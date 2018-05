El derecho a decidir cosas aborrecibles

Voz 1910

00:00

es difícil pero debemos estar siempre vigilantes contra quienes quieren impedir que digan cosas expresiones que Abós recemos escribió en el siglo XIX Un famoso juez estadounidense llamado Oliver Hong la libertad de expresión debe ser muy amplia e incluir todo lo que no sea humillar o de humanizar a las minorías o en el terrorismo y eso enaltecer el terrorismo según la directiva aprobada por la Unión Europea en dos mil diecisiete Se reduce a aquello que inciten directa o indirectamente a cometer actos de terror las presiones meramente política o intelectuales que teoriza sobre la violencia sin practicarla sin espolear a otros a hacerlo según explican los abogados Eduardo Gómez Cuadrado y Daniel Malibrán de Red Jurídica deben quedaron fuera del derecho penal ese mismo principio y el que debería aplicarse a la hora de analizar las actuaciones cada vez más frecuentes de algunos raperos radicales que se caracterizan por letras incluso violentas aborrecible que diría el juez americano Holm pero que no animan a cometer ningún acto de terror concreto es importante que la frontera quede claramente definida para evitar confusiones para que cada uno sepa lo que canta y también actuaciones policiales innecesaria es claro que el derecho a decir cosas aborrecible no debería ser tampoco recompensado con ningún cargo público una cosa es que el señor Torra por ejemplo tenga derecho a difundir sus teorías supremacía porque eso es lo que son teorías que apoyan la superioridad de unos seres humanos sobre otros en razón del lugar donde nacieron o de la lengua que hablan y otra que alguien que piensa de esa manera alcance la presidencia de un importante institución pública eso sí que es algo bastante serio