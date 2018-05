si hay algo que estoy haciendo y no te está gustando dame una señal

Voz 1 00:00 en la calle

Voz 4 00:11 se lo ha venido contando la Cadena Ser estos días pronto podríamos tener novedades sobre uno de los grandes misterios a la cultura en nuestro país el paradero del cuerpo del poeta Federico García Lorca la crónica es de Raquel García Samuel

Voz 5 00:24 todas las voces de los investigadores que piensan que es está más cerca de la verdad de lo que se ha estado nunca lo apunta el historiador Ian Gibson es el mayor experto en la figura del poeta

Voz 6 00:33 hay muchos testimonios diciendo que cuando se hallaban el recinto pues apreciaron restos que estorbaba

Voz 7 00:39 se pusieron en unos sacos y se metieron en otro sitio del recinto

Voz 4 00:47 ahora la Junta de Andalucía se ha mostrado dispuesta a subvencionar la búsqueda de los restos del poeta en el parque público del Kfar en Granada donde como han escuchado podría haber sido enterrado Lorca se ha convertido en en casi una obsesión nacional ochenta y dos años después de su muerte Miguel Molleda muy buenos días buenos días Kony es una obsesión tuya no obsesión nacional en este país la figura de Lorca aparece cada poco tiempo en los telediarios en las noticias en una obra de teatro da igual quien seas da igual donde esté da igual haga que tenga

Voz 1578 01:26 vas a tropezar con lo que en algún momento pues así es nunca un un hombre tuvo una muerte tan pequeña no como hay como dice en un poema porque la figura ha sido tan inmensa es tan inmensa tan impresionante esa magnitudes de poeta se manifiesta cada día vivo nace cada día

Voz 1578 01:47 es cuando calentito

Voz 4 01:49 de Granda todo de forma que que que en una pura obsesión por su vida pues obra quiere saber más por indagar por pues está cerca de él no va a ocurrir no sabemos si va a tener quince años y a través de un ente en el instituto o ser cuando tenga sesenta jubilado y hay un día va a caer en tipo pero en algún momento si desde este país en el momento Lorca te va atrapar

Voz 1578 02:12 así en algún momento te toca te parece a mí

desde de pequeño con una a través de de

Voz 1578 02:18 Camarón de Enrique Morente no las canciones populares pasa por alrededor tú

Voz 10 02:23 yo igual no va como un satélite rodeando te tú lo vas viendo alrededor tuyo pero cuando de repente entra dentro de su mundo es pues lo que dice esto es a otra parte y obsesionarse con con con su figura no además lo hace en su forma perdón veían relación lo sé

Voz 1578 02:43 sí yo yo también creo que es una bendita obsesión es decir es un personaje no deben morir nunca hay que de alguna forma son un ejemplo en estos tiempos que corren innecesario no es decir Federico tenía un compromiso social y un sentido de la justicia maravilloso

qué del del que

Voz 1578 03:03 por tanto estamos necesitados hoy día hay que sería maravilloso tener mucho Federico si me encantaría que que la generación venidera siguiese sabiendo quiénes Federico García Lorca quién ha sido el corazón

Voz 4 03:16 hoy es un buen día para la cultura de este país la figura más importante del flamenco actual pone voz y pone musica el poeta español más leído de todos los tiempos hoy se publica el último disco de Miguel Poveda enloquecida

Voz 4 03:45 de ella han dicho lo de Lorca está basado en hechos reales que fue la que me lo dijo Ian Gibson que puso nombre al disco

Voz 1578 03:53 sin darse cuenta él porque estamos cenando tiene un restaurante en Madrid de pueden concierto mío y claro yo le preguntaba imagino tengo un hambre de saber de Federico que sabe tanto a mí me dijo con ese acento irlandés

Voz 13 04:05 así que tú también está crecido y pues esa es la expresión

Voz 1578 04:10 que me que me define ahora mismo Mela Mela Mela quedo me la compro no para para este trabajo porque es es eso lo que define o lo que ha definido mi estado no en todos estos años que he estado dedicado a este trabajo como como

Voz 4 04:24 esa esa demostrar es un nombre permeable a los consejos yo creo que estaría muy bien porque después de tantos años tú sabes mucho de Lorca El convertido bueno hay muchas especiales asegura que algunos que además había se pero yo creo deberías hacer una parte concierto se aparece a conferir

Voz 1578 04:41 me encantaría ir de repente hacer Colom

Voz 4 04:43 Dios y que la gente hablara de que uno preguntara yo dije nada pues yo creo que cuando dice es decir sería fantástico porque la música ya es un experiencia mucho más grande que solamente acudir un concierto emocionarse eso está fenomenal pero Lorca yo creo que da para mucho más y tú podrías dar dos horas

Voz 13 04:58 cantando perfecto y los bises la conferencia a me encantaría porque yo me entusiasma

Voz 1578 05:04 como pronto hablando de Federico hoy todas las sensaciones que tengo de de de de las cosas que siento hacia él de lo que me ha transmitido hay un libro maravilloso que es de Víctor Fernández y Rafael Anglada que recoge todas las entrevistas de Federico ya me me me ha cambiado un poco la vida a lo recomiendo porque es Federico que te está hablando continuamente no a través de esas entrevistas de sus pensamientos e inquietudes y es maravilloso y todas esas cosas que luego yo ha ido aprendiendo en este tiempo me encantaría volcadas a la gente que que es un poco más necesitada en el en el tema no yo pero no tengo el don de la palabra que tiene Gibson pues pues que va ni que tienen

Voz 4 05:43 Alberto Bueno que a unos querían ir son no sabe a eso habría que verlo no lo sabe sabe hasta luego tampoco déjame adivinar quién lo de lógicamente Miguel Losada no sé si es una buena idea pero yo creo que podríamos que hacerlo todo sí sí entonces y nos ocurren algunos títulos para las conferencias que puede estar a partir de ahora dedicadas a Lorca

Voz 1578 06:06 yo que son puede ser un buen compañero pero discúlpame Toni el día tres de junio en la Feria del Libro voy a estar ponían Gibson y en que el va

Voz 4 06:15 tengo echarla tengo claro se para lo llama abrigo Kuerten algunos no no tú me dices por ejemplo Livin la vida Lorca

Voz 14 06:25 tengo otra es un poco más

Voz 4 06:27 es una mezcla con Estremoduro sería Laure cura transitoria también te estoy llamando lógicamente después deberíamos actualizar algunos personajes de la Historia como por ejemplo Juana La Lorca qué pasa también otro bestia

Voz 1578 06:49 que es Lorca la belleza asesina

Voz 15 06:52 el volver a Luis Miguel Poveda hoy es un buen día enloquecido

Voz 2 07:05 Eduardo Camelia Tin Tin mensajes de perfil

Voz 4 07:38 estamos con Miguel Poveda celebrando que yo mismo dio para nuestra cultura Miguel cuando uno habla de la música siempre pone el ejemplo es una forma de viajar sin moverse del sitio en las tareas de composición además el viaje personal que uno inicia está muy bien pero en tu caso en este disco es que físicamente has viajado ha recorrido seguido de la ruta Lorca

Voz 1578 07:57 sí en he tenido la la la necesidad de transitar por esos caminos donde Federico ha estado porque necesitaba como humanizar los Tedax como cerca de él no solamente era leer su obra no solamente ver fotografías en blanquinegros sino bueno la necesidad de saber que él ha existido de verdad que que ha sido real título sentirlo no oí que todo tengo mucho más sentido en en yendo a los a los lugares donde donde la habitado la Huerta de San Vicente incluso al barranco de Víznar y a Alfacar a donde ha acudido muchas veces sólo a germinar por ahí a intentar hablarle y decirle bueno si hay algo que no te está gustando lo que estoy haciendo da una señal porque era un sentido de la responsabilidad el que tenía muy grande que tengo no ir a residencia estudiantes no que es un lugar también muy mágico a Cuba La Habana también fui a buscarlo hotel Unión donde se quedó a decir Estado

Voz 4 08:59 siguiendo un poco a las energías eso es tu persona no excluirse mil claro con ese viaje lo que hace es ante tu espejos dista siguiéndole en artistas se pone delante con sus miedos con con con sus mezquindades cada uno pero lo que es ante el espejo asumir la tremenda responsabilidad de tomar ese legado Carlo así es es Nahr ha sido una responsable

Voz 1578 09:22 muy grande y es un espejo porque al final te vas sin identificando cada vez más y más y más y más con con muchos aspectos salvando por supuesto las distancia no porque era un verdadero genio y una es una dimensión inalcanzable pero es una responsabilidad que vas conociendo hoy dando más el el la obra de Federico porque se ha hecho que luego bueno pues uno es consciente de la dimensión que tiene como como artista oí y eso pues claro eso eso pesa la el la espalda tiene alma ahí en la en el sentido y el compromiso que tiene uno con la música no en el mundo entero no duda

Voz 4 10:04 por entonces por el anterior disco ya había una canción dos verdad los canciones que nos demos cuenta que evidentemente Lorca el gran poeta y el flamenco se lleva muy bien son muy amigos desde siempre la poesía y la música sí también y en el caso de lo que es muy evidente y lo hizo de forma muy evidente Carmen Linares

Voz 16 10:22 sí me dio

Voz 1578 10:31 Paco y Lucía lo dedico un disco completo posesiones para la guitarra

Voz 2 10:40 de Camarón de la Isla que Morente

Voz 4 11:05 a todo esto estos compañeros de ahora delegado la figura de Lorca está presente en los grandes del flamenco ahora eres tú ahora el más grande del flamenco en estos momentos no se iba a quedar igual que si no no es una persona podemos estar de acuerdo excepto tú Miguel Poveda es ahora mismo el máximo no no máximas el gran cantaor flamenco de esos momentos si esa responsabilidad se transmitirá a la siguiente generación sea quién ahora esté en su casa escuchando esa entrevista escuchando un disco flamenco o se tropiece con tu enloquecido la suya también la tarea de de seguir cogiendo ese legado de transmitirse lo siguiente eso es eso es maravilloso

Voz 1578 11:43 la el cometido Toni vamos a hacer algo para la nueva generación también porque a mí me lo han transmitido otra generación no oí Higuera y les agradezco en el alma a esos genios que han hecho obras que esas son inalcanzable y Enrique con Omega mano con la leyenda el tiempo y Carmen Linares el recogiendo las canciones populares y muchas artista no me encantaba Federico Iggy yo tengo un hijo no oí tengo sobrinos y quiero que no solamente conozcan Federico Federico como como cabeza visible no de toda una generación que fue impresionante porque a través del pues se dado más en en en otros poetas de su generación como Emilio Prados Dámaso Alonso Miguel Hernández Alberti no hay un hay un mundo ahí y luego los propios pintor escultor que que que estaban ahí alrededor de Federico en esa época y es un mundo fascinante es es una es una pena que esa época quede escondida con el paso de los años no

Voz 4 12:41 qué poca que hablas de de las de las nuevas hablamos de las de las nuevas generaciones los grandes cantaores el futuro me usted que es a éste

Voz 4 13:01 la me Angelito como

Voz 14 13:04 luego dentro de unos años desde el hijo de

Voz 4 13:06 también esto dentro de años te echará la bronca pero también al DJ

Voz 1578 13:12 ahora es una es un un momento precioso de este de este pasaje del poema el silencio que dice oye hijo mío en el silencio en silencio emulado no India parece pues la risa de de de un niño en este caso pues tenía esa es la la sonrisa de de mi hijo hoy bueno yo le voy llamando al silencio no para que escuche el silencio que es el si es decir es magia también es es música hay a veces es necesario en este mundo tan ruidoso no

Voz 17 13:41 pero es una maravilla tenerlo ahí tenemos risa para siempre ya cambió a la cara hombre si es que se si Federico medio ya mi hijo ella fíjate si te va a poner Radio Diego está presentando el disco

Voz 4 13:55 te veo feliz te tienes que estar feliz y muy muy muy orgulloso el disco acá es decir que hoy se presenta que nos va a permitir viajar eso que tú has hecho viajando a todos los rincones por donde la figura de Lorca todavía sigue estando presente pues gracias a ti los demás vamos a poder hacer en ese mismo viaje que te lo agradezco que me hago ahora mismo portavoz de la audiencia

Voz 1578 14:16 te lo agradezco

Voz 4 14:18 y te lo agradezco porque vamos a viajar es un tremendo el trabajo

Voz 1578 14:20 sí presuntas mucha gracia si es es un viaje realmente muy emocionante y hay muchos Federico centro de este trabajo bueno intentaba poner la música de lo que ha querido expresar y espero que por lo menos que se les emoción en les guste hay iconos un poco más a Federico que es el verdadero protagonista de este trabajo no

Voz 4 14:39 enloquecido es el título de nuevo disco y Miguel Poveda muchísimas gracias