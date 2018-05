Por qué es importante 'Por trece razones'

Voz 1 00:00 el cine en la SER La Script

Voz 6 00:57 ya tuvimos nuestra sección de televisión con José Manuel Romero y Dani Garrán qué tal compañeros qué tal María bueno esta semana el últimamente no que máis camisas porque veo que sentarse en el sofá con él

Voz 1457 01:11 el cuaderno tomando notas me proponerles hablar de por trece razones pero desde una óptica social porque realmente es que toca uno de los un tema importantísimo ir y por eso se ha convertido en una serie tan tan relevante si estamos estamos muy disciplinados

Voz 1084 01:30 efectivamente bueno ya ha estrenado la segunda temporada de de la polémica porque es polémica serie de Netflix no me gusta llamarla mucho sería adolescente porque la verdad es que la deberían ver muchos adultos no padres e hijos para quien no lo recuerde vamos a situar los un poco hablamos de de esa historia de acoso escolar agresiones sexuales en un instituto americano que acaba en el suicidio de Hannah Baker una chica que que explica a través de trece cintas de caset los motivos que la han llevado a quitarse la vida

Voz 1457 01:56 bueno la verdad es que es una historia muy dura atrajo al público adolescente es verdad que como dices no solamente dirigida a ese público porque habla todo de todo el contexto de del acoso de que esta que que hay al rededor y fue un auténtico fenómeno yo recuerdo que mis hijas adolescentes se pegaban entre ellas porque pensaban que uno de los que apoyaban más a que entendía más al a los sujetos pasivos que apoyar a la acosada ahora se estrena la segunda temporada avise estado con sus protagonistas y su creador

Voz 0457 02:32 sí estuvimos charlando hace unas semanas con ella si Bryant Yorke el creador de la ficción que en la primera temporada adaptó el libro ahora ya la historia se ha desligado de la novela en sus trabajos York y que también es autor de la obra teatral Kathy normales trata

Voz 1084 02:48 temas tabú como el suicidio y las enfermedades

Voz 0457 02:50 enfermedades mentales le preguntamos por qué sigue siendo tan controvertido

Voz 1900 02:54 los ido hay zen todavía difícil para la gente hablar sobre sus desafíos emocionales enfermedades mentales o tendencias suicidas en muchas culturas todavía les da vergüenza todavía están destinados a mantenerse en secreto el problema es que eso hace más difícil que Secure Elio se infectan en la oscuridad siempre sentido que si traes luz a las cosas puede que no cambie todo de lo inmediato pero así es como empieza a sonar como las cosas pueden ir a mejor trato de escribir sobre cosas que son importantes para miman para personas que conozco y que me importan y creo que también son importantes para otras personas ciertamente estas son luchas por las que mucha gente pasa y no puedo compartir no sientes que la gente lo sepa el trabajo que puedes hacer es que la gente lo sepa y entonces el trabajo merecerá la pena del Gobi

Voz 1457 03:46 bueno recordamos que no no estamos haciendo ningún spoiler porque esta serie de Netflix empezaba en la primera temporada con el suicidio de de esta de esta viña entonces bueno pasa un poco como el cuento de la criada no que la primera temporada es un libro y entonces qué ha pasado ahora osea de después del suicidio como retoman esta historia

Voz 1084 04:06 el y lo importante es el porqué no de de de la historia pues hemos visto ya los primeros episodios de esta nueva temporada la historia se centra en el juicio por la muerte de de la chica de la joven y la demanda otra a partir de la demanda de la madre contra el colegio por la permisividad contra contra el acoso por haber ignorado pues todas las señales este proceso judicial deriva en una auténtica Audi moría diría sobre sobre la vida de la víctima su pasado sus fotos sus fiestas este escrutinio pues la verdad que que que yo viéndolo me resultaba bastante familiar por lo que hemos vivido hace unas semanas aquí aquí en España por desgracia en un tribunal de Pamplona y en muchos medios de comunicación bueno las agresiones sexuales también ganan peso en las tramas de esta segunda temporada especialmente con Jessica que que fue violada dudas y denunciar no sus amigos la animan pero básicamente no confía en el sistema y recibe amenazas y presiones le pregunto vamos a a la actriz Alicia Bru cómo afronta su personaje este hecho y que pueden aprender las chicas jóvenes también los chicos sobre el consentimiento no

Voz 0098 05:04 espero que las chicas jóvenes que han pasado por experiencias similares después de verlo puedan acercarse a alguien que quieren y sean capaces de hablar de ello abiertamente porque en cuanto te pones a hablar de ello se hace un poco más fácil espero que los chicos entiendan que tienen una responsabilidad para poder cambiar la cultura de cómo tratamos a las mujeres colectiva mendigo coacción

Voz 1457 05:24 bueno es que lo que son no es una reflexión interesante no que que que Jinping a toda a toda la sociedad como decíamos habla del suicidio adolescente del acoso escolar de las violaciones e interpela a muchos y muchos sectores sociales que ya padecía que a veces estaban ahí como espectadores y que no les no les no estaban implicados

Voz 0457 05:45 precisamente ese es uno de los puntos fuertes de la serie que logra representara a muchos perfiles de jóvenes es decir que su Target está está dirigida sobre todo adolescentes mayores de dieciséis años que se ven reflejados o ese van a reconocer en en muchas de las situaciones uno de los temas centrales es la lucha contra el silencio y la interpelación a los que llamamos pasivos a los que presencia en el bullying giran la cara y no dicen nada Dylan Ninette interpreta a Clay Jensen uno de los protagonistas

Voz 7 06:19 ya decía sobre echaban impresionado pues sí creo que es una de las grandes claves de la serie quiero decir si ves a alguien que dice algo o está ahí para otros tienes cuidado de cómo tratas a los demás les prestas atención prestas atención a lo que sucede a tu alrededor creo que es realmente importante eso es lo que significa no es dacha envíen

Voz 0457 06:40 también Alisa voy coincide en que es fundamental que esos testigos también sientan que son parte

Voz 0098 06:46 ya en la primera temporada tocamos el tema de esos testigos espero que la gente lo vea de la manera en que escribes algo digas algo de hecho trabajamos con una organización que va a las universidades para hablar específicamente con esos mirones que exhiben algo lo digan centro intensos

Voz 0457 07:04 en este sentido también el creador Brian York y cree que lo importante es hablar que haya conversación gracias a la SER

Voz 1900 07:12 sí el sol con muchos están en los dos bandos los acosadores y los que sufren el acoso pero hay mucha gente también en el medio y lo que podemos hacer es hablar hablar de que eso está mal de que no debería estar pasando ya sea en el momento en general en todo el mundo creo que lo que más nos puede iluminar de lo que está pasando de lo que más podemos aprender de la serie según la investigación de la Universidad de Northwestern son los efectos en los jóvenes de salir de hacerlo diferente de parar el acoso de ser más conscientes de lo que les pasa cada uno esto es de lo que trata todo dicho

Voz 1457 07:48 bueno es que tú decías José que que no es no te gusta llamarla serie juvenil porque en realidad a mi generación la pela de una manera o de una manera directa no Jim me pregunto yo en qué posición quedan en esta historia los padres y los profesores

Voz 1084 08:05 sí es complicado porque la serie refleja también muy bien la brecha generacional la incomunicación y la incomprensión pues los padres que no entiende no que desconocen casi a a sus hijos Internet las redes sociales son una grieta tremenda entre generaciones en el caso de los profesores pues es aún más grave no porque están en su día a día Dylan Minetti nos decía que que indudablemente pues no puede subestimar los problemas por por una cuestión de edad y que los adultos deben escuchar tomarse más en serio a los jóvenes ser más conscientes de sus problemas Aleese u cree que que es una de las conquistas de la serie

Voz 0098 08:36 ah sí creo que eso es lo más importante que los padres tomaron de esto al menos lo que me dijeron es que al ver la serie comprendieron como diferentes son las experiencias de los adolescentes de hoy en día en parte por internet y las redes sociales en definitiva a los padres y los niños han podido tener conversaciones más abierta sobre lo que está pasando Illescas todo lo que realmente queremos hacer que los jóvenes los padres sean capaces de hacer

Voz 1084 09:03 claro que sean capaces de de hablar no es fácil Bryant Yorke el creador admite que que tampoco ha sido fácil construir estas relaciones de padres e hijos en muchas veces pues por la desconfianza pero celebra que la serie pues haya fomentado esa conversación Inter generación

Voz 1900 09:16 tal como vimos en su primera temporada los padres intentan conectarse con sus hijos pero era duro los adolescentes no siempre cuentan la historia completa lo que les está pasando así que parte de lo que queríamos celebrar con la serie era que los padres e hijos reales tuvieran una conversación conseguir que estas conversaciones tuvieran lugar en la segunda temporada los padres van a ser capaces de meterse en esa grieta yacer diferente la vida de sus hijos lo que las genial

Voz 1457 09:46 es interesante no porque a través de la ficción que es lo que plantea Weise como esta esta sección vemos que que el cine este año ha sido el volcán del que ha salido el movimiento mi tú y yo otra de las luchas que bueno que han encabezado los los jóvenes y que también se refleja bueno todavía vemos a ver cómo se puede reflejar es el control de armas

Voz 1084 10:07 así el movimiento bargueño surgido tras un tiroteo en Florida sino recuerdo mal en el que muchos jóvenes pues dijeron basta se levantaron por un control de las armas no y evitar más masacres en los colegios a ese moja y la verdad es que no tiene

Voz 0098 10:25 por supuesto creo que es necesario que haya control de armas en Estados Unidos tenemos un gran problema con las armas ha habido ya tantos tiroteos escolares en Estados Unidos en abril probablemente creo que ha habido más de cien es malo ya veremos yo no estoy segura de lo que puedo hablar de la segunda temporada pero ya lo verás ya lo verás

Voz 1084 10:45 bueno esto no lo decía antes de la segunda temporada que ya hemos visto los primeros capítulos y por lo que he visto por ahora buenos intuye algo demuestra muestra al menos la facilidad de acceso de los jóvenes a las a las armas el creador la verdad es que se resalta ahí está encantado con este experta de la juventud su empoderamiento

Voz 1900 11:05 creo que la manera en la que en gente joven está dando un paso adelante y tomando el poder usando todas sus voces para decir basta es basta para decir que son tiempos para el cambio especialmente cuando

Voz 8 11:15 los adultos no están dispuestos a hacerlo es inspirador y en cierto modo podemos ser parte de la conversación incluso contando historias donde la gente tiene diferentes opiniones esos genial mantengamos la conversación permitamos que los jóvenes tengan su propia voz traigan consigo cambios a Chen

Voz 1457 11:34 bueno la última pata de todo esto son las redes sociales

Voz 0457 11:37 si no hay que olvidar que los protagonistas son muy jóvenes Iyad han convertido muchos de ellos son referentes para la audiencia cómo manejan esa presión si sienten responsabilidad y cómo utilizan su poder a través de las redes sociales nos interesaba Catherine labor que interpreta a la protagonista a Hannah Baker ha aprendido a utilizar esta posición

Voz 9 11:57 con alzas a eh

Voz 10 12:01 lo hizo el casting para por trece razones yo tenía una cuenta privada de Instagram y hasta ese momento había sido muy firme en que quería estará activa solamente para el trabajo no quería valer en base a mis seguidores ni nada de eso hasta que la serenos estreno no me di cuenta del potencial de las redes sociales especialmente lo relativo al contenido de la serie la historia de la que hablábamos ahí fue cuando me di cuenta Illa hace publica no soy muy activa en las redes pero sí que creo que es importante estar presente hay gente que se siente identificada con la historia o con Hannah además aspiro y espero que las redes sociales sean un espacio positivo para cualquier cosa hay muchos perfiles y pueden ser un espacio muy caótico pero pudo salir plataforma mi perfil común espacio positivo para otra gente y ese es el tipo de beneficio

Voz 9 12:43 que veo en Irak

Voz 1457 12:46 bueno realmente interesante como los actores que están todos muy jóvenes tienen que tener un discurso político claro porque las entrevistas e iban mucho más allá de cómo preparar

Voz 11 12:55 te el el personaje no te suelen ser el habituales en estos eh Jean que de esta reunión es de con prensa que muchas veces son una churrería para para venderla y claro está serie tiene mucha mucho calado mí me interesó mucho la la primera

Voz 1457 13:13 a veces un poquito morbosa no sé cómo cosa está apareciendo esta segunda temporada Dani Jose

Voz 1084 13:19 bueno pues sobre todo a mi me gusta la sigue manteniendo el misterio ya nosotros no a través de las cintas de caset sino a través de de unas fotos polaroid pero bueno no es tan secuencial como en la primera realmente como ficción desde el punto de vista audiovisual pues es una serie irregular está coja tiene giros tramposos es verdad que tiene en ciertas ocasiones como un morbo efectista esta no pero pero sí que es verdad que que el lo importante no es una serie que este desenfocada no que está está bien enfocada porque deja claro a lo que va a lo que quiere contar y al lo que quiere señalar y denunciar yo creo que esa es la parte importante y especialmente en esta segunda temporada que que el tema de las agresiones sexuales tomaba bastante importancia no que las chicas pues no tengan miedo a denunciar que que cuenten su historia es importante también mostrar pues todas las caras yo creo que ataca directamente no sé si te acuerdas tú del del documental de hace un año dos de los Oscar The Hunting Ground en el que le ponía música Lady Gaga que hablaba pues pues eso no de cómo las grandes universidades americanas de Harvard y además había muchísimas violaciones de chicas jóvenes en hilo ocultaban para mantener el prestigio o por no tener daños económicos pues yo creo que por trece razones ataca directamente a la base del sistema educativo americano que es pues esos equipos de fútbol americano lo que hacen y deshacen en los institutos lo que quieren al amparo de la protección de de del centro mientras muchos chicos pues sufren acoso o bullying au violaciones y entonces pues yo creo que es interesante interesa el punto de vista social no tanto obviamente como Obra Audiovisual ni con por su narrativa no porque es bastante irregular yo creo que es una serie mediocre es audiovisual me entablar no

Voz 9 15:00 Dani Bueno

Voz 0457 15:03 es verdad que no es una serie nos una serie buena no es una serie que que disfrutes sentando te viviendo en una gran pantalla pero creo que es una cesárea necesaria fue una buenísima noticia que renovará por una segunda está por ver por una tercera porque es verdad que termina himno a todos los los cabos pero pero más allá de del Misterio que es verdad que lo mantiene eh es una serie bueno que la verdad es que abierto hay muchísimos debates de dos lo importante incluso ha creado una una plataforma en Internet para que los jóvenes pues puedan comunicarse entre ellos au o denunciar de forma anónima determinadas agresiones enseña enseña mucho hoy en día eh bueno pues con todo lo que está sobre la mesa todas las agresiones y todo lo que ocurre creo que es básico que los jóvenes sepan a qué atenerse bueno hay hay escenas que son clave todo lo que hemos visto todo el discurso de los padres So el discurso de de del del orientador no del del Instituto que que que son erróneas lo que son discursos que no deberían tenerse los jóvenes pueden aprender a controlar toda esa información que les llega hay Hilla donde la y sobre todo la segunda temporada que va más hacia el ámbito bueno pues un poco de del judicial no de de cómo se articula toda esa demanda creo que también es importante ver cómo funciona ese sistema judicial aunque sea en Estados Unidos y tomar medidas para que deje

Voz 1457 16:33 sí porque es la manera también de relacionarlo con con nuestro país o sea aceptar estas historias Ia habíais propuesto darle otra vuelta a esta serie precisamente mirando eh el a nuestro país no

Voz 1084 16:46 si no sabíamos planteado que podría ser no él por trece razones español Ifni Nos empezábamos a preguntas y se había hecho algo parecido a aquí quién habla de los jóvenes y de sus problemas a través de de la televisión el cine o el teatro y lo hemos encontrado recordé que hace unos meses había avistó la Edad de la Ira que es una obra de teatro sobre la diversidad sexual el auto de viniendo de los adolescentes el acoso la distancia con los padres temas pues muy parecidos no hay detrás de ella están dando López profesor durante más de diez años en un instituto y sabe muy bien de lo que habla ahora es escritor de novelas para jóvenes que que han llevado al teatro por ejemplo con con la Joven Compañía hemos hablado con él lo hubiera encantado estar aquí pero pero no podía ha visto por tres razones le parece una ser interesante pero más morbosa como decíamos que que el libro y cree que tiene dos problemas uno es mostrar explícitamente el suicidio el que trabaja en un taller literario con con gente que ha intentado suicidarse dice que todos los especialistas coinciden psicólogos y psiquiatras en que en que no es bueno mostrar lo desaconsejan ir pero sí es bueno Lary verbalizar pero no mostrar no y además cree que incide mucho en el suicidio como venganza de la gente que la rodea

Voz 0586 17:52 sí que es bastante tóxico porque realmente al suicida adolescente conecta mucho con esa necesidad de de querer vengarse de aquellos que la han hecho cosas a la familia a los compañeros que hacen por los profesores que no les prestan atención en la serie sencillez demasiado en ese momento maquiavélico ese ese planteamiento que hace ya de las de las fintas no hizo olvidar que realmente el suyos multicausal que tiene un componente muchísimo más desesperado mucho más el lo racional de lo que se demuestra y sobre todo que yo creo que esa asociación con cierto éxito no en ese revanchismo me parece que no está todo bien tratado en ese sentido creo que la serie bueno tiene cosas muy interesantes pero en conjunto cuando Méndez recomendarías haberla un tanto criticaron

Voz 0457 18:44 yo además de la de la ida tiene otra obra malditos dieciséis trata directamente el tema del suicidio habla de que son cuatro jóvenes que se conocieron en el peor momento cuando intentaron suicidarse a los dieciséis años se reúna los veintidós para volver a donde estuvieron internados y colaborará en un taller con adolescentes que han pasado por por esa situación Nando cree que es fundamental romper el silencio cuando para los jóvenes como para las familias

Voz 0586 19:09 van en esa línea romper el silencio porque es un problema muy grave tanto para las adolescentes y los adolescentes y marcó el femenino porque por desgracia hay machismo sistémico que arte que afecte mucho a las jóvenes pero es un problema enorme silencio pero también a sus familias y al final no saben cómo abordar el tema se difícil luego en unos casos en los que por suerte no consiguen llegar al final no hoy lo que hay Mining gran índice de intento que no culmina con con el fallecimiento en esos casos tampoco es tan fácil la vuelta a la normalidad porque como es usted que no se puede hablar o del que socialmente no se podía hablar eso dificulta no el recuperarse el estar mejor empezar a caminar de nuevo

Voz 0457 19:50 pero también es verdad que pese a todo está a favor de CC

Voz 1457 19:53 está a favor de la serie está a favor del serios como esta

Voz 1900 19:55 porque aunque parezca una situación extrema hay que aportar realismo no y los joven necesitan esos referentes entonces en ese sentido sí

Voz 0586 20:05 historias como la de por tres razones porque o hablamos de fuste más oscuros al final dejamos a los adolescentes sin referentes no es sino un debate necesario adolescente es un problema gravísimo en España es la segunda causa de muerte entre adolescentes y además ya no solamente adolescentes tenemos un intento de suicidio cada hora lo cual con unas cifras realmente desbordantes no y es un tema del que te que no se ha hablado lo suficiente no

Voz 1084 20:32 bueno sus obras además de de abiertas al público en general no se representan por las mañanas para institutos y colegios y luego hacen coloquios con los estudiantes y los actores y las reacciones esta

Voz 0586 20:42 la reacción es fabulosa en varios sentidos primero las ganas que tienen que hablar de esos temas en cuanto a veces la palabra silvestres invitar a hablar sino lógicamente no no lo hacen no luego por otro lado algo que esta generación es verdad que queda mucho por hacer es verdad que ha habido una involución hay un repunte del machismo social es complicado de la homofobia del racismo avanzamos un momento de regresión pero esta generación también una parte de esta generación con muchísimos valores se puede hablar con mucha libertad de muchos temas que antes eran impensables yo desde luego en el que se deshace lo decíamos mitificado tanto no indiqué a mí me espanta esa nostalgia de aquellos tiempos la ACB impensables Velayos levantara la manera soy lesbiana no

Voz 1084 21:27 Nos contaba que que muchos jóvenes han acercado a darle las gracias algunos han salido en el caso de de la Edad de la Ira de del armario delante de todos sus compañeros y otros pues la han dado también las gracias porque sus compañeros ahora los iban a entender mejor no en las aulas piensa que la cultura es una vía poderosa para que los jóvenes se sientan representados

Voz 0586 21:43 creo que la cultura les tiene que dar la palabra a mí lo que sí que es verdad es que hemos tenido a los adolescentes en apartados del discurso cultural tiene sentido tengo la sensación de que ahora mismo el cine y la televisión esta papeleo estupendo no series no sólo ya por tres razones seres mucho más aparentemente sencillas como gay por ejemplo no y su grupo de teatro musical bueno pues estará abriendo ventanas para abrir desde más que ahora estos jóvenes ayudantes el Puente Nuevo en el caso de la televisión catalana la maravillosa lo religioso o sea que que yo creo que sí que es verdad que a lo mejor ahí tenemos que poner más el foco en ellos sin contar

Voz 1900 22:18 como su realidad no bueno pues ser realmente

Voz 1457 22:20 añoro súper interesante este este tramo que avise elaborado sobre trece razones

Voz 1084 22:26 habrá una última reflexión María Hernando que te va a gustar que decía que está muy bien poner tuits pero que no que no vale componer tuits que hay que pasar a la acción hoy que las cosas había que hacerlas en en el día a día

Voz 1457 22:37 bueno es que me parece me parece maravilloso iba también quiero decir que que en Cannes ha habido una película sobre el las adolescentes gitanas lesbianas Carmen y Lola que también hablaremos de ella y que forma parte de este de este modo movimiento de transparencia eh y empoderamiento que me parece fantástico bueno compañeros pues muchísimas gracias ya podéis salir bueno parece que este fin de semana llueve pero pero salimos no como siempre bondadoso

