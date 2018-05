¿A día de hoy a quién ficharías: Neymar o Griezmann?

Voz 2 00:00 a las doce y treinta y seis una menos en Canarias estamos en tiempo de debate de los jueves Jorge ya nos fijamos esta Futre y uno de Portugal también tremendo que tensión ahí con la Real y con y con Rubiales no notó

Voz 0239 02:09 Milito a Jordi que se suele liar un poquito más sobre

Voz 3 02:11 hombre muy concreto o están a vosotros sois pareja mejor ahí estaba yo tenía llegar una cosa Pulido soy un mercenario con el que me pongan vale vale no lo diría

Voz 0239 02:20 han es más barato está evidentemente más implicado está más adaptado es más efectivo porque el año pasado en la misma competición en la Liga marcó Griezmann tres goles más que Neymar es menos problemático que se sepa a día de hoy Griezmann en el campeonato nacional de Liga ni en la Liga de Campeones se ha ido a ningún cumple desde su hermana cinco razones Jordi te la pongo votando

Voz 0985 02:40 no tiene la ventaja más no tiene del padre de Neymar como padre esto tampoco es una cosa que se sepa que el padre de Griezmann y muchas veces Mario entiende que entiendo no entiendo lo que quiero decir sin creo que el padre de Neymar Manu han hecho daño yo denso que le ha hecho daño le ha torcido la carrera deportiva por lo tanto esto es un punto a favor de Griezmann y luego me gustaría que julio y de bueno en el en el en el quién de los tres mejores del mundo son Messi Cristiano Griezmann me lo pueden desmentir

Voz 1501 03:16 sí porque el toro desmiento todas tus propias palabras que siempre dice Jesús Neymar el tercero que es el heredero al trono de Messi de Cristiano sabe que ahora quiere ganar este debate me parece bien parece lícito pero tú siempre ha dicho que no está ahí de hecho te representaba al presenta mucho lo que dijo Messi hace un par de días en sería terrible que fuera el Real Madrid y eso es porque sin ninguna duda es el tercer heredero al trono después de Messi o de Cristiano Ronaldo eso es así es un hecho ahora que es decir que no tienen talento que no te gustó que ganada la Europa con el Barça es un jugador de medio pelo que no liderará la selección brasileña podido que quieras para ganar

Voz 3 03:47 esto hubiera no

Voz 1501 03:50 que por cierto ha dicho ha dicho Rohmer un argumento que es que menos conflictivo eso preguntados Atlético si es años tres años

Voz 3 03:56 bueno pero esto no interesarles la vuelta con su futura

Voz 1501 03:58 eso fue bueno conflictivo sino que no salga ningún

Voz 0239 04:01 de de su hermana en el sur

Voz 1501 04:03 opio estadio él ha mandado callar si eso no es ser conflictivo prime también

Voz 1643 04:07 por coger al vuelo dos de los argumentos de Romero pero repito no no hace falta no te preocupes según personas donde los tengo bien apuntado te voy a coger dos eh lo de barato caro todo depende de hay cosas que son caras que terminan siendo baratas y cosas baratas que no vale Pulido P

Voz 3 04:23 que Dios no vale pensar en los vídeos de

Voz 1643 04:28 en del Real que hay fichajes que son muy caros que terminan siendo baratos porque dan muy buen rendimiento y otros por los que pagan poco y te parece muchísimo al cabo de un tiempo con eso para amigo

Voz 0239 04:38 Osman te parece caro o barato a mí Griezmann me parece

Voz 1643 04:40 barato pero vez resulta caro sin duda un buen rendimiento

Voz 3 04:43 claro hombre claro Paul Davis Neymar que puede ser

Voz 1643 04:45 en fichaje caro eh a día de hoy puede resultar barato si el rendimiento de Aníbal parece

Voz 0239 04:50 era Pulido te parece que la manera de comportarse de un plazo también

Voz 1643 04:54 vamos a la par

Voz 0239 04:57 sé que la manera conociendo tú como la conoces

Voz 3 04:59 sí un poquito a la afición del Real Madrid

Voz 0239 05:02 parece que no toleraría más la el comportamiento fuera del terreno de juego de Griezmann once Neymar

Voz 3 05:09 ya al analizar ahora los iba a decir no tiene buena que de hombres

Voz 0239 05:15 la razón que querrá la sección del Madrid es que Neymar marque muchos goles pero no te preguntaba esos señores no me hagas trampas en el solitario que acabamos

Voz 1643 05:21 hora del campo de ingresos que leído serio hará poco

Voz 0239 05:23 tú eres un tío serio no me digas no me digas desvelar públicamente tu tendencia política donde un tío serie peor estuvieron dio sería tú crees que la presencia de Neymar gustaría más o menos que la de Griezmann a la mayoría de la afición del Real Madrid

Voz 1643 05:38 Irak según la pregunta lo pregunta pregunta no dejan muchas dudas yo no tengo ninguna duda de que la afición del Madrid vería fenomenal el fichaje de Neymar

Voz 1501 05:46 mire hay una frase que está dentro del club permanentemente que es el proyecto es ganar que me parece muy buena frase aquí el proyecto es ganar pues la claro pero es que hay otro no es el proyecto jugar la cantera en no sé qué no no perdona perdona darla con el culo no sé qué pero aquí en el Real Madrid el proyecto ganar vamos a ganar mano esto es ganar integrada es exactamente lo mismo el proyecto a ganar por decir que el María jugó bien el Madrid tiene muy buenos jugadores ha tenido galácticos y les han invitado también porque no tiene nada que ver con con jugar a ser feo tener una hermana en en Sicilia o en Brasil logré eres bueno capas tres años consecutivos al hombre de tu hermana no ganan el problema porque en Barcelona que habrá problemas

Voz 0239 06:23 no se gana siempre en la vida oye José Joaquín daba

Voz 1501 06:26 palmas el año pasado en el Betis le tiraban de todo este año la siga dando la misma exige bailando como gana no pasa nada eso es así es la historia del fútbol de Neymar puede bailar una samba cuando quiera siempre y cuando sigue metiendo los balones dentro de la no

Voz 0239 06:39 no se olvida un pequeño argumento que te da es que el año pasado en liga metió más goles Griezmann que Neymar el año pasado no bueno claro está no en la crema está muy adoptará va a estar aquí toda la vida pero no hay mala está perfectamente adaptado Barcelona Soy perfectamente a Madrid que Neymar cada vez que se que se cruza de ciudad hay que ver cómo se adaptan Neymar y los Toys te recuerdo los Toys de lo que lo cierto tú hoy con toda la razón te has reído también en otros Gatell

Voz 1501 07:04 diferente es este Asier Illarramendi vino con cincuenta tíos aquí no abrazamos de Mutriku pues te digo una cosa no

Voz 0239 07:09 no pasa nada si le va a ir a Neymar como Le fue el Real Madrid acabamos de arruinar chasis aquí de

Voz 1643 07:15 juntas rave hoy metiendo a lloro y también esto imaginemos por un momento que Neymar siguiera siendo jugador del Barça tu pregunta a los cules Si cambiarían a por Griezmann

Voz 3 07:25 sin duda no no pregunta a mi pregunta no siguiera Verdi siguiera Jito hay preguntas el estar en el campo Neymar entre perdona

Voz 1643 07:34 como jugador del Barça tú sales ahora mismo a la calle a las Ramblas y le preguntas a los culés oiga usted cambiaría Neymar aquí en el Barça por Griezmann que te diría

Voz 0985 07:45 sí pero es que es una menos si mi abuelo no sé que es que no por supuesto este género Azkoitia no podemos entrar en estos supuestos porque no no estoy hace suyo hacer esto es un juicio de intenciones Roy

Voz 0239 08:00 yo soy muy yo siete de un equipo prefiero a Griezmann

Voz 1501 08:03 para el tuyo pero para los barcelonistas si te has que cambiar no hubieran

Voz 0985 08:06 te devuelvo la pregunta a ver ahí mucho más riesgo mano de que Neymar siga los pasos de Ronaldinho o de Robinho que a Griezmann Correa cuidado con esto que te estoy

Voz 3 08:17 ante esto Grávalos graves templando Pablo está les da Jordi está en los cinco años preocuparnos con el rendimiento al día al Barcelona pero no no perdona a Ronaldinho bajó los brazos como Robinho

Voz 1501 08:34 hasta el final pero Ronaldinho con el Barcelona peroné

Voz 0239 08:36 o en el Barcelona no ha sido ni la mitad de decisivo que fue Ronaldinho la bandera aclaró que las a Ronaldinho en la del Barcelona de Neymar es mes por cierto hablando de precio quién lo iba a decir a Nasser al presidente de del país han Jermaine

Voz 1501 08:50 dos cero doscientos vendió millones de euros seguramente les recuperaría vienen a ese fichaje lo bueno hay cosas que

Voz 0239 08:56 nos olvida un pequeño detalle que hay un chaval que no sé si yo yo creo que tú te acuerdas del porque además he leído el libro que les decidiste hay un ahí hay un detalle hay un detalle que es un chaval que Sama Cristiano Ronaldo quién peleando peleando o negociando o a punto de ampliar su contrato la pasta que cobra en el Real Madrid claro pero es que si viene Neymar lo que pediría Cristiano Ronaldo no sería ampliarse no sino sería cobrar más que Neymar bueno yo creo que aún con la ampliación neymar cobraría en el Real Madrid más que Cristiano porque esto me imagino que Aimar no hay dinero no vendrán a Neymar no va a venir al Real Madrid perdiendo dinero

Voz 1501 09:34 de qué mejor que el que la para coger la bandera futura del Real Madrid que se lo sé ni Cristiano Ronaldo que se patinando en la mano no pasa nada están para añito juntos y luego ya

Voz 0239 09:41 Tomás Olivo es que el Madrid no va a tener dinero que hace traer aquí lo mejor tan peligroso primero mi argumento era uno que ni argumentos Basora en el campanazo argumento que le tiene que pagar mucha más pasta ahora mucho más caro Ronaldo que animada que él

Voz 1501 09:55 tiene la mano todos esos asuntos que os tiene la cabeza permanentemente es el capitán que seamos Sergio Ramos y aquí en la Cadena Ser o no no lo dijo le abro la puerta Clarín le abra la puerta al capitán por algo será claro

Voz 3 10:05 en vuestra foto la campana es letal te pegaron campeonato podías decir Agora se tornaba campana ya estás campan admite dos campanazo a mí hay ampara no deja lugar a no hay manera

Voz 2 10:21 pues está claro que Mario Torrejón Pulido a día de hoy ficharía Neymar Ike Jordi Martí Antonio Romero echarían a Griezmann ya ganó hoy soy imbatible hito

Voz 3 10:29 Rafa está extendido está rendir es para uno Itu Rafa buenas noches hola

Voz 5 10:37 buenas noches de dónde llama Rafa yo

Voz 6 10:39 voy camino de Sevilla a Madrid

Voz 3 10:43 bueno te queda mucho no

Voz 6 10:45 pues me quedan una horita y media llamará para hablar con vosotros

Voz 5 10:48 de hecho ya saben

Voz 3 10:51 las llevas que llevas Rafa que llevas ahí

Voz 6 10:53 pues se llevó fruta llevo tomate pimiento hijo día

Voz 3 10:57 oye buena pinta tiene fantásticos igual vamos a ver te ahora a mitad de carrera oye tú a quién ficharía es hoy en día a Neymar va a Griezmann

Voz 6 11:08 yo no la pregunta sin ustedes si le doy la razón a Antonio Romero yo

Voz 5 11:19 poquito más o sea ficharía Sagreño cuatro equivocamos

Voz 6 11:23 mi mano aseguró porque misma de menos problemático ahora Florentino como piensa Florentino fije Florentino anima porque no Name aún negocios jugamos con la gente que se junta

Voz 3 11:38 las discotecas Rafa dejó de momento de momento el negocio de Florentino son cuatro Copas de Europa ya veremos si si es un poquito no

Voz 6 11:45 no no no no no estoy discutiendo eso claro es la venta comercial yo sé que el Madrid ha ganado dos Copas de Europa Hadid da que llaman éramos ameno pero vamos

Voz 5 11:56 no me ha ido ganando doce una detrás de otra no

Voz 6 12:03 no yo tengo mira a la que llegan al Atlético de Madrid en Portugal estoy cómodo allí con el Marsella vestían de blanco el mismo Air Madrid ya se dio un poquito digan

Voz 3 12:17 que los colores Le confundieron oye Rafa que vaya que vaya bien el viaje lo que te queda de Madrid gracias por llamar y por el voto gracias Rafa les digo aunque ya digo que tengo la suerte no me gusta y me gusta deseando suerte hay hola Mohamed hola buenas noches uno cero ganan Jordi Martí Antonio Romero no salvó James sala de donde no sea más

Voz 7 12:39 de Palamós Girona vamos bien

Voz 0985 12:41 hay alguna vez has llamado alguna otra vez verdad Mohamed

Voz 3 12:44 no es la primera vez que no intente hacer amigo no sabes no te dejes por Jordi no

Voz 0985 12:51 no tengo hundido te confunde de dónde eres Mohamed perdona discúlpeme la pregunta

Voz 7 12:56 Dios soy español mis padres son de Marruecos vale eso

Voz 0985 12:59 en Marruecos a mano

Voz 3 13:01 hay una gran colonia Jordi venga a ratos no perdona perdona que vamos estamos en el norte de África hay una gran parroquia azulgrana trabajar más los votos que Rubiales es Mohamed

Voz 7 13:15 yo creo que los dos jugadores son dos jugadorazo la verdad muy pero creo que Griezmann en el Barça pues lo tendría complicado por el puesto donde juega porque actualmente el Barça jugando Luis Suárez de nueve de punta Inés que está jugando de segundo delantero o jugador ya diez que tiene ocupa mucho terreno Griezmann no podría jugar en esa demarcación de segundo punta

Voz 1123 13:41 cuando quedan cuatro cuatro dos el Barça como está jugando últimamente con mal

Voz 7 13:45 yo creo que lo tendría complicado por ese para estar en el banquillo paro cuando Luis Suárez los Teo o mirándonos de pues creo que hablar hoy si tú fueras

Voz 3 13:54 si tú fueras director deportivo a quien fichó a días

Voz 7 13:57 yo creo que Neymar jugador a la verdad que bastante completo que puede aportar mucho más al Madrid ahora mismo que que Griezmann al Barcelona que hay ahora mismo al fichaje es de de Barral ha por el Madrid sería mucho más rentable olvidando no el de todo lo que son las deportivo el Eibar y lo conflictivo puede llegar a ser o sus todo ese ese trece tres yo creo que el rendimiento futbolístico ahora mismo para el Madrid un yo que negaría un plus ahora más que en el pasado

Voz 3 14:30 otros esto es para Pulido y para María Mata empataba explicaba vamos por el Madrid sólo vendrán iguales

Voz 1643 14:36 en tanto eh

Voz 3 14:39 empate a uno gracias Mohamed un abrazo

Voz 7 14:41 las ciudades no vamos a Palamós

Voz 3 14:44 es que en Madrid se iban a buen ritmo allí sino por la Benito

Voz 5 14:49 hola buenas noches de donde no sea más bonito de Badajoz como el día viento

Voz 8 14:55 pues bien yo va

Voz 3 14:57 estuvimos bastante bien me alegro porque no ganas de decirle había fastidiarlos mañana vaya igual de bien folleto

Voz 2 15:02 quién ficharía soy a día de hoy a Griezmann animar

Voz 0182 15:05 nació ficharía a sí misma gran tiene todo quiero felicitar a toda la afición del Atlético Madrid muy bien que se lo tiene merecido yo especial tengo un amigo en Badajoz se llama Jose Galaxia

Voz 8 15:24 ha estado

Voz 5 15:26 los partidos y campo la que son gente que disfrutan con lo poquito que lejos el Galaxy has dicho sí muy bien porque he leído esa galaxia es un apodo no imagino no ganancias que no quiero dar publicidad de un restaurante a vale José lo dará cheques de publicidad que sepa que es para él a amigo vale vale vale uno de los sitios

Voz 0182 15:47 lo que se come la llama otra vez yo estoy de Badajoz sí pero siguen Mercamadrid esto

Voz 3 15:53 ah vale vale segundo oyente de Mercamadrid cuanto movimiento por cuanto movimiento por la noche claro aquí a mi madre a ver si yo me suena tu voz ahora porque lo tiene otro lado Jordi hijos

Voz 0985 16:05 en la anterior llevaba tomates pimientos y jugar

Voz 3 16:08 en ese caso yo llevo Mary Coughlan ha habido muy bueno estamos sus es darle un abrazo para darle un abrazo Galaxia el voto para Jordi para Romero no

Voz 0182 16:18 sí porque la verdad que un problema

Voz 3 16:23 muy bien gracias a Benito que vaya bien la noche vamos a llamar a Mahler gracias Benito pues de momento dos uno para Jordi para Romero hola Pedro Escolar buenas noches hombre qué tal estás hombre no quieren sufrir hoy Pedro eh vamos a finiquitar lo llegado ahora te voy a decir una cosa señor Romero por eso creo que a sufrir eso empieza horror

Voz 9 16:47 las poles y digo una cosa que claro es lo mismo que Jordi os hablando

Voz 7 16:52 sí es la gente

Voz 9 16:55 Silvia palco Marquina

Voz 3 16:57 tú pues pues Romero y me preguntaba

Voz 9 17:01 en esa época yo sé que no recuerdo

Voz 3 17:04 yo Jordi yo creo que sí Larry King

Voz 9 17:07 faltando a la bandera bajando el Real Madrid que comprende entonces yo una pregunta para el señor Antonio

Voz 3 17:17 yo para Antonio José Antonio Romero señor Romero que había quedado muy bien señor rabelista no pero no no no sólo faltaba pero méritos romerías pero

Voz 9 17:31 debate que yo podría para la próxima semana a ver si así les Silesia estará bien al señor tela pero que tienen guerrear muy famoso si llegara yo

Voz 0239 17:43 neymar debate yo sólo de Dios

Voz 3 17:46 a a Mario Navas oye vamos para la semana que viene yo creo yo creo que no les sentarle mal siempre y cuando ganara menos pasta que él claro aquí es que lo vio claro

Voz 9 18:00 pues eso es lo que hay yo creo que el no les estaría muy bien

Voz 3 18:05 es usted quien cizalla no lo eso es si usted ficharía

Voz 9 18:08 yo ficharía a a Barcelona

Voz 3 18:13 muy bien pues voy para allá arriba así de claro ficharía haría digo ya entonces en Madrid

Voz 9 18:21 que es lo mismo que hemos hecho se ha hecho famoso selló Neymar en el Barcelona también famoso a señor Crismal el Barcelona

Voz 3 18:30 sí señor aquí pero pero cuando está en Madrid para Madrid a quién ficharía no para Madrid no te he dicho nada no claro no se vaya a puta o Pedro creo que es muy interesante tu respuesta

Voz 0985 18:43 porque tú has dado en el clavo al decir que Griezmann es un jugador que tiene ADN Barcelona eh

Voz 9 18:49 sí sí sí yo creo que es lo mismo que fue famoso en Éibar en el Barcelona llevando a Suárez que llevando a Messi este señor también puedo hacer su papel ahí

Voz 1123 18:57 sí sí junto con los tres hoy no lo tienen

Voz 9 19:00 el señor Mohamed S que también ha dicho algo pero no Pedro creo

Voz 3 19:04 también doble sobre todo para el Barça que usa para el para para el Badajoz Pedro a quién ficharía

Voz 9 19:15 para abajo no sé yo aquí tenemos ahora mismo leche que estamos promoción sino Podemos

Voz 3 19:21 pero pero si te dijeran pero si te dijeran ficha uno de los dos pero quiso Badajoz no para su equipo has que se palets e pero Sergio Benito Badajoz para yo yo ha cuidado a ver pero es confundiendo pero no no no no no

Voz 2 19:40 son Griezmann decidía al Barça que sin Aimar seguida de Madrid pero la pregunta es tú a quién ficharía para tu Elche

Voz 9 19:46 para qué

Voz 3 19:47 yo al del Atlético mejor dicho voto nulo pero él es muy importante Pedro que quede claro tu voto porque si no

Voz 9 20:03 sí claro voto es para crisma

Voz 3 20:07 no te voz acabó ahora lo tengo claro como ya había entendido antes animar

Voz 9 20:13 no no no no no parar madre vale aceptaba Copa necesitaba a Iglesias

Voz 3 20:20 no estoy aquí para Romero para fastidiar pero él votaría ficharía ex director deportivo gris

Voz 1501 20:29 la pregunta prime sinceras

Voz 3 20:32 gracias Pedro un abrazo un abrazo Pedro Pedro un mazo de Badajoz para decir nada pero cosas anterior eh bueno pues si ya son cuatro uno sería fantástico hola Manolo Manolo hombre

Voz 10 20:46 Manolo o no

Voz 3 20:48 Manolo pucherazo encima

Voz 10 20:51 Vinaròs

Voz 3 20:52 claro te dice que esperes House aquí no gritas más Llobregat Javi Blanco que ha seleccionado cuatro de la dirige yo estoy viendo si estoy viendo lo has

Voz 1501 21:00 Blanco que selecciona cuatro del Athletic el número de carne de caballo

Voz 3 21:03 cuando se echó en cualquier caso no no es decisivo oye no está esperando un entrenador de moda en el fútbol inglés espectacular Iris humano lo sagrado pero que igual hasta yo hasta hasta yo voy a votar aquí a ver Manolo

Voz 1123 21:18 pagar el teléfono

Voz 3 21:24 hola todo Manolo no te han dicho que es a cobro revertido esto

Voz 1123 21:28 asombro revertido puesto entonces jefe Parker tras el caso

Voz 3 21:32 a ver dónde llama Manolo yo les llamo

Voz 1123 21:36 esta noche estoy aquí no duda pero yo sí del Castillo

Voz 5 21:39 ah del castillo de Ojén de Jaén si bien claro claro sí señor

Voz 0985 21:45 durante es conduciendo ha dicho no no he entendido qué llamabas qué estamos conduciendo no

Voz 1123 21:52 no no no estoy descansando la burra está tranquila

Voz 3 21:56 al descanso para mañana bueno como yo el día Biel va todo estar uno más fenomenal oye tú a quién ficharía a ritmo anónima Manolo

Voz 1123 22:07 me duele porque soy un matrimonio de conveniencia diga algo raro eso

Voz 0239 22:11 pero se divorciaron en cuanto motes Manolo

Voz 3 22:13 me divorcio que lo estoy deseando a que tengo experiencia ya rápido

Voz 1123 22:22 primero esta noche

Voz 5 22:25 eso va a hacer mano lo para que está en peores plazas hemos no sabe

Voz 1123 22:30 Suárez buen torero sí señor

Voz 0985 22:33 hasta lo que se puede cuando se puede

Voz 5 22:36 bueno hace ya mucho

Voz 3 22:37 no lo hace el voto por media verónica Hay estoque aquí mucho

Voz 1123 22:40 a Manolo yo no me gustaría Romero Popo por ti de verdad no te lo más sincero pero por el Jordi hombre pues además de que yo al al Leyma ese ya no los quiero vamos ya a Barcelona si no lo quiero ya

Voz 0239 22:58 no lo tienes que reconocer que yo he estado bien mis argumentos bastante más convincente que Jordi Alba

Voz 3 23:03 el puesto lo deja

Voz 1123 23:05 Jordi Jordi cada vez que nos dice algo o argumenta señor sí señor pero ni del Barcelona al Madrid pero todo quedó en el Madrigal

Voz 3 23:16 sí ahí la cara aunque yo siempre lo agradezco mucho anime escalado a todos ya un hombre voto entonces para Jordi para Cameron no sé

Voz 1123 23:24 sí claro porque no necesariamente por eso

Voz 3 23:27 a Romero por lo que no necesariamente por eso digo

Voz 1123 23:31 hombre yo ya se lo fichaba pero para que llevara el agua con el botijo

Voz 5 23:38 Neymar

Voz 0985 23:39 se fue de Barcelona acordaron acordaron

Voz 1123 23:41 no dijo una vez que que que el Barcelona se llevaba por delante al París Saint con Simon

Voz 3 23:47 pues yo una cosa la carrera

Voz 1123 23:50 más deportiva es que ETA te lo digo así el padre lo lleva por mal camino provocando dinero esto queda grabado eh

Voz 3 23:57 esto quedó grabado y los animales Romero les pierde lo escucharemos gracias lo dirá gracias Manolo porque me equivoque un abrazo fuerte

Voz 1123 24:06 igualmente para todo y un abrazo para donde el Athletic han tenido los de juego sí señor mucho mejor cómo sería

Voz 3 24:12 dos dos cuatro cuatro a pesar del lastre que llevaba bastante Blanco ha pedido hasta los números de socios de las ahora divorcio exprés no entonces hombre tuvieran ya lo afirma Jordi Rovira que va a salir gratis en cuanto salga

Voz 2 24:27 pedir deciros que entre los miles que han votado en Internet el cuarenta cuarenta y tres por ciento dicen que ficharía Ana Griezmann el cincuenta y siete por ciento

