SER Aventureros: Trail Menorca Camí de Cavalls (19/05/2018)

Voz 1025 00:42 esta mañana más si estáis escuchando esto cuando son las seis de la mañana de este sábado pero nosotros realmente estamos grabando ahora mismo estamos en Menorca nos hemos vuelto daña más al Camí de caballos es el segundo año el año pasado nos quedamos fascinados con esta carrera que ahora contaremos lo que es y no lo habéis escuchado nunca está al equipo habitual el equipo habitual de la Cadena SER que nos escucháis tanto en la Península como en Canarias pero que también lo hacéis a través de la voces sesenta en la costa Este los Estados EEUU a través de Radio Caracol es por la tarde allí así que muy buenas tardes a los que en dos Stacey ciento dejando a estas horas en Norteamérica equipo médico habitual aprox nos hemos traído al queridísimo Ángel Colina de nuevo a menores

Voz 1266 01:25 qué tal estás Ángel tal muy bien

Voz 0181 01:29 sí porque siempre hay un refrán que dice no por mucho madrugar amanece más temprano pues aquí amanece más temprano que en el resto

Voz 1266 01:35 así esa teoría tuya porque somos los que estamos más para allá no apretados cosa que dice el primer sentido la primera zonas de España donde primero Amanece que curioso fíjate todo lo que has aprendido lleva un par de horas comiendo arroz aquí en la ida pero eso te lo dicen en Google se ha muy bien vale

ser aventurero se está en Twitter y en Facebook en Twitter arroba a ser aventurero Facebook busca nuevos por ser aventurero

Voz 1266 01:56 pero qué te parece que que manía tenéis con levantarme de la cama tempranero hola Chema Rodríguez muy buenas has traído sección aquí también siempre yo siempre

Voz 0089 02:04 el asesino viajero

Voz 1025 02:06 ya sabéis que si si no conocéis bien a Chema bueno ya sabéis que él tiene una sección no sé si aquí puedo pedir música también siguen todo presentamos tu sección como porque Chema dentro de Ser aventureros es el único tío que tiene el asesinos sí bueno que D'Ors que son viajeros que asesinan a la gente

Voz 0089 02:24 sí señor tengo una sección claro nosotros

Voz 1025 02:26 más de veinticinco años de aventura si hemos llegado a la conclusión que tendríamos que tener una sección de muerto

Voz 0089 02:32 yo antes me dedicaba al cine yo me dedico a matar gente

Voz 1025 02:35 directamente directamente cuando te pongo un poco de sintonía por sólo un poco

Voz 1266 02:40 lo hemos sintonía músico que ya está bien estos programas esto ya bueno entonces que ya ya está la sintonía aunque Davis poco ya agita pero porque porque si permite a poner

Voz 5 02:57 ah bueno presenta ya bueno asesinos viajeros hoy vamos a hablar de asesinos

Voz 6 03:02 Asesinos asesinos en serie en islas pienso una cosa cero asesinen en una isla muy complicado

Voz 5 03:08 por bueno porque hay un asesino en serie tiene como objetivo es decir cuando uno mata una vez pues se lo puede hacer de forma accidental queriendo pero relativamente puede ser fácil escabullirse pero matar de forma sería hacerlo y hacerlo de forma habitual y que no te pillen en una isla

Voz 1266 03:25 es bastante complicado

Voz 1025 03:27 tener asesinos en serie de tener en las Islas bueno a estas zonas ya antes de que os presente de que baste que de acabáis sí porque estamos en Menorca porque estamos en Ciutadella hoy en este en esta mañana os quiero decir que con que estamos grabando ahora mismo debería estar a punto de empezar a atacar cima Carlos Soria la cima del Dhaulagiri Silicon sigues

Voz 1266 03:51 sería su cima número trece de más de ocho mil

Voz 1025 03:53 Tros sólo le quedaría una con setenta y nueve años para conseguir completar sus catorce ochomiles

Voz 1266 04:01 cuál es el problema a estas horas por lo que es

Voz 1025 04:03 sabemos el viento están en campo tres están para intentar atacar cima les quedarían ocho horas de aventura para llegar hasta esa cima pero él de momento de los tiene retenidos ojalá que mientras nosotros estamos diciendo todo eso afloja Luis el viento nos podamos congratular de esa victoria de nuevo de Carlos

Voz 1266 04:23 pero hay profesiones billones de ocho horas

Voz 1025 04:26 hay previsión de viento pero sí si lo hacen bien ocho horas para cientos de más de cien kilómetros claro es que ha de por encima de los siete Miguel osó de complejos temperaturas de menos veinte pues hagamos yo creo entorno a los menos trenes

Voz 0089 04:39 hay siete menos tres a dos hombres

Voz 1266 04:42 viendo esta facción ahora en la oficina para luego luego me me vais a entender yo yo no quiero montar polémica eh pero me vais a entender que llevo un a estas horas se puede decir en cabrones y no se entre abroncado con el con el Premio Princesa de Asturias es que no hay manera que les demos a uno de los nuestros este año se lo ha ganado Messner bien ganado sin duda no se lúdico que eso lo ha ganado porque ha sido para el equipo en el polaco soy donde efectivamente se lo hemos dado pero este año teníamos para empezar a Carlos Soria haciéndolos ochomiles a Carlos Sainz eh nos había quedado Miguel de la Quadra Salcedo por cierto que bueno que el de semana se cumplen dos años que se nos ha ido Miguel Villa a título póstumo están escuchando hoy sábado a las once

Voz 0181 05:25 estén en la Ciudad Deportiva los que quieran asistir pueden asistir a la inauguración de la estatua que se ha hecho en su honor allí en la pista de atletismo

Voz 1025 05:33 bien pues todo esto en el arranque el programa pero ahora vamos por partes tengo bizquera Guillem Bosch de élite chip que que el sabe muy bien explicarnos que es todo esta historia ya vino con nosotros el año pasado cómo estás Guillén bon día

Voz 7 05:46 buenos días a todos a ver

Voz 1025 05:48 los oyentes que no se están finalizando a estas horas les hace contar la que montada en Menorca la que tenéis montada Keane Ciutadella que son esos ciento ochenta y cinco kilómetros que tienen algunos por delante porque eh hay cuatro categorías cinco perdón un dos tres cuatro cinco categorías distinta pues correr desde el que menos corre que son treinta y nueve kilómetros y el que más corre ciento ochenta y cinco

Voz 8 06:13 pues esto es básicamente es es una

Voz 9 06:15 ahora se plantea como una aventura como un reto como una manera de hacer deporte en contacto directo con

Voz 7 06:22 la naturaleza con el Camí además que son camino que está trazado que son gr gran recorrido que tiene más de trescientos años de historia lo que lleva que detrás vamos nace pata decía mucha cosa más ya hagamos pasar ya podéis ser contemplada algunas algunas cositas

Voz 8 06:36 el Camí acabas que creo que el patrimonio más bonito que tenemos hoy más importante que tenemos la nivel de naturaleza y un poco turismo ese este camino acabar como proyección de decir que Menorca

Voz 7 06:49 aquí llegan que sea haga parte donde sabe eso más temprano con Zlatan

Voz 1266 06:52 anda ya

Voz 7 06:53 estamos de aquí a veces las conexiones un poco complicadas pero yo creo que que es lo que tenemos aquí que a base de muchos años de mucha gente que lo ha estado cuidando que que está bueno se han movilizado para poder

Voz 8 07:04 Cooper Aldo a tenerlo ahora así como tenemos ahí ya que está en este momento yo creo que es una cosa para ver como mínimo una vez en la vida

Voz 1025 07:13 el año pasado habíais creció mucho pero este año me dicen que estáis al completo no que hay mil quinientos para correr como locos por esto

Voz 8 07:20 camino de Dios se hizo reto tenemos la gran suerte pues que que tiene tirón

Voz 7 07:26 esta esta aventura esta prueba ya hace un par de meses que cerramos excepciones para nosotros encantados y ahora la responsabilidad es nuestra de de que toda la gente que participe pues a nosotros poder estar a Tura que pueda media una experiencia como como lo que toca ya no ya no nuestro sino que pueden encontrar el camino condiciones bien señalizado y sobre todo que que abren los ojos saquen la cámara de fotos del móvil que van a encontrar pues estampadas para mí preciosa y creo que para la gente que no visita igualmente

Voz 1025 07:56 este camino me contaba Alfonso jugando venía del avión es el camino que tenía los ingleses para proteger la isla no

Voz 8 08:01 correcto si la historia de camino viene de que como sabe Menorca está la parte más oriental la de España a esos más templado a ella

Voz 7 08:09 por eso pero están el centro Mediterráneo sea coge un mapa estamos del centro caro ahí estaba codiciado para para todo tránsito de mercaderías para ser un sitio de de refugio donde Casado por temporada para coger víveres claro era querida pues ya nada año mil quinientos pero Adán M quinientos ya teníamos los turcos pues que ya no es asaltaron la aquí está el obelisco de la falta de Bornes para conmemorar el asalto y luego las dominación inglesa francesa o la inglesa hay bueno ya ya luego ya cayó en desuso durante a ver si no me he perdido Tour

Voz 1266 08:44 con ingleses franceses bueno hemos

Voz 7 08:46 pero de toda que pero si será verdad es caro la la importancia de proteger si va camino acabas encontráis una serie de torreones las torres de defensa que servía para vigilar que no hubiese bueno para la isla y un camino para recogerlas de poder avisar de Goya que nos están atacando que vayamos viendo que ya ronda madera ahí pues este camino ya se pasó en desuso lógicamente Isaac recuperado es vamos ya ahora es un patrimonio ganador de Menorca que creo que es de primer orden con la belleza que te encuentras porque pasas provocadas que eso puede seguir andando Calas de arena ya era más gruesa la cara norte de arena blanca en la cara sur bosques un poco

Voz 10 09:33 como contrastes pues

Voz 7 09:36 tras da que estoy yo creo que lo que hereda

Voz 9 09:40 bueno belleza encanto cada uno carbono

Voz 7 09:43 a subir a su madera creo que hago puede que no puede haber

Voz 0089 09:46 a ver qué alegría afrontara Guillén dos chavales si yo le quería preguntar Guillem y ya tenemos el camino expedito libre pero ha costado osea porque yo lo he recorrido no corriendo como vais a hacer la mayoría dentro de unos unas horas sino sino en bicicleta una aparte si es verdad que algunos momentos tuvimos problemas tuvimos pruebas digo todos porque el dominio

Voz 1266 10:07 marítimo verde de le de

Voz 0089 10:09 el de la de la Sociedad Española de ningún particular pero sí es verdad que alguno había intentado no quedarse con una playa privada verdad eso ya está fuera de

Voz 7 10:18 esto ya creo que ya está superado de que

Voz 8 10:21 patrimonio yo creo que ya tú a menos que haya entendido

Voz 7 10:23 es el patrimonio más que tenemos aquí yo creo que esto ya es una tapa que en los libros de historia y ahora lo que hay que hacer es trabajar está trabajando somos conscientes que esas trabas la trabajando en este sentido ya ya no sólo de de publicitar el camino sino mantenimiento como una carretera si tiene un oso hay un desgaste y este desgaste pues se tiene que hacer la miel más barreras que hay todas las barreras que hay están hechas de Castro de que de que es una una típica de aquí de caro y esto quiérase o no tiene un desgaste con todo pero bueno se está haciendo un buen trabajo poquito a poco todos ponemos nuestro granito de arena cada uno al Senado estaciones nosotros como organizadores hacemos lo que podemos y luego también los propietarios y todo pues ya ha habido conciencia de todo esto gravedad sale en situaciones yo creo que ya que bonitas cuando antes había crispación yo creo que ya ha llegado ya a un punto que dices bueno por fin tenemos un patrimonio compartido de toda Menorca

Voz 0181 11:18 bueno yo te quería preguntar en entrar un poco en el tema de la carrera es decir el el tipo de corredor en estas carreras Sáez pensamos que son súper súper máquinas o tenéis todo tipo hay digamos que todos

Voz 1266 11:28 ha sido pero pero

Voz 0181 11:32 claro pero es que tienes cuarenta horas dentro de esos tiempos habrá muchos habrá muchos niveles no me imagino

Voz 8 11:37 está con Pérez mira a tenemos un perfil de corredores de todo

Voz 7 11:41 tipo está el que busca tiempo que busca ganar que busque categoría pero tenemos también ese corredor que quiere Hermeto personaje que pues dicho yo quiero hacer otomana Suárez caminando trotando aquí como decirlo de que ya que ya no buscan la el deporte en sí la competición sino el reto la aventura soy capaz de hacer ciento ochenta y cinco kilómetros tenemos ejemplos de superhombres pues ya ha dicho que me tengo que dar empleo esta gente que han hecho Mabel dos veces tenemos chicos ya ha hecho siete veces pero es que este año tenemos varios chicos que van a hacerlo ya por quinta vez esto ya creo que ya estoy que es una pena que hay

Voz 1266 12:18 pero pero lo han acabado o no acabaron

Voz 7 12:21 se ha acabado sí sí sí señor máquinas estos son mañanas totales y la verdad a un esta gente porque siempre sonante yo creo que ahí ya entra más cosa que el de Coté es decir oye hasta dónde puedo llegar es buscar la aventura buscar el límite pero aparte la satisfacción de decir oye voy a vivir cuarenta horas que me me puede pasar de todos ya hemos tenido noches complicadas colocó con lluvia pero es superar los diferentes de yo qué sé Miu cosas doctor Prieto una lesión muscular y es que con cuarenta horas te pasa de todo seguro ya que es imposible que no que sí es un camino de rosas y la verdad luego habas con gente que ha participado tienen una se te cuenta unas experiencias una o lo que ha vivido ahí la medalla a veces contó con participantes que conozco pues te emocionas de esto creo que es importante importante ponerlo en valor que no están sólo la para la parte deportiva sino que en la parte

Voz 8 13:14 de de de de digamos de día aventura de de videncia experiencias vitales

Voz 7 13:20 a que dices hasta dónde puede llegar o lo que nos pasa es que este año hemos intentado mejorar en la parte de dónde saca avituallamiento más grande donde después se Tomir que ahí estaban pocos puro ya tú sabes que cuando está oscuro ya a nivel biológico las dos de la mañana un poco oscuro te sientas una silla lleva inca lleva cien que lo mataron las patas y que tumbas un poquito la cabeza de dice que estoy haciendo Dida que te has dicho que me ha dicho que tengo que hace ciento ochenta desmontado Yves luego cuando ya que el motor más que están con un subidón increíble que te dicen esto hay que ha acabado porque porque ya que ha acabado gente con con experiencias que te cuentan estoy dice esos tras esto es bonito porque puedes ver en ellos esta condición humana que decir de de que todo es posible pero hay que luchando ya que vivirlo

Voz 1025 14:14 no sé si es que me imagino y sentado en una silla después de cien kilómetros que piensas cuando dos maratones por terminar pronto esta es

Voz 7 14:20 mismos están diecinueve horas y dieciocho minutos

Voz 1266 14:24 eso es lo estamos en esta sala versión de ciento ochenta

Voz 0089 14:26 cinco kilómetros pero también existe la posibilidad de hacer solamente treinta y cinco versión

Voz 1266 14:31 treinta y nueve cincuenta y seis ochenta y cinco y cien

Voz 0089 14:34 porque los ciento cinco kilómetros es una vuelta todas las lágrimas

Voz 7 14:37 ver si quieres hacer menos cómo funciona

Voz 0089 14:39 cuéntanos los versiones que cara aquí al lado

Voz 7 14:42 atención siempre es hacer la la madre de todas las que serían una vuelta entera y como sabemos que no todo el mundo puede tener tiempo va a preparar una una un yo de este tipo pues ya se pusieron los las partes la cara norte toda cara norte toda cara sur y luego ya para los menos atrevidos que de llamamos la corta pero es que no es corta son tres de nueve kilómetros está la Triqui en costa sur que está está planteada inmutó de hecho mucha gente da hace caminar sido como como una aventura caminando Illa trekking está sólo que es ya son cincuenta y cinco kilómetro cincuenta kilómetros que pague han protege también llega Ciutadella que también se hace con un tiempo de corte muy amplios para que se pueda hacer pues caminando y que puedan que cuando pasen por una paya como por ejemplo la querella o cava queda pues se puedan sentar

Voz 9 15:28 es una foto pueda comentar está

Voz 7 15:31 no sé cuando yo dos largos incluso exactos

Voz 11 15:34 a a cagué tiene ánimo lámparas

Voz 1025 15:38 bueno tenemos Alaya Díez sentada en esta mesa es campeona de España ultra Cup dos mil dieciséis pero es que ganadora de los ciento ochenta y cinco en el dos mil tres dos mil diecisiete que es de las que ha terminado de los que de lo que va a gorda no

Voz 1266 15:55 está claro eso ya es qué tal estás buenos días

Voz 1025 15:58 hola buenos días no pongas cara de susto que te lo vamos a poner muy fácil más fácil que los ciento ochenta y Piquet y voy a ver cómo primero cómo se prepara una prueba de ciento ochenta y pico kilómetros porque claro yo yo que soy Mimi Corredor y me preparo una media maratón maratón que es a lo máximo que llegó más o menos pues bueno haces hay un día es la prueba pero ciento ochenta y cinco kilómetros como preparas saber prepararte parar es muy difícil al ánimos sí sí sí

Voz 12 16:24 el el setenta por ciento de la carrera creo yo que es más de cabeza que no de no de cuerpo

Voz 13 16:29 claro galeno de físico como cabeza no todo no

Voz 12 16:33 lógicamente tienes que estar un poquito fuerte en poquito informa tendría que haber preparado la carrera a conciencia pero sí que es verdad que que encuentras distintos puntos en que encuentras distintos puntos en qué cabeza es la que tiene que coger el ritmo de carrera así a que un cuento una vez te encuentras en la carrera por muy fuerte que estés muy preparada que estés si tu cabeza no tira la carrera no la terminal

Voz 1025 16:59 andas corres todo el rato como como más planteando eso cuando tienes puntos de decirle a la cabeza cuando paró camino un par de kilómetros recupero y vuelvo cómo funciona esto

Voz 12 17:11 a ver es tome un poco en función de el objetivo que tengas

Voz 13 17:14 ah bueno acabar porque ganó él

Voz 12 17:17 primer año era acabar el siguiente a él

Voz 13 17:20 el intentar hacer podíamos hacer podio sí ganaste Gianni otra vez sí

Voz 1025 17:25 lo que pasa es que también me has dicho que abandonó hace dos años

Voz 12 17:28 los otros dos no haber abandone porque tiró mi cabeza

Voz 14 17:32 no Mi Nominees una midieron mis piernas sí pero si yo

Voz 12 17:37 a ver es una carrera que es sube baja sube baja pero es muy corrige o sea que si quisieras podrías poner trabas Ferrera vale pero pasa que tienes que intentar combinar combinaron poquito sino no terminas con patas

Voz 15 17:49 es muy gracioso porque en el briefing decían la primera noticia que os vamos a todos en la isla rotonda porque la gente se pensar que viene aquí de bueno con kilómetros pero es dar vueltas de esos cómo ser un hámster a una rayita es mentira del Tita se puede

Voz 0181 18:07 es decir que es una carrera de montaña

Voz 16 18:09 lo kilómetros en un momento dado

Voz 1266 18:12 es y otra pregunta que te quería hacer es cuál es el momento

Voz 0181 18:14 más difícil en la carrera para un correcto

Voz 12 18:17 en esa que repara ni en el kilómetros cien cuando haces la larga porque has hecho la costa norte índices por cien kilómetros esto ya de noche nuevamente llegas de noche estás ahí que descansos un poquito más de después piensas buf me queda toda la culpa es complicadísimo

Voz 0181 18:32 con cien kilómetros estás muy tocada ya estás tocando

Voz 12 18:35 sí claro mágicamente

Voz 0065 18:37 Irán cuando hace esos cien kilómetros paras que duerme es una hora ni de coña

Voz 12 18:45 bueno supongo que hay gente que sí que duerme yo no dio ni de quién

Voz 0065 18:47 es que después de cien kilómetros a mí me da la sensación que el cuerpo

Voz 1025 18:50 no puedes dormir vamos

Voz 7 18:52 los hoteles mayo es peor levantarte no haya reeditado una zona para para descansar osea algo que he dicho antes no sea así puede hacer corriendo quisiera competía pero que quiera descansar puede comer caliente puede dormir masaje podólogo sea todos los servicios para que pueda afrontar esto es lo que decía antes llegan a y fundí

Voz 1266 19:11 lo que vamos estamos ex director alemán tiene una claro manicura cien Pablo del masaje caro masajes curando es otro ya va volviendo a la gente no te vamos a llegar corriendo claro está ya venimos corridos

Voz 1025 19:23 pero bueno muy le irá cuando sale ganado porque es decir en algún momento es consciente de que va a primera o no porque con tanta gente y tantos kilómetros Él es consciente de dónde estás en la carrera o no

Voz 12 19:36 a ver si a ver también tengo que decirte que es una carrera que haber no queda demasiado viene pero tampoco hay muchas chicas que corren vale si es verdad importantes terminar igual si quedas la primera o la décima eso da igual yo estoy acostumbrada a correr me dedico un poco S10 también si termino a ver siempre hecho carreras muy muy malas de Menorca hecho tiempos muy largos Si he vomitado durante toda la carrera en no me encontraron una deben nunca se ha que he ganado pero tan Amer es increíble las mejores sensaciones de Mi vida en carrera pero lo he pasado tan mal que siempre termino medio no sé si la salud de la salud en mi caso

Voz 0089 20:13 has pasado tan mal que estás deseando repetir

Voz 12 20:15 sí sí y este año no puedo repetirla la ya estoy bastante triste estar lesionada no por calendario hay distintas cosas hago lo de cincuenta y cinco que ya es mucho pero para mí yo soy de carreras más largas

Voz 0089 20:30 te preguntaba antes espera te momentos

Voz 15 20:33 te estoy fatigada porque claro salvo hacerla di cuenta evito salgo delito colapso directamente

Voz 1025 20:39 este pero bueno ya te entiendo

Voz 0089 20:41 se preguntaba Ángel Colina antes que Si esto no puede ser para una carrera de de montaña en una trail yo estos duros pero sin embargo aquí tenéis una cosa que en la montaña no sucede es esa terrible humedad que eso afecta muchísimo a cualquiera que hace deporte lo sabe ya cualquier deporte aeróbico principalmente correr no que es el el Rey no de de los deportes aeróbico pero la humedad que hay en la isla esos machacando no cosa que no te vas a encontrar en el Pirineo aunque tengas que ascenderá a cumbres de dos mil o tres mil metros

Voz 12 21:10 sí sí exacto una carrera de montaña evidentemente hay más desnivel la dificultad es más grande en este sentido pero aquí la humedad al tiempo que a veces empiezas hace es la la norte con sol y terminas con una lluvia y un viento enorme

Voz 13 21:24 o sea que si ya tienen su dificultad por entonces fue tu lejía como el desarrollo de tu carrera es decir empezaste

Voz 17 21:30 como media maratón lo que estar maratón como como un como fue llegara a los ciento ochenta kilómetros

Voz 1266 21:36 hasta ahora tiempo toda mi gran reto es

Voz 17 21:39 la Marató íntegro y de repente llegara

Voz 0181 21:41 cien ciento ochenta créditos dice que pasó hubo un maltrato de pequeña o algo

Voz 1266 21:44 el golpe con la mesilla de noche

Voz 12 21:47 pues mira yo deporte toda la vida después dice raids de aventura que

Voz 0089 21:52 es un poquito de todo y que esto es muy largo

Voz 12 21:55 hace una semana o así osea que ya estaba acostumbrada y sinceramente paséis de una maratón de montaña a Menorca o si es que yo

Voz 13 22:04 pecie directamente por aquí bueno pero pero

Voz 1025 22:07 no sé dónde Montañés índices venga va ciento ochenta y cinco

Voz 13 22:11 siento ochenta y cinco Chile se aprobó ciento ochenta y cinco directamente por primera vez sí

Voz 0065 22:16 muy bien me parece fatal oye no sé

Voz 1025 22:19 igual me meto algo muy personal pero no me conteste si no quieres tendrás Familia a la Familia pensar algo de salido se ha ido a correr ciento ochenta y otras dos en casa a mí me dirían algo digo que ahora vuelvo que voy a hacer una de ciento ochenta y nueve dirían pero que te ha pasado algo así

Voz 12 22:36 no haber tengo mi pareja que siempre está conmigo y siempre me está cuidando en toda país Miley ya te digo yo termino la carrera en gano pues va victorias de acoso sea que

Voz 13 22:44 mi familia está conmigo al cien por cien si entienden que un buen día salgan a correr cien kilómetros

Voz 1025 22:50 me he sentido no

Voz 0181 22:53 cada partido

Voz 1025 22:54 hombre este año está triste porque además puedes defender el título claro

Voz 12 22:57 no no porque el año pasado y uno gane gane ganó el tema fue

Voz 1025 23:01 el anterior Abalo osea que no de fin desde el dos por cierto porque porque hay pocas mujeres me me decías no que no participan muchas porque en este país no te hemos afición a correr tantos kilómetros que que que no lo critico que a mí me parece una locura pero

Voz 12 23:15 no no todo lo contrario creo cada vez más y además las mujeres en carrera está en largas tenemos yo creo en la cabeza un poquito más dura que en los hombres en este sentido simplemente porque en general hay menos mujeres en todos los deportes y en el en el Racing también no hay más hombres que mujeres simplemente porque esto no se a es muy duro hombre que dormía Kiko como hay muchas carreras pues también puedes hacer la decena de cinco

Voz 1025 23:43 sí oye Guillem este año hay mil quinientos que es el tope no no podéis pasar de ahí tengo entendido o podéis tercer

Voz 7 23:49 hay en teoría es el tope que nos hemos puesto como organización porque claro aquí también de la responsabilidad de un bcm un veinte por ciento más de baño

Voz 1025 23:57 claro porque hay una cosa que luego contaremos con calma pero que lo podemos avanzar ya estoy muchas salas que cruzaba is es parque natural con mucho cuidado lleváis veinticinco años como nosotros de programas de de reserva de la vida es ver a

Voz 7 24:10 espera ya que tener cuidado con estas cosas no sea ya el año pasado y hacemos un estudio de erosión vamos con mucho cuidado y esto siempre intentamos ser un poco pioneros de tener cuidado de de de que tenemos que convivir con con la naturaleza que que es un que son nativo que tenemos ahí pero que no podemos gastándose a tenemos que conserva cuando quitaron hay que tener claro lo que pisamos sobre todos los ratios de de gente que correr el año pasado la media de participantes empate recorrido de máxima afluencia fue de cuatro coma tres participantes veremos este año a ver cómo va en función de esto planteamos si el año que viene abrimos también un diez o un quince por ciento más de plazas o no o no porque claro hay que buscar las dos cosas osea la caída libre de una una carrera grande una carrera con mucha participación y de equilibrio con una zona donde estás y que no hay hago humedad

Voz 0065 25:01 sí sí me quinientos cuanto llega menos al final la media de años antes vivos cuántos llegan vivos

Voz 11 25:07 por habrá llegado los llegada pero

Voz 7 25:11 va muertos muscular mente a hay que decirle a cada carrera larga ya desde el primer año que sólo llegaron veintiséis personas es entre un cuarenta y nueve y un cincuenta por ciento

Voz 18 25:23 estoy abandono me llegaban no no llamándonos es de Alaska era larga y que llevan setecientas personas se tiró

Voz 11 25:28 ha ganando de cinco kilómetros

Voz 7 25:32 que el cincuenta por ciento ochenta Tito

Voz 18 25:35 no kilómetros cuantos hacer la carrera este año queremos dos mil dos dos Protón doscientos treinta y seis lo que sí que llega al ciento y pillen con ciento treinta o ciento veinte llegará

Voz 1266 25:47 la última que tenemos

Voz 19 25:49 habido antes el briefing

Voz 1266 25:51 sí creo que decir mucho hincapié es en la creo

Voz 17 25:54 de la naturaleza bien la limpieza de dentro

Voz 7 25:57 no sé si si si no lo teníamos cada desde el año cero osea ni vasos de plástico en los avituallamiento nos nada hacer residuos fuera de Garzón avituallamiento todo tema de reciclaje porque claro no es decir lo somos ecológicos no hay que dar ejemplo nosotros ya desde a la carrera con las dificultades que hemos T tenido sobre todos los primeros años ahora es mucho más fácil porque tienen más recursos tienes tienes mucha más gente que te apoya siempre hemos tenido que añadiésemos punto que porque no queremos ser invasores de de de de camino es queremos compartirlo con todo y que sean patrimonio de todos y no queremos a dar un paso más de de de los que no de de lo que nos toca ahí estamos en conversaciones con la Consejería de Medio Ambiente hemos hecho aportaciones la cual los mismos técnicos nos hacen aportaciones a nosotros para sí seguir esto el equilibrio que creo que es lo más importante que tenemos que esto tiene tiene trescientos años de historia este que me acabas pero es que tiene que tiene trescientos seiscientos ya está mil más

Voz 11 26:57 ahí no sé si llegaremos

Voz 1025 27:00 ya me lo cuentas escribes pero bueno estamos

Voz 1266 27:02 en Ciutadella en el programa este especial que estamos haciendo Ser aventureros aquí en Menorca por bueno

Voz 1025 27:08 porque esta carrera espectacular del Camí acabáis insisto nosotros el año pasado vinimos nos quedamos boquiabiertos y este año hemos decidido regresar si tenemos una aliada a ver si engañamos bien a la gente de la SER aquí en las Islas porque igual el año que viene venimos con equipo que eso ya eh

Voz 1266 27:26 con un equipo que decir que nosotros tengamos no

Voz 1025 27:29 pero pero diríamos que han equipo gran equipo quiere decir que abrieron equipos era aventureros corriendo en la carrera y luego ya hasta tipo LED por cierto Olalla una pregunta eso de ser campeona España Oltra Cup dos mil dieciséis que prueba es cómo son de esas pruebas que que que involucra a la otra

Voz 12 27:43 stop a ver tan son distintas pruebas que se reparten durante distintos meses de la temporada de otra traen vale ir bueno son pruebas de un mundo más o menos de cien kilómetros con unos Quini que cinco mil positivos

Voz 13 28:00 sí vale bueno tienes que hacer las carreras

Voz 12 28:03 que es como una Liga

Voz 1025 28:04 y luego luego tengo una jugada curiosa ahora viene cuando la llame mata tengo una curiosidad ya un día Un día cualquiera por ejemplo te levantas en la mañana iba a Cort corriendo a por el pan o no porque eso sí todas tus pruebas de kilómetros sale por la mañana normal no tú eres capaz de caminar de copiloto

Voz 0089 28:24 está bastante sí que soy de las que siempre voy corriendo a todas partes tienes razón es tu profesión está o no yo soy entrenadora personal entrenó a muchos corredores

Voz 1025 28:34 no es que la segunda pregunta viene por aquí se puede vivir de esto hoy en día no

Voz 13 28:38 de de correr de correr hay gente que siguió no de correr solo no hay gente que sí pero pocos años después sigue siendo un deporte complicado para poder de verdad muchísimo

Voz 0065 28:49 oye es un lujazo tenerte con nosotros aquí si el año que viene hacemos equipo igual te llamamos para ver si te engañamos vale sí muchas

Voz 1025 28:57 suerte a ver cuánto recoge por el camino este año la organización de haber cómo va el coche escoba

Voz 7 29:03 bueno estás coche escoba pero esperemos usted dejarlo muy poco y sobre todo lo que la gente tenga cada lo lo que pisa en el sentido de que sean conscientes pero bueno yo estoy seguro que la gente venga aquí con mucha ilusión con muchas ganas y mucha muchas horas de entreno de cara

Voz 0089 29:17 Mikel Miquel Griffin me ha llamado la atención que alguien de la organización ha dicho si os pasa algo llamada no

Voz 11 29:28 a mí no me llames llamada que usted

Voz 8 29:30 sí lentamente es inevitable tener contingencia de emergencia

Voz 7 29:34 ah por qué qué cosa son muchos Pace debates ahí está previsto en todo y sobre todo da seguridad a los participantes que hay zonas de difícil acceso hace un buen programa de rescate pos si pasase alguna cosa que crucemos los dedos esperemos que no

Voz 1025 29:48 en nombre no como tu marido que tenía que pasar

Voz 15 29:52 gracias Lalla diez Gracia

Voz 1025 29:54 es Guillem Bosch nosotros seguimos aquí en Menorca en Ciutadella con este Camí de caballo que aún tenemos muchas cosas que contaros

Voz 20 30:07 sí era año pero contigo yo me acostumbro perder

Voz 1266 31:39 venga que seguimos en ese Ser aventureros en esta mañana ya sabes que nos hemos venido a Mallorca Menorca que estamos en ciudad y aquí estamos con el Camí de caballos con una prueba espectacular que recorre toda ahí ya que que son hace trescientos años era el camino que se utilizaba para la defensa por parte de los ingleses de la isla y que ahora hay un puñado de valientes mil quinientos ya no hay iglesia ya no queda alguno les pregunta pero queda una cosa muy importante verá cultura ya ves aquí no que es que en esta

Voz 0089 32:10 ya en esta isla es hacer la mejor Ginebra del mundo a sí sí sí que es la ginebra de Menorca

Voz 1266 32:16 es que no se va a estar la famosa Chema pero la aportación de Alfonso ha ido por un lado durante todo el día en la comida y ahora en el programa Vide por la ginebra hasta Ginebra pero bueno pero es que también tiene seis calorías y también es hay que beber con moderación no si salir a correr también pero hombre capaz de tomar ginebra en hoteles si aguantas cientos de civiles aquí a potenciar en la carrera de que pueden ser un poco todo todo esto aguanta ciento cincuenta y cinco kilómetros que mejor cumple pena si te da para eso pero bueno el single uno de los temas que estábamos tocando durante las entrevistas anteriores era precisamente la importancia de ser Reserva de la Biosfera ese cuidado en la naturaleza

Voz 1025 32:56 ya hemos invitado a Maite es calor que es vicepresidenta del Consell Insular consellera turismo y que además puede hablar precisamente de esta Reserva de la Biosfera de la importancia que tiene la naturaleza en Menorca y sobre todo también en esta prueba qué tal estás buenos días

Voz 24 33:10 hola buenos días me mira todo con cara de sus Toyota

Voz 1025 33:13 de hecho nada te lo prometo no ha retirado de un papel oye lo que decía importantísimo también para no

Voz 24 33:21 bueno este año es cumplimos XXV aniversario de Menorca como reserva de biosfera que sin lugar a dudas es nuestra mejor carta de presentación yo creo que todos los visitantes en Menorca lo que más valoran es el entorno natural privilegiado que tenemos en la capacidad de mantenerlo de protegerlo y creo que esta prueba es un buen ejemplo todos los es está todas estas consignas que se está ganando de cómo se tiene que ir por el camino acabar como se tiene que respetar este entorno para nosotros es es importantísimo es todo bueno estamos aquí apoyando siempre

Voz 1025 33:57 yo entiendo que es importantísimo para vosotros la prueba como tal no porque os pone en el mapa pone no frente al turismo de verano sino frente a otro otro tipo de turismo otra gente no

Voz 24 34:09 sí bueno el que mide cabal es es un producto turístico de primer orden y sobre todo encaja perfectamente en la promoción que estamos llevando desde Menorca para alargar la temporada sobre todo para darnos a conocer como un todo como una un destino turístico sostenible iban hoy que que atraiga a la gente que le gusta la naturaleza hay que sea muy respetuosa con esta naturaleza muchas veces te habla de turismo de calidad y sólo se habla en términos económicos para nosotros dos el torista de calidad es aquel que es muy respetuoso con nuestro entorno y que respeta muchísimo lo que es Menorca

Voz 1025 34:50 claro porque vosotros al final recordó el año pasado me contaba is bueno hay tres meses bestiales aquí no que son junio julio agosto que es sálvese el que pueda pero pero fuera de esos tres meses es donde buscáis ese turismo de calidad no es a otra

Voz 24 35:06 miraba y aquí es donde decía que encaja a la perfección el que mide caballos en esta voluntad de de alargar la temporada porque evidentemente el que a medida que Valls en julio y agosto no es muy adecuado por lo tanto

Voz 1025 35:18 no porque ya pobrecillo de cincuenta y dos por ciento que no llega en agosto a los hombres cincuenta y dos setenta y muchos

Voz 24 35:26 claro y atrae a visitantes sobre todos los meses de primavera y otoño que es cuando Menorca está bueno puede recibir más visitantes Il huimos Un poco de estas sol y playa que sí que ha bueno ya sabemos que que es un atractivo incuestionable

Voz 1025 35:43 oye encajan bien porque una de las preocupaciones que me contaba IM era que la gente por favor lo veíamos briefing no lo lo estamos escuchando que no tiren cosas que tienes más llevan marcador los geles llevan marcado todo todo tipo de residuo porque sí da algo por el camino directamente penalizan dos en el descalificados eso no conseguimos encajar viendo no cumple

Voz 24 36:06 eran las quiero felicitar a la organización porque a cada año se superan en ese sentido hizo sobre todo hacen también mucha pedagogía de cara a los a los corredores en nuestros visitantes que que además tienen un comportamiento ejemplar

Voz 1025 36:22 cuando vienen a presentar pruebas de este tipo cuando cuando dentro de dice que quiere hacer que corro en ciento ochenta y cinco kilómetros alrededor de la isla como hay vosotros políticamente hablando toméis una cara correcta o decís otros Chalabi que quieren hacer aquí un lío de mucho cuidado no porque claro no es muy normal

Voz 25 36:42 depende de quién sea lo mío claro que Hermida caballos puede ser visto desde muchas ópticas diferentes así la Conselleria de Bienestar Social y Salud te dirá que nosotros saludable y medio ambiente también pondrá y si bien turismo lo veremos muy bien porque en casa

Voz 1266 37:04 o sea que bueno la puerta hay Guira a la puerta la ventanilla correcta en este caso no

Voz 24 37:09 pero siempre partiendo del hecho que para nosotros la promoción turística dada totalmente ligada al al hecho de ser una Reserva de Biosfera como he dicho antes yo notando promocionarlo son tipo de de de turismo sostenible hay que Cage perfectamente en esta idea

Voz 0181 37:26 desde que ahí no iba relacionado un poco con esto es decir en una isla como esta no de Maddie de playa hay mucha práctica de hoy ve notáis que está subiendo lo practican senderismo del running

Voz 24 37:37 sí sí sí el Camí de Cavalli se ha convertido en estos momentos de nuestros reclamos más más importantes viene muchísima gente y la gente de Menorca también queremos

Voz 0181 37:47 las vacaciones quiere por ejemplo pues hacer parte de lo que hacen durante

Voz 1025 37:52 durante todo el año puedes acceder porque yo me acuerdo que el año pasado cuando hablamos uno de los grandes trabajos que habéis tenido que hacer ha sido convencer las zonas de paso que digamos se dan entre comillas particulares para que dejaran de ser lares no eso hoy en día ya es yo me cojo ahora una vez inglesa me doy una vuelta y me da puedo dar sin problema no digo ahora eh no digo mañana dos meses atraso dentro de dos meses

Voz 24 38:17 sí sí todo el año se puede ir por el camino acabáis y aquí sí que me gustaría destacar que si hoy podemos hacer uso público del a cabales es gracias a las reivindicaciones ciudadanas que hubo durante los años noventa del siglo pasado y que culminaron con una ley la ley del camino acabáis desvió el año dos mil que yo creo que es referente y es modélica en ese sentido no es una es un ejemplo muy claro de de de confluencia entre intereses ciudadanos una respuesta muy positiva por parte de la Administración

Voz 0181 38:50 la verdad que tenéis aquí es una joya esto lo tenéis aquí es una maravilla

Voz 13 38:54 pues sí no yo creo que sí sin duda

Voz 1025 38:57 Maite muchísimas gracias voy voy voy a por Miguel Ángel Marqués que es el director del Centro de Estudios de Alá lo he dicho bien dicho menos mal en conocer del exterior Patrimonio Insular ID del Camí los hablar pero de esos trescientos años no esto era técnicamente por lo que cuenta todo el mundo era el camino que se utilizaba en la defensa de de la Illa o no estaremos matiza lo tienes tu oportunidad empezara a Paquita no porque los vaticinamos va

Voz 26 39:24 en incidió venga tenemos documenta tenemos documentado desde las catorce y quince que hay ya dieciocho sobre el uso de este camino ir en un documento de mil seiscientos ochenta y uno cuando hay un hundimiento de cuatro naves holandesas tenemos certificado documentación que ese utilizo este camino para ir a socorrer a los pobres náufragos todo tanto sigo es catorce quince dieciséis ya haya sido ya se veía lo que pasa es que no tenemos aquello que siempre lo queremos los historiadores que es documentación sobre Vanessa en cambio en el siglo XVII ya tenemos esta estás documentación que no hubo confirma fehacientemente Iveco ya a las dieciocho diecinueve también sabemos que que tiene un nuestro porque realmente hay que recordar que vascos H hacen algo y en este caso el camino que queda a cien de ochenta y cinco kilómetros doscientos metros que es lo que exactamente recorrerán estas personas que era un gran Trade es para vigilancia de lleva a Costa porque la conga reconquista de Menorca por parte de la de nuevas tropas acataba enhorabuena esas tuvimos durante muchos siglos hasta bien entrado el siglo XVII diversos ataques e verídicos pirata luego escuadra de Menorca sufría a además de éste

Voz 27 41:01 a mí no también eh

Voz 26 41:04 a diferencia de otros usos como sea como es puede ir cuesta por un camino público para pescar para daban la recogida de Sao es decir que no es solamente para nada

Voz 1025 41:16 muchas gracias entendiendo estamos frente al camino principal de la isla probablemente

Voz 26 41:22 bueno principal

Voz 1266 41:24 muy buenas todas las cosas que me estás diciendo no era importante quizá no habría

Voz 26 41:30 binomio uno sería de que unían Ciutadella con uno y otro lleva vigilancia el deba superviviencia llevas menorquines efectivamente sí que es este camino que que bueno que sea utilizaba que provoca tanto como él es un imperativo real no se tiene que mantener de hecho hasta mil novecientos sesenta y uno a través de va de del Gobierno militar semana daba una consolidación anual huecos que sucedió que realmente pasa como como el resto de resto de de caminos que suelen te pasó en otros sitios de lleva península ibérica del resto de islas por dejadez pues que mi noche empiezan a dar siempre

Voz 1025 42:17 ya hubo un propietaria que intentaba

Voz 26 42:19 ya sustraer apropiarse algún trozo del pero siempre estable detrás Delegación de Gobierno

Voz 27 42:25 bueno perdón debe evitar levitar

Voz 26 42:28 eh recordaba que aquello era que era de paso público y por lo tanto tenían que

Voz 0065 42:35 no podían hacerse solo faltaría

Voz 1025 42:38 que ya te estoy entendiendo todo el lío que habéis tenido vosotros

Voz 0065 42:41 y los vecinos se del noventa bien

Voz 17 42:43 de los sesenta que no sí sí

Voz 1025 42:45 he visto dijo cuando aquí quedó pasa mucha gente casi que me lo voy a hacer

Voz 26 42:49 a Charlton amigo de todas formas siempre que decimos que nos dedicamos a estas cosas deba historia que claro hay temas que pues va documentación que tienes hay mucha documentación en este caso es de aquellas cuestiones que o hay un poco de los documentos directos ir muchas veces ellas por cuestiones indirectas por ejemplo con un con un hundimiento de una nave porque un propietario intentó a principios del siglo veinte hacerse suyo una parte del camino me dijeron no porque obviamente es de interés ver en Menorca y en cualquier sitio es la defensa juego tanto

Voz 1025 43:23 claro

Voz 0181 43:24 controlar a partir de que hay que encontrado así diga bueno yo quería preguntarle al profesor entonces las invasiones que habéis tenido es decir franceses e catalano aragoneses árabes etc etc ingleses

Voz 19 43:41 quién es el que o que qué

Voz 0181 43:43 digamos que civilización de estas ok invasión es la que más huella ha dejado en la isla o ha podido a marcar más su paso por la isla

Voz 26 43:51 bueno ya que ha dejado porque es cuando va a reforzamiento que se estaba realizando en toda la península también Nievas balas pues a partir de aquí es cuando Marc marcar nuestra identidad actual todo que todo hay que decir algo que va a musulmana realmente tenían dejó una huella tanto de una toponimia como es decimos nombres nuevos predios poco esclavos desbordado estos Agujetas pasarán estos días vamos bien y esbozados pues Lluch entonces estos topónimos que ellos verán eh son esta herencia que mantenemos a mantenemos viva y sobre todo también todas cuestiones deba irrigación Bosch cultivos de sistemas hidráulicos también son una herencia directa de aquellos realmente las cuotas no es una acumulación de experiencias de de todas estas personas que no nos han pasado

Voz 0089 44:47 qué queda del al ser una una especie de recorrido de circunvalación de la isla ser una zona de vigilancia quedan edificios de hace trescientos cuatrocientos años torres de vigilancia las fortalezas que se puede encontrar un concierto

Voz 26 45:00 quería matizar porque parece que no quiere hablar de los británicos pero bañamos son te voy a principio además de de esta esta vigilancia que seguramente también tenía iría obligado ONU va con los caballeros armados que había ha ya estaban nombrados por por los reyes de la época Jaume ayudaba en el que fuera a veces pecan medieval se empiezan a instalar una serie de hasta vallas de vigilancia estamos de chicos quince diecisiete luego en el siglo XVIII cuando ya entramos en una dinámica no sólo porque seamos menor casinos dentro de un movimiento digamos político de de Europa y a tuvimos diferentes inversiones tres inversiones británicas una francesa hasta aquí a ochocientos dos volvemos a IS un básicamente a final del siglo XVIII cuando se construye en una entorno a una docena diez torres de defensa que ya no es simplemente si no estar en defendernos de intentar evitar que no que no siempre aunque bueno la verdad con debéis una torre de aquellas se pone en juego machaca

Voz 1025 46:09 Miguel Ángel te voy a decir una cosa para hacer es consciente no siguen invadiendo en junio julio agosto y con las torres de vigilancia

Voz 11 46:18 para abordar los cifra

Voz 26 46:22 no sé si quiere regata que tengo treinta segundos es que si quería incidir en poco queda dicho antes Mayte bueno importancia de movimientos socia con una fundación de la coordinadora de la defensa acabáis entre Bañón noventa y seis de dos mil ocho al gran trabajo que se realizó desde la sociedad civil para poder va a mantener esta recuperar este camino luego aparte de que tocaba buenos políticos es decir como veis trece los dos mil lo que sí hace es así curar un trazado provocado tú puedes pasar libremente y luego crear un plan especial que se hicieron unos dos mil tres en este momento se están haciendo a revisión dos mil dieciocho que no que nos permite realizar actividades de ocio o incluso este tipo de ferias pero deportivas queda qué va gente poder disfrutar de ellas

Voz 1025 47:16 es un millón de gracias vicepresidentas denuncias el año que viene Nos prometemos llamen amenazando con volver Miguel Ángel Marqués muchísimas gracias a un poco más sobre Menorca mínima pausa Aguirre matamos este ser aventurero

Voz 1266 48:29 bueno pues últimos cinco minutos de panorama recta final teníamos prometida a la sección de Chema de los viajeros a no que ya manda narices eh Ángel con qué miedo miedito todo eh Chema Rodríguez y todo su equipo ha ido a menor meto ahí donde equipo Menorca como convoque soportes desde hace que no es que no te escaqueo mira que tenemos no debe desde Pekín bien a ver qué te pasa que estás con las donde bienes corriendo Alfonso así la tercera vez que te has a mi hermana dañó baño has ido al baño claro porque estamos hidratando no mucho entonces todos los palos de la calzada no perdona de dónde vienes corriendo si del baño lo ha dicho haber viajero de asesinos Juan Carlos

Voz 5 49:09 a ver si no es bueno soy como estamos en una en la isla de Menorca pensé de Gil mejor hablar que día asesinos en ir sí

Voz 11 49:16 muy original

Voz 1266 49:18 que nos fecha esta guía gorrazos asesinos en SER

Voz 11 49:21 sí ha habido mucho

Voz 0089 49:23 Quito ya en la isla de Menorca estoy

Voz 1266 49:25 porque te pilla muy rápido estoy investigando oí aquí no hay serie pues sólo se lo podíamos haber preguntado a Miguel Ángel Marqués sepa así sin necesidad de serie pero pero parece ser que ya le preguntaré fuera de pero no no si hay alguno

Voz 0181 49:40 tiene que estar aquí porque ha dicho antes que no pueden escapar no

Voz 1266 49:43 pero esto dice que si les he de hacer un poquito de trampa y entonces pero aquí verás claro la isla en Australia

Voz 11 49:55 espero