de inspector Clouseau pero tampoco vamos a vivir en la dictadura del oyente así que lo vamos a saltar al guateque esto es algo que contaremos alguna vez a nuestros nietos una veces tuvimos en un programa que tenía oyentes que se escribían para subrayar que el presidente del Consejo Europeo habla pitor setas por esta precisión no podíamos hacer menos que comprobar sólo estamos poniendo estos días todo esto venía porque estos días estamos viendo un fragmento de Donald Tusk cuando dijo como un sabio chino su pequeño saltamontes español sobre esto de Cataluña

Voz 20 09:54 moco mis decisiones que hagan imposible el día

Voz 2 09:58 y recuerda que la fuerza de los han

Voz 21 10:01 todos

Voz 0230 10:03 es mejor que el argumento de la fuerza esto lo dijo hace siete meses escuchamos lo escuchar a todos que es el tercer día consecutivo que lo ponemos todo sólo lo hemos hecho con otros sonido con estos dos los dos se iguala al récord de cómo M el Volvo te escuchamos ahora Donald Tusk

Voz 22 10:23 de Foz aquí un menos eso data desde aquí un momento fe

Voz 0230 10:28 cuando vamos a escuchar ahora un fragmento de Peter Sellers en la película El guateque

Voz 24 10:36 el PNV típico de identidad

Voz 10 10:45 veinte pero bueno ahora

Voz 0230 10:53 no no para hacerlo más más preciso vamos a ambientar a Donald Tusk como música y ambiente festivo

Voz 1353 11:00 sí

Voz 22 11:01 y a ello se suma otra de setas

Voz 2 11:21 hay que felicitar a este oyente por su

Voz 0230 11:25 yo no voy a todo esto el otro día venía en el país la información siguiente el aumento del coste del petróleo supone cinco mil millones de euros menos para España vaya esto sucede porque los presupuestos generales del Estado se hacen contando con un precio del petróleo si sube Nos tenemos que gastar más

Voz 1353 11:38 no llegó en Sevilla no según se mire

Voz 0230 11:40 Euro cinco mil millones de euros que es una cantidad equivalente porque está perdemos no una cantidad equivalente a los recortes educación el primer recorte en educación que hizo el Gobierno del PP en dos mil doce que comporta un follón muy grave al bastante bueno pues serán cinco mil millones de euros y ahora perdemos cinco mil millones de euros pero no nos pasa nada otra cosa de cierto interés Angela Merkel presidenta alemana hace unos días dijo que Estados Unidos no es que fuera presidente alemán hace unos días sino que hace unos días dijo que Estados Unidos ya no los protegerá más que Europa tiene que defenderse sola

Voz 25 12:12 desde el tipo a él es capaz de está claro que estamos orgullosos y Merkel ha dicho esta semana que aumenta el dinero destinado a Defensa Alemania

Voz 0230 12:21 pero si Alemania aumentó todos los europeos tendremos que gastar más en defensa entre lo que nos gastamos en defensa es lo que nos gastaremos en petróleo estupendo de dónde sacaremos el dinero lógicamente nada de esto está en la agenda política del día a día porque en España está todo atascado en nuestros asuntos interiores por ejemplo los dirigentes de Podemos Pablo Iglesias Irene Montero han hecho público un comunicado diciendo que se compra en un chalet en la sierra

Voz 10 12:50 Pablo

Voz 0230 12:51 casado ha hecho público otro comunicado diciendo que estudió Derecho bien derecho

Voz 1353 12:55 tómbola

Voz 0230 12:57 a Ángel Garrido sea sometido a la investidura como presidente de Madrid en sustitución de Cristina Cifuentes que nos entre tuvo el mes pasado yo ahora reposan en la estantería de juguetes rotos y la vida es muy rica así vamos pasando el ratón cosas la resolución de la justicia belga ha provocado un efecto Harris Sadie como la que todos conocemos

Voz 0788 13:16 la escena de la peli Cuando Harry encontró a salitre

Voz 0230 13:18 desde que sale fingir un orgasmo en una cafetería y una señora que está mirando acaba de la escena diciendo la frase la menos midieron lo mismo que ha tomado esa señora tomarían lo mismo que ella es bueno pues el abogado de Carles Puigdemont ha pedido al tribunal alemán que aplique la misma resolución que los belgas tomaré lo mismo que ella pero atención porque el juez Pablo Llarena se ha dirigido al tribunal alemán el juez Llarena que no se les ocurra cometer el mismo error que la justicia belga porque sus papeles están en perfecto orden que quiera Puigdemont entre Gao

Voz 17 13:59 Iglesias

Voz 0230 14:00 da la imagen que estamos dando en la Unión Europea vamos a decirlo así oye muy positiva muy positiva no está siendo estamos yendo a los tribunales europeos como quién va a haber aún superior del colegio no al dire no está en los tribunales europeos decíamos ayer les están poniendo pegas claramente al juez Llarena la justicia española parece que bajo las excusas de en dificultades formales hay un poco de inglés

Voz 27 14:26 ni en Ning eh

Voz 0230 14:28 no hay confianza confianza os acordáis de que llevamos unas semanas diciendo que Pedro Sánchez has hecho amigo de Bob Esponja

Voz 10 14:35 indicó que

Voz 0230 14:42 Boyle ya ha salido del fondo del mar y se ha ido a vivir a la tele ahora cada día está en la tele Pedro Sánchez cada día hay más gente que vive en la tele no es extraño que Pablo Iglesias siete Águila la montaña

Voz 10 14:55 el otro día en la tele es Albert Rivera que ha ido a ver a Mariano Rajoy hoy

Voz 6 15:03 y le he dicho que

Voz 0230 15:06 Albert Rivera a Mariano Rajoy he dicho basta contemplación

Voz 0040 15:09 creo que ya no es momento ni contemplaciones ni de buenísimos sino es momento de actuar de manera efectiva serena tranquila clara de la mano todos juntos los constitucionalistas

Voz 0414 15:22 en otras palabras Rivera

Voz 0230 15:27 ha propuesto una ley para que los prófugos no puedan ser elegido

Voz 0040 15:31 el Gobierno apoye esa reforma legislativa que hemos planteado en el Congreso que es un artículo único que es la causa para no ser elegible Si eres un prófugo de la justicia

Voz 0230 15:42 Pedro Sánchez ha propuesto una ley para que los cargos públicos acaten la Constitución

Voz 28 15:45 desde de la Constitución y que se respete lógico

Voz 0230 15:48 lamentó el jefe del Estado a la monarquía parlamentaria que tenemos ayer Pedro Sánchez propuso otra ley para cambiar el delito de rebelión con lo que salen tres leyes nuevas en veinticuatro horas sale una media de ley cada ocho horas

Voz 13 16:01 sin ser un experto jurista podríamos decir que es un poco

Voz 22 16:06 precipitado

Voz 30 16:18 sí

Voz 10 16:23 no es a lo una turista de carretera Antonio grullas

Voz 0414 16:32 la puerta pero también abrí la ventana porque se da idea les propongo vengo oliendo fuerte olor el estuche yo lloro sí señor

Voz 17 16:41 Josep pensó que se había roto la cañería

Voz 0414 16:44 lo que hubo es como como Satanás bueno porque baño que venga directamente del delta del lenguaje que bueno yo esa lo que huele el delta de verdad es un hito sigue precioso vuelve más la estación de trenes de Bombay

Voz 17 17:00 vale pero hoy no a hablarnos de de lo que traes sino de un tema que fue polémico hace un par de semanas aquí en La Ventana galénica injusta

Voz 0414 17:08 en la Cadena SER Soler ver no vamos a poner serio va a haber hace unos días no sé cuánto unos cuanto el director de este programa el señor Carles Francino padre y que no es actor afirmó el padre del actor su padre actor si bien lo quiero decir dijo que había visto un águila en la Gran Vía la verdad es que vamos a escuchar ese momento

Voz 31 17:28 no tener un águila sobrevolando la gran vía AVE

Voz 7 17:31 hace sobrevuelan el cielo de Madrid

Voz 10 17:33 no titulares

Voz 0414 17:36 oye ojito enseguida todos los que estáis aquí se chats encima de él lo vilipendiar a su persona que era un flipado que sí que te ha fumado

Voz 0788 17:47 eh

Voz 0414 17:48 a ver si había perdido la cabeza algunos recogió firmas para que lo echara lucro Fandos

Voz 4 17:53 a me acuerdo acuerdo quinientos afirma se llegó recogieron más su credibilidad desde ese día hasta

Voz 0414 18:01 juego y hoy atención vengo con respuestas vale vengo con retó el Gertrudis buenas tardes con una buenas tardes bueno Gertrudis es un águila calva de jóvenes now

Voz 17 18:11 un águila real que tenía un montón de Machado

Voz 10 18:14 que haya calvas sí

Voz 0414 18:19 silencio todo el mundo Gertrudis dime es tuviste hace un par de semana más o menos en la Gran Vía de Madrid no ahora no lo después de la publicidad pero bueno

Voz 32 18:29 a menudo trancazo tengo

Voz 0414 18:33 no pudo salir de casa y precisamente hoy

Voz 32 18:35 tenía que tirarme a las vías del tren

Voz 33 18:38 los Balda Lot pues sal de frutas nos y de la estómagos todavía no hombre que salgas de frutas es muy sano verdad dicen que la fruta es buena claro que sí mira reúne a tus amigos ponte guapo íbera el fruto

Voz 8 18:53 las más frescas mercados estrellado

Voz 0414 19:02 algo la Siri boyas

Voz 8 19:10 los cocos carretera de Valencia kilómetro cincuenta y ocho parking gratuito hasta la una discreción come fruta

Voz 7 19:18 Ministerio de no sé qué gobierno de España

Voz 0414 19:24 hola con la una cuña Random para darle un poquito de emoción vale domina los resortes del show business ahora que quiera ahora tuviste o no hace un par de semana en la Gran Vía de Madrid la respuesta es sí la máquina de verdad dice que el águila calva dice la verdad

Voz 34 19:43 claro que digo la verdad yo vivo en Manzanares real que está

Voz 17 19:46 cómo cómo medir la distancia no tranquilo

Voz 0414 19:48 kilómetros para nosotros igual lo mismo

Voz 17 19:51 lo Metro de Madrid iba GS día Primark adoptaremos las chanclas de verano osea que sea así que por la sería perfectamente posible que Francino

Voz 0414 20:02 mira sobrevolando la Gran Vía posible no es que me

Voz 17 20:05 yo lo sé porque yo también lo a él que estaba fumando en la terraza detrás de dónde está si que no severa primero me señaló con me apuntó con el dedo

Voz 0414 20:16 con cara de un pájaro un avión es Superman

Voz 17 20:18 luego volví a mirar pero ya me apuntaba con una escopeta eso que se dio cuenta que era un pájaro sí sí se conoce que si ahí ya me fui colgando leche porque me quería pasar antes por la tiendas del Real Madrid para comprar una camiseta de Modric que se parece mucho a mí

Voz 0414 20:31 hicimos pero ya ya no me atreví normal notando no tiene que ser plata pongo muchas gracias Gertrudis a vosotros

Voz 10 20:41 uno Francia uno uno listillo ahí ahí

Voz 0414 20:45 a la vez la entradilla esa que hace de La Ventana los día ya lo puede hacer con la misma credibilidad

Voz 4 21:05 con Susana Ruiz

Voz 10 21:08 venga vamos porque verlos

Voz 35 21:13 el pajarito Mis hijos sabes pero no dado una rata una regla será

Voz 7 21:21 el alimento de visita Gertrudis

Voz 36 21:25 sí me lo dijo civil un topillo bocado de cardenal rata rata hartones ratoncito de campos preferimos pensar que sí pero si esto

Voz 37 21:40 te digo una que no tiene Ava zonas leyes ser muy

Voz 36 21:50 una ardilla Ava zona bastantes cosas que son abandonadas

Voz 7 21:55 esto de donde guardan bolsas de la compra último era una musarañas a pero no voy a hablar de ninguno de ellos pero a mí

Voz 1315 22:07 puesto os el perdón que el mamífero más pequeños desiste araña se decidirá si os he puesto este estos audios porque vamos a hablar de unos animales es que se parecen mucho tienen un aspecto similar a ratones Lidón es musarañas aunque no tienen trompa un hábito sexual suicida tenía un par de especies de marsupiales australianos en riesgo de extinción copular con tan vigor e intensidad que los machos no soportan el estrés

Voz 10 22:31 mueren solos

Voz 1315 22:33 ante químicos Le cola negra y ante equinos

Voz 1353 22:36 Baeza plateadas que parecen de aspecto a un ratón pero

Voz 1315 22:38 son marsupiales científicos de la Universidad de Queensland han hecho recientemente un estudio en el que aseguran que grandes cantidades de machos fallecen después de aparearse con el mayor número posible de hembras en sesiones de sexo que duran hasta catorce horas ininterrumpidas morirse es el factor clave de este costoso coito es que las hembras sincroniza en sus ciclos reproductivos todas la misma época del año los machos intentan copular con tantas como sea posible esto claro les lleva mucho desgaste están impulsados por niveles muy altos unas como la testosterona pero estas sustancias químicas elevan los niveles de hormonas del estrés tantísimo que los seis coma simplemente no

Voz 7 23:18 el que no pudieron hablarlo oí bien que el calendario de todo el año

Voz 36 23:23 esto más sí pero siempre ha sido así si siempre ha sido así ahora están en peligro de extinción

Voz 7 23:30 María del mecanismo de la Historia no porque a este mecanismo se suma la destrucción de hábitats

Voz 10 23:35 ah amigo peleará en Internet a ver

Voz 35 23:40 que es como llaman el ritmo nosotros

Voz 1353 23:54 queriendo contacto

Voz 7 23:56 por el exterior tardío Orallo todas la tardes para buenas tardes pero vienen las campanillas

Voz 10 24:04 la Ventana Francina

Voz 7 24:20 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio hoy viene Luis Piedrahita hoy tenemos arqueología de las palabras

aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio hoy viene Luis Piedrahita hoy tenemos arqueología de las palabras

Voz 2 24:43 las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas el viernes y el sábado en el Teatro Alameda el sábado además doble función hola correr

Voz 0414 24:52 que se acaban las entradas dicho eso

Voz 2 24:55 las ves que vengo con los ojos apenados usted me refiero tristes no conformarse

Voz 7 25:02 ha en el debate de la nave

Voz 1353 25:04 vengo triste porque el jueves pasado yo no pude venir vino una chica con unos libros sí para aquellos en las firmas ahí está ahí está Iñaki que no me deja mentir le falle el Pachá ya impera mucha rabia Carles da mucha rabia porque yo vengo todas las semanas nunca viene nadie con nada para firmar por un día que me ausente por causas ajenas a mi memoria

Voz 0414 25:31 o sea que no me acuerdo porque es grande

Voz 1353 25:33 hasta ese día viene una oyente una lectora una amiga con los libros en la mano con la ilusión en la mirada y la esperanza en el corazón yo no supe estar ahí

Voz 10 25:45 también me dijeron que no

Voz 1353 25:48 pasó muy bien eh el gusta el programa que sonrió pero que luego cada cruce en el ascensor la oyeron llorar me lo dijo Xavi Puig del Bud de Today y a todos nos ha pasado alguna vez llevar algo para que te lo firmen un libro un disco un préstamo hipotecario ir Boris verte sin la firma eso pasa mucho ese documento queda rubricado con la ausencia de una firma hay un espacio que antes no había que es la impronta de lo que pudo ser y no fue abre ahí esa especie esa especie de espacios así que tranquila amiga porque esos libros no se quedan sin firmar volvió el problema es que no hay una palabra que dé nombre a ese autógrafo que tarde o temprano llegará pero que ahora no está donde no había nada de repente aparece en ausencia cómo podemos llamar a la rúbrica ausente que tarde o temprano se estampará se hará presente Xavi Puig ha propuesto aún no gracias así que amiga oyente te esperamos una vez más porque sabemos que viene con frecuencia yo prometo estar para firmar los libros sin embargo la definición quedaría tal que así

Voz 16 27:08 ah

Voz 10 27:14 sabéis Thiago Xavi aún no

Voz 2 27:20 para autógrafo en ciernes espacio reservado para una firma que todavía no se ha conseguido vacío que aparece donde antes sólo había una página en blanco ilusión de un lector quebrada

Voz 1353 27:36 la firme promesa del autor de que sí

Voz 2 27:39 la restaurada eso es

Voz 0414 27:44 basta ya

Voz 1353 27:44 el lírica vamos con la siguiente porque las siguientes delicada Carlas hay partes del cuerpo que cuando hablan hay que escucha

Voz 0414 27:50 sí señor una eslavo

Voz 1353 27:53 en las antípodas de la boca al otro lado del aparato digestivo está la otra también si ese si ese orificio se pronuncia hay que escuchar digamos que si llaman a la puerta de atrás hay que abrir hay hay veces que bien por ingerir demasiadas ciruelas o kiwis o bien porque las ostras que nos hemos comido habían pasado demasiado tiempo en el maletero de un coche aparcado al sol nos de viene un tránsito intestinal fluido S ese frenesí intestinal es terrible yo no quiero pensar esto no lo quiero pensar pero he pensado cómo ha sido la primera diarrea de la historia sorprendente que no te lo esperas no

Voz 0414 28:37 es un concepto tú imagínate

Voz 1353 28:39 el pobre Adán en el paraíso que todo era buen rollo allí animales suaves clima buen tiempo de repente el pobre Adán ve un kiwi dice que se eso es el primero que en tu vida kiwis seducido por ese aspecto hace que tienen los kiwis te desayuna en el flequillo ajeno a las consecuencias gastrointestinales tiene ponerse hasta el kiwi de kiwis tú imagínate esa primera diarrea que no te la esperas el pobre Adán de repente dice Dios que dan nada que se me está saliendo el barro de dentro una noche noche Con postura pides Barbate es una experiencia horrible aún el paraíso pero el horror no desaparece con darle la espalda el primer paso para enfrentarlo Carlas es darle nombre Hinault en una palabra es verdad que dé nombre a las celebridades demandas de un sprinter desatado sólo claro es que suele ser mucha faena en poco tiempo cómo podemos podemos definir un periodo de actividad trepidante en nuestro orificio posterior yo propongo objeto creado

Voz 10 30:02 hombre

Voz 1353 30:03 la definición quedaría tal que así

Voz 16 30:06 era para

Voz 10 30:11 eh g3

Voz 2 30:16 dos frecuentes e inesperados que atraviesa un Pinter en un periodo de tiempo por ejemplo he pasado una noche la mar de Ojén actividad intensa de movimientos incesantes en el orificio de popa noche de amor trasero claro porque aquí hay que hacer una una aclaración es que cuando de amor trasero porque cuando el objetivo es voluntario es por placer por diversión entonces en lugar de orificio hablamos de ocio

Voz 0414 30:46 eso sí o g3 con rasgos

Voz 1353 30:51 es un rasgo es un rasgo humillante del envejecimiento saludable envejecimiento ya una cosa dura una mala noticia un rasgo humillante es la proliferación de pelos no requeridos en algunas zonas del cuerpo un día sin que nadie te empieza a asomar pelo de las orejas tú sin previo aviso eh hay señor

Voz 7 31:12 Irene se ven se ven siempre hay señores

Voz 1353 31:14 es que parece que llevan un hámster dentro de cada oreja un día otro al día siguiente en las fosas nasales y eso está muy bien para los días de contaminación de Madrid porque hace efecto filtro pelos en las falanges de los dedos esto sucede de repente FOP esto se se brota salen cuando menos te lo esperas un día

Voz 17 31:31 miramos los dedos ahora ahora estamos mirando a ver si ya no

Voz 1353 31:33 pero cuidado porque mejor mira si no están pero un día traviesas esa línea imaginaria que hay en la vida sin que nadie Flood aparecen osea no los ves ideó un instante para otro yo creo que el pelo está asomado ahí al poro espera que tú no mires y cuando brota y de repente zas un pelo muy la esto esto mapas a mí un pelo muy largo en un pezón de un día que no estaba al día siguiente como si si si un pelo muy largo desmesuradamente de hecho me ha pasado de ir conduciendo sin camiseta ya abrochar el pelo en lugar

Voz 0414 32:05 el cinturón de seguridad el problema

Voz 1353 32:09 es que no hay una palabra que dé nombre a esos recónditos vericuetos del cuerpo en los que prolifera pelo sin que nadie lo haya apetito cómo podemos llamar a esos escondrijos Lahm pequeños que de un día para otro

Voz 23 32:25 se llenan de pelo como como yo

Voz 1353 32:28 pongo Pelli Cuetos son esos la definición quedaría tal que así

Voz 10 32:35 David peli Cuetos distritos del organismo que habiéndose mantenido

Voz 2 32:47 libres de Bello durante las primeras décadas de una vida sector tornan frondosos al final de la misma zonas del cuerpo en las que cunde el pelo sin que nadie lo haya pedido rincones oscuros y peluqueros eso son peli Cuetos tocarlas tenemos

Voz 1353 33:07 cada una más volvemos con la palabra de nuestro oyente que nos la envía Kevin Costner de Jesús al Twitter a Ci desempolva una polémica que yo creía ya en Terra entregada y Agus sanar a las dos cosas es cada cuánto hay que echar a lavar un pijama gente que sigue dándole vueltas a esto ibamos a ver los millennials no son de pijama confirmado con el señor chato vosotros sois de pijama no sea ancha Millenium el milenio al es más de camiseta calzoncillo pero tú no eres millennials lo sabes el miles de camiseta y calzoncillo el problema millennials mío es que hay que conocer bien el ciclo de vida de la camiseta cuántas veces hay que ponerse una camiseta

Voz 23 33:52 para que pase a camiseta de pijama

Voz 1353 33:55 cuántas noches ha de pasar una camiseta de pijama para pasar a Trapp hito de limpiar cristales es el siguiente paso y cuántos cristales ha de limpiar una camiseta de pijama para que pase a pito los zapatos que eso ya lo último es es arrastrar la camiseta a la altura del betún lote distensión es que el ciclo es irreversible la camiseta que lo inicia se precipita de modo inexorable hacia su final tienes una camiseta tuya una camiseta normal y una vez que duermes con ella ya no vuelve a ser la misma algo se rompe en vuestra relación la miras de otra manera sin distancia sin estima sin respeto no hay una palabra que de no a la camiseta que usamos para dormir la camiseta que ya no sale de casa porque nos avergüenza delante de los amigos urge una palabra para esa camiseta cansa Haditha reclusa hijo hogareña que se ve en los albores de Un final Trapero cómo podemos llamar a la camiseta que usamos sólo para dormir Kevin Costner deje sus propone Camí siesta eh

Voz 2 35:05 ni si siesta muy la definición quedaría

Voz 1353 35:08 qué tal que así

Voz 16 35:11 eh

Voz 10 35:16 cada mi siesta

Voz 2 35:19 de mangas cortas y anchas que ha sido relegada a la función de pijama y camiseta mustio deslucida camiseta muy fina desahuciada y aún en sus cabales camiseta jubilada y futuro otra pito de limpiar que sí

Voz 0414 35:33 señor eso es camisetas por alusiones Ylenia Él se tomaba con esto hoy es un día especial podéis el Día de Internet si Internet sueños

Voz 39 35:47 este bonito porque en esta época de bombardeo información las tendencias son cada vez más rápida los me me mueren ante y las modas cambian pronto pero la ONU y con la un Equus encargada de preservar cierto día al año para que no nos olvidemos de la cosa para que esos días no me parece muy bien

Voz 0414 36:01 bien hay el ya hoy es el Día Internacional de Reciclaje también el Día de las Letras Gallegas no sé si está aprobado por la ONU pero bueno sí sí sí sí sí reconoce el día en contra la violencia de LGTB que es muy importante y a todo esto viene a colación de que ahora hay un nuevo iba morir pronto este es el me MEDE es un audio específico que se está volviendo loca a la gente porque os acordáis de este vestido que parecía azul y dorado había una dualidad entre toda la población de lo pues ahora hay un audio que que crea división entre la población porque no se sabe si escuchamos Laurel o osea Norel o Gianni

Voz 1353 36:40 sí sí sí sí

Voz 0414 36:41 vamos a escucharlo

Voz 1353 36:49 escuchamos

Voz 8 36:51 los nadie escucha Janis no vale vale haber momento igual que me estoy volviendo loco

Voz 10 36:59 no

Voz 0414 37:03 esto esto puedo Gianni olores hay mucha gente que escucha por ejemplo Stephen King escuchas Gianni

Voz 10 37:09 eh Klien Gianni por la mañana por la mañana Ellen De Generes

Voz 0414 37:16 escucha escucha Loren también esto puede deberse a que los cascos de la Ser son muy buenos y recalcan los bajos entonces el Loren va a sentirse más pronunciado él vamos escuchar siempre pero si lo escuchas conectaba un poquito más Mier Vecilla vas a escuchar Gianni pero también puede ser que hay algo mental ya que haga que hace que no sé si en el momento de indecisión de sonidos hace que no aquí hemos que no sentemos más

Voz 1353 37:42 bueno por los graves la Loren

Voz 0414 37:45 Carlos Agudo que escuchemos ya es posible que algunos oyentes hayan escuchado Gianni hecho habló tuitean y lo diga sí sí que es muy probable que esté yo he ido mucho más allá e ralentizaba el audio intentado ver símbolos hay cosas

Voz 7 37:58 ya dentro encontrado al hay que te pierdas vamos a escucharlo vamos a ver a ver este es el normal

Voz 8 38:06 has escuchado

Voz 0414 38:11 vamos un poquito un poquito más lento a ver qué tal si no hay no sabe no a detectaron Jerry yo escuchaba a principios Jerry que tantas o más lento a una vez no

Voz 10 38:27 y ahora también más lento aún no está la pinta eh ya lamenta hacerle Alan ya

Voz 7 38:57 se pierde musical de todo por la radio con Iñaki de la Torre que mañana a un festival en Salamanca con Vega con Sheila mañana estará un aquelarre

Voz 0788 39:06 todas las chicas guapas van a cantar mañana

Voz 7 39:09 pero y realmente el festival pasa

Voz 0788 39:11 con Kevin Johansen que estuvo aquí en esta misma mesa ayer con Rafale yo pensé Si es que estamos equivocados porque Kevin Johansen lo que realmente es es un grandísimo humorista debería estar aquí en el todo por la radio porque tiene una chispa especial para las letras él además en Argentina es algo así como un Sabina os asintió famosísimo en toda Hispanoamérica ir no es conocido por su música porque además mezcla muchas músicas tradicionales hispanomericanas con sus letras sino que ya digo un letrista muy fino a Kiko Veneno me gusta mucho

Voz 3 39:40 si a él le gusta mucho Kiko Veneno

Voz 0788 39:42 ah es muy gracioso que las cosas que cuenta por ejemplo de la historia de la falla de San Andrés que ya sabes que por supuesto causa terremotos porque es un hombre que es un desastre y al final cuando una vez de verdad iba a ser bueno con su novia le pasa

Voz 3 39:52 todo esto era nuestro herido ya que es no récord de Denia todo prepara caviar champán y bien Frater

Voz 0788 40:10 el acuerdo del aniversario y ahora se va a buscar a la chica

Voz 3 40:13 en de Nyan que ir a buscarte el serbio XXXVI a su Chevrolet el ochenta y seis cuando aún las dotes camino algo extraño bueno y lo que deslumbró

Voz 0788 40:32 para que la gente se caía por la cuneta que se abrían grietas decía que no está no fue mi culpa de no llegar a buscarte la culpa fue de la falla de San Andrés escuchamos

Voz 10 40:40 Temas

Voz 3 40:43 el hombre que fue Miss que fue el que he pasado de escalas de la tierra templado

Voz 17 41:02 no

Voz 3 41:04 lo cual me con el amparo

Voz 0788 41:08 la falla de San Andrés que no le ha dejado llegar a buscar a su novia y luego hay una canción bonita porque él juega mucho con las palabras y de repente una canción que Sama guacamole que tiene una letra completamente alocadas se pone totalmente futbolístico que Samaranch Lance Copa de la UEFA UEFA de la final de Copa del Mundo UEFA de la FIFA Eloy fechas L'Aquila Queen Latifah que es una cantante de soul y dice que espero que tengas San rifa osada que tenga un poquito de grifos a un poquito de costo para fumar y luego riéndose de los boleros lacrimógenos que hay en Hispanoamérica suelta esta letra buenísima no

Voz 40 41:48 ha mucho a lo largo

Voz 0788 42:03 lo he dicho ni mu hilo por esa misma canción Un poco más adelante de repente separa y hace un trabalenguas y luego hace un juego de palabras

Voz 41 42:10 no voy al raso en corté primero y después me ofrecieran andando y ahora es otra cosa

Voz 42 42:41 lo escucha

Voz 0414 42:44 escucha

Voz 42 42:47 es fantástico ves lo que tiene

Voz 0788 42:49 la canción con un sarcasmo maravilloso porque parece muy triste hice Desde que te perdí pero resulta que desde que la perdió que parece triste no le está mejorando la vida mucho

Voz 43 42:56 en la cosa cambia nada me salía frontones sin salida

Voz 40 43:14 desde que ustedes sí están a toda

Voz 3 43:23 Kevin Johansen ya está algunas quieren compensar

Voz 0788 43:29 que con esa es fantástico yo el recomienda todo el mundo que sería la estrella para mí en el concierto