Rafa: "La película de Carmen y Lola no representa la cultura gitana"

Voz 1 00:00 de Zaragoza a Toledo

Voz 1288 00:02 buenas noches Rafa hola buenas noches adelante les escuchamos

Voz 2 00:06 bueno en primer lugar gracias por dejarme espacios para que de un tema que preocupa un poco en la sociedad es hoy de cultura gitana sí ha salido un estreno una película referente a nuestra cultura que se llama Carmen y Lola se trata de dos mujeres que les enamora yo quisiera dice aquello de desde el respeto la educación que se todas las personas de que esta película atenta contra la fe cristiana también en esta película han tomado música cristiana de que lamentamos nosotros persiguiendo Angélica me parece me parece humillante emprenda ante que te llamen tomar nuestra músicas cristianas para hacer una película que Kaká mientras contra la fe cristiana no solamente eso sino de que nuestra cultura gitana pues a nuestros valores es es el matrimonio los hijos las personas mayores el respeto a los a los menores Vic esto pues lo lo ha vivido la obra pero no se hace de nuestra cultura no se puede hacer un espectáculo somos personas humanas con nuestras vidas cotidianas que cada día luchamos para para seguir adelante hay cuatro o te lo cuatro empresarios quiera engañar a nuestra cultura más dañado de lo que está yo muchos años siendo perseguidos porque la discriminación intervencionismo Iker estamos intentando integrarnos en la sociedad y que y que el Evangelio no sea integrado muchísimo el Evangelio nos ha enseñado muchas cosas buenas no ha ocultado sobre todo al pueblo gitano y que una película como Lole Carme de dos mujeres que son dianas tengan que dañar nuestra cultura nuestra fe desde aquí quiero decir que estábamos que estoy en contra de ellos brutalmente no solamente yo prefiero todas las iglesias evangélicas y todos los gitanos la mayoría estamos indignados con lo que está pasando con cuentas sociedad

Voz 1288 02:43 en Rafa habla usted con muchísimo respeto y con el mismo respeto quiero que recibo usted lo que le voy a decir no sé si sabe que la directora se basó en un artículo que leyó en un periódico eh basado en una historia real dos mujeres gitanas que se habían enamorado es decir que está basado en un hecho real sabemos que es decir que es algo que ocurre ocurre también dentro de su cultura y dentro de su etnia

Voz 2 03:12 con personas de su esposa que es un tema que salen no digo yo hablo de de respeto de durante todo pero también hay historias reales como Juan Emilio Remírez Heredia primer político en España por qué vamos a hacer una película de porque es una película de cuatro gitanos una Francia hace cincuenta años a trabajar influenciar a un misionero llamamos se le predicó la palabra y yo diría hay más Angélica tomillo de ellos se tiene casi siempre el morbo sacar sacar sacar él

Voz 1288 03:53 como reza entonces entiendo que usted en lo que echa de menos es que los temas sean más amplios que no se dé siempre la imagen

Voz 2 04:05 la imagen que que la sociedad quiere quiere que no siempre no pues nunca antes no solamente estoy en contra de esta película sino también de Rosicky es un programa reality que que para nada tiene nada que ver con la cultura gitana yo vivía a la sociedad

Voz 1288 04:23 a son gitanos los que los que salen en ese programa en concreto por ejemplo

Voz 2 04:28 no son son gitano que venden los valores o por un sueldo vale su balones pero que el pilarsita no de día no tiene nada que ver con él no son

Voz 1288 04:41 vidas reales las que salen ahí le pregunto de porque no lo sé

Voz 2 04:47 es son acérrimo si el consenso espectáculo yo sé que eso tiene mucha audiencia perro pasa nada tiene que ver con la vida real dos Mariano muy objetivo somos gente trabajadora gente gente normal habrá gente buena gente mala pero yo que enfatizado la cuestión me ha dicho vigilaba también con todo toda la educación y por respeto que se merecen y me ha dicho que se va son un artículo de un hecho real yo también te quiero decirle que hay hecho legales del pueblo gitano que tiene mucho valor tienen mucho que decir a España como si con gitanos que fueron de de España en Francia

Voz 1288 05:27 sí estábamos

Voz 2 05:29 cincuenta años cuando toman prohibido predicar el evangelio y ellos allí recibieron por misionero llamado Le kosher en Francia recibieron la palabra implicado en España hay una a muchísima gente gitana Isabel Marqués evangélicas al principio piden placer el los los eventos tenía quebrara escondida porque la policía no le dejaba luego debe ir eran gitanos que empezaron a predicar la Palabra en Madrid y en Barcelona en Cataluña ya Dolly y eso gitanos se merecen que se les haga un gran homenaje y que lo reconozca o que fueron hombres que trabajaron con un pueblo que la sociedad no quería trabajar y que la el evangelio comido de estos hombres yo al pueblo gitano ya has quitado mucha gente de la que lo ha era como hombre que era más trabajadores y han hecho tiempo bien porque no sacaría una película o que tienen que sacar siempre aparte en negativa vale porque como he dicho a ver yo hay

Voz 1288 06:39 Rafa de todas maneras perdóneme pero hablar de amor no me parece muy negativo le parece usted negativo hablar del amor

Voz 2 06:47 negativo hablarles da por bueno según con como ustedes no

Voz 3 06:51 no llueve tan bueno el amor es amor

Voz 1288 06:54 en principio el amor siempre está cargado de buenas intenciones a no ser que esté contaminado por

Voz 2 07:00 ya por estos chicos yo siempre me baso no Kiir quisiera dañado porque hay mucha gente que está escuchando no quiero mañana a ninguna persona siempre respeto Rayo mueres tóxicos y no solamente eso hay amores que eh que que no se puede llamar a ver cómo me he podido expresar me dicho que hay amor ellos que la Muela bueno claro que es bueno pero depende de amor y como se trate Vale do dos personas dos mujeres que se enamoran y la fe cristiana vale para nosotros como cobro la Mariví objetan somos vale es verdad que gitanos que hay lo que son

Voz 1288 07:54 Rafa pero que atente contra su fe no quiere decir que sea malo son dos cosas muy diferentes para usted usted lo recibe de una manera pero en principio no es malo no atenta contra la sociedad Ny puede hacer ningún mal Rafa si muchísimas gracias por llamar bueno yo me voy a quedar con ese mensaje que necesitan ustedes que se que se mide la cultura la etnia también desde otros puntos de vista diferentes esto desde luego lo es no me lo va a poder negar eso es una mirada diferente a todas las que las que se han tratado

Voz 2 08:26 sí que se apliquen nuestros valores que se apliquen siempre desde desde la fe porque la fe con el Evangelio