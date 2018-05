El Larguero (2ª parte / 17/05/2018): El debate de los jueves y hablamos con Jokanovic

Voz 0933 00:00 bueno a las doce y treinta y seis una menos en Canarias estamos en tiempo de debate de los jueves Jorge ya nos fijamos está Futre y uno de Portugal también tremendo que tensión ahí con la y con y con Rubiales no

Voz 2 00:52 a eso hay pues creo que están los árbitros con lo que ha dicho esta noche aquí Rubiales creo que están contentos eh bueno ya estaba de Julio Pulido la Julia muy buenas qué tal buenas noches hasta bien bien un poquito de tensión ahí porfió rueda con el nombre de su hubiese al presidente de la catalana que por ser uno de los vicepresidentes que llegó a tener varios vicepresidentes uno de ellos hubiese y ojo también al nombre lo dejo por ahí lo dejó por ahí de Marisa González como directora de comunicación de Luis Rubiales que hasta hace poco estaba con Cristina Cifuentes es uno de los nombres que suena por ahí bueno vamos

Voz 4 01:31 la TVE los jueves y y a quién ficharía

Voz 5 01:35 Mario Torrejón no se son pareja raras hoy o lo soñado yo era bastante raras usados para ser son pareja de hecho yo no

Voz 6 01:42 no me estabas con protagonizaron Marés

Voz 2 01:45 es que yo no sé a la pregunta es que están ya un montón de oyentes ahí

Voz 0267 01:49 de fondo

Voz 2 01:49 a día de hoy a quién ficharía Antoine Griezmann o a Neymar y Jordi Martí y Antonio Romero imagina desde gorras contra Julio Pulido y Mario Torrejón el borrador es a día de hoy es un día histórico histórico eh

Voz 0239 02:06 la Federación y cuatro razones rápidas así le falta le facilitó a Jordi que se suele liar un poquito más le muy concreto estará vosotros sois pareja de jóvenes atletas yo te digo una cosa Pulido soy un mercenario con el que me pongan vale vale no es más barato está evidentemente más implicado está más adaptado es más efectivo porque el año pasado en la misma competición en la Liga marcó Griezmann tres goles más que Neymar es menos problemático que se sepa a día de hoy Griezmann en el campeonato nacional de Liga ni en la Liga de Campeones se ha ido a ningún cumple desde su hermana cinco razones Jordi te la pongo votando no

Voz 0985 02:41 tiene la ventaja más eh no tiene del padre de Neymar como padre esto tampoco es una cosa

Voz 5 02:46 sepa al padre

Voz 0985 02:48 de Griezmann y muchas veces Mario que

Voz 4 02:53 está claro está claro entiendo o no

Voz 0985 02:56 no entiéndase me lo que quiero decir se creo que el padre de Neymar Manu animarla hecho daño yo pienso que le ha hecho daño le ha torcido la carrera deportiva por lo tanto esto es un punto a favor de Griezmann luego me gustaría que Julio y todo ello en el en el en el quién de los tres mejores del mundo son Messi Cristiano y Crismal me lo pueden desmentir

Voz 5 03:46 no hombre yo Deloitte

Voz 1501 03:50 oye por cierto ha dicho el Roma en un argumento que es que menos conflictivo eso preguntados Atlético tres años tres años al bueno pero esto no es una vuelta con su futura José Bono conflictivos creo que no salga ningún empleado de su hermana darse un invitado en su propio estadio la esta mandó callar si eso no es ser conflictivo porque me también

Voz 0509 04:07 por coger al vuelo dos de los argumentos de Romero pero repito no no hace falta no te preocupes según personas estamos en contra usted conviene apuntar debía coger dos es lo de barato caro todo depende de hay cosas que son caras que te

Voz 0239 04:19 minan baratas y cosas baratas que no vale Ronaldo pensar divididos vídeos eso vale pensar en los vídeos de cuatro o no porque eso sí

Voz 0509 04:27 en evidencia el Real que hay fichajes que son muy caros que terminan siendo baratos porque dan muy buen rendimiento y otros por los que pagan poco y te parece muchísimo al cabo de un tiempo porque eso para seguir

Voz 0239 04:38 durante parece caro o barato a mí Griezmann me parece

Voz 0509 04:40 barato pero puede resultar caro sin duda un buen rendimiento claro hombre claro Paul Gdeim James mar que puede ser un fichaje caro eh a día de hoy puede resultar barato si el rendimiento de parece

Voz 0239 04:50 esperaba Pulido te parece que la manera de comportarse de DNI es un plazo Follies también vamos a que a ti te parece que la manera conociendo tú como la conoces un poquito a la afición del Real Madrid si te parece que no toleraría más la el comportamiento fuera del terreno de juego de Griezmann once Neymar ya al analizar alabó la Ronaldo y los iba a decir no tiene nada que ver hombre se queja de esto

Voz 0509 05:14 la razón que querrá la afición del Madrid es que Neymar marque muchos goles pero no te pregunto a esos señores no me hagas trampas en el solitario que haga fuera del campo Dunn leído sería hará poco tú eres un tío serio no me digas no me digas desvelar públicamente tu tendencia

Voz 0239 05:27 no no Jara eh tío sería peor números Un dios sería tú crees que la presencia de

Voz 0509 05:34 Neymar gustaría más o menos que la de Griezmann a la mayoría de la afición del Real Madrid era una una pregunta lo pregunta pregunta era no tengo dudas yo no tengo ninguna duda de que la afición del Madrid vería fenomenal el fichaje de Neymar

Voz 1501 05:46 mire hay una frase que está dentro del club permanentemente que es el proyecto es ganar

Voz 0267 05:49 lo que me parece muy buena frase aquí el proyecto es ganar

Voz 1501 05:52 pues la claro pero es que hay otros que no es que el proyecto jugar la cantera no sé qué no no perdona el ciclista ganarla con el culo no sé qué pero aquí en el Real Madrid el proyecto es ganar vamos a ganar

Voz 5 06:02 en una grada mano mudé esto es ganar

Voz 1501 06:04 Prada es exactamente lo mismo el proyecto es ganar por decir que el María jugó bien el Madrid tiene muy buenos jugadores ha tenido galácticos y les han pitado también porque no tiene nada que ver con con jugar más por ser feo tener una hermana en en Sicilia o en Brasil lo que capas tres años consecutivos al hombre de tu hermana la fiscal ganan un problema porque en Barcelona habrá una

Voz 0267 06:23 pero no se gana siempre en la vida oye José Joaquín

Voz 1501 06:25 daba palmas el año pasado en del Betis y les tiraban de todo este año la dando la misma sigue bailando y como gana no pasa nada eso es así de la historia del fútbol de Neymar puede bailar una samba cuando quiera siempre y cuando siga metiendo los balones dentro de la propia que repito no

Voz 0239 06:39 no te has olvidado un pequeño argumento que te da es que el año pasado en liga metió más goles Griezmann que Neymar el año pasado bueno claro está

Voz 1501 06:48 ya está muy adaptado a estar aquí toda la vida pero no hay mal estaba perfectamente apta al Barcelona

Voz 0239 06:52 perfecto me conoce perfectamente a Madrid que Neymar cada vez que se que se cruce de ciudad hay que ver cómo se adaptan de Aimar y los Toys te recuerdo los estáis de lo que es cierto tú hoy con toda la razón te has reído también en Nochebuena del paredes

Voz 1501 07:05 Asier Illarramendi vino con cincuenta tíos aquí y no abrazamos de Mutriku

Voz 0239 07:08 te digo una cosa no pasa nada si le va ir a Neymar como Le fue en el Real Madrid acabamos de arruinar sus haciendas

Voz 0509 07:15 ah vale hoy metiendo a lloro y también esto imaginemos por un momento que Neymar siguiera siendo jugador del Barça tu pregunta a los culés Si cambiarían a Neymar por Griezmann

Voz 5 07:25 ahora mismo no pregunto ahora mismo ahora mismo un tal siguiera Verdi siguiera en aparecer súbito hay preguntas ya les recordamos que si Neymar entre perdona y ya ves

Voz 0509 07:34 como jugador del Barça tú sales ahora mismo a la calle a las Ramblas y le preguntas a los culés oiga usted cambiaría Neymar aquí en el Barça por Griezmann que te diría

Voz 0985 07:45 sí pero estamos a menos

Voz 7 07:47 mi abuelo no sé que es que no puedo Navarra esto es tu has visto este género Azkoitia no podemos entrar en estos supuestos porque no no estás estás en su hacer esto es un juicio de intenciones Robert

Voz 1501 08:00 yo soy muy nervioso viene de un equipo prefiero a Griezmann ya no hay no para el tuyo pero para los barcelonistas si te has que cambiar hubieran

Voz 5 08:06 le devuelvo la pregunta a ver hay mucho más riesgo Manu

Voz 0985 08:10 de que Neymar siga los pasos de Ronaldinho o de Robinho Cristina Griezmann

Voz 5 08:15 lo dado con esto que te estoy dejando jugar estará haciendo Grávalos gran Pablo está Jordi está de la cinta dentro de unos años preocuparnos con detenimiento al Barcelona que otros no no a personas a Ronaldinho bajó los brazos como Robinho

Voz 1501 08:34 hasta al final pero Ronaldinho ganó el ruso con el pero peroné

Voz 0239 08:36 o en el Barcelona no ha sido ni la mitad de decisivo que fue Ronaldinho la bandera de esa barrera nata

Voz 1501 08:40 no aclaró

Voz 0239 08:42 a Ronaldinho en la cosa del Barcelona de Neymar es Messi

Voz 1501 08:45 dando de precio quién le iba a decir a Nasser al que Lively presidente de El en Jermaine que gastándose doscientos vendió millones de euros seguramente les recuperaría dinero a ese fichaje lo bueno agregó

Voz 0239 08:56 no se olvida un pequeño detalle que hay un chaval que no sé si yo yo creo que tú te acuerdas del porque además he leído el libro que les triste hay un problema ahí hay un detalle hay un detalle que es un chaval que llama Cristiano Ronaldo quién está peleando peleando o negociando o a punto de ampliar su contrato la pasta que cobra en el Real Madrid claro pero es que si viene Neymar lo que pediría Cristiano Ronaldo no sería ampliarse no sino sería cobrar más que Neymar bueno yo creo que aún con la ampliación neymar cobraría en el Real Madrid más que Cristiano porque a esto me imagino que Aimar no vendrá noté jornadas Romero que hay dinero desahogado y que no que mar Neymar no va a venir al Real Madrid perdiendo dinero

Voz 1501 09:34 de qué mejor que el que la para coger la bandera futura del Real Madrid que se lo sé ni Cristiano Ronaldo que sigue patinando en la mano no pasa nada

Voz 4 09:39 para añito juntos y luego ya Romero

Voz 0239 09:42 Hollywood es que el Madrid no va a tener dinero que hace aquí lo mejor tan pero mi argumento era uno que ni argumentos Basora el campanazo

Voz 5 09:49 de momento que Le tiene que pagar mucha más

Voz 0239 09:52 hasta ahora mucho más caro Ronaldo que han crecido aunque

Voz 1501 09:55 qué tiene la mano todos esos asuntos que os tienen la cabeza permanentemente es el capitán que seamos Sergio Ramos y aquí en la Cadena Ser

Voz 4 10:01 no no lo dijo le abro la puerta la Havre

Voz 1501 10:03 bueno al capitán por algo será claro en vuestra foto

Voz 5 10:09 la campana es letal te pegaron campeonato podías decir algo ahora se tocaba la campana ya estás campan admite dos campanazo a mí esa causa

Voz 4 10:17 por amparar no deja lugar a no hay manera

Voz 1787 10:20 eh pues está claro que Mario Torrejón Pulido a día de hoy ficharía Neymar Ike Jordi Martí Antonio Romero beneficiarían a Griezmann

Voz 1501 10:28 no quiso invadir Iturra guitarra

Voz 5 10:31 Irak está extendido esta retires para uno Itu Rafa buenas noches hola

Voz 9 10:37 buenas noches donde llama Rafa yo

Voz 10 10:39 qué camino vamos y de Sevilla pero voy caminando hasta Madrid bueno te queda mucho no me quedan llamará para hablar con vosotros

Voz 0985 10:48 de hecho ya saben pues nada llevas que llevas Rafa que llevas ahí

Voz 10 10:53 pues se llevó fruta llevo tomate pimiento hijo día

Voz 4 10:58 pinta tiene las encontraste como si volvemos a ver te ahora a mitad de carrera oye tú a quién ficharía es hoy en día a animar va a Griezmann

Voz 10 11:07 y claro no la pregunta sin ustedes

Voz 4 11:13 si le doy la razón

Voz 10 11:16 Antonio Romero yo

Voz 4 11:19 poquito más estilo eh es una ficharía a cuatro equipo vamos

Voz 10 11:23 a mí me aseguro porque misma de menos problemático ahora Florentino como pieza Florentino fije día Florentino anima podíamos name aún negocios jugamos con la gente que se junta un negocio

Voz 4 11:37 a las discotecas y Rafa dejó de momento de momento el negocio Florentino son cuatro Copas de Europa ya veremos si si un poquito no

Voz 10 11:45 pues no no no lo estoy discutiendo eso claro exige la venta comercial yo sé que el Madrid ha ganado dos Copas de Europa y de da que llaman éramos domino pero vamos

Voz 4 11:57 vaya que ha ido ganando doce una detrás de otra

Voz 0985 12:00 no lo sé

Voz 10 12:02 yo yo tengo mira a la que llegan al Atlético más bien Portugal fue como allí con el Marsella vestían de blanco de pasajeros el mismo de me eran el Madrid ya se dio un poquito digan

Voz 4 12:16 claro que los colores Le confundieron oye Rafa que vaya te vaya bien el viaje lo que te queda de viaje Madrid gracias por llamar y por el voto

Voz 5 12:24 gracias Rajoy al les digo aquí

Voz 9 12:26 a su esperma Navas pero no me gusta y me gusta

Voz 4 12:29 venga hasta luego deseando suerte hay hola Mohamed hola buenas noches uno cero ganan Jordi Martí Antonio Romero no salvó a mezcla de donde no más

Voz 11 12:39 de Palamós

Voz 0985 12:41 alguna vez has llamado alguna otra vez verdad Mohamed

Voz 5 12:44 no es la primera vez que se intente hacer amigos por Jordi no

Voz 0985 12:51 tengo miedo te confunde tú de dónde eres Mohamed perdona discúlpeme la pregunta

Voz 12 12:56 Dios soy español Mis padres son de Marruecos

Voz 0985 12:59 o es que en Marruecos a mano

Voz 5 13:00 hay una gran colonia no perdona perdona estamos en el norte de África hay una gran parroquia azulgrana que trabajar más los votos que Rubial está bien Rubiales que ficharía

Voz 4 13:14 mar

Voz 11 13:15 yo creo que los dos jugadores son dos jugadorazo si de verdad así pero creo que Griezmann el el Barça pues lo tendría complicado por el puesto donde juega porque actualmente el Barça jugando Luis Suárez de nueve de punta Inés que está jugando de segundo delantero o jugador ya diez que tiene ocupa mucho terreno Griezmann no podría jugar en esa demarcación de segundo punta

Voz 1123 13:41 cuando con cuatro cuatro dos como está jugando últimamente como

Voz 11 13:44 a ver yo creo que lo tendría complicado por eso desde el banquillo paro cuando Luis Suárez los Teo o mirarnos de pues creo que sí

Voz 5 13:53 hoy si tú fueras tú fueras director deportivo

Voz 4 13:56 quién ficharía yo creo que Neymar

Voz 11 13:58 jugador y la verdad es que es bastante más completo que puede que puede aportar mucho más al Madrid ahora mismo que que Griezmann al Barcelona o al fichajes de desanimar al ha por el Madrid sería mucho más rentable

Voz 4 14:13 olvidando es ante todo lo que son las

Voz 11 14:16 el Deportivo en Eibar y lo conflictivo puede llegar a ser o etcétera yo creo que el rendimiento futbolístico ahora mismo para el Madrid negaría o no

Voz 1123 14:28 es un plus ahora más que en el voto

Voz 4 14:31 para Pulido y para amarillo empataba explicado abre vamos por el Madrid sólo vendrán te

Voz 0509 14:36 Juan Tato y se eh

Voz 4 14:39 empate a uno gracias Mohamed un abrazo

Voz 11 14:41 las ciudades no vamos a Palamós

Voz 4 14:44 no hay que en Madrid se iban a buen ritmo allí aquí seguimos a la cola Benito

Voz 9 14:49 hoy H donde no sea más bonito debajo de Badajoz como yo

Voz 4 14:53 día viento

Voz 10 14:54 pues bien ha ido bastante bien

Voz 4 14:57 bastante bien me alegro que no voy a fastidiar si mañana vaya igual de bien oye tú a quién ficharía soy a día de hoy gris bueno animar

Voz 13 15:05 nació ficharía a Cilic aunque tiene todo quiero felicitar a toda la afición del Atlético Madrid muy bien que se lo tiene merecido hicieron especial tengo un amigo Badajoz se llama Jose Galaxia ha estado

Voz 9 15:26 quién vengativa campo Si la verdad es que son gente que disfrutan con lo poquito que lejos el Galaxy has dicho sí muy bien porque he leído esa galaxia es un apodo no imagino no ganancias que no quiero dar publicidad de un restaurante a vale José lo dará cheques de publicidad de un no harán que sepa que para él ha amigo vale vale vale uno de los

Voz 13 15:46 sitio que se come otra vez yo estoy de Badajoz pero siguen Mercamadrid esto

Voz 4 15:53 ah vale vale lo pregunto oyente de Mercamadrid tanto movimiento por cuanto movimiento por la noche claro aquí en Madrid

Voz 14 16:00 llevamos ya una vecina otras si yo me suena tuvo

Voz 4 16:02 ahora yo sino porque lo tiene otro lado Jordi S

Voz 0985 16:05 el anterior llevaba tomates pimientos y

Voz 4 16:08 en este caso yo llevo marisco porque aún estamos sugestivo darle un abrazo a darle un abrazo la galaxia el voto para Jordi para Romero no

Voz 13 16:18 sí porque la verdad que hizo Griezmann renovada problemas en la vida

Voz 5 16:23 muy bien gracias Benito que vaya bien la noche

Voz 1123 16:26 ah vale

Voz 4 16:28 hacia Benito pues de momento dos uno para Jordi para Romero hola Pedro

Voz 14 16:33 tu hombre qué tal estás hombre no quieren sufrir hoy Pedro eh vamos a finiquitar lo llevaba voy decir una cosa señor Romero

Voz 5 16:42 por eso creo que ya eso empieza hoy

Voz 14 16:47 por eso te digo una cosa pero lo mismo que Jordi os hablando un ex árbitro de hubo gente Lilia Paco Martínez Guru Guru Romero en esa época

Voz 0985 17:02 yo sé que la recuerdo

Voz 14 17:04 yo Jordi yo creo que si la recuerda llevando

Voz 5 17:06 en Xavi levantando la bandera

Voz 14 17:09 cuando el Real Madrid también comprende entonces yo una pregunta para el señor Antonio Antonio Antonio Romero señaló Romero

Voz 4 17:23 muy bien señor Rajoy

Voz 14 17:26 no no no no no sólo faltaba pero mérito romerías pero el debate que yo patria para la próxima semana a ver si así lo silenció al sé yo pero que tiene que Ream Buddy muy famoso si llegara a Mourinho

Voz 0267 17:43 neymar debate yo suelo

Voz 1123 17:46 que era Mario oye para la semana que viene yo creo yo creo que no les sentaría mal siempre y cuando ganara menos pasta que claro aquí el que manda

Voz 5 18:00 pues eso

Voz 14 18:01 lo que hay yo creo que el éxito no les estaría muy bien

Voz 5 18:03 no era usted quien funcionaria no de eso es que usted ficharía

Voz 14 18:08 yo ficharía a a que el Barcelona

Voz 5 18:13 muy bien pues voy para allá arriba Romero así de claro ficharía haría digo ya entonces en Madrid en enero

Voz 14 18:20 te porque lo mismo que hemos hecho se ha hecho famoso selló Neymar en el Barcelona también famoso al señor

Voz 11 18:29 en el Barcelona diseño

Voz 5 18:31 pero el Madrid para Madrid a quién ficharía no para Madrid no te ha dicho nada no trabajaba

Voz 14 18:35 igual

Voz 5 18:36 que se vaya ni al punta

Voz 0985 18:40 yo Pedro creo que es muy interesante tuvo respuesta porque tú has dado en el clavo al decir que Griezmann es un jugador que tiene ADN Barcelona eh

Voz 14 18:49 sí sí sí yo creo que sí lo mismo que puede famosos Éibar en el Barcelona llevando a Suárez que llevando a Messi este señor también puedo hacer su papel ahí

Voz 1123 18:57 es injusto con los tres no quería

Voz 14 19:00 el señor Mohamed S que ha dicho algo pero no Pedro

Voz 4 19:04 amonestó doble voto voto para Jodie para menos mal al Barça osea para el para para el Badajoz Pedro a quién ficharía

Voz 14 19:15 para abajo no sé yo aquí tenemos ahora mismo leche que estamos promoción sino Podemos

Voz 5 19:20 sí pero pero si te dijeran pero sí que gran ficha uno de los dos pero quiso Badajoz para equipo se palets eh pero Sergio Benito Badajoz

Voz 0985 19:29 Benito quienes externa Elipa yo

Voz 5 19:32 yo ha cuidado a ver pero es confundiendo pero no no no no no decidía al Barça que cine y Maxi de Madrid pero la pregunta

Voz 15 19:43 tú a quién ficharía para tu Elche barandillas

Voz 14 19:47 que yo a al Atlético

Voz 5 19:50 ha dicho que el voto nulo pero él es muy importante Pedro que quede claro tu voto

Voz 1123 20:02 porque si no y claro es

Voz 14 20:04 la crisma

Voz 5 20:07 vaya voz acabó ahora lo tengo claro es cómo

Voz 4 20:11 día antes animar

Voz 14 20:13 no no no no no parar madre vale aceptaba Copa necesitaba a clasificado

Voz 5 20:20 no estoy aquí para Romero para fastidiar pero él votaría ficharía Griezmann exdirector deportivo gris mala pregunta prime gracias Pedro un abrazo un abrazo Pedro II dentro de plazo de Badajoz nada ante dio Hercules veraces e impone

Voz 4 20:43 era fantástico mola Manolo Manolo hombre

Voz 15 20:47 cuando no Manolo Puchades encima claro

Voz 5 20:51 pero claro te dice que esperes House aquí no grite es más yo creo Javi Blanco que ha seleccionado cuatro de las Lily estoy viendo si yo estoy viendo lo has Javi

Voz 1501 21:00 que selecciona cuatro del Atleti les abrió el número de carne de caballo

Voz 4 21:03 lo ha hecho en cualquier caso el Líbano no es decisivo oye los está esperando un entrenador de moda en el fútbol inglés espectacular intentaron vamos a Baltar a mano de voy a no no no Manolo sagrado pero que igual hasta yo hasta hasta yo voy a votar aquí a ver Manolo

Voz 5 21:17 para ello el teléfono horas esto Manolo no te han dicho que es a cobro revertido esto

Voz 1123 21:28 oro revertido puesto que el teléfono el cáncer

Voz 16 21:34 de dónde llamas

Voz 1123 21:35 no yo llamo esta noche estoy aquí

Voz 5 21:38 pero yo soy del ha del castillo de fin de Jaén si bien claro claro sí señor

Voz 0985 21:45 mientras conduciendo ha dicho no no he entendido qué llamabas qué estamos conduciendo no

Voz 1123 21:52 no no estoy cansando la burra caqui tranquilo

Voz 4 21:56 que descanses la burra para mañana si el día Biel

Voz 1123 22:00 pues vamos todos los Goya está uno más

Voz 4 22:03 fenomenal oye tú a quién ficharía anónima Manolo

Voz 1123 22:06 a mí me duele porque soy un matrimonio

Voz 5 22:10 es raro eso se divorciarse en cuanto motes los dime dime porción que lo estoy deseando el diario aparte tengo experiencia rápido pero Romero esta noche va a hacer Manolo en peores plazas hemos

Voz 4 22:28 yo yo yo

Voz 5 22:31 pero sí señor

Voz 0985 22:33 no se puede

Voz 5 22:36 hace ya mucho

Voz 0239 22:37 no lo Llanos dos el voto por media verónica

Voz 5 22:40 a Manolo Marimar

Voz 1123 22:42 no no me gustaría Romero Popo por ti de verdad cero proponer Jordi hombre pues además de que yo al al Leyma ese ya no los quiero vamos a irse de Barcelona si no lo quiero ya

Voz 0239 22:57 no lo tienes que reconocer que yo estaba mis argumentos bastante más convincente que Jordi toreó

Voz 5 23:02 a lo que diga nada porque yo

Voz 1123 23:05 el Jordi el Jordi cada vez que nos dice algo o argumenta señores años pero ni del Barcelona al Madrid pero todo quedó en el Madrigal

Voz 5 23:15 sí sí ahí la cara aunque yo siempre

Voz 1123 23:18 lo agradezco mucho ha escalado a todos los yo te voy a Manolo un hombre voto entonces para Jordi para Ramiro no sé si claro porque no necesariamente por eso a Romero que no necesariamente por ese orden dijo hombre yo ya se lo fichaba pero para que llevara el agua con el botín

Voz 0985 23:35 pero bueno Neymar

Voz 1123 23:39 se fue de Barcelona acordaron acordaros acordaron una vez que que que el Barcelona se llevó por delante al París Saint Germaine con Simon hizo pero eso yo digo una cosa la carrera de Naima deportiva es cortita te lo digo así el padre lo lleva por mal camino provocando dinero esto queda grabado esto quedara

Voz 4 23:58 hemos visto animal era Romero les pierde lo escucharemos

Voz 5 24:01 nadie lo dirá gracias Manolo por llamarnos me equivoque un abrazo fuerte igualmente

Voz 1123 24:06 todo y un abrazo para los del Athletic han tenido lo para adecuar

Voz 5 24:10 sí señor pues cómo sería eso dos cuatro cuatro a pesar del lastre que llevaba bastantes

Voz 4 24:18 las Blanco ha pedido hasta los número de socios de la subiré ahora divorcio exprés no entonces hombre tuviera firmado Jordi Rovira que va a salir gratis cuántos

Voz 0985 24:25 va de SCO

Voz 1787 24:26 prever deciros que entre los miles que han votado en Internet el cuarenta y cuarenta y tres por ciento dicen que fichará Ana Griezmann el cincuenta y siete por ciento ficharía Nana

Voz 5 24:35 vamos Heller nadie Teoría teorías y con lo que vale es las llamadas que son los oyentes me

Voz 4 24:44 me voy que viene Axel Torres y un entrenador como digo

Voz 5 24:47 que está de moda en el fútbol y les vamos con estos chavales

Voz 1 24:50 yo Mario Antonio aquí sólo ha por la torre del Rey Fermí Puig Sumit Guille

Voz 8 28:17 el Larguero con Manu

Voz 0267 28:20 Carreño

Voz 25 28:23 o es una hoy cuatro minutos de la mañana una menos en Canarias y una menos en Inglaterra también donde no somos enseguida hola Axel Torres muy buenas qué tal buenas noches nuestro experto en fútbol internacional uno de nuestros expertos en fútbol internacional tú o quién ficharía por otro equipo a Griezmann Ramadán Aimar que era la pregunta el debate a Griezmann creo que claro lo tiene si los argumentos Carromero además me parecen muy

Voz 0267 28:44 adecuados ya no por una cuestión de nivel que pueden estar bastante parejos sino por una cuestión de fiabilidad de de compromiso a largo plazo es decir yo creo que sí firmó a Griezmann probablemente no te entre un incendio cada verano con respecto a si se quiere ir si querer negociar el contrato si ahora me apetece ir a otro sitio que ofrecen más ocre puede beneficiar más para su carrera hizo marketing tengo la sensación de que con Griezmann me daría más tranquilidad para construir un proyecto a medio largo plazo

Voz 4 29:16 es más barato menos problemático pero de calidad

Voz 0267 29:19 por ahí por ahí sí creo están un escalón muy similar en un escalón muy similar sí sí no no creo que haya una gran diferencia entre entre

Voz 26 29:27 nos lo dice Axel Torres hoy le tengo que preguntar por las listas de un montón de países hoy la de Francia hay sorpresas está den velé entre los seleccionados

Voz 4 29:37 queda fuera con dos bueno ahora te pregunto por la de Portugal donde no están y André Gomes remedo

Voz 1787 29:41 te pregunta por la de Argentina que hace dos días la de Brasil la de Alemania la de Inglaterra pero me voy un segundo Inglaterra que no está esperando eh uno de los entrenadores que decía yo están llamando la atención que se fue eh bueno pues a ver qué tal iba la aventura en el banquillo el Fulham de en diciembre de dos mil quince dijo como les tal y como él está yendo o no de los entrenadores que está ahí despuntando en el fútbol inglés no Axel sí sí a lo hizo además en Watford

Voz 0267 30:11 por lo tanto yo creo es un especialista ahora en esa segunda división inglesa y probablemente sea ha ganado el el probarse también en Premier League no vamos a

Voz 4 30:19 se sube a la premiere el día veintiséis El día de la final de la Champions se disputa la final del play off a partido único por el ascenso a la Premier lo disputado en el Fulham el rival será el Aston Vila Sanjuán en Wembley el entrenador de ese fuman es Djokovic es lo cannabis que está por ahí a esta hora de la noche hola muy buenas obras muy buenas gracias por estar en El Larguero ha estado qué tienes ahí una menos no las doce

Voz 1787 30:41 no

Voz 9 30:42 sí es una amenaza a esta hora otro estás ya durmiendo más más o menos pues todavía hoy no te lo agradezco eh oye cómo están como están los nervios para ese partido de que jugáis en Wembley el sábado

Voz 12 30:57 bien estamos bien tenemos ocho días para preparar este partido es un partido muy importante para para nosotros para todo el club poco a poco estamos acercándonos estos espero quiero

Voz 11 31:10 hemos está preparado para

Voz 12 31:12 para ofrecer lo mejor que podemos en este momento

Voz 1787 31:15 se remonta esté el uno cero de la ida en la semifinal contra el Derby County ganando dos cero en la vuelta e algo que no ocurría hace muchísimo tiempo no

Voz 12 31:25 sí último veinte años nadie echa esta remontada en Champions y bueno hemos jugado un partido muy bueno muy completo a mi puesto

Voz 1787 31:38 desde vista de creo que lesiva este este editores con lo de jugar en Wembley ilusiona especialmente no sé si has jugado y bueno

Voz 9 31:46 cuánto tiempo el Fulham el Fulham de hace cuarenta y tres años es tu primera vez en Wembley de espectadora Unico a estuviste que viste que viste que estuviste viendo a muchos muchos partidos fuera

Voz 12 32:01 los partidos que jugué una final de esta época se jugó el Cardio Millenium se hacían obras hacía nuevo emblema

Voz 9 32:14 vale sí que sí que es

Voz 12 32:17 es es un nombre inmenso oí una ocasión da para para mí personalmente para todo todo todo total volver llevar a nuestra adhesión después cuarenta y tres años partido hay es un logro sabemos que esto no es suficiente porque tienen finales de ganadores y nosotros esperamos que podemos estar suficiente preparados y listos para quedar

Voz 1787 32:47 te has imaginado en la Premier el año que viene

Voz 12 32:51 pues en este momento estoy pensando sólo de este este partido pueden ocurrir muchas cosas pero sí soñando para para jugar para para entrenar en el máximo nivel es es un sueño que espero que se va a hacer realidad pronto

Voz 4 33:07 entre veintidós partidos sin perder del City de Guardiola

Voz 1787 33:10 a XXIII tu equipo mola quitarle guitarra no suena bien

Voz 9 33:15 no os suena bonito no

Voz 12 33:18 bonitos existe hemos tenido muy buena que estuvimos endémicas de noviembre en posición decimoséptimo hay poco a poco con unos fosos empezamos a jugar mejor hemos hecho una racha increíble a estuvimos último acecha era para para subir directo no habíamos hecho ahora tenemos secundado secundado oportunidades Pedro que vamos a hacerlo

Voz 4 33:45 Axel quienes alguna pregunta para ello casi un par de pregunta

Voz 0267 33:47 es la la primera porque hablábamos antes de que lo hizo muy bien en What

Voz 4 33:51 porque yo le preguntaba si se ve entrenando el año que viene

Voz 0267 33:54 Premier League es que con el lugar fría logró un ascenso pero luego no siguió en el club no entrenó en Premier League pese a lograr ese ese ascenso no sé si si ese recuerdo es lo que le hace ser prudente que que paso es la visa en esa ocasión como después de de el gran resultado que tú visten no no dirigirse en Premier League

Voz 12 34:12 pues nada acabo mi contrato no hemos llegado aún al cuerdo y bueno yo decidí seguir con mi profesión y bajar por otro por en otros en otros equipos ha seguido su manera de de de de trabajar sigue trabajando para el día de de hoy están bastante éxito a esta esta fórmula que que eligiera

Voz 9 34:40 pero esta vez todos sí sí sí es una

Voz 12 34:42 esto es una experiencia bonita oportunidad ahí o super agradecido con muy buenos recuerdos de esa época que estuve trabajando ahí están Aston Villa

Voz 9 34:55 sí sí que está confirmado que estás con el Fulham en la Premier la temporada que viene

Voz 12 35:01 sería bonito es bueno este esta vez no se acaba entonces vale más quedarse

Voz 0267 35:08 bien la segunda pregunta que te quería hacer es sobre Ryan es un chico de diecisiete años los tan comparando mucho con Gareth Bale juega en su equipo lo comparan sobre todo porque creo que empezó la carrera como lateral aunque ahora ya está jugando prácticamente siempre de extremo tiene una facilidad para hacer goles impresionante un chico de diecisiete años que partía de la posición de defensor que está en unas cifras casi de delantero centro Tambo no es es la visa esa comparación con Bale tiene sentido es un digamos se ha ido a al a la caricatura el prototipo a acoger tres similitudes para hacer la comparación fácil

Voz 12 35:46 bueno privar a este chico empezó con dieciséis años y ahora en este momento lleva ochenta partidos en Champions y Puna una una competición muy muy dura después ese chico puede curar en los dos secciones puede jugar de lateral ofensivo podré jugar de de es todo porque siente él está comparando esto PSOE esta esta posición después se convertía en el jugador entonces haría más más vencido a él me puede por mi puesto de vista es de este chico podrías jugar en otras posiciones diferentes posiciones yo creo que es sinceramente podría hacer un lateral ofensivo lateral de de de de de un equipo grande un más lo pasé Amine no tienen ningún parecido físico con más eso que que que tiene un recorrido enorme que pues de que necesita espacio que poder qué espacio perfectamente hay y estoy pensando en posición donde estoy utilizando pero ahora perfectamente puede cubrir dos dos posiciones es un un nuevo un jugador increíble nosotros creemos yo personalmente creo que va a acabar en un equipo grande bueno ya veremos ha hecho constar su interesantes muchos jugadores jóvenes en Inglaterra muy pronto se equipos en equipos importantes grandes y ahí no tienen espacio para para jugar al tomó una decisión para quedarse a bordo tienen una experiencia ochenta hizo ha hecho

Voz 1787 37:30 bien pues como se llama has hecho Axel Seseña pues apuntamos el nombre de este chaval de diecisiete años que está saliendo con el con el equipo de yo cannabis

Voz 4 37:40 el Fulham oye Llorca ya hablaremos con más calma mucha suerte en ese partido en el que te juegas el ascenso a la Premier

Voz 1787 37:45 hay que siga la racha de resultados

Voz 4 37:48 excelente juego del equipo es lo que está llamando la atención también en el fútbol británico y en el fútbol europeo un abrazo y gracias por estar en El Larguero en la SER

Voz 9 37:55 pues muchísimas gracias fíjate yo K vale gracias chao

Voz 4 37:59 a día de hoy eh ahí está haciéndose su botecito como como entrenador bonos hubo que está sonando ya en algunos de los clubes importante del fútbol inglés veremos a ver qué pasa primero con el con el Fulham en un fútbol inglés por cierto Axel donde hoy lo que recibe cada equipo de la Premier por derechos de televisión el que menos cobra el West Brom con ciento ocho millones ya cobra más que el Atlético y cobra noventa sí si el que menos en el fútbol inglés cobra más que el Atlético es el tercero

Voz 0267 38:25 si en España bueno es si ahora no es el segundo en la clasificación el Atlético de Madrid en la tabla de posiciones si es Joy yo creo que es lo que explica por qué los equipos de en zona de descenso en Inglaterra pueden firmar jugadores por quince veinte millones de euros que sabemos que estamos viendo es decir cualquier equipo en Premier League Se puede gastar eso en un en un fichaje cada cada verano y es algo que en España es este es imposible en España hay muchos equipos que bien de cesiones de jugadores que acaban contrato libres y que como mucho pueden hacer un esfuerzo para pagar traspasos

Voz 4 39:00 modestos incluso en primera división no bueno

Voz 0267 39:03 yo yo creo que eso es lo que en algún momento pues hay que intentar equilibrar lo para para que la Liga tenga más más competencia interna no que que que no haya tantísimas diferente

Voz 2 39:15 la lista de Francia para el Mundial que te llama la atención

Voz 15 39:20 Entra Lucas por supuesto Lucas Hernández está si se cae Pallete se que hay con dos vía también

Voz 9 39:26 sí me llama la atención de entrada el

Voz 0267 39:31 la ausencia en el lateral izquierdo no ha jugado bien en el Barça o ha jugado muy poco ha jugado muy tímido pero es una posición en la que Francia no tiene abundancia en la que Benjamín Mendi que apuntaba a titular no ha podido jugar prácticamente en todo el año

Voz 5 39:45 así lesionarme el año ya entrado en la lista final

Voz 0267 39:47 ante la sensación que tengo es que Lucas va a ser titulares

Voz 4 39:51 exactamente Lucas me Lucas va como lateral como central

Voz 0267 39:53 porque hay cuatro centrales de hecho hay cuatro centrales dos medios centrales sea los centrales Varane que me parece junto a la de España la mejor pareja del del campeonato luego Press en el que impera en Begues un chico Ramos Miguel la pareja de España sí

Voz 4 40:10 Madrid Barça Varane los compañeros de Ramos y Piqué la pareja

Voz 1501 40:13 sí sí me parecen las dos mejores parejas de centrales

Voz 0267 40:15 del Mundial y en sus clubes también me parecen las mejores a nivel de club del mundo así como te digo estos dos que van a ser titulares prende el Kim Penn ve que es un magnífico el PSC Rami que me ha extrañado un poquito más que va de cuartos central pero fíjate es que es un chico de Stuttgart en el Stuttgart juega de central y lo llevan para ser lateral derecho suplente con Francia con la selección juega lateral derecho ir Lucas que yo creo que va para ser lateral izquierdo también puede jugar mucho de central es decir hay mucho centran en muy poco lateral en en la lista de Francia

Voz 4 40:50 gala fuera Koscielny la Port bueno Koscielny

Voz 0267 40:52 lesión rompió en el partido ante el Atlético de Madrid sino iba seguro de tener central y la isla por fuera porque in al zurdo prefiere llevar a Kim Il déjame decirte sobre lo de dos Via me extraña porque ha jugado muy bien pero es un perfil que está repetidísimas en la en la lista es una lista en la que entre mayo

Voz 15 41:12 Tweedy de poco va tiene es también totalizó N'Zonzi son jugadores de ciertas características parecidas con matices evidentemente pero pero todos los jugadores muy físicos suaves de mucha zancada juegas que llegan de ahí que se haya quedado fuera con dos viable

Voz 0267 41:31 me llama más la atención que se haya quedado fuera rabiosa porque era el que le podía dar un perfil diferente un perfil un poquito más asociativo un perfil digamos menos de preponderancia física por si necesita variar el guión que es probable que Francia en algún partido tenga que variar el guión porque no le baste con tanta exuberancia física

Voz 4 41:49 arriba tela eh Griezmann AP Denver

Voz 1787 41:51 le Giroud es un equipazo

Voz 0267 41:54 a mí me parece tan favorita como la que más

Voz 4 41:57 eh Portugal no va a André Gomes

Voz 0267 42:00 no base medio los dos del Barça se quedan fuera entre otros sí lo de gemelos sorprende más que lo de que lo de André Gomes de ese medio sorprende más porque es verdad que que tampoco ha sido titular en el Barça pero pero no una posición en la que Cédric Soares es el que va a ser titular casi seguro Ricardo Pereira del del Porto pues imagino que será el suplente pero yo me dotes

Voz 27 42:22 a hueco por nivel podía podía estar Cristiano y vendidos más o les ves haciendo algo

Voz 4 42:29 importante también en este Mundial acabaron rival de España primer partido así no yo creo que ganaron la Eurocopa con rendimientos altos de varios jugadores la nueva cuadro muy serio le sobra es el cuadro más fácil de la competición no no tienen que ganarle a Francia en la final tiene que ganarle a Croacia que estaba jugando muy bien hombre

Voz 1787 42:47 hacia era buen equipo y si es buena equipo

Voz 0267 42:50 yo Adrien Silva le hace un marcaje a Modric

Voz 4 42:54 cuartos lo octavos de la Eurocopa no recuerdo la ronda creo que octavo

Voz 0267 42:57 los que es de las mejores actuaciones defensivas del torneo

Voz 4 43:01 en octavos me dice Álvaro octavos no en octavos

Voz 0267 43:04 pues pues bueno yo creo que es un equipo con cierta continuidad con respecto a aquel pero con Bernardo Silva Bernardo Silva que no pudo estar en la en la Eurocopa de hace dos años que le puede dar un plus de calidad en tres cuartos

Voz 4 43:16 bueno estas han sido las dos más novedad novedoso ha sido en el día de hoy ya conocíamos la de Argentina es una prevista ya conocimos también la prevista de Alemania con Joaquín lo que ha renovado por cierto hasta el Mundial de Qatar increíble lo yo aquí lo al frente de la selección alemana desde dos mil ocho bueno en dos mil seis ya era ayudante de Klinsmann

Voz 0267 43:31 sí sí sí está claro que no que no se aburre en dos mil seis era hay hay ayudante asumen después ambos asumen después del fracaso de dos mil cuatro asume Klinsmann lleva ahí

Voz 4 43:43 durante a los que lo conocía del curso de entrenadores

Voz 0267 43:46 después de que en ese momento lo hubiesen distrito

Voz 4 43:49 huido del del Austria de Viena hubiese bajado

Voz 0267 43:51 dada en Turquía o sea el currículum de LEB cuando lo lo rescata Klinsmann era entrenador que que no tenía trabajo y prácticamente

Voz 4 44:00 pues es espectacular

Voz 0267 44:02 del ocho hasta veintidós catorce años como poco

Voz 4 44:05 como seleccionador de Alemania llegando siempre a final semifinal título semifinal los espectacular lo de Alemania Joachim Löw hoy la última que te pregunto de me voy al que están ahí en Belgrado Pacojó y Marta Casas que está ahí el Madrid eh en Inglaterra que te llama la atención de la lista de veintitrés de Inglaterra

Voz 0267 44:23 me llama la atención que es la lista de perfil más bajo de la historia de Inglaterra sea es una es es una lista en la que yo creo que mucha gente la mitad de Juanes nos conoce decir Si no eres muy fan de la Premier es una lista en la que está un radón Loftus se está treinta Alexander Arnold que ahora se ha hecho más famoso por el cuerpo baleado la final está Harry está ni pop los porteros son Chuck burlan eh Nick pop sí sí

Voz 4 44:51 pues efectivamente Jordan pic

Voz 15 44:53 por eso es un equipo que es un equipo extraños un equipo extraño e es un equipo en el que evidentemente luego así que

Voz 0267 45:00 hombres arriba Ali Tarrasa pero pero me parece una una lista de perfil muy bajo creo que muy pocas veces I de Inglaterra con tan pocas expectativas incluso el seleccionadores de perfil muy bajo Clarence House está en el cargo

Voz 4 45:16 no porque hubo un escándalo con Samar Daisy lo cogieron a él que estaba en el sub veintiuno subieron pero de perfil bajo bueno igual es decir siempre que van con expectativas

Voz 0267 45:25 pero a lo mejor ahora igual ahora que que nadie piensa que pueden caer mundial pues dan la sorpresa pero es extraña lista es a es extraña ha tirado mucho de gente a la que conocía de la sub veintiuno y también de apariciones nuevas Garrett

Voz 0933 45:38 hables va a saber la Final Four de Vásquez no no

Voz 3 45:42 tengo que ser sincero

Voz 5 45:50 respeto todo pero tengo mucho trabajo conocido al claro

Voz 6 45:55 un que estás por ahí Pacojó una cañita de nada

Voz 2 45:58 se juega mañana el Madrid con el CSKA de Moscú lo va a haber

Voz 6 46:01 este delito ya la verdad

Voz 28 46:07 te imaginas elegir entre un fin de semana en París o uno en la Ciudad de la Luz elegir entre el coche de tus sueños o un súper antideportivo pensado para que elija entre acertar o acertar ahora tienes uno entonces recuperó una HR V con unas condiciones excepcionales gama SUV de Honda desde dieciocho mil setecientos euros descubre la en la red de concesionarios Honda

Voz 6 46:48 estoy con Pablo Arévalo me encanta la sintonía de la Euroliga

Voz 5 46:51 la preciosa está por ahí Francisco José Delgado

Voz 6 46:54 Pacojó hoy Marta Casas hola Pacojó muy buenas

Voz 1372 46:56 hola buenas noches Manu hola Marta qué tal muy buen

Voz 2 46:59 el hermano no veo la hora de que empiece el partido no ve el momento de que llegue ese

Voz 4 47:04 encuentro aunque primero está el Fenerbahce Zalgiris a las nueve Real Madrid contra el CSKA de Moscú Pacojó

Voz 0699 47:09 sí de Axel para que no no se le pasa ahí estará diseccionado la impresionante selección inglesa amén no me interesa mucho pero mira yo de ahí estoy escuchando y tal que lo suyo no prendieron engañada Axel a mí de me mucho más el baloncesto sí que me interesa cómo va a jugar Inglaterra en el Mundial

Voz 4 47:29 personada en Carrusel mañana es el ya verás que había hasta el Fenerbahce Zalgiris claro eso ya me extraña un poco más pero bueno que sepa que es a las seis por si acaso lo quieres vale vale

Voz 0699 47:39 que como te contaba Sergio Llull ayer el Real Madrid ya está en Belgrado ha tenido contacto con la cancha de entrenamiento el Real Madrid que va por la décima que es las Copas de Europa que podría conquistar aquí aquí en Belgrado claramente y el hombre que engaña en el Real Madrid es Luka Doncic porque el padre de Lucas hasta jugó en el Estrella Roja de Belgrado y de hecho la gente aquí decía que dejó no anduvieron rápido a la hora de nacionalizar porque podían haber está muy visto ya hizo serbio

Voz 4 48:05 pues sí pero bueno el chaval es el noveno chaval

Voz 0699 48:08 Juan el Real Madrid ya veremos dónde jugará la próxima temporada pero de momento aquí en el Real Madrid y todo es tranquilidad todo premonición de que están ante una gran pita y la posibilidad de llevarse la décima contra su bestia negra porque el CSKA de Moscú que es el primer rival de en el cruce es el equipo que peor históricamente

Voz 4 48:26 Madrid y luego ciudadana CSKA pues lo que nos decía el otro día Llull Marta que fíjate Fenerbahce gran favorito contra el Zalguiris a priori no

Voz 1509 48:33 sí hombre a priori el Fenerbahce el equipo desde el cobrado Beach que además va a tener un apoyo aquí en las gradas porque al final el es serbio y muchísima gente va apoyar a hacer cobrado bicha al Fenerbahce que es el equipo que defiende el título pero eso sí delante van a tener a la gran revelación de la temporada al Zalgiris de Kaunas de Saras Jasikevicius

Voz 4 48:52 bueno fíjate sólo han jugado una falla

Voz 1509 48:54 Alfons en su historia fue en mil novecientos noventa y nueve y la ganaron así que con ese espíritu con ese deseo vienen un poquito de dar la gran campanada aunque sí que saben que lo tienen muy complicado porque el Fenerbahce una plantilla hecha por y para ganar la Euroliga y sin duda es uno de los grandes fans favoritos junto con el CSKA de Moscú

Voz 0509 49:09 ha habido una imagen chula manos eh