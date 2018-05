El Larguero (1ª parte / 17/05/2018): Nos visita Rubiales y hablamos con Futre

Voz 2 00:00 bien

Voz 1375 00:46 son las once y media de la noche bienvenidos al larguero hoy es un día histórico para el fútbol español

Voz 3 00:52 porque después de casi treinta años después de casi tres décadas hay un nuevo presidente

Voz 1375 00:58 la Federación Española de Fútbol se ha acabado ahora sí la era de Ángel María Villar después estos meses en los que Juan Luis Larrea ha estado de manera provisional todo se destapó el caso Sole tuvo que salir de la manera que salió Ángel María Villar después de posponer durante dos veces las elecciones a la tercera ha ido la vencida Joy ocurría esto a eso de las siete de la tarde siete y media de la tarde tras el recuento de votos Luis Rubiales aquí en el saludo ya está ahora en el larguero hasta aquí en directo en los estudios de Gran Vía treinta

Voz 4 01:30 dos eh Luis Rubiales buenas noches buenas noches mano presidente de la Federación Española de Fútbol enhorabuena muchas gracias lo creía así nadie

Voz 1346 01:39 bueno creía yo que creía al fútbol español

Voz 4 01:41 esto ha pasado eso de las siete y media después de recontar los votos de los

Voz 1375 01:45 ciento treinta y siete asambleístas que han votado entre Rubiales Larrea

Voz 5 01:50 Luis Rubiales ex Rubiales Rubiales hoy Rubiales Juan Luis Larrea Luis Rubiales Luis Rubiales

Voz 1421 02:02 tras la votación correspondiente escrutinio San emitido un número de papeletas en total de ciento XXXVII han sido ochenta votos a favor de don Luis Manuel Rubiales Béjar cincuenta y seis a favor de Juan Luis Larrea Sarobe y un voto en blanco por lo tanto queda proclamado presidente de la Real Federación Española de Fútbol don Luis Manuel Rubiales Béjar en una palabra

Voz 1375 02:33 está dirigido a los asambleístas cinco minutos de haya salido corriendo imagino que el teléfono lleno de mensajes de llamadas cómo te sientes hasta ahora

Voz 1346 02:42 me siento muy responsabilizado por la confianza que referido porque ha sido una una amplia mayoría Hay bueno no te prometo que uno encendido el móvil lo apague esta mañana

Voz 1375 02:52 los llamados otra vez porque

Voz 4 02:55 tengo muchísimos mensajes pero bueno ya poco a poco soy de contratar siempre a todos pero se lo sé además has cumplido tu palabra dijiste Si gano las

Voz 1375 03:02 lecciones estaré en El Larguero en la cadena SER el día de hoy a las once y media y aquí está este diecisiete de mayo como nuevo presidente recuerdo cuando presenta hoy los avales que sólo presenta este XXXI pero dijiste voy a alcanzar entre ochenta noventa votos muchos dijeron va de farol Nova alcanzara entre ochenta y noventa votos ha sacado

Voz 4 03:18 sesenta después de currar te lo mucho no sí bueno

Voz 1346 03:22 que presente mal ya alguien ratifico

Voz 4 03:25 tendréis se peruano ser lo de menos tenía mucho

Voz 1346 03:27 más y creo que fue una buena idea una buena idea porque hubo algunos movimiento alguna forma de conseguir avales pero yo creo que ya es pasado ahora yo de verdad voy a mirar adelante me siento con con fuerza con ilusión con sobre todo la confianza de una mayoría muy importante también pues con la generosidad que siempre en el deporte aprendemos de tender puentes y buscar soluciones para que todo el mundo pueda participar

Voz 1375 03:55 a ver al nuevo presidente la Federación Española de Fútbol en el Facebook la ida de la Cadena Ser en Twitter también en directo y en la en la página web por supuesto de la Cadena SER aquí está con su traje gris con esa corbata y camisa blanca de casa cuantos kilómetros que creo que ha sido puerta por puerta literal no sé si se puede contar ya pero creo que ha estado durante tres meses yendo puerta a puerta buscando a cada uno de los asambleístas para decirles el fútbol español necesita un cambio

Voz 1346 04:22 no ha habido muchas llamadas también había evidencia pues de algunas personas que se manifestaron que no quería así he hablado con mucha gente pero no hecho desde noviembre decenas de de miles de kilómetros casi mejor no decirlo porque va a pasar como atrapó

Voz 4 04:39 yo no veo a creer no pero bueno yo

Voz 1346 04:41 yo he trabajado muy a gusto con recursos propios con gente que como Chema que está aquí y otros que han dejado su trabajo para estar a mí no es que era una responsabilidad muy grande porque yo escogí salir de un puesto de una seguridad pero hubo gente que apostó por mí no por tanto hoy en día recoger los frutos la verdad es que estoy satisfecho pero nunca contentó vamos a hacer algo especial y algo grande

Voz 1375 05:07 qué vas a hacer mañana tu primer día como presidente de la Federación Española de Fútbol a las ocho de la mañana a nueve irás a la Federación que va que va a hacer mañana Rubiales cuando entre en su nueva casa

Voz 1346 05:16 me recogen a las siete y media hay a la ocho que restar ayer voy a hablar con lo directora de los departamentos voy a pedirle en los próximos días un informe de cada departamento una auditoría tengo que hacer también tenemos que mirar uno una auditora de la grandes y empezar a construir sobre todo pues entendiendo que las cosas se han hecho de una manera tengo que conocer como han hecho ya a partir de ahí pues ponerle él

Voz 4 05:41 propio sello de lo que queremos hacer nosotros Julen Lopetegui va a seguir siendo tu seleccionado ya vas a renovar tenemos que sentarnos no sé cómo es

Voz 1346 05:51 está porque he escuchado que estaba parado pero yo les ha hecho una magnífica transición en ningún momento que estrella increíble Se marchaba oí y lo ha hecho como una gran maestría saliesen frasco

Voz 1375 06:03 en él para ampliar el contrato de pronto estoy más ajetreada mandado al seleccionador esta tarde aquí para El Larguero de la SER

Voz 8 06:09 pues nada recuperarle lo que ya lo he dicho en persona la felicidades a Luis Rubiales presidente ahí decirle que que creo que tiene todo lo que necesita un buen presidente no creo que tienen energía capacidad pasión experiencia por eso creo que nos va a aportar la estabilidad y el equilibrio que yo creo necesitamos para seguir creciendo oí ya afrontar un rato tan potente como tenemos es dentro de poco acierto va a ser la suerte del fútbol español con Cole deseamos lo mejor de las suertes o eso espero que no lo celebré demasiado porque mañana tenemos ya mucho trabajo un abrazo fuerte

Voz 4 06:42 que no lo hacen es mucho sábado sabes a quién ha votado lo ven el voto secreto trabajé muy duro para ello

Voz 1375 06:48 es ese ese ha sido el gran secreto de de que él precisamente valga la redundancia de que haya sido unas elecciones limpias y que tú hayas podido tener más clara la victoria que el voto ha sido secreto

Voz 4 06:56 no

Voz 1346 06:57 era fundamental porque votar con papeletas en urna si hay muchas papeletas ahí hay acceso a ellas no te garantiza que las que hay que sea secreto porque hay puede haber presiones pero que alguien que ejecuta su voto lo haga sabiendo que su decisión es suya nada más es cierto que habrá habido movimiento de última hora pero mira yo te puedo decir que llevo dos días sin llamar a nadie se que había una candidatura llamando continuamente no podía nuestro trabajo ha hecho todo como cuando ha estudiado para un examen ya estábamos tranquilo y con la confianza de que de que ganábamos y que nuestro proyecto coral que iba a ser respaldado por la mayoría

Voz 1375 07:36 el evidentemente en el palco los días de los partidos de la selección representando a la selección española desde mañana Tomás posesión de ese cargo y ahí estará Luis Rubiales hay muchos temas encima de la mesa urgente se hay que preguntarte un montón de cosas están aquí Antón Meana hola Antón muy buena es una Antonio Romero qué tal es buena no hay Javi Herráez también hola Javi hola elaborar noches están Jesús Gallego y Jordi Martí hola Gaye muy buenas buenas noches Yola Jordi Martí qué tal en Barcelona en buenas noches a todos Bray Iturralde o Lie tú muy buenas hola muy buenas noches un coche estamos con el presidente de la Federación en directo aquí en Gran Vía treinta y dos en la SER el nuevo porque la Federación Española Luis Rubiales si te preguntan por tu plato favorito no dudas el trabajo de tu vida lo tienes claro el beso que volvería

Voz 4 08:19 desatar a cómo es eso sólo hay una si te preguntan por el SUV de lo suyo no hay una sino dos

Voz 9 08:28 nuevo tirón desde diecinueve mil seiscientos euros y Taiwan desde veintiun mil ochocientos euros

Voz 1346 09:06 de bueno voy a llamar a a Pepe Castro y también a Bartomeu hoy voy a hablar con los doy yo creo que antes de de exponer cuál pueden ser la solución eh vamos a a ver que que que tenemos encima de la mesa porque además un calendario que está sin cerrar en ese sentido también tuvo que trabajar mucho y muy rápido con con la Liga con una fe son los dos que tienen que hacer la propuesta formal la propuesta consensuada a la a la Real Federación Española de Fútbol

Voz 4 09:33 preferirías que fuera a partido único

Voz 1346 09:37 es complicado es complicado porque se mezcla mucho interés dos aficiones que quieren ver a sus equipos taquillas televisión yo soy partidario sobre todo de encontrar a acuerdo también soy partidario de que con la masificación tan tremenda que tenemos en el calendario tenemos que empezar a buscar soluciones también pero ahora vamos a salir de ésta que no es fácil porque tener equipos tan buenos un año de Mundial pues este te ponen las cosas opto muy muy complicado no pero lo conseguiremos

Voz 1375 10:05 tienes a tu equipo claro no evidentemente todavía no los ha hecho público tu equipo lo vas a anunciar en las próximas horas no sé si mañana pasado cuando vas a hacer público quiénes son tus hombres de confianza en este proyecto

Voz 1346 10:14 esto mira siempre que que me ha preguntado esto te decía que no podía hacerlo porque son gente que están trabajando que trabajan en otro medio hasta ahora ya lo saben

Voz 4 10:24 exacto aunque no es lo mismo

Voz 1346 10:27 el el teléfono bueno pronto digo yo creo que hay que diferenciar en dos cuestiones que es muy importante una la dirección política la tengo bastante bastante claro y otra también por ver que me encuentro lo departamento y ver qué podemos aportar que también obviamente voy llevar a gente de confianza yo tengo la potestad de de de nombrar a gente de confianza vamos a a tirar de de de gente muy muy preparada para conseguir mucho más ingresos para que llegue mal fútbol modesto a la mujer al fútbol sala yo la verdad va a funcionar la cosa

Voz 1375 11:03 alguien que te haya felicitado y que te haya sorprendido

Voz 1346 11:07 no porque mira cuando cuando tú pero es un partido de fútbol lo lo gana les da un abrazo a que tiene entonces me ha abrazado el noventa por ciento de la gente me ha votado el sesenta no no sé cuánto entonces te ha felicitado bueno no le estaba en su sitio y yo he ido a a darle la mano porque también hombre pues no es agradable no yo creo que lo menos que podía hacer nada tender la mano y entonces me ha felicitado

Voz 1375 11:35 cómo van a ser las relaciones a partir de ahora entre la federación

Voz 4 11:37 venga

Voz 1346 11:38 nunca ser educada correcta en lealtad institucional respetando las competencias muy importantes ya partido y si todo esto se tiene en cuenta van a funcionar si algo de esto falla tendríamos problemas pero no no es mi intención al contrario la la Liga es es patrimonio del fútbol español yo quiero entenderme con con su presidente y por supuesto con todos los clubes

Voz 4 12:04 Tebas también quiere entenderse contigo mira qué mensaje te ha mandado más cariñoso el día de tu victoria me pero

Voz 8 12:10 enhorabuena mundiales por la Federación y bueno aunque sabe perfectamente que que no era el candidato que yo estaba apoyando considero que no está capacitado para española de fútbol así ha sido elegido por la Asamblea y no habrán unos otra cosa que estar pendientes y que acierte en sus decisiones poner bien del fútbol español y sobre todo bien de fútbol aficionado que necesita una importante reforma esas cuestiones que que ha planteado algunas pues suena muy bien como otras Palencia buena gobernanza pues realmente la eficacia cuanto antes porque eso sí que es un trámite urgente innecesario una al fútbol enhorabuena Luis sí que a todo el fútbol español

Voz 1375 12:52 tendiendo puentes empieza a Javier considera que no estás capacitado para ser presidente de la Federación

Voz 1346 12:56 nada ya lo de la gracias Javier y seguro que lo que me falte capacidad no pueda ayudar seguro claro claro que se al tienen mucha capacidad un hombre muy trabajador y es verdad un hombre inteligente trabajador con experiencia

Voz 1375 13:09 te ayuda o que el apoyar a Larrea que él se mostrara claramente del lado de un candidato que dijera no está capacitado Rubiales si está capacitado y eso a ti te ayuda

Voz 1346 13:19 no lo sé yo creo que lo que me han ayudado lo que lo que mi equipo ha hecho ha sido pues estar mucho sitio aplicar mucho la cosa entender alguna que no llegaron por eso se ha se ha ido mejorando es atender no sólo las alabanzas de la crítica o no pues ahí estamos pero que ahora empieza el kilómetro cero sabes qué

Voz 4 13:45 vamos a ir paso a paso quieren preguntarte montones

Voz 1375 13:47 esas eh Herráez me Ana Romero los tres han estado en esa asamblea en esa en esas elecciones también Jordi Gallego te quieren preguntar cosas Antón en una tarde en la que estaba todo el mundo del fútbol no sólo del fútbol pendientes lo que pasaba en esa sala no el que no estaban

Voz 0231 13:59 las Rozas estaba mirando al móvil para preguntar a los que estábamos allí para poner la radio para enterarse de si ganaba Rubiales sólo Larrea yo creo que es la mayor victoria lo decía ayer en tono de broma contigo desde David contra Goliat porque es muy difícil ganar unas elecciones como las ha peleado Rubiales tenían contra el aparato de la Federación tenía en contra a la Liga hasta por momentos parte del CSD no estaba de acuerdo de posicionarse en favor de Rubiales y cuando compites contra todo el mundo la victoria tiene mucho más mérito yo pensaba que era imposible pensaba que no se podía ganar al aparato de la Real Federación Española de Fútbol que en Venezuela

Voz 4 14:34 yo creía anti no creían que nadie pudiera ganar el aparato

Voz 0231 14:37 Federación tal y como estaban hechas las selecciones me conste quería preguntarle a Luis Si en algún momento de las últimas cuarenta y ocho horas pensabas que podías perder te tuteo que en la última sexenios de te gustaba por todo lo que estaban haciendo los rivales por las llamadas por las presiones que te contaban algunos de los que te iban a votar a Ci que les estaban haciendo

Voz 1346 15:00 bueno yo es que de las presiones creo que en muchas ocasiones juegan un papel determinante en el sentido contrario que hay que pretende probablemente en otra pues consiguen pero bueno yo no quiero tampoco saber si ha habido no habido yo sé lo que he hecho nadie podrá decir que Luis Rubiales los su equipo ha presionado nadie podrá decir que hemos actuado de una manera que vaya contra los principio democrático de ética de comportamiento nadie entonces lo que hemos hecho es echarnos a la carretera hay mucha obra despacho muchas horas de despacho

Voz 6 15:36 la llamada y pensar

Voz 1346 15:40 un poco lo que yo creo que tiene que convertirse esta federación operación que abra la puerta que tema cercana que no les da la espalda a la sociedad que el fútbol modesto como lo ha dicho Javier yo creo que hoy en día nuestro gran tesoro también a la vez nuestro talón de Aquiles vamos va a poner todo esto en orden y de verdad con más o menos conocimiento según en qué opinión pero con mucha humildad y mucho trabajo se consigue

Voz 4 16:05 lejos te falta algún voto de los ochenta en tus cuentas has dicho a alguien me fallado

Voz 1346 16:10 bueno uno siempre tienen una expectativa pero hay un abanico yo creo que hombre la diferencia es importante porque es verdad o no no me gusta hablar tanto del aparato a la Federación no yo creo de verdad la neutralidad de todo el mundo pero han ocurrido cosas que están ahí está suspendido tres cuatro veces la elección largado con el tema del Consejo de Estado no por ejemplo

Voz 0231 16:32 mañana juega el Sporting en Tenerife

Voz 1375 16:34 no es el único club que tenía dos jugó

Voz 0231 16:37 valores que votaban en la Asamblea al Sporting le han puesto a jugar en Tenerife para ver si Rubén García y Carmona que votarán a Rubiales no iban a votar hoy a la Rota han votado ya han ido no baraja les ha permitido en enero del Sporting venir a votar no viajar en el avión del equipo Tenerife ese partido lo programa la Liga con Luis Gil y Javier Tebas a la cabeza para intentar que dos votos que son para Rubiales no tuvieran lugar hoy y eso es así y no es que queramos

Voz 1375 17:02 será el presidente que este adelanto es que esto es una realidad

Voz 4 17:04 luego lo que ocurrirá en el futuro cuán

Voz 1346 17:06 todo convoque una lección a yo tenga otro candidato en las elecciones eran cuando la Federación digna se harán respetando ese día esto que ha ocurrido de ir cambiando ir poniendo esto no puedo hacer más serios bueno primero enhorabuena presidente gracias por segundo

Voz 0239 17:25 ya es un avance que el presidente de la Federación Española de Fútbol estén

Voz 4 17:27 en la radio mirando respondiendo preguntas no estamos

Voz 0239 17:30 acostumbrados a uno le ponía incluso un poco nervioso no porque claro es la transparencia empieza por ahí

Voz 4 17:37 luego yo tenía dos preparadas pero una muy rápido

Voz 0239 17:39 o te vas como se sienta alguien a tender puentes cuando escucha escuchado con cara de escayola si me permite la expresión cuando escucha que el presidente de la Liga piensa hoy que ha ganado con facilidad las selecciones que sigue sin tener capacidad para es para ser el presidente de la Federación como como se abstrae uno de eso para sentarse con alguien con el que se tiene que sentar

Voz 1346 18:01 pero bueno ya conocemos como de Javier EC seguramente yo tendré que dar clase para prepararme más clases para tener un poquito más de mano izquierda de respeto porque creo que que él es una persona educada cuando quiere serlo lleva una persona correcta una amable que sabe sonreír ya sabes pues se trata de eso de que pongamos un poquito nuestra parte pero yo no me lo conozco y sé que que tiene su retranca también hay que entenderlo no no voy a hacer ahora de esto un problema

Voz 0239 18:29 y luego dos cosas que desde la rueda de prensa golpeando fogueado en la federación están sonando en todos los medios de comunicación Audi Touré auditoría va a ser pública o privada va a ser de consumo propio o lo vamos a conocer todos en esa política de transparencia que usted quiere llevar la federación

Voz 1346 18:44 hombre es que hay muchas cosas dentro de una Federación que son de uso interno incluso por ley de protección de datos por mucha otra vacaciones sobre todo la financiera y me metería julios de lo de lo que hiciera publicarlo no hombre vamos a cumplir siempre escrupulosamente la ley

Voz 0239 18:57 luego a la limitación de mandato ha dicho voy a limitar los mandatos pero no ha dicho a no no yo no he dicho que lo mandó lo ha dejado caer más Mendo no que no voy a hacer

Voz 1346 19:09 a esto yo yo fíjate

Voz 0239 19:12 ahora para que la gente que nos está escuchando lo tenga claro la idea del nuevo presentar a la Federación es estar como máximo

Voz 1346 19:18 no me miras un debate que no voy a rehuir siempre he dicho que es todo año tenemos que poner esto en marcha a partir del siguiente mandato si sigue confiando el fútbol español el micro ahí es muy pronto todavía para decirlo podremos hablar de esta y otras cosas ahora no una cuestión urgente

Voz 10 19:34 enhorabuena qué tal muchas gracias Luis bueno además que me consta que te hace una buena paliza porque ibas con Juan amigo mío tu tío Juan Rubiales durante estos meses para conseguir la presidencia yo te hacen las preguntas de la selección española que es lo que más bueno creo que todo el mundo está al tanto porque el Mundial está a la vuelta de la esquina primero el día veintiuno Lopetegui da la lista y el XXVIII se concentra para ese día el día veintiocho quiere usted tener ya encima de la mesa la renovación de Lopetegui pase lo que pase el Mundial

Voz 1346 20:03 para hacer una pequeña matización que que Juan me ha acompañado estos último última semana tras semana sobre todo los fines de semana porque soy un padre divorciado que tiene tres años y que a mi tío le encanta estar con con su sobrina no pero ha sido un trabajo de un grupo tremendo de seis personas y luego un grupo tremendo de decenas de personas por toda España apoyando no Julen yo miro a Julen no te voy a decir que somos amigos pero tenemos una relación personal de aprecio desde hace aproximadamente ocho ocho nueve años y bueno pues siempre ha sido muy fluida nuestra forma de hablar nunca hemos perdido de fíjate en el tiempo que hablo con él

Voz 7 20:51 ah sí

Voz 1346 20:52 sido en estos últimos meses porque no he querido para nada ponerlo en una situación incómoda pero estoy convencido de que él de que hablo de que ocho de que toda toda su gente que su trabajo cojonudo van a seguir con nosotros y una muy rápida

Voz 10 21:09 bueno si me permite sí he hablado con los capitanes Sergio Ramos y compañía

Voz 1346 21:14 es que tengo el teléfono apagado pero bueno tanto tiempo en esto

Voz 10 21:17 dos meses no se ha dado tiempo estos días a hablar con ellos si sabes un poco cuál es su sentir en torno a a estas elecciones porque ellos también son personas aparte de futbolistas como tú lo ha sido también futbolista

Voz 1375 21:26 si Piqué te gustaría que Piqué

Voz 10 21:29 continuaran la selección española porque él ha dicho que después de mundial se va a marchar si ese tema de preocupa y si ves es decir la Piqué es tanto activo en el Barça que Dati

Voz 1346 21:38 otra de las cosas que sí que me ha dado tiempo aprender en estos años es que cada uno tiene que responder sobre su parcela yo responderé sobre la mía hay en la parcela deportiva no voy a entrar tengo mi opinión soy un forofo mala porque amo a la selección pero tenemos una dirección magníficas además unos jugadores que creo que cada vez que vienen lo hacen en la línea correcta

Voz 1375 21:58 si te preguntan gallego hoy Jordi pero quería preguntarte por el último partido de Liga ultima jornada de Liga

Voz 4 22:03 el Camp Nou se va Iniesta campeones de Liga Barça Real Sociedad estará allí ya el presidente de la Federación para entrar el título el trofeo a los campeones de liga

Voz 1346 22:13 ese lugar a duda mi mi voluntad la siguiente temporada eh no esperar a la última jornada sino que en el momento en el que matemáticamente se puede hacer ya haya un júbilo y una explosión entre la la afición la junta directiva el equipo el cuerpo técnico todo se pueda disfrutar

Voz 4 22:29 ese día ya lo entregue la copa que alguno me he dicho bueno dos pues hace una copia el presidente bueno preséntanos importante

Voz 1346 22:35 si los jugadores y la afición lo que quieren tener la Copa

Voz 4 22:39 dar la vuelta al campo del que tenga más posibilidades seguramente

Voz 1346 22:43 seguramente al que matemáticamente tuviera por delante para que nadie me tilde de que soy favorita

Voz 4 22:49 este domingo en el Camp Nou entregando este domingo por supuesto mañana hablaré con el presidente Bartomeu no dejarlo todo preparado gallego Jordi os escucha Luis Rubiales bueno

Voz 11 23:00 un placer saludar al nuevo patrón de del fútbol español ha sido largo pero bueno ha sido divertido también quiero hacerle dos preguntas con

Voz 12 23:09 metas una es terminal a termina en una época en la Federación termina una época en el arbitraje español se termina la época de Sánchez Arminio que ha durado no sé cuántos años qué es lo primero que quieres cambiar en el arbitraje español que es lo que hay que borrar de un plumazo lo antes posible en el arbitraje español que ha dominado Sánchez Arminio desde una eternidad

Voz 1346 23:32 lo voy a hacer debatiendo con los que más saben que lo presidente de los CTA autonómico y con los propios árbitro pero hay tres cuatro cosas que sí que creo son importantes simplemente Álvaro no vamos a ver todo parece indicar que si no vamos a ir de espaldas al resto de países al Mundial etc el incremento del bar llevó aparejado un trabajo mayor por parte de los árbitro eso hay que sentarse con la liga tenemos que ver que cómo se hacen estos pagos y además tenemos que sentarnos con la liga para que lo árbitro que van a trabajar muchas más horas también obviamente pues allá un incremento salarial acorde tenemos que de una vez por todas afrontar que ya son con cuarenta y cinco años todavía jóvenes que que lleva treinta años la misma edad de retirada yo estoy convencido de que podemos incrementarlo al menos Endo

Voz 4 24:20 hasta los cuarenta y siete hasta los cuarenta y siete siempre

Voz 1346 24:23 cuando físicamente y por cuestiones técnicas

Voz 4 24:25 es la prueba efectivamente porque están en su madre

Voz 1346 24:28 pero cuando más experiencia tiene tenemos que mirar también el tema de la Mutualidad el tema de la seguridad social creo que ya son cosa muy importante de mucho calado yo me voy a poner esto es algo que conjuntamente con el árbitro lo que me baño personal

Voz 12 24:43 muy bien muy concreto

Voz 4 24:46 perdona perdona me gallego Velasco Carballo sería un buen presidente del Comité Técnico de Árbitros

Voz 1346 24:52 sólo lo tenemos que decir pero en el momento de que lo haga lo lo sabré yo creo que ahora lo lo primero que toca ir a hablar con los presidentes autonómicos también hay una comisión del árbitro de profesionales conformada por seis u ocho que les representan creo que es un buen termómetro también para ver qué opina aunque la decisión será mía

Voz 1375 25:14 gallego la segunda es de de

Voz 12 25:16 que tenemos uso de razón porque prácticamente hemos conocido a Villar como presidente siempre ha habido un enfrentamiento con la Liga por lo que se ve por lo que acabamos de escuchar la cosa va a seguir siendo dura pero a mí me gustaría que ha contaras cual es crees tú que son los puntos de discrepancia importantísimos ya hemos visto que el salario de los árbitros el bares uno pero en el conflicto de competencias porque tú siempre ha repetido hoy en el discurso y luego te ha escuchado en otro

Voz 1375 25:46 sí es decir la competencia respetando las competencias es

Voz 12 25:49 crees tú que son las competencias que crees que son de la Federación y la Liga se ha metido ahí ibas a pelear por recuperar

Voz 1346 25:55 bueno no es que crea que la mayoría de las competencias que desarrolla la liga son cedidas por la Federación y probablemente hay retribuciones económica que son la misma de hace años cuando la que llegan a la liga son mucho más luego se piensa mucho en la industria del fútbol que yo estoy de acuerdo que hay que explotarlo pero hay que pensar mucho más en los aficionados mucho más en la salud de no jugar partido el dieciséis de agosto a la sede de la tarde para mí la industria es fundamental pero no está reñida con los valores y con la Salud en el Deporte entonces hay cuestiones que tenemos que ver tenemos que maximizar maximizar perdón lo recurso pero siempre cuidando lo otro porque si no llegan a final de temporada y tenemos un problema tremendo con los futbolistas

Voz 1375 26:37 va a poner los horarios de los partidos

Voz 1346 26:40 este año que viene lo tiene la Liga porque se renovó

Voz 4 26:43 es que era un año más se renovó por un año en EE

Voz 1346 26:45 hace poco el Gobierno transitorio excesivamente alargado ya lo sé pero tenemos que negociarlo y de verdad mi voluntad seguir concediendo esa eso digamos atribuciones propias de la Federación a la Liga yo no quiero eh extirparle eso no lo han organizado lo han hecho muy bien

Voz 1375 27:06 el tema seguirá poniendo los horarios de la Liga

Voz 1346 27:09 pero tenemos que hablar de que es que tenemos que hablar hombre pues por ejemplo no se puede jugar en Sevilla a las cuatro de la tarde en el mes de agosto

Voz 4 27:15 pero si no habrá pero no habrá concentración de partidos seguramente no lo último

Voz 1346 27:19 ocho años pero ha costado mucho que no se haga entonces vamos a buscar esas soluciones vamos a ver vamos a ver lo que reporta jugar los lunes el lo viernes jugar los lunes el Gobierno es la Federación recibe tres millones trescientos mil euros sólo por los lunes la Liga recibe cincuenta y ocho setenta y ocho millones de euros ahora mismo no lo sé porque no me lo he estudiado en profundidad como les gustaría al señor te va pero me lo voy a estudiar vivía con la lección bien aprendida para buscar soluciones para que el fútbol modesto que el gran perjudicado de abanico tremendo de de horario pueda también nutrirse de esto que llega al fútbol gran

Voz 1375 27:49 diez partidos diez horarios

Voz 1346 27:52 no puedo no estoy capacitado para contratar ahora

Voz 4 27:55 ya lo he dicho Tebas

Voz 1375 27:57 ya lo decía en general Jordi

Voz 1346 27:59 pero soy muy estudioso

Voz 1375 28:01 duramente el presidente Jordi Luis buenas

Voz 0985 28:04 el nuevo ganador de felicitarte yo personalmente una reflexión yo creo que es bueno tras veinticinco años que haya aire nuevo también yo soy partidario de de redistribuir el poder e Israel poderse de redistribuye no se concentra en pocas manos creo que es mejor para todos y a partir de aquí como vamos a un ritmo muy picado llegarán concreción te quisiera plantear tres cosas de respuestas casi monos laicas eres partidario de que las eliminatorias de Copa se juegan a partido único hasta semifinales

Voz 1346 28:33 no sé sea tasa mencionada pero tenemos que que aligerar un poco el calendario lo vamos a cuartos lo vamos a estudiar el comité

Voz 0985 28:41 competición tú crees que tiene que entrar de oficio en agresiones que vemos todos por ejemplo por televisión y que incluso es el momento de relevar a Francisco Rubio

Voz 1346 28:51 sé que mucha gente me ha dicho que el Barça me ha pedido eso pero no me ha pedido nada nada y lo que haga la federación con subcomité asunto de la Federación obviamente escucharemos a todos los clubes futbolista árbitro que quieran aportar no es una una idea con todo el cariño del mundo pero esa competencia directa de la Federación y en concreto su asamblea osea que tendremos que estudiar cómo funciona

Voz 0985 29:15 ahora te quiero preguntar por un asunto que me parece muy grave hace apenas hace un poco más de un año es saltó el escándalo del Eldense como tú sabes Luis hoy el futbolistas del Odense ex futbolista del Eldense en nuestra población local en el que te lluvias Cheikh Sat eso que tuvo el coraje de denunciar la corrupción en fútbol modesto y un año después se da cuenta y se encuentra con que el mundo el mundo del fútbol le da Luis la espalda hasta el punto que él nos ha dicho hoy hoy no volvería a denunciar la corrupción que yo viví dando la cara porque al final el pringado qué te parece la soledad de los futbolistas que denuncian la corrupción soledad por parte de instituciones como la AFE como la Federación crees que es razonable que la gente que da la cara da un paso al frente para sanear del fútbol modesto de la corrupción se encuentren dejados de la mano de Dios

Voz 1375 30:11 contesta enseguida Luis Rubiales una pausa de un minuto y medio despedimos al presidente de la Federación Española contesta Jordi Martí ya

Voz 1375 32:55 Nicole Luis Rubiales corren nuevos tiempos en el fútbol español está aquí el nuevo presidente que lo tenía que contestar a Jordi Martí Luis

Voz 1346 33:02 bueno que efectivamente la Federación de Vegacervera tiene que hacer todo lo posible por mantener la integridad en los terreno de juego y fuera de ellos no el departamento que vamos al grano únicamente a tratar sobre fair play sobre dopaje etc sino también sobre la Anticorrupción que o el buen gobierno no sólo interno en la federación sino en el resto de instituciones del fútbol

Voz 1375 33:28 Iturralde pone el broche que alguna de árbitros le hemos preguntado pero no sé qué te gustaría saber de Rubiales que preguntar a esta hora de la noche al nuevo presidente que te escucha ya

Voz 10 33:36 no

Voz 0514 33:36 bueno en primer lugar a mi más cordial enhorabuena y sobre todo muchísima suerte en el inmenso trabajo que tiene por delante

Voz 4 33:45 muchas gracias y buena para este no lo ficho se fichó auto

Voz 1346 33:49 Ana en que tengo de ido fue un partido de Copa del Rey estando yo en primera división en el Levante en Badalona que no cayó la el aguacero mayo

Voz 4 33:57 a grandes de la historia del fútbol mundial y entrábamos en el centro del campo congelado casi arrimado Iturralde con los jugadores deseando que fallara uno de los dos equipos el que fuera para himno yo no sé todos lo recuerda eh tú yo vivía a ver rápidas preguntas venga

Voz 0514 34:13 el presidente de los árbitros lo van a elegir los árbitros o va a ser designación directa

Voz 1346 34:18 no el presidente lo árbitro es responsabilidad mía de de elegirlo igual que el resto de los comida eso sí yo voy a escuchar voy a tantear a ver tengo mis propias ideas pero tengo que que hablar con la presencia de lo acepté hay con lo he con la comisión de árbitro profesional

Voz 0514 34:31 a ver si eliges a Velasco Carballo vas a acertar

Voz 4 34:34 eso es cosa mía eh otra cosa

Voz 0514 34:37 en las listas Si Victoriano como está huyendo dimite o no sigue aún no se cuenta con él las listas de este año las va a dejar hechas Chacel o las va a dejar hechas el nuevo que venga

Voz 1346 34:51 no vitoriano no va a hacer la lista vitoriano lo que hizo el equipo que hay actual que son los árbitros porque están encomendada segunda B a Tercera a Primera Segunda tú lo conoces es cómo funciona dan una puntuación ella esa puntuación está enmarcada no se pueden modificar ya están esa puntuación en las vamos a hacer nosotros pero las listas con ascensos y descensos no lo va hacer vitoriana Adriano no va a dejar de ser va a dejar de ser mañana mismo presidente de etcétera ya sólo has dicho hombre evidente lo he dicho públicamente

Voz 1375 35:21 pero no has hablado con él no bueno del tampoco

Voz 1346 35:23 otra mucho interés

Voz 0514 35:26 yo una pregunta muy rápido y luego una pequeña reflexión a la violencia en el fútbol base sobre todo en el arbitraje del fútbol base porque muchas veces son los que menos se habla de ellos son los que más lo sienten se va a hacer algo desde la Federación para apoyar esta violencia y acabar con ella

Voz 4 35:43 entonces yo estoy muy concienciado tome árbitro no sé no sé

Voz 1346 35:46 por eso venta veces no se Díaz no sé cuántas

Voz 4 35:49 y a mí me ha sacado alguna que otra tarjeta pero sabes que siempre va con balón promedio no una cosa una cosa de los valores no son negociables

Voz 0514 35:59 eh recibió ahora simplemente ya como un favor Victoriano por favor que no se vaya por la puerta de atrás creo que ha cambiado el arbitraje es muy querido dentro de los árbitros yo creo que tendría que marcharse del Comité tenía sede de la Federación por la puerta grande y agradeciéndole todo lo que ha hecho fue el árbitro

Voz 1346 36:19 yo soy un acuerdo no fui yo quien dijo que no iba a seguir que ETA obviamente yo traigo un modelo diferente y conozco a vitoriano ir voy a tratar con todo el cariño que

Voz 0514 36:28 pueden ser de lo agradecer eternamente mañana sábado

Voz 1375 36:31 mañana dejará el presidente el Comité Técnico de Árbitros Luis treinta segundos te quiere felicitar a esta persona que ha sido tu rival en las elecciones Juan Luis te escucha Luis Rubiales hola buenas noches buenas noches te escucho no me habéis hablado después de las elecciones después de que ganara Luis Rubiales

Voz 8 36:53 entonces no son puestos no han conectado como vosotros

Voz 1375 36:56 en la segunda encerrona que no ha defendido la es espera esperaban ese resultado Juan Luis no tiene sentido si yo lo espero me voy a mi casa quién quién es solicitar a Luis Rubiales no ya lo ha hecho hombre aleja hace falta que es que nos dimos un abrazo con Luis Luis venga buenas noches gracias enhorabuena Presidente que se va corriendo Luis Rubiales el presidente de la Federación Española de Fútbol que ha estado aquí en este Larguero en su día uno mañana empieza una nueva etapa como presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales las doce y siete cerramos enseguida con Jordi con Gallego con Romero con Antón Meana ahí compañía en El Larguero de la SER seguimos

Voz 1670 40:21 las doce y diez quede titulares ha dejado Luis Rubiales e sobre todo es el último que parece que no le ha sentado muy bien a Juan Luis Larrea creo lo de que

Voz 1375 40:29 mañana dejará de ser presidente del Comité Técnico de Árbitros Sánchez Arminio me parece que eso

Voz 1670 40:33 yo esperaba que lo renovara era una obviedad sí sí yo sí quiero decir evidentemente Juan Luis Larrea al que le agradecemos que haya entrar en el larguero y que evidentemente no le hemos llamado

Voz 1375 40:42 para nada a Luis Rubiales no ha encajado muy bien lo que aparecer ha dicho Luis Rubiales de Sánchez Arminio que era algo que es un secreto a voces pero evidentemente

Voz 0231 40:50 pero yo sí quiero decir que Juan Luis Larrea ha sido un digno rival en las elecciones que ha tendido la mano a casi todo el mundo que con los medios de comunicación en una política muy distinta a la que tuvo su presidente Villar de sesenta años total ha sido muy abierto hoy ha perdido ya ha tendido a todo el mundo ha hablado en el parking de la Federación ha entrado en El Larguero aunque sea para esta mini conversación con Rubiales ha sido un señor hoy acompañaba su hijo Gorka su familia esperándole en el parking de la Federación quiere llegar a San Sebastián para seguir siendo presidente de la guipuzcoana para estar con sus dos nietos bueno pues ha perdido no le ha salido bien a jugar

Voz 1375 41:26 además seguir siendo presidente la guipuzcoana así hasta dos mil uno

Voz 0231 41:28 de este año el centenario va a seguir de presidente de la SIP cuando

Voz 0985 41:31 oye yo porque tengo para porque tengo la impresión de que veremos un espectacular choque de trenes entre Tebas y Rubiales en los próximos meses

Voz 1375 41:40 bueno es evidente no que claro no te vas sabe que el enemigo acaba de entrar en la en la Federación Española de Fútbol lo la la manera de felicitar yo creo que es la de la de la pataleta más absoluta de Tebas no el decir que no está preparado es el candidato al que no haya apoyado yo creo que de verdad eso le ha favorecido a Rubiales pero sobre todo la manera de que sea mostrado públicamente y sobre todo y diciendo en El Larguero creo que no está capacitado no me parece que sea la mejor manera de tender puentes pero vamos a ver cómo acabamos

Voz 7 42:06 y tanto

Voz 1375 42:09 este es el nuevo presidente pero hay muchas promete muchas cosas íbamos a ver yo creo que la infidelidad

Voz 0231 42:14 las intenciones son todas buenas has to todas suena muy bonito

Voz 0239 42:17 la transparencia de la modernidad el abrir las ventanas la auditoría él tender puentes todos suena muy bonito y luego pues evidentemente cuando tienes un cargo de esa responsabilidad tienes que demostrar la capacidad para para trabajar y para arreglar los problemas en el día a día luego una cosa que también ha dejado caer Rubiales bueno es que es de Perogrullo no tú llegas a un sitio y lo normal es rodearse de tu gente de confianza y me consta no consta a todos los que hemos estado conviviendo con la gente en la Federación Española de Fútbol en los últimos años que ahí dentro ahora hay nerviosismo no también me gustaría decir como lo que ha dicho Meana de de Larrea que yo entiendo que hay cosas de la Federación Española de Fútbol que hay que que hay que a los que hay que darle brillo ahora es que hay que darle un aire de modernidad que no tienen pero también hay que ser honestos justos hay mucha gente ahí dentro que trabaja muy bien y que lleva mucho tiempo trabajando bien y creo que Rubiales es lo suficientemente inteligente como para saber rodearse de lo mejor que él pueda llevar aprovechar lo bueno que algo hay dentro de la federación

Voz 10 43:16 en cuanto a los futbolistas y bueno pues me consta que que querían un cambio la gran mayoría de los que van con la selección española hay que han vivido los últimos acontecimientos el último año como un esperpento dentro de la Federación pues que dar un cambio y ese cambio lo representaba Luis Rubiales así que gran parte de los futbolistas Manu oyentes de El Larguero si querían que que llegar a Luis

Voz 12 43:40 bueno a mí es que me parece realmente alucinante que la Real ya sacado a cincuenta y ocho votos vamos a ver

Voz 1375 43:49 no cincuenta ochenta cincuenta y seis es que

Voz 12 43:52 que que el que has sido tesorero veinte años de la Federación de Villar tesorero

Voz 1375 43:59 firmando las cuentas ahora fuera a limpiar el fútbol después de haber estado veinte años ahí dentro

Voz 12 44:06 no

Voz 29 44:07 es que como Si te dicen que no te voy a dar un detalle dicen que Bárcenas va a ser el presidente del PP de Madrid dice venga estar de cachondeo bueno pues eso es con todos los respetos para Larrea que no está imputado es que hubo por ejemplo un detalle para

Voz 0231 44:18 para que te puedas explicar porque Ateneo lo que decía el aparato que decía que no le gustaba mucho a Rubiales mira yo bueno todos hemos visto a Padrón Padrón no podían teoría no podía no podría no podía votar

Voz 0239 44:28 el presidente de la Territorial

Voz 0231 44:30 pero no ha conseguido el voto delegado duró solamente de un equipo más San Roque sí sí estaba allí votando pues eso Gallego

Voz 0239 44:36 te explico eso que es un detallito de media tarde

Voz 0231 44:38 dices coño que hace aquí Padrón pues eso te da a entender por qué los votos cosa no porque es muy complicado luchar contra el aparato el oyente de El Larguero que está en muchas partes de España que sepa que estoy viendo la radio en Asturias a su federación le va ir bastante bien porque Asturias ha volcado con Rubiales igual que Cantabria igual que Cataluña que posiblemente su predijo Rubiales por cierto que España jugará en El Molinón

Voz 4 44:58 pues claro eso está hecho absolutamente Nancy

Voz 0231 45:00 Molinón a Galicia tiene pinta que mata poco no son ya en Galicia tiene pinta que desenvolver que lo usan por ejemplo que las multas muy de Larrea por no evita que les voy a dar mi a La Romareda Andalucía el más difícil pero bueno tampoco en la andaluz que ni siquiera han venido a votar hoy ha estado del lado de Rubiales ir la Comunidad Valenciana ha sido

Voz 0239 45:18 la clave

Voz 0231 45:20 Manolo Llorente ex presidente del Valencia David Albelda que trabajaban en la candidatura de Larrea Llorente iba como Vicente

Voz 1375 45:25 el presidente en la candidatura de la Reggae han conseguido la

Voz 0231 45:28 prioridad de cero votos de Valencia para el señor Larrea cero votos ganado todos Rubiales que ahí estaba la llave de estas elecciones bueno pues

Voz 1375 45:37 empieza una nueva etapa no sé si Rubiales será un buen presidente

Voz 0239 45:40 se lo iremos viendo con el tiempo y aquí estaremos para