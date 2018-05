Así trabajan las patruleras de la Guardia Civil en Algeciras

Voz 1

01:30

la velocidad y la tecnología de las embarcaciones de la Guardia Civil ha progresado en la misma medida que la de los narcos llevan delantera vamos a ver en la misma medida no claro está pero es que tampoco podemos ir aumentando caballa potencia porque en el mar no me no no podemos jugar la vida a doscientos porque ellos son temerarios y ustedes tiene la obligación de no saber donde los otros tenemos que hacer cumplir las normas ha aumentado la agresividad de quiénes van a bordo vamos a ver no podemos negar que no ha aumentado la agresividad e mucho o poco no se puede determinar tampoco actúan a luce el día ahora porque yo tengo recuerdos los de este tipo de operaciones haciendo efectivamente eh hace unos años pues era muy difícil ver un alijo de día y menos una playa con bañistas ahora se exponen más eh se crea un poco más impunes pese a que yo aquello que estamos viendo ahora mismo es la narco Barreda eso se construyó para evitar que las embarcaciones entrasen por el río Guadarranque is introducirse en unas casas que estaban habilitadas con con sus talleres con sus embarcaderos alguna persecución se se ve las caras de Pekín