Entre Tiempos: Bodorrios reales (20/05/2018)

Voz 1 00:00 entre tiempos este ha sido un fin de semana de boda para la familia real británica y al equipo de entretiempo

Voz 0142 00:06 ambos nos ha dado un poco de envidia hay nos han entrado ganas también de ponernos Pamela taconazo pajarita chaqué y así de elegantes Nos disponemos a recordar otras bodas reales que llenaron horas de programación de la SER además como cada domingo me acompañará María Romero para poner buena música para escuchar a los oyentes Gina Domínguez los ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos

Voz 2 00:35 el consejo

Voz 3 00:52 síguenos en revés facebook facebook punto com barra entre tiempos Cadena Ser en Twitter arroba entre tiempos ser en Instagram Instagram punto com barra entre tiempos Cadena SER

Voz 0142 01:10 con nuestro viaje en el tiempo de hoy efectivamente Nos vamos a ir de boda primero les pido que hagan las maletas para irnos a Londres así sonó el sí quiero de Lady Di y Carlos de Inglaterra en julio de mil novecientos ochenta y uno

Voz 4 01:29 en tal sentido de Frances Huete para muchas de esta es has dejado es un francés ha chafado Ana de Tele hasta ocho más relajada pantallas

Voz 0142 02:01 veinticuatro años después en abril de dos mil cinco La novia era Camilla Parker Bowles el novio era el mismo

Voz 5 02:10 José Ekin José Ekin o salón

Voz 0142 02:26 y para completar la terna de bodas reales en Reino Unido podemos recordar como contó la SER desde Londres también en abril de dos mil once el enlace entre Guillermo de Gales y Kate Middleton al frente de la retransmisión Ángels Barceló

Voz 6 02:41 déjamelo la que escuchemos porque es el momento de la inmunización del matrimonio lo escuchamos en inglés pero bueno yo creo que la gente se va a poder hacen poco la idea porque es básicamente lo que pasa en todos los matrimonios escuchemos un momento

Voz 4 02:54 no sé quién aquí

Voz 7 03:01 ha contestado a las preguntas que se le haré todo lo que usted me está diciendo

Voz 4 03:05 qué ha hecho

Voz 7 03:14 Le que Rat le comportarán le cuidará en la salud en la enfermedad

Voz 8 03:22 la voz que está acusado el arzobispo

Voz 7 03:25 de Canterbury los dos se han comprometido le da la mano al arzobispo será coge el príncipe Guillermo Willy me vamos de suele fluir Le vamos a escuchar además a otros tres

Voz 4 03:43 claro

Voz 7 03:47 no estoy Púbol y ahora el le va a poner el anillo en la mano izquierda

Voz 8 03:54 ese anillo que si a bordo de Gales atención porque le costaba para eso no había adelgazado diez anillos ya dicen que de ocho días

Voz 9 04:07 ella acudió la perdido pelo es él es una cabeza descubierta diez kilos y la vista cenital verdad que lo veíamos una pena

Voz 8 04:16 con lo guapísimo es esa calvicie prematura de la que no se libra ni un futuro rey

Voz 0142 04:21 vayamos ahora con la monarquía española los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía se casaron el catorce de mayo de mil novecientos sesenta y dos para recordar aquel día vamos a escuchar un fragmento de un reportaje realizado para Televisión Española por Samuel Bronson es la parte en la que el locutor explica cómo las damas de honor ayudaban a vestir a la novia ida además algunos detalles sobre el vestido

Voz 10 04:45 la Princesa Irene de Grecia sido la cariños indiscreción de Palacio había anunciado que las que se había adelantado al amanecer y al ayudar a los novia vestirse habían colocado uno de sus cabellos en el domicilio del traje anunciar la princesa sube la escalinata del brazo de su padre el Rey viste un traje de las blanco plateado requirió el encaje y el velo hacia la reina Federica mide seis metros y medio iba sujeto con una diadema de brillantes

Voz 0142 05:20 tuvieron que pasar unos cuantos años para la siguiente boda en la familia real española el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco Sevilla se vistió de gala en honor a la infanta Elena y Jaime de Marichalar que contrajeron matrimonio aquella soleada mañana a ritmo de castañuelas arrancaban la el programa especial que iba a retransmitir el enlace desde la capital andaluza hacía los honores Iñaki Gabilondo

Voz 0789 05:45 muy buenos días señoras y señores muy buenos días saludos desde la Cadena Ser estamos en Sevilla donde hay que estar y estamos esta mañana dispuestos a trasladarles amigos amigas oyentes de la Cadena SER todos los detalles de que el acontecimiento popular más esperado del año el enlace matrimonial de su Alteza Real la Infanta Doña Elena con Jaime de Marichalar y Sáenz de Tejada ha convertido esta ciudad Sevilla la capital de Andalucía en una auténtica Genma resplandeciente todos los tópicos de la ciudad podríamos decir que esta mañana parecen haberse concentrado para convertir Sevilla en la perla de la actualidad y la perla de la primavera la primavera no ha llegado pero sin embargo Sevilla de la fruta ya estamos esta mañana como digo viviendo todos los tópicos posibles de Sevilla la luna llena incluso como si el departamento de atrezzo no hubiera querido que faltara el más mínimo detalle dentro de una hora y cuarto comenzará la ceremonia pero ya en este instante la ciudad que creo que ni ha dormido como si estuviéramos en Semana Santa está ya atenta a cada uno de los detalles vamos a ver si yo consigo esta mañana mostrarles el gran desplegable que la Cadena SER les brinda para poder asistir a todo lo que haya de ocurrir para ver desde todos los ángulos todos los detalles del acontecimiento estamos en Radio Sevilla estamos espléndidamente acompañado después estaremos en todos los rincones de la ciudad vamos a iniciar en este instante el encuentro con las posiciones que marca la Cadena Ser

Voz 0142 07:42 el programa contó con dos analistas de lujo Doña María y el señor Casamayor

Voz 0789 07:49 haría ya señor Casamayor que son la sabiduría de nuestro programa y de nuestra empresa el bueno la intuición de lo que puede estar ahora en los últimos minutos de los preparativos viviendo la infanta Elena fíjese doña María el último toque de plancha dentro de diez o quince minutos tiene que salir como debe estar la novia un cuarto de hora de antes de salir a la calle a ver díganme doña María

Voz 11 08:11 qué pasa muy muy muy bien sea porque no solamente ya la cosa espiritual de que te va con nombre para toda la vida sino además lo de los zapatos verbigracia dice en SIMA prietan lo zapatos hay Sierpes y no se me corta un pelo sirve lo comentaba demasiado yo yo lo estoy vamos estoy un poco sufrir eso

Voz 0789 08:29 la verdad sin pasado cuenta María que siempre estos momentos falla algo donde estaban

Voz 0206 08:35 yo te dejé no les ponen en un brete pero por favor no me sufra

Voz 0789 08:39 el señor Casamayor yo desde su experiencia desde esa atalaya ochenta y cinco años de edad como debe estar en este momento no voy a punto de salir de Hotel Alfonso XIII con destino en la Catedral se acuerda usted el día que salió usted para la boda

Voz 12 08:51 me temblaba hasta dentro de dura de ubicado es que cuando lo he visto hay veces que se ha utilizado a buscar una carroza no pasa ninguna carrozas libre tú

Voz 0789 09:05 ya sabe usted lo he pasado verdad buena atención que ya vamos ahora al Príncipe de aviones de grises claro

Voz 0142 09:15 la de las unidades móviles Severino Donate

Voz 0789 09:17 Severino en la calle Severino Donate muy buenos días dime dónde estás

Voz 13 09:21 días estoy frente a la puerta del Perdón ninguna de estas de las puertas de herradura de la cátedra estás semiabierto y podemos ver dentro el Patio de los Naranjos por esta parte de la catedral las paredes repliegan informan escalones pequeñas gradas las que nombraba ya Miguel de Cervantes en rinconero y cortadito y que hoy están repletas de personas y un oleaje de banderas de España dos pamelas nadan por aquí entre el agentes deben haberse despistado del protocolo y andan por aquí despistada y encima de mi cabeza hay un tapiz que reproduce la escena campestre de una pareja feliz

Voz 0789 09:52 hasta luego Severin aquel día Severino en la calle

Voz 1 09:55 Seve entre tiempos buenas buenas qué tal pie en oye me han llevado que estuviste en las tres bodas reales en la de Elena la de Cristina no del Rey pero esto

Voz 14 10:06 era la primera ayer a digamos como que en el primer cuento príncipes con que me metía sea el Goya aunque digamos que llegue a la de Cristina llegue a la del Príncipe Felipe que ya era digamos el futuro Rey pero la primera era como una carroza con una infanta allí con su marido era como una cosa como un cuento de hadas y que al final pues creo que comieron además perdices en los Reales Alcázares cuesta ahora en Manu o sea que bueno

Voz 1 10:36 sí sí además a que el escuchando la retransmisión era tocó muy festivo era como es que claro es que esos días

Voz 14 10:45 pasear por Sevilla era bueno claro los sevillanos que siempre están encantados de la ciudad maravillosa que tienen esos días que estaba especialmente adornada especialmente guapa pues claro vamos a hablar con un sevillano preguntarle qué le parecía la boda de la infanta L bueno pues les parecía muy bien pero claro lo que les parecía sobre todo bien era que Sevilla estaba como estaba entre doce y además caminando por allí te podías encontrar a cualquier personaje de en la política española por ejemplo Adolfo Suárez yo recuerdo que me acerqué Adolfo Suárez que iba caminando yo iba haciendo una encuesta una encuesta de calle a cualquier persona y entonces me encontré Adolfo Suárez Si pues como voy a renunciar a hablar con pregunta con el presidente Adolfo Suárez y me acerqué acudieron varios de los escoltas que discretamente la acompañaban pero él digamos que los mantuvo alejados les dijo no tranquilos y me pregunto qué es lo que quieres Le dije que simplemente quería un comentario suyo sobre la boda que se iba a celebrar ir me sonrió de esa manera que sonreía Él me dijo no gracias y ya me dejo Ivonne no hizo lo que fue digamos la celebración yo recuerdo la angustia que pase los previos porque claro los las medidas de seguridad eran tremendas hay que recordar que en esos momentos en el terrorismo de ETA todavía altivo y entonces se creó un círculo de seguridad hay todo lo que fueron los equipos técnicos tenían que estar en en su punto donde iban a ser utilizados un día antes con lo cual yo que iba a estar en la calle necesitaba un inalámbrico con el micrófono desde para que yo me desplazase al sitio a la calle Alemanes donde estaba destinado donde teníamos el reparto en mapas yo estaba en la calle Alemanes enfrente de la puerta de perdón ideal Patio de los Naranjos de la Catedral fui a recoger inalámbrico pero inalámbrico estaba en un punto al que le costaba acceder una barbaridad porque había mucha gente porque había diferentes círculos de seguridad y entonces cuando yo quise llegar al punto donde yo tenía que recoger el inalámbrico me detuvo el último círculo de seguridad de la policía y me dijo que yo no podía pasar NASA yo le expliqué lo enseñé la documentación le dije soy de la Cadena SER voy a formar parte de la retransmisión de de mi equipo necesito ese inalámbrico ha pasado ya por la seguridad sólo digo mire esa ahí en ese balcón que hay ahí es ahí donde tengo que recogerlo las personas que estaban aguardando para ver pasar la carroza cuando se produjese la salida de la catedral pues empezaron a notar mi preocupación además ellos yo en un momento veo aparecer por el balcón a Pepe Domingo Castaño que ellas estaban en el en el programa así entonces yo empieza a gritar

Voz 15 14:03 Pepe Pepe Javier Javier y entonces la gente que estaba mi rockera multitud empezaron a agonizar a Corea PP Javier EP y entonces ellos claro

Voz 14 14:20 lo empezaron a saludar porque ellos pensaban que era la multitud les había reconocido era gente líderes de comunicación y entonces ellos saludaban con la mano pero y su hija Valentín no se fijaban en mí y además ellos empezó la gente empezó a dar palmas y lo que se trataba era ellos intentaban también ayudarme para que ellos se diesen cuenta que había un compañero de la SER que vaya mal que no podía pasar pero ellos seguían saludando y Pepe y Javi ellos saludando

Voz 1636 14:50 no

Voz 14 14:51 hasta que se produjo tal alboroto porque la boda iba a comenzar en pocos minutos y entonces vino uno de los responsables de la plaza que estaban entonces en la catedral y entonces pregunto qué es lo que pasa debieron decirle pese a el de la SER que no le dejan pasar y entonces se produjo hay un momento de duda que no sabía muy bien qué hacer qué hacer qué hacer

Voz 15 15:13 pues para evitar es es

Voz 14 15:16 revoltijo de voces entonces me dejaron acceder me y la Alhambra entonces PP Javier comprendieron que era lo que está yo cogí mi inalámbrico me fui a la calle Alemanes que estaba lado y allí espere para seguir la retransmisión

Voz 1 15:33 hay una pregunta para terminar crees que estás en la siguiente boda real

Voz 15 15:37 el hay bueno contigo gente

Voz 14 15:42 no no me atrevo a hablar del futuro El futuro es cuando el futuro se convierta en presente entonces ya te diré me toca no me toca es hay bodas no hay boda yo estoy en la SER no estoy en la SER pues nada grave

Voz 1 15:57 se ve nada

Voz 14 15:59 buenos recuerdos y nada vamos a seguir el recorrido con las

Voz 1473 16:02 Boda Real

Voz 16 16:06 entre tiempos con Ana Martínez Concejo

Voz 0142 16:12 dos años después de la infanta Elena se casaba Cristina con Iñaki Urdangarín el escenario Barcelona de nuevo en un especial dirigido por Iñaki Gabilondo así narra vamos en la SER la llegada del novio a la Catedral

Voz 4 16:25 en este instante llega el novio vamos

Voz 0206 16:28 los eso vernos de nuevo al exterior de la plaza llega a Iñaki Urdangarin Gloria Serra

Voz 17 16:32 pues efectivamente de la pregunta dónde están novia tarde no acaba de llegar todas las banderas ondean les saludan feliz contento radiante yo creo que esa sonrisa no la ha perdido desde que anoche en el piromusical junto a la que pronto será su mujer la Infanta Cristina contemplaban los juegos y la música de morro

Voz 0206 16:50 Paloma Tortajada supongo que esa llegada de Iñaki Urdangarin sí habrá sido muy percibidas del punto de vista sonoros si lo probamos

Voz 18 16:57 sí qué guapo que alto es el novio es lo que más escucha en estos momentos aquí todo el mundo está sacando a la cámara de fotos para percatarse de esta perspectiva de la llegada del novio cada vez hay menos sitio hace más calor los abanicos ya funcionan a pleno rendimiento y que la llegada del novio lo más bonito que vemos es el sol dando en las vidrieras góticas de la catedral

Voz 0142 17:17 a continuación entorno a las once de aquella mañana de octubre llegó la novia

Voz 19 17:21 acaba de llegar en este momento el Rolls a la puerta principal a la plaza de la Catedral es el momento en el que el alborozo general va paso a la fotografía que es aguarda el Rey saluda y dentro de un segundo veremos a la novia por la puerta derecha descendió el Rey por la puerta izquierda desciende la novia a la que en este momento vamos a tener oportunidad de ver

Voz 20 17:51 conflictiva habría presión Lola pues que lleva un traje muy de Lorenzo Caprile el I ha logrado imponer lo que en su estilo de corpiño el trajes de color blanco roto visado por un hilo de plata tiene el cuerpo liso lleva a los hombros al descubiertos

Voz 0142 18:07 el veintidós de mayo de dos mil cuatro tuvo lugar la boda del entonces Príncipe Felipe con la periodista Letizia Ortiz todo el mundo recuerda que aquel día hubo tres protagonistas

Voz 7 18:18 el novio y la novia lluvia

Voz 0142 18:21 la llegada del novio del brazo de la Reina Sofía estuvo pasado por agua en un especial dirigido por Gemma Nierga Miguel Ángel Oliver narraba el momento

Voz 0206 18:30 sí está lloviendo mucho la verdad es que han puesto a mal tiempo buena cara yo creo que la Reina y el príncipe no quieren por nada del mundo que esta lluvia les agua la fiesta pero este es el instante en el que se notan mucho las gotas no

Voz 8 18:41 Miguel Ángel me ha dado la impresión que el cortejo real hacer el aceleraba el paso

Voz 0206 18:45 bueno pues un poquito ya justo al final porque tenía muy cerca la pérgola que les cubre pero ya están dentro de la Almudena eh Su Alteza Real el Príncipe de Asturias con Su Majestad la Reina entran en en este instante por la puerta principal de la catedral pero el diluvio

Voz 0142 18:58 de Universal estaba reservado para la novia que tuvo que recorrer la corta distancia entre el Palacio Real de Madrid y la catedral de la Almudena en coche

Voz 21 19:07 ahí viene Roll Royce está servido el coche era no está saliendo el coche de la novia se está dirigiendo a la fuerza

Voz 22 19:16 de la catedral de la cadena

Voz 21 19:18 hoy podemos ver ahí estábamos viendo los primeros planos ya no sería de Alicia del cuello cuello muy especial el de c3 en llevó a se acaba de sonreír de la historia que los mira ahí está está muy bien no sé

Voz 0142 19:34 el futuro para comentar la ceremonia religiosa tuvimos en Laser aquella mañana a un párroco explicó cada una de las partes de la misa y empieza pues el rito y luego el matrimonio

Voz 16 19:46 estas la votación garantice cardenal los da fuerza para que os guarde

Voz 8 19:53 en el momento de la munición y sólo recordar en este momento Javier que sigue lloviendo criando en Madrid

Voz 0206 19:58 diluvio Juve muchísimo hay poquita gente en gran atención ahora el escrutinio el interrogatorio os pregunto

Voz 0142 20:04 bueno pues aquel día entre bambalinas además estaba Olga Nebra Olga hasta ahora en La Ventana y en aquel momento estaba como producción en el Hoy por hoy con Gemma

Voz 8 20:15 esa es que recuerdas de aquel día cuéntanos

Voz 1636 20:18 que los preparativos de esa boda yo creo que era una boda paralela porque había que preparar todo había que preparar mucha documentación no por ejemplo todo lo que es retransmitir la ceremonia y la liturgia en una reunión nos planteamos nosotros no tenemos ni idea cómo lo vamos a hacer no nos pusimos a buscar y encontramos un párroco maravilloso que se llama Luis Esteban Larra que era bueno pues fue nuestra guía en ese casamiento del Príncipe indicarle decíamos a ver usted nos tiene que explicar porque él había casado Él había hecho esta liturgia nunca había casado dijo yo nunca he casado a ningún brinda había casado sólo esos dos plebeyos Diego bueno pues será lo mismo dice bueno sí en en general es lo mismo pero yo que tengo que hacer yo me voy a poner por encima de la boda él no sabía muy bien o no no se preocupe usted nos lo tiene que explicar para los oyentes paso a paso mucho convencerle en horario la verdad que sí porque tuvimos bueno llamamos a varios son los cuales dijo dijeron que no que esta es la labor de producción que ya la conocemos a muchos de los que estamos aquí el recuerdo que claro yo lo convencí diciendo usted me lo ha explicado también

Voz 14 21:32 que yo nunca me había planteado

Voz 1636 21:34 como era una ceremonia que usted me lo ha explicado también que yo necesito que nuestros oyentes lo escuchen por su voz

Voz 23 21:42 el hombre yo creo que ahí se rió mucho dijo bueno venga que voy no hay este hombre sí sí

Voz 1636 21:54 la verdad que ensayamos con él por cierto es cara me acabo de acordar que ensayamos conel que vino unos días antes

Voz 8 22:01 mientras los parados hasta he abandonado

Voz 1636 22:06 porque nos dio él nos dio sus pasos claro cómo era una boda cuál eran bueno pues pues esos puntos no a tener en cuenta me acuerdo perfectamente y el siempre estaba muy muy receloso decir yo solamente voy a comentar esto no se preocupe no se preocupe que nosotros no les vamos a pedir más allá de que nos explique lo que es la ceremonia en la que hace que fue muy divertido lo el otro día cuando me lo decías empecé a recordar claras que fue un programa muy muy bonito de hacer de preparar de ponerlo en marcha la verdad que sí

Voz 1 22:45 ahí ha quedado para la historia hemos podido escuchar el trocito en el que el trocito el sí quiero del rito del matrimonio con con los oyentes bueno gracias Olga para recordar con nosotras Glazer tenga

Voz 0142 23:00 tiempos con Ana Martínez Concejo en toda boda que se precie luego hay un baile de eso se va a encargar María Romero que están guiadas

Voz 1473 23:10 hola María qué tal bueno cuéntame por dónde va a ir la lista de hoy aunque yo ya he dado una pista antes de que llegase pues la verdad es que va a ir por el cachondeo porque la solemnidad ya las puesto tu hablando de los barrios reales y mira ya llegado yo para darle el toquecito desenfadado al

Voz 1 23:25 asunto esto es un bueno es que yo creo que este tipo de listas son mis favoritas en las que va Ramos mentalmente

Voz 1473 23:33 Nos da igual ocho que ochenta entonces vamos por buen camino porque hoy nos vamos a marcar una lista musical completamente a nuestro gusto pero con esos momentazo es que nos encanta que se derivan en una boda nos lanzamos Marcos tobillo a la pista con el baile inaugural por supuesto

Voz 0142 23:59 empezamos con el pasteleo más absoluta

Voz 8 24:02 no

Voz 1473 24:02 es que creo que me quiero casar contigo seguro que más de una utilizado este tema de Bruno Mars para pedirle matrimonio a su pareja íbamos que me juego unos euros pocos a que fue la primera canción que han bailado algunos recién casados pero normalmente para el primer bailes escoge

Voz 0142 24:18 tienes un poquito más románticas no porqué

Voz 26 24:20 yo da da

Voz 1473 24:26 bueno sí pero nosotros hemos venido a darlo todo

Voz 24 24:31 me encanta mi camino sin duda

Voz 1473 24:41 que el románticos lo dejamos a los novios invitados vamos a pasarlo a lo grande ya benignos arriba incluso con la sevillanas

Voz 27 24:47 aunque no tengamos ni puñetera idea de cómo Sabana una esta canción de María del Monte

Voz 0142 24:51 se lo reúne todo el amor desatado los bailes flamenquito que ves a tus familiares esos tan serios habitualmente haciendo unos aspavientos

Voz 1473 25:08 que es también un poco lo que pasa cuando tratan de emular a David Bisbal con esa patada ahí al aire y lo que me parece

Voz 8 25:14 presionante es que esta canción María pueda seguir sonando en las bodas porque ya tiene sus añitos ya te digo se ha entrado a formar parte de la lista de clásicos terneros por qué la línea entre las canciones de boda de fiestas de pueblo es muy pero que muy fina es cierto del jolgorio que se vive es parecido y los mayores del lugar se lanzan a la carga en cuanto oyen los clásicos bueno los mayores y los jóvenes que yo ya no sé qué franja estamos y yo pero este es sacar güisqui Cheli de desmadre setenta y cinco te lo baila me lo bailo pero sí de clásicos hablamos es que yo soy más sentida

Voz 24 26:12 por favor ven

Voz 1473 26:20 y más D a3 sobre todo que con Pimpinela te imagino cantando a grito pelado

Voz 27 26:24 poco en vano como supuesto me convierto en el centro de la boda no puede negar vamos que tú eres de las

Voz 28 26:29 pues Isabel todos los pasos que dirige el cotarro cuando suena dirigidas

Voz 0142 26:41 cómo te lo diría yo me convierto en la reina de la

Voz 1473 26:43 a pista por nada me lo sé de pe a pa bueno pero es que al final estos pasos ya nos lo sabemos todo el mundo donde hay que mostrar de verdad el arte para el baile es en las más modernistas bares dentro porque mi Pool tiene que estar en todas las jarana en una boda Novas menos vamos venga tu cartel todos aquí

Voz 8 27:08 cuando yo un poco más descentrado tengo que confesarlo aquí es cuando ya me convierto en otra persona y comienzo a mover así los brazos para arriba y para abajo pronto te animas tú pero sí queda lo más grande el reggaeton

Voz 1473 27:26 aquí es cuando no falla un invitado normalmente menos capacitado para ello trata de hacer twerking Losada

Voz 8 27:32 presentes no saben dónde meterse los niños se parten de risa sin saber qué pasa los adultos nos encargamos toda barra libre para ver si olvidamos el momento pero es que aquí ya da todo igual ya estás en el final de la fiesta lo que te echen te lo cantas te lo baila y claro se crea un ambiente Kenia en el cierre de las mejores discotecas

Voz 0142 27:55 para ser una boda Nos ha quedado bastante desatado tenemos a los invito

Voz 1473 27:59 dados con corazón desbocado quitarnos ha quedado un poquito estereotipada lista ridículo quiero más bueno pero hoy lo que nos hemos reído bailando aquí tampoco lo hemos hecho tan mal verdad parada sí pues vamos a reivindicar un poco esa capacidad nuestra para hacer listas musicales marcha cosas no importa el tema del deseable y lo vamos a hacer con Love Of Lesbian y una canción que nos encantaría que sonaran todas las bodas si tú me dices ven yo digo Aplec

Voz 0142 28:52 pues entrando en tiempo de boca Teka llega Gina Domínguez y lo cierto es que esta boda se nos ha ido de las manos y no hay tiempo para del Bogatell pero por qué

Voz 8 29:02 encima que yo te traía Maldita Nerea para que por fin la pudieras bailar es de coñac

Voz 0142 29:07 pues tendrá que ser otro día que María ha acabado con la barra libre de canciones

Voz 28 29:13 pero déjame recordar a nuestros oyentes que seguimos atentos a peticiones en el whatsapp seis nueve seis seis veinticinco cero cero uno seis nueve seis seis veinticinco

Voz 0142 29:22 a sus mensajes de contestador en el nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro y a sus correos electrónicos en entre tiempos arroba Cadena Ser punto com

Voz 29 29:31 no repetiré otra vez tiempos arroba Cadena Ser punto com pirómanos ese sonido de la fonética de la SER que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos nuestra evoca Teka de entretiempo

Voz 0142 29:41 pues hasta aquí nuestro programa de hoy gracias María hasta la próxima canción gracias Chisinau gracias Marcos hasta la semana que viene