Paulo Futre: "Si a Griezmann no le dan el doble de lo que gana le diría que se quede donde es feliz"

Voz 1 00:00 que te toca como Atlético eh sí sin duda fue una noche increíble iríais de aquí enhorabuena Becky impresionante

Voz 1375 02:08 ahora ahora te pregunto por el Athletic

Voz 2 02:09 el partido de ayer y demás pero sé que estás ahora mismo

Voz 1375 02:12 además te agradezco que te que que que que descuelga el teléfono unos minutos para estar en el Larguero pero sé que estáis ahora mismo en Portugal con lo del Sporting de Portugal los ultras en lo que puede ocurrir con el presidente Bruno de Caravaggio lo que ha pasado con André Geraldine es el director de fútbol del club como está ahora mismo el asunto en este quilombo tan gordo del fútbol portugués Paulo

Voz 1 02:31 bueno no no hay palabras no estoy por portugués creo que es autor momentos siempre no ha dado frutos portugués veinte de austra Sporting después Tula o no ha sido ninguna locura lo que ha pasado martes cuando ha entrado cincuenta ultras dentro del vestuario instruido tuvo el ex jugadores técnico curación sin sus impuestos en Portugal nunca nunca ha habido pasado al cuestión aquí en mi país hijo y fue un shock yo estaba o no increíbles que límite a ayer programa mañana y quiere para para para o fútbol sí paneles deportivo pegados Number dosis de Bruno Carvalho no precisamente nos Sporting de Portugal ha sido detenido excursión no porque Fianna estaba aquí que a usted por día comprado jugado partidos juegos texto el equipo no ya pues no no es eso cómo surgió de mentir

Voz 1375 03:38 claro es que Paulo no solamente la imagen tan bestia hay tan brutal que hemos visto de los cincuenta ultras la agresión a los jugadores y a Jorge sus al entrenador sino que al día siguiente como tú dices en la mañana de ayer la Policía Judicial entró en la sede del club para bueno buscar documentos presuntos delitos de corrupción por la compra de partidos de balonmano partidos de fútbol y ahí es donde han detenido al director del club

Voz 1 03:58 sí he tenido no yo voy tres más otro otro trabaja veo club Idoia como en revelar el tema hay grabaciones hay mensaje madre mía

Voz 1375 04:11 madre mía lo para este fin

Voz 1 04:15 es un amistoso veinticuatro horas incluso dar tías

Voz 1375 04:20 está eh estás entrando constantemente en la televisión para para ampliarlo

Voz 1 04:24 ahora estoy los viajes pero claro en las últimas cuarenta y ocho horas miles que que no tuvo tiempo de ver vía le Hobart madre

Voz 1375 04:32 y bueno creo creo creo que hasta el presidente de la República a además de lamentar el hecho ha criticado al presidente del club Bruno de Carvalho que no sé qué puede pasar con él en las próximas horas ahí alguna noticia

Voz 1 04:43 bueno ya ya todo emitido quedó solamente siete Si uno de los siete se dimite si tienes que que no madre dos trescientos de pocos minutos va a haber un complicado expongo crean ídolos hora exigente en el estadio sus ramos Xavier ser gozar Liquigas que te permite el madre mía elemento tremendo tremendo como buena noticia

Voz 1375 05:21 bueno hay una buena cuenta con alguna alguna

Voz 1 05:24 hola buenas para usted es bueno es que como la concursal imagínese esto va por delante que es verdad no es óptima como es un jugador que no va Elsa por decisión a yo si no descendería no perdería punto es cuál va a un próximo año ido ahora todos los jugadores entonces eso es ponerse venir porque porque porque pues

Voz 1375 06:00 ya ya todos podrían rescindir todos se les podría rescindir el contrato a todos pero no habría descenso sólo sanción de puntos no descenso de categoría sí pero claro

Voz 1 06:11 lo que ha pactado el martes todo mundo plazas fue emanado por silencio no ya está está en que el agua entonces os puedo rendir su presidente continúa dimite que jamás carné la situación ya bueno madre mía

Voz 1375 06:32 la final de Copa si la juegan no la final sí que Rajoy

Voz 1 06:34 pero este hay ocho Gabo jugaba en verdad está por jugar solamente al domingo veintitrés elementos son vale

Voz 1375 06:44 así están las setas en Portugal y así lo está contando Futre en el larguero pero lo está contando en su canal de televisión en Portugal practicamente cada media hora con constantes actualizaciones de de estas informaciones de última hora tan bochornosas que afectan al Sporting de Portugal y al fútbol portugués me imagino que con la cabeza ahí pues has podido ver menos de lo que te hubiera gustado toda la actualidad del Atlético de Madrid pero bueno ayer campeones de la Europa sí y con un partidazo de Griezmann y que y que demuestra que este Atlético sigue estando ahí entre los grandes de Europa Paulo

Voz 1 07:12 sin duda fue una como yo he dicho he visto todos los partidos ya sabe mal aparcados porque pierde impresionante no estamos ahí yo creo que estamos creo que ha sido ha sido una una sorpresa un obstáculo va hemos está obsesionado Shame

Voz 1375 07:28 claro

Voz 1 07:29 bien pasta o Karabaj no quiero esto así es increíble no estamos ahí cómodo como se paró ahí yo creo que eso es llegar automáticamente en además siempre a nosotros

Voz 1375 07:45 sí señor eh con todos los problemas que han tenido de sanciones de no poder fichar Costa Vitolo jugando hasta diciembre los eliminan de la Champions ya han sabido acabar la temporada ganando el título con un Griezmann en plan estelar que no sé tú si lo ves en el Atlético el año que viene o lo bese del Barça por lo que tú eres Paulo que tú tienes buen olfato

Voz 1 08:03 bueno me lo dispuestos que es que ha quedado accede asumir no sé que a la vez que se lado eternamente no será o mixto se va ahorrar eh en lo profesional pero éste era uno más no creo que dentro de diez años y eso es lo más agua al jugador referencia hice cortado y que realmente no conflicto para para todos los sonidos la bragueta

Voz 1375 08:35 casi todos dan damos por hecho que está mucho más cerca de decirle que sí al Barça es entendible también que de que pueda decirle sí al Barça con Messi con Suárez con un club como el Fútbol Club Barcelona tú solo aconseja días o la Consejería es que no

Voz 1 08:51 es muy es muy pero que no lo sé profesional no entiende usted estoy le dado lo le está ganando en quién se doble Chavez Solís estás en tu casa era el ser amado nunca serás uno uno más no creo que es un tema económico pienso yo o no

Voz 1375 09:16 es la opinión de Paulo Futre y el Consejo de Paulo Futre para para Griezmann para terminar qué bonito el gesto de Torres no levantando la copa en toda su carrera no había levantado ni uno la levanta en el último minuto

Voz 1 09:26 sí claro que sí se ha sido ha sido un momento único ya yo he porque este es un show micro florero no iba a donde va creo que ya ya volverá cuando cuando terminar su carrera no

Voz 1375 09:44 oye quieres que hagan el Madrid al Liverpool ya ya Supercopa de Europa Atlético Real Madrid

Voz 1 09:50 él nunca como como Cancionero no puede Gemma no

Voz 3 09:55 pierda aquí

Voz 1 09:57 seis cinco Andre Agassi no

Voz 3 09:59 no

Voz 2 10:00 la de guerras de religión te impide INCIBE

Voz 1 10:06 es una película sí dejó claro que va a Cristiano que marque que mal que cinco goles no que venga perfecto para las tres John pero que que pierden seis ha quedado claro

Voz 1375 10:19 cierto no van remedo ni André Gomes a la lista de Portugal

Voz 1 10:22 tal si estamos fuera no se queda fuera

Voz 1375 10:25 dos te ha sorprendido

Voz 1 10:27 yo creo que he como son no no zona que porque él ha hecho una gran temporada para llegó a puerto se oponen aunque

Voz 4 10:39 entonces yo creo que

Voz 1 10:43 está Pakistán no pensada ya pero también tenemos hombres muy importante medio campo no pero quizás se fía estrella

Voz 1375 10:52 más sorprendente

Voz 5 10:53 pero lo que es peligroso pues nada

Voz 1375 10:56 sorprendente no es que Casillas siga un año más ahí que lo ha hecho oficial esta tarde también el Porto un año más en la Liga portuguesa eso es bueno para vuestro fútbol

Voz 1 11:02 sin duda es un encono es un hombre muy querido en Oporto a tuvo tuvo que es impresionante cuando cuando tú juegas te ven kilos Temps aportados como han provisionado yo creo que que me quedo con Cris yo sé que aporte oí que contienen hacer

Voz 1375 11:27 Paulo que te haremos un abrazo muy fuerte que gracias por sacar este ratito para el larguero estás haya tope en tutele con todo lo que pasa con el Sporting de Portugal a ver si te vienes un ratito aquí por El Larguero de hablamos un rato de fútbol

Voz 1 11:38 Manu es ese un quiero hablar contigo lo mismo te digo a un abrazo un abrazo y un poneros Lequi

Voz 1375 11:45 también para día aúpa hasta luego Futre