Escucha las noticias de las 19:00 (17/05/2018)

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía han confirmado con la gente del cuerpo ha resultado herido por arma de fuego durante un tiroteo ocurrido en el barrio algecireño de La Piñera en la calle sangres las mismas fuentes es que no han precisado más detalles han asegurado que lo ocurrido podría tener relación con la muerte de niño Manuel Marcilla a pesar de que este medio día el abogado de la familia de la víctima ha asegurado que ambas familias habían reunido para restar tensión a la situación aún no ha sido confirmado pero parece que hay dos detenidos hice han intervenido varias armas todo esto a tan sólo media hora de que dé comienzo una concentración que se espera multitudinaria para decir basta ya al narcotráfico

me parece que no ha formalizado adecuadamente ese acto de toma de posesión y por lo tanto quiero decirles que vamos a estudiar el precisamente si es constitutivo de una no formalización