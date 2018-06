Voz 1 00:00 la mejor música del siglo XX se sienta en el sofá Sonoro de la Ser dirige y presenta Alfonso Cardenal

Voz 2 00:19 eh ya no

Voz 0084 01:33 Gwyneth sin duda una de las bandas más exitosas y más importantes también de todos los tiempos una banda que surgió a mediados de los años setenta y que para mediados de la década siguiente eran el grupo más importante del mundo la banda que dictaba las normas a lo largo de veinte años Queen se comió el mundo entre mil novecientos setenta y tres y mil novecientos eh treinta y uno la banda inglesa editó catorce álbumes el estudio pero más allá de sus discos Queen consiguió algo que sólo los más grandes han logrado pulir una colección una amplia colección de canciones eternas canciones que se cantan cuando gana tu equipo cuando te deja tu pareja cuando te vas a comer el mundo la fuerza de Quinn es tan grande que veintisiete años después de la muerte de su cantante su música sigue teniendo una magia contagiosa el año pasado los chicos de Green Day decidieron poner bohemia en Rapsodia para calentar al público antes de salir al escenario en todos los sitios sucedió a lo mismo la gente se ponía a cantar así sonaba Hyde Park en Londres

Voz 3 02:44 el

Voz 0084 03:07 así suenan cien mil personas cantando a un grupo al que no han ido a ver y ahí reside la fuerza de Queen como banda como símbolo también hoy vamos a recorrer su carrera su viaje su importancia una importancia que resumió con enorme acierto Dave Grohl Foo Fighters en el ingreso de los ingleses en el Rock and Roll Hall of Fame

Voz 1704 03:26 pero bueno Boris

Voz 4 03:29 por Wendy

Voz 5 03:32 no había barreras en lo que Queen podía o quería hacer juntos crearon la música más diversa de la historia del rock y además no habido muchas bandas con cuatro compositores que firmasen en canciones de éxito Brian May escribió uigur VRAC You Roger Taylor hizo Isaac Aino Magic Johnson

Voz 0084 03:47 confirmó anoche te das

Voz 5 03:50 Curie bohemia Rapsodia We are the champions Killer Queen Éstos son sólo algunos la lista sigue y sigue en directo patea

Voz 6 03:57 con el culo a todo el mundo

Voz 7 04:06 eh

Voz 0084 04:12 hoy dedicamos el sofá Sonoro a la obra de Queen empezamos la historia de Queen daría para mucho más de un programa puede que sólo en su viaje a través de mil novecientos ochenta y cinco ya diese para una hora de radio pero intentaremos contar su carrera y sobre todo su importancia en este rato para ello hemos pedido a Lucía Taboada que nos cuente sus inicios el comienzo del viaje de los ingleses

Voz 8 05:24 en la calle san Mary Rose Delon

Voz 1322 05:26 les hasta el germen de Queen concretamente en el inning coles of Art allí llegó a estudiar un joven Freddie Mercury que nunca tuvo dudas al elegir entre el arte y la música on me di cuenta de que mi interés era la música todo lo que quería hacer era música así que me dije tengo que intentarlo como cantante en la Escuela de Arte Freddy conoció al cantante TIM está Estafeta que junto al guitarrista Brian May al batería Roger Taylor formaban el grupo Smile

Voz 6 05:53 penas

Voz 1322 05:59 Mercury en un acérrimo fanático del grupo cuando está fue abandonos May May Taylor vieron que Mercury era la mejor opción para sustituirle como cantante así que fui no fue la típica banda de quince años formada un garaje nació como es My creció a la par que sus carreras universitarias lo hacían y se convirtió en Coín por convicción del propio Freddie Mercury

Voz 0084 06:18 Juan

Voz 9 06:19 no hay que era el derecho a los textos de pecho al Oporto o Aragón

Voz 1280 06:26 tenía una idea clara de lo que quería dice también el ideólogo del grupo una insignia

Voz 1322 06:31 combina los signos del zodiaco de los cuatro dos leones un cangrejo adosadas los leones abrazan la letra could be Queen bien grande eclipsando lo todo

Voz 1280 06:40 es un enorme ave fénix

Voz 10 06:52 Quinn

Voz 1322 06:54 se movió durante años por los bares de Londres buscando una oportunidad su clave no fuera persistencia fue la confianza los cuatro confiaban en lo que hacían y así en mil novecientos setenta y dos pudieron grabar una cinta de con cinco canciones entre ellas la que suena kitsch Josefa Life con la cinta mano fueron abordados por la empresa Frieden estudios Queen no tuvo otra opción sin embargo que grabar el disco de noche casi en segundo plano cuando los estudios estaban completamente vacías en mayo de mil novecientos setenta y tres al invitado ese primer disco con el nombre Queen en la CAM ahí estaba ya toda la esencia de la banda su bloque de armonías su fondo de rock duro

Voz 8 07:54 y la voz inconfundible de Mercury Llum

Voz 11 08:02 ni dos

Voz 6 08:07 aquí

Voz 0084 08:46 así debutó la banda inglesa que volvería a las tiendas con frecuencia en los siguientes años en mil novecientos setenta y cuatro editó dos discos Queen dos Circle Attac el inicio de una carrera que vamos a repasar de la mano de Fernando Neira compañero El País Fernando bienvenido de nuevo sofá Sonoro

Voz 0989 09:03 muy este sorteo exige también tenemos

Voz 0084 09:05 hoy de nuevo a Mario Tornero profesor de Historia musical también conocido como Dj Kempes Mario emplazó

Voz 12 09:11 gracias

Voz 0084 09:12 qué opinión merece el inicio discográfico de Coín Fernando

Voz 0989 09:16 a mí me gusta me me gusta mucho eso de todos estos tres primeros discos estaban mencionando son tres discos menos trillados lo cual ayuda a la hora de volver a acudir a Suu esencia estaba buscando un una frase que me hacía mucha gracia que había encontrado la primera vez que

Voz 13 09:29 Melody Maker que era La Biblia en en grandes

Voz 0989 09:32 España habló de Queen fue en el año setenta y cuatro y al crítico que la verdad es que era un visionario dijo estos Queen o el futuro de rock o son un grupo de maricones lunáticos que intentan subirse al tren de Bowie mediante una mala imitación desleal

Voz 14 09:46 me parece más que definitiva las dos francamente divertida se puede hacer

Voz 0989 09:50 yo creo que está evidentemente la están a Bowie estaba el componente se cuida como loco el componente Arcoiris estaba Brian aquí pero la verdad es que es evidente escuchando esto que estamos escuchando con por debajo en nuestras palabras que ahí hay un pazo

Voz 0084 10:05 qué contexto surge Queen como era la música británica de estos primeros años de los setenta bueno yo creo que él

Voz 12 10:11 que la música de de la década de los setenta

Voz 15 10:14 la he inequívocamente marcada por la muerte

Voz 12 10:17 a sus sesenta y nueve gusto y a partir de ahí en los setenta pues es como un nuevo escenario no yo creo que la política ya deja importar un poco oí a partir de ese momento es como un poco más lo divertido un poco menos pesado todo no la música negra atiende un poco hacia lo disco hoy y la música blanca venta aparece como el la la música macho un poco no como género el rock macho no igual no ahí

Voz 14 10:40 tan imponente seriales Zeppelin que estaban a pleno a pleno rendimiento que creéis Capote

Voz 0084 10:45 a Queen en este momento testosterona deben

Voz 14 10:48 es decir que estamos con la cuestión masculina yo creo que había pues esa grandilocuencia yo creo que que en aquella época Freddie Mercury comentaba

Voz 0989 10:57 estaba muy influido por la ESA Minnelli por ejemplo por toda esa cosa tan grandiosa tan

Voz 13 11:03 a edad y además él tenía muy

Voz 0989 11:06 claro todos en el grupo pero tenía muy claro que había que ir un paso más allá no bastaba solamente con hacer buenas canciones sino que había que escenificar las incluso pues decía algo así como que había que vender tu culo bueno estabas encima de un escenario decía Si yo estoy cantando Somebody to Love con vaqueros y camiseta Nos gustaría y evidentemente el directo de Queen se basó en eso en que Hamás estaba con vaqueros y camiseta ni literal ni figurativamente hablando ninguno de los miembros

Voz 0084 11:35 además es algo que que va evolucionando la puesta en escena de estos inicios me llama mucho la atención el el uso melódico el uso de las voces de The Queen creo que es un grupo que supo explotar muy bien los coros las melodías a diferencia de otros grupos que se centraba más luz en el uso vocal de un único cantante

Voz 12 11:52 sí yo creo que que es otra de las cosas que aporta Queen en ese momento que es la el aprovechamiento de la tecnología que en ese momento en los años setenta también permite hacer esos grandes conciertos esos despliegues enormes pero al mismo tiempo en estudio permite un avance yo creo que en esto Queen son maestros de la multitud osea ya lo estamos oyendo en los primeros discos no como incluso en el Queen dos Heart Attack ya se empieza a notar esas esas melodías si esa ese uso de la tecnología que estaban

Voz 1704 12:19 en ante cediendo lo que vendría después

Voz 0084 12:22 el mente el grupo de hecho como decías va va mutando en esos años descubriendo el poder de sus voces el uso de la tecnología todo lo que se podía hacer con la guitarra casera de Brian May que se hizo el mismo también cambian de sello discográfico hasta el giro que suponen sus dos discos más importantes hasta la fecha en mil novecientos setenta y cinco y setenta y seis la banda inglés esa edita A Night at the Opera ya a tres meses Raquel felices nos cuenta su historia

Voz 1280 12:45 fue el disco más caro jamás producido hasta el momento era mil novecientos setenta y cinco destinada a ser parte de la historia del rock antes incluso de ser lanzado a Night at the Opera cuarto disco de la banda británica es uno de los grandes legados de Queen todo comenzó con un piano blanco de cola del que Freddie Mercury se habían capricho estaba dispuesto a tirar la casa por la ventana quería hacer de aquel disco una auténtica barra libre de deseos para la banda inglesa antes eso sí tenían que deshacerse de su mánager Norman sí fiel un lastre en su economía y apostar por una nueva discográfica la decir que Freddy acabó teniendo su piano pero la extraordinaria inversión de A Night at the Opera tiene más que ver con los cinco estudios de grabación y la sala de directos que hicieron falta para grabar el disco una formula gracias a la cual cada uno de los integrantes podían trabajar juntos pero no tan revueltos

Voz 16 13:43 a quién consta de hecho no no South Park aplomado de fuegos en dos mil siete el hija

Voz 1280 13:52 así arranca arrancan las sesiones de estudio el veinticuatro de agosto de un caluroso mil novecientos

Voz 17 13:57 setenta y cinco bajo el sello de EMI

Voz 1280 13:59 con la magistral coproducción que configuraron

Voz 17 14:02 Queen Ilroy Thomas veinte

Voz 1280 14:05 número uno por cuatro semanas consecutivas en Reino Unido sólo un mes después de su lanzamiento en diciembre de mil novecientos setenta y cinco se coló también en los primeros puestos de las listas de Estados Unidos

Voz 18 14:17 ah

Voz 1280 14:27 la sorpresa llegaría apenas un año después de aquel éxito los de Queen estaban dispuestos a aceptar el reto de volver a los estudios con A day at the Reis el primer álbum en ser plenamente producido por la banda británica para continuar con el concepto introducido en A Night at the Opera el álbum volvió a tomar entre otras marcas el título de otra película de los hermanos martes que

Voz 9 14:50 eh

Voz 19 14:51 la parte contratante de la primera parte si era considerada como la parte contratante de la primera parte qué tal está muy bien eh no eso no está bien porque no está bien no lo sé quisiera volver a oír

Voz 1280 15:02 siguiendo la misma línea de experimentación y versatilidad de su predecesor el quinto disco de Queen vuelve al rock vibrante colando ritmos orientales al igual que hicieron con bohemia en raso di la estructura melódica

Voz 20 15:14 hasta los arreglos y las armonías corales de

Voz 1280 15:17 daban al desnudo el sonido gospel

Voz 20 15:19 estamos hablando de son Bari titulo

Voz 1280 15:28 publicado en Reino Unido en diciembre de mil novecientos setenta y seis la gran apuesta de Queen en este lanzamiento fue su promoción un mini Tour previo a la salida del disco que logró que el Hyde Park de Londres albergará una de las mayores concentraciones de público en un concierto gracias a ello el sello discográfico en y batió récords de pedidos a sólo cinco días de la publicación de la LP había vendido ya medio millón de copias adelantadas por supuesto A day at the Rage ingresó directamente en el número uno de las listas de discos Queen volvía a hacer historia

Voz 22 16:02 qué tal

Voz 6 16:15 vale

Voz 22 16:37 eh

Voz 6 17:45 eh

Voz 0084 18:09 han pasado tres años desde el debut de Queen y el grupo ha grabado cinco discos empieza a tener algo que sería clave en su carrera al los éxitos esas canciones eternas que todos conocemos de Queen porque en cierta medida ya a pesar de los quince álbumes Queen es un grupo de canciones más de canciones que de discos aunque sus álbumes fueran exitosos en todo el mundo a qué crees Fernando qué se debe esto es porque ellos trabajaban bajaban los discos no era un grupo que no le da la importancia que no

Voz 0989 18:36 trabajan los discos todavía una cuestión de instinto entre lo que decíamos antes el sentido del espectáculo me parece curioso es es el el primer grandes éxitos en su momento seguro que llegamos a él es es enormemente vendedor y eso es algo que que le pasa muy pocos pues muchas veces los grupos su disco más vendedor es un disco concreto un disco de grandes éxitos y en el caso de Queen no hay discos seguramente incontestables en el sentido de principio a fin quizás a nadie que hablábamos hace un momento él y hay grandes discos con grandes temas pero no hay un una obra que puedas decir que es el el elemento sobre el que pivota toda la trayectoria

Voz 0084 19:18 ya en mil novecientos setenta y siete la banda volvía a las tiendas con News of the world otro disco que podía ser candidato a ser el mejor álbum The Queen un disco que arrancaba con dos himnos que nacieron a la vez y de la mano la primera canción del álbum era We will rock y la segunda era la canción que más asocia a la felicidad deportiva Chan

Voz 6 19:55 que eh sí pues sí

Voz 0084 20:24 bueno yo es que oigo esta canción se me ponen los pelos de punta como crees Mario que se consigue asociar una canción algún sentimiento en este caso tan concreto como la victoria

Voz 12 20:34 bueno yo creo de Queen tenían entendían perfectamente lo que era la estructura pop la canción no convertir la sencillez en algo en algo superlativo no luego además yo creo que por otro lado carecían de de prejuicios y de miedos a la hora de de abordar temas no ahí están las Campano Mustafá el jazz y amigo

Voz 0084 20:51 no voy my car estoy enamorado de mi coche

Voz 12 20:54 con tantos temas que que en realidad

Voz 1123 20:56 ya no había nada políticamente correcto no había ningún homenaje a a la galería ni a

Voz 12 21:01 por eso quizá su relación con los medios fue tan complicada no entonces yo creo que esto les sirvió para conectar mucho con su público no aparte del del dominio que tenían que que tenía Freddy en todos los aspectos pero yo creo que esto les sirvió no eran canciones bueno míticas no que conectó con los nunca

Voz 0989 21:19 sesudos

Voz 14 21:20 no no es lo contrario al uso de las bicicletas no os riáis con intentaron hace alguna canción con más concienciado cuando cuando Freddie Mercury el edil con la canción a John Lennon es probablemente la peor cancelaba Ángel es cierto hay fallara John Lennon no tiene perdón

Voz 0084 21:40 no sabría con esos dos trallazos el We will rock que hubiera de Champions y se cerraba con otra barbaridad una menos conocida melancólico

Voz 24 21:48 sí sí

Voz 2 21:52 ah sí

Voz 27 22:01 ah

Voz 26 22:08 y ha sí sí eh y eso se le sí

Voz 0084 23:11 alcanzó un gran éxito en Estados Unidos normal con dos primeras canciones como las que llevaba y Fernando si me apuras te diría que no hay muchos discos que arranquen con dos canciones tan icónicas como esta

Voz 0989 23:20 las es verdad lo venía pensando no es fácil encontrar me venía el contra ejemplo si me lo permitís de The Joshua tree que empieza con tres canciones icónicas con gol de Spitz no name con estoy informático algo hizo las yo es difícil encadenar tres canciones tan extraordinariamente populares y conocidas esto tiene dos muy populares muy conocidas yo debo confesar que son de dos de las canciones que

Voz 14 23:48 tiene mucho desgaste también estas canciones un equipo que no te gusta escuchar we all the Champions darle eso sienta muy mal

Voz 0084 23:56 álbum que fue por otra parte un gran éxito en Estados Unidos un mercado importantísimo para el grupo en aquellos años así valoraba Roger Taylor el éxito de la importancia del éxito en el mercado estará

Voz 16 24:05 en toda América era el grial de la escena del rock and roll América son lugares del vial para nosotros y cuando empezamos a el éxito allí

Voz 0084 24:14 apuntaron fuerte había que ir a por el éxito en Estados Unidos después de News of the Wall llega un álbum que fue un pinchazo importante para la banda

Voz 9 24:21 un tanto extraño que llegó además con gran polémica en hablemos de jazz cuya cuyo single estaba ilustrado al igual que el vídeo con chicas desnudas montando en bicicleta ese disco Mario estantes de tus favoritos el jazz

Voz 1123 24:32 bueno el arranque como antes hablaba de Mustafá no el el arranca miedo

Voz 0084 24:37 pero me parece magnífico además con con con

Voz 9 24:39 en esas diferentes voces no con ese juego de voces

Voz 12 24:42 principio bueno es es un disco a buenos que me gustan me gustan en realidad muchos yo quizá no es no se empieza a notar un poco de ese impago de Queen donde yo creo que baja un poquito un poquito la calidad no donde hay

Voz 0084 24:56 más canciones de relleno yo esta semana me escuche el jazz entero y la experiencia me parece un poco durillos

Voz 28 25:03 un tanto al

Voz 0084 25:13 todos los discos de The Queen yo creo que en eso estamos de acuerdo tienen algo tienen algunas canciones que merecen la pena han pasado

Voz 0989 25:18 cuarenta años de ese disco no hay nadie que tenga las narices de abrir un disco con el canje conmigo

Voz 14 25:24 absolutamente limpio

Voz 1123 25:26 pero hoy imaginando atención a la la Daul Pray for You dejaremos de o la Liga contexto

Voz 0084 25:32 pues mucho más por otro lado también estaban en el pico de su popularidad Hay que funcionaban las tiendas los sus discos a pesar de lo que dijese la crítica siempre tuvo una relación complicada por otra parte cuenta de esta época además sus fiestas más salvajes fueron Fernando no sé tú qué opinas de parte de esta leyenda del rock and roll de Freddie Mercury como el rey de la noche

Voz 0989 25:54 estás del rock debo confesar públicamente supongo que lamentablemente que no estuvo en ningún con lo cual no puedo dar fe en primera persona sospecho hay algunas que está muy documentadas sus que son muy ciertas y la verdad es que yo creo que en materia sexual dieron probará absolutamente todo

Voz 0084 26:09 cierto es que fue el propio Mercury quien alimentaba mucho también esa leyenda hablando de sexo en cada entrevista que tenía hasta que

Voz 9 26:16 oye hablar con la prensa hobbies

Voz 19 26:26 aguas del Papa o después

Voz 0084 26:31 no lo es no lo he doblado creo que no hace falta no que hobbies tienes el sexo no qué quieres que le pides al mundo pues que todo el mundo fuelle tanto como John será Freddie Mercury en sus entrevistas en esta época ya estamos en mil novecientos setenta y nueve la banda editó Life Killers lo que sería una primera toma de contacto una a tomar un tanto fallida con con sus directos con la idea de llevar a un disco la magia de Queen sobre el escenario lo decía Dave Grohl de Food Fighters al principio del programa Queen patear el culo al resto de banda sobre el escenario y hemos pedido a nuestra cantante y profesora de canto favorita que no Quique que tenía Queen en directo cómo era la voz de Freddy Mercury esto es lo que nos ha contado Sheila Blair

Voz 1924 27:09 la voz de Freddy Mercury es algo es un fenómeno es una voz privilegiada por muchas razones en primer lugar estéticamente tiene una tímbrica preciosa tiene agudos medios y graves siempre suena bien la suerte como digo Tim Prada perfectamente con cuerpo tenía unos agudos encabezan como un contratenor podía haberse perfectamente dedicado al lírico las partes medias tenía fuerza era una bueno una voz tienen unas cuerdas vocales como digo privilegiadas porque rasgada vaya hacía todo tipo de virguerías vocales yo jamás le escuché lesionado Se harán un portento de la naturaleza y sus graves también no sea era tenía un registro enorme enorme por otro lado pues bueno lo que no se puede negar la sensibilidad que tenía la la dinámica y a la capacidad para emocionar que eso ya depende mucho de del corazón del del cantante del intérprete yo creo que no ha habido alguien que se pueda acercar hace dinero

Voz 6 28:13 no

Voz 29 28:28 aquí

Voz 0084 28:30 si la blancos cantante de jazz y profesora de canto y también nuestra analista a la hora de explicar las claves de las grandes voces de la música es sin duda la de Mercurio es una de las más especial es una voz única también tenía una puesta en escena única un artista que costaba dejar de mirar Mario Fernando yo no sé a qué altura en el olimpo de la música ponéis a Freddie Mercury como front man in como cantante

Voz 12 28:51 pues yo creo que bueno a mí me cuesta mucho separar y en todas mis respuestas está claro Queen es una es mi predilección en mi familia desde que soy muy muy pequeño no yo recuerde el concierto de Wembley que antes hablábamos fuera de micrófonos el concierto de homenaje en el noventa y dos inmueble yo solo me recuerdo en la tele seno pequeño y era el todos tuvieron que bajar mucho la continuidad de las canciones para poder cantarlo y aún así creo que George Michael se salva un poco si crees que llegaba claro y el resto no llegaba ninguno no y luego pues lo que estábamos hablando en una creatividad brutal

Voz 1704 29:27 luego luego tocando el piano un muy sentido un piano muy sentido Montserrat Caballé bueno lo que contaba Sheila no y luego yo creo que además mejoraba con los años usa su voz parecía que era gran mortal no yo creo Fernando que llegaba incluso

Voz 0084 29:42 es que tenía una grandísima banda detrás pero es que cuando estaba en un escenario no podías mirar a nadie que no fuera

Voz 0989 29:47 es que eso es una evidencia Queen es un grupo lazo que nunca habría sido nada si me hubiese tenido Freddie Mercury aunque hubiese otros tres musical y además tres musicales que componían hay grandes es fascinante que un grupo un cuadro integrantes ves los créditos y los dos grandes éxitos en las canciones de algún están firmadas prácticamente de manera paritaria por los cuatro cada uno de manera individual entonces es una confluencia de talentos muy singular muy especial muy excepcional pero nada de eso habría funcionado sin él ese una personalidad tan absolutamente abrasivo

Voz 0084 30:23 o al menos no hubiera llegado a esos estandartes no de grandeza el propio fue Freddie Mercury explicaba en en una de sus últimas entrevistas cómo se transformaba cuando se subía

Voz 9 30:32 lo que quiero decir a si sólo pudo hablar por mi propia experiencia pero cuando subo al escenario estoy actuando cuando bajo no soy así porque acabaría muerto actuar cuando estoy allí pasó por distintos estados y ánimos me cambio de ropa soy otra persona pero luego soy yo mismo

Voz 0084 31:15 pero Queen no era sólo Mercury a quién pongo tanto los más grandes en directo también tenía han guitarrista excepcional Igor Paskual nos cuenta que tenía Brian May que lo hacía único me parece

Voz 0835 31:26 fue un coloso me parece uno de los mejores guitarristas de la historia del rock porque sabe mezclar esa precisión de cirujano esa manera de escoger las notas que es casi científica sin por ello perder el ataque del rock ese poder Rock es un guitarrista realmente fuerte pero sutil que sabe dejar respirar las canciones ir respetan mucho el silencio de la banda hay muchas partes en las canciones de Queen donde no hay guitarras y entonces eso lo convierte en un guitarrista que está pensando constantemente en la canción sin dejar por ello de sindicalista digamos es deslumbrante

Voz 0084 32:15 yo creo que tiene mucha razón Igor en esto de dice antes hablábamos de que Queen no hubiera sido igual en Freddie Mercury quizá tampoco hubiera sido igual sin siempre a medio un asesinato estabais es la

Voz 1704 32:25 acuerdo si yo creo que bueno la conjunción de cuatro Gastro no estoy de acuerdo con Fernando que Sinn Fein Mercurio pues pues sería otro grupo Un grupo seguramente virtuosos que firmase buenas canciones pero no habría llegado a ser lo que lo que es ahora mismo luego

Voz 12 32:38 la la democracia interna yo creo que el Grup de The Queen es es interesante remarcar la no porque bueno yo creo que cada uno tenía sus gustos no obra me gusta más el el el rock duro no Freddie Mercury pues con ese tono operístico pero yo creo que llegaban a consenso entorno

Voz 30 32:53 va a lo que a lo que querían hacer no ya al destino que querían

Voz 0084 32:58 harto también que es que en esta época estamos ya a finales de los años setenta la banda está en su mejor momento algo que cristalizó en los años ochenta hay precisamente en el verano de mil novecientos ochenta la banda consiguió su primer número uno ambos lados del Atlántico con el primer sencillo de Kane con este Crazy Little Thing Col sin duda mi tema favorito de Queen esté Crazy Little cinco Love que llegó al número uno en Estados Unidos canción que es parte de Kane un disco que también tenía a no te das un álbum que incluye sintetizadores algo que la banda había renegado y creo que este disco junto al siguiente marca un cambio en el sonido de Queen en Word incluyen ya los temas que son también clásicos ochentero como Radio Gaga One tuve Bellvey Free como valor a esta nueva etapa ya entrando en los años ochenta Mario

Voz 12 34:56 bueno yo creo de Cuén reinventando se de nuevo no intentando ir hacia quizá es la como hablábamos antes la la etapa un poco para mí más floja no de todos los discos de Queen pero bueno al final Cabo intentando tampoco olvidemos que que fíjate en qué momento estamos a finales de los setenta principios de los ochenta el punk había estallado unos años antes el post punk en unido era como bueno lo lo lo lo que estaba en ese momento en la experimentación a todos los niveles a niveles técnicos a nivel de letras a a todos los niveles no de limpia estaban haciendo en el Reino Unido y Queen forma en ese momento pues bueno donde muy poco entero quizá pues sí quizás sí sí estaba en reinventando una vez más dentro

Voz 0989 35:37 bueno pero pero ese punto de inflexión que es muy evidente que de los ochenta nos encontramos con un quinientos los ochenta que se supone que las que tenía todas las de perder

Voz 0084 35:47 el Jorasán Iker en un éxito

Voz 0989 35:49 Sultán ente brutal y que consiguen incluso adaptarse al lenguaje la MTV era alguno de los mejores vídeos de la época los más iba a decir virales

Voz 12 36:00 creo que ahí es cuando Queen cuando se nota la diferencia no cuando todos los grupos estaban condenados todos los de los setenta estaban condenados a desaparece

Voz 0084 36:06 si no les incluso Pink Floyd no de repente Queen surge viene tiene una fuerza una tercera vida

Voz 12 36:13 cuarta vida y también es verdad que empiezan a ir a a otro

Voz 0084 36:16 los mercados no empiezan a hacer giras también por Asia por Latinoamérica algo que nos hacía tanto en la época el mercado británico se les cerró un poco en el pan también un poco el americano también esta en la etapa que vimos por primera vez el celebre bigote de Freddie Mercury que es ese cambio de los setenta los años ochenta representado por el bigote y el paso hacia una banda que es hacia global viajando más visitando países fuera del radar y en el momento el que el grupo alumbra su segundo número uno nuca tras bohemia han Rapsodia de la mano de nuestro querido David Bowie Fernando sobre todo tuyo qué opinión te merece Ander preso

Voz 0989 36:51 a mí me gusta mucho esa canción me parece además una intersección perfecta entre las personalidades de las dos partes muchas de las colaboraciones uno eclipsa al otro uno parece comparsa el otro aquí en esta canción se escucha a Queen con David Bowie y se les nota a los dos es una cama es que tiene es curioso que tienen una estructura bastante compleja es una canción muy elaborada pero cuyo elemento central es de una simpleza que extraordinaria que es es elemento ese ese bajo POM es inolvidable hasta el extremo de que de que lo incluso pues sirviese como como base para otro exitazo unos años después creáis Ice Baby llevan y Lies una canción mucho más floja pero pero el el hecho de que de que pudiesen integrar una canción tan elaborada con con un elemento un patrón son tan sencillo y tan endemoniada mente pegadizo supongo que es lo mismo que pasaba con con Woods

Voz 0084 37:46 el club también es esta canción favorita

Voz 6 38:41 sí

Voz 32 39:23 su sonoro

Voz 0084 39:31 la Cadena SER estamos repasando la obra de Queen lo hacemos en muy buena compañía la de marido Tornero y Fernando Neira ya en mil novecientos ochenta y uno llega el disco más importante del grupo y el más exitoso su primer Greatest hits un álbum que se convierte en el disco más vendido del Reino Unido convirtiendo a Queen también en todo un fenómeno un momento clave para el grupo al que Fernando le viene como la ni yo esa etiqueta de la que hablábamos de grupo de grandes de grandes éxitos

Voz 14 39:57 sí sí sí fíjate que sí tienen grandes éxitos que que tú ya tienes dos canciones favoritas en lo que cortado

Voz 0989 40:08 qué que sucede pero fijadas y no hay muchos ejemplo lo comentábamos antes pero me viene a la cabeza dos de de dos artistas muy distintos entre sí más distintos on the Queen que son Eagles cuyo primer grandes éxitos es uno de los discos más vendidos de la historia no es Hotel California sino que es de grandes hits el primer volumen de grandes éxitos de James Taylor un tipo absolutamente y venerado pero cuyos grandes éxitos son los que verdaderamente pasan a la Historia pasaron yo creo que hay

Voz 0084 40:40 una diferencia tú bajas a la calle preguntas a la gente cinco canciones de los Eagles o cinco canciones de James Taylor no te las dicen que sí

Voz 0989 40:47 sí sí sí sí

Voz 0084 40:48 en esa es una es una pequeña diferencia si si en mil novecientos ochenta y tres tras una década en la que el grupo no pararse dan un año sabático vuelven ya en el ochenta y cuatro con The words un disco que tuvo otra inmensa gira que acabó con uno de los momentos más delicados para el grupo su concierto en Sudáfrica que generó una nueva etapa cortante polémica en pleno Apartheid un momento con aplicado para el grupo que lo arreglo pues como solía arreglar las cosas Queen apabullado en directo en mil novecientos ochenta y cinco el grupo actuó en el festival Life y y creo que esa es si muchas dudas una de las mayores exhibiciones de una banda la historia de la música no sé cómo valora Ice vosotros aquellos veinte minutos bueno yo creo que ahí es donde repente Queen

Voz 12 41:30 en los ochenta por la puerta grande no Queen se vuelve al reencontrarse con su grupo empleado con unas cotas de Paul puede popularidad a partir de ese momento brutales Freddy totalmente Stella

Voz 30 41:39 claros a un nivel

Voz 12 41:42 detrás está bueno yo creo que acompañando diciendo bueno este estas comiendo absolutamente todo no bueno pues demostrando que todavía quedaba mucha gasolina en el depósito no

Voz 14 41:51 aquí en este en este corten esta canción se ve perfectamente el dominio que tenía Freddie Mercury

Voz 0084 41:55 de los escenarios

Voz 33 42:25 pero

Voz 0084 42:32 un concierto estelar y Fight que encumbró a Queen por encima del resto de bandas porque hicieron algo que no hicieron los demás en Sarrià se fueron una semana sea alquilaron una nave industrial a las afueras de Londres todo para una actuación de dieciocho minutos Freddy además muestra en este rato toda toda su magia el dominio de la escena lo hace Mario además de de una forma que no hace casi nadie no esa manera también acabó que decíamos de tenis hallarlo yo creo que la inmensa mayoría de grupos no se toma en serio esto eran bueno tocamos cuatro-cinco cambiar el público aplaude una cita fácil dijo no no nosotros vamos aquí que tocan todo y que encima tocan en Estados Unidos y Reino Unido vamos a demostrar quién manda aquí a mi esto me parece era el compromiso no yo creo que quien tenía un compromiso con su público

Voz 1704 43:18 y aquí en la sien bueno y en ochenta y cinco ochenta y seis Wembley no estamos hablando de los grandes conciertos

Voz 0084 43:24 y ahí se mostraba ese compromiso sobretodo de Freddie Mercury no sé hasta qué punto Mario compromiso Fernando o hubiera competividad pura y dura de Mercury

Voz 0989 43:32 puede ser estamos hablando en el año ochenta y cinco

Voz 34 43:35 de dos mil millones de espectadores

Voz 0989 43:37 es Duke and pero pero es que es una cosa tan brutal el que de pronto cuando acordé monos de que la gente que estaba en el cartel estaba Bob Dylan está esta estaban todos los únicos que verdaderamente sido en cuenta de la dimensión que tenía aquello de de la capacidad de cambiar la trayectoria y la historia de un grupo que podía entre esos quince veinte minutos fueron ellos

Voz 0084 44:05 dieciocho minutos tocan bohemia en Repsol y Radio Gaga Hammer Fall creíble que el cinco Love We will rock y We are the champions y se quedan tan anchos no quiere decir pandemia

Voz 14 44:13 no pero un año después llegó

Voz 0084 44:16 esta actuación mítica el legendario concierto de acuerdo las actuaciones de Wembley del ochenta y cinco y del ochenta y seis marcaron el cénit de Queen el cielo musical de los años ochenta en el segundo concierto presentaban A kind of magic disco que fue también número uno en Reino Unido tuvo unas que era inmensa que batió récord de ventas han editado además otros conciertos de Accenture como el de Budapest el nueve de agosto del ochenta y seis y ahí es cuando Queen dio su último concierto en febrero del ochenta y siete seis meses después Mercury le diagnosticaron sida ahí todo se precipitó el grupo no Hillary además pero agravaría sin embargo dos álbumes más no ser chicos que os parecen de mira Coll e inmundo vamos cada uno con un de mira con Mario

Voz 1123 46:55 mira me me agrada que que destaca

Voz 1704 46:58 mire Coll porque son son discos que yo vi de adolescente no yo recuerdo comprar mire con tinta y original hay recuerdo que fue me iban a sonar durante mucho tiempo no la primera cara Emilio todo vuelve a recuperar las guitarras más crudas no de de la primera etapa para mil quizá la segunda Calas Un poco más mejilla pero bueno forma parte de un poco de mi banda sonora esa primera cara me parece me parece que volvía volvía a estar otra vez en no de la canción de mi vida pero el arranque que eso sí es el el arranque a mí me me gusta mucho es un buen disco es un buen disparo

Voz 14 47:33 hemos hecho lo hemos hecho ya que a mí lo que me gusta todo estaba preparado esto no no no

Voz 0989 47:38 el guión no a mí Noeno que es un disco practicamente póstumo buenos si se graba a sabiendas de que de que de que iba a ser el último publica prácticamente desde el sí es un discazo entre otras cosas porque tiene el tema central que es como

Voz 26 47:58 muy a entrecomilla

Voz 0989 48:00 es con un segundo bohemio Rapsodia en cuanto a estructura en al Constitucional la ansias procederán con instinto tiene duda alguna cosa más experimentada armónicamente muy bonita como a mi me parece que es un disco muy interesante de salvando nuevamente las distancias es una Abbey Road Un es lo último que vamos a hacer hagámoslo bien

Voz 0084 48:23 el veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y uno Freddie Mercury hizo pública su enfermedad poco después nos dejó para siempre así contaba Informe Semanal la noticia

Voz 35 48:33 el pasado domingo veinticuatro horas después de reconocer públicamente su enfermedad terminaba la vida de Free I cuarenta y cinco años líder del célebre grupo de rock we extremadamente delgado virtualmente ciego sedado sin apenas poder hablar así pasó los últimos días la primera estrella del rock que muere a consecuencia del SIDA una enfermedad que cada día destapa más las anónimas y contundentes cifras una enfermedad que colapsa centralitas y hospitales por personas asustadas en demanda de información sida acaba también con los intocables mitos la muerte de Freddie Mercury añade

Voz 37 49:50 dan eh año

Voz 6 50:22 eh

Voz 0084 50:26 qué bonita era esta canción que triste la noticia de la muerte de Freddie Mercury uno de los primeras estrellas a morir de sida sacando la enfermedad de de la oscuridad así lo valoraba el guitarrista de Guns N'Roses que aseguraba cada enfermedad de Mercury hizo ver a los músicos una realidad que no muchos querían ver

Voz 9 50:45 no es el resultado de esa tragedia lo que les sucedió a Freddy supuso un enorme cambio en el mundo del rock and roll porque lo principal que queríamos ignorar era todo el tema del SIDA la muerte de Freddy junto a todo el mundo fue chinas o áreas

Voz 0084 51:12 la última aportación de Freddie Mercury abrir los ojos al mundo antes os preguntaba qué altura pondría a Mercury como cantante ahora lo pregunto por Queen Fernando

Voz 0989 51:22 pues lo que comentábamos un poquillo antes un grupo que no habría sido tal sin sufrir líder de hecho pues a las experiencias sueldos experimentales han intentado ver sustituirá Freddie Mercury pues tendréis todos en mente ese disco híbrido campos Rogers como como vocalista de Cosmos Rocks

Voz 14 51:43 esto es el sexto de Mario lo dicen todo no hay cámaras en directo para todo puedo describir estuvo en ese concierto además eh no me voy a ver paguemos religiosamente en taquilla bueno tenemos este año conciertos de Queen osea que a veces qué tal

Voz 1123 51:58 en Marea si Henri

Voz 0084 52:01 Julia tenemos al otro también se cuesta mucho mucho pues chicos ha sido un auténtico placer compartir con vosotros este rato al calor de la música de The Queen placer Mario

Voz 14 52:12 gracias un placer que alguien le haga un homenaje a Queen un merecidísimo muchísimas gracias

Voz 26 52:43 aquí qué