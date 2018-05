Mañana es la boda real entre el Príncipe Harry y la actriz Megan Markle

Voz 1995 00:00 queridos oyentes espero que lleven Pamela y zapato incómodo porque ahora este programa si va de boda con invitadas de postín en Londres no es esperar una periodista que está tan cómoda ante el micrófono como los entornos palaciegos donde otros periodistas ni sueñan con entrar en Marruecos muy buenos días

Voz 1 00:22 muy buenos días no del zapato incómodo es

Voz 1995 00:25 es así llevarlo es obligatorio

Voz 1 00:28 pero no muy alto número hay que llevarlo muy alto sobre todo si uno va a un jardín de Buckingham Palace para que no se le metan los tacones en en el césped en el famoso césped británico

Voz 1995 00:39 tú has estado en esas jardines Emma

Voz 1 00:41 ah y el lunes

Voz 2 00:44 el lunes esta vez no a Miami capital hispana

Voz 1995 00:49 es un país que tiene mucha presencia en esta boda Marcela Sarmiento muy buenos días

Voz 3 00:54 hola qué tal tonito más yo si me pongo plataformas y todo Emma por Victoria Beckham y quién no

Voz 1995 01:06 Marcela espera que elabora estamos hablando de la boda de este fin de semana

Voz 4 01:09 a la boda de la que todo el mundo habla entre Harry

Voz 1995 01:13 llegan boda en Windsor es la que tiene una componente norteamericana que fascina no sabemos muy bien por qué no sabía que tú nos explicaras que fascina a los Estados Unidos más allá de que la contrayente sea sea norteamericana toda la casa real británica en Estados Unidos causa mucho interés

Voz 1419 01:28 muchísimo interés y siempre ha sido así recuerden que cuando en algún momento vino Diana de Gales a visitar los EEUU prácticamente se paralizaba el país solamente por ver las solamente por estar junto a ella por tomar fotografías recuerde es un país muy mediático es un país en el que además les encanta cualquier cosa que sea motivo para tenerlo en titulares y Meghan Marcos lo ha logrado junto a Javi todos los periódicos todos los programas no solamente de entretenimiento sino de información además muy serios pasan a Megan con una facilidad increíble Toni

Voz 1995 02:03 eh en Inglaterra imagino que es difícil ahora mismo abstraerse de la situación ese si mañana habrá una fiesta

Voz 4 02:10 segundo tendrá libre y habrá una verdadero jugó

Voz 1995 02:13 no pero es un poco difícil escapar del tema

Voz 1 02:16 es muy difícil escapar del tema porque como dice Marcela Estrella se ha convertido en una cosa de los dos continentes con todo el drama que ha creado la familia de Megan con todo ahora el el medio hermano se ha se ha sacado una foto enfrente del Palacio de Windsor el drama está subiendo por un lado está todas las acusaciones que hay gente que dice que Buckingham Palace los cortesanos tenían que haber protegido a esta familia al fin y al cabo el padre de Megan es un señor muy humilde que no puede entender todos los laberintos que que la complejidad que encarna a Buckingham Palace y la familia real británica y entonces esto se ha convertido ya en un lío por un lado todo el entusiasmo por esta joven pareja que puede cambiar la historia y que está todo el mundo muy emocionado por otro lado la pena ir todo el drama que está generando me

Voz 5 03:07 qué tal revuelo mediático porque la familia está

Voz 1 03:09 vendiendo fotos porque la están criticando porque se está aportando de una manera muy poco palaciega

Voz 1995 03:16 bueno acompañándonos a todos desde el rigor y la solvencia la corresponsal de la Cadena SER en Londres Begoña Arce muy buenos días lo cierto ayer analizamos todo este asunto desde el punto de vista publicitario y la verdad es que la campaña publicitaria de la monarquía británica es extraordinaria lo entendemos incluso al propio país pero la campaña es extraordinaria hay de todo tiene su marketing sus camisetas sus paños es extraordinaria la campaña

Voz 0273 03:42 bueno la Familia Real una cosa que destaca es por saber montar muy bien este tipo de acontecimientos las bodas son perfectas pero en este caso como estabais apuntando se les está yendo de las manos el asunto de la moda de de de Megan y Enrique por qué la avidez de los medios de comunicación de los paparazis no tiene límites eh Se vende todo se venden las mercancías se vende en los puestos por ejemplo de la prensa de los cinco mil medios de comunicación que van a estar mañana en

Voz 5 04:15 quince días cinco mil medios de comunicación

Voz 0273 04:18 mil medios internacionales y con sus consiguientes periodistas entre los que me encontraré con cien mil personas en la calle en fin advierto que Winslet es un lugar muy reducido que es prácticamente una trampa ir allí pero en todo esto es una gran operación y qué ha pasado normalmente la coreografía es perfecta si recordáis la boda del dos mil once de El Príncipe eh eh Guillermo y Kate Middleton fue todo una maravilla ahí esta vez que realmente han dado al traste con toda la operación porque a estas alturas en estos momentos no olvidemos que la novia no tiene padrino porque el padre de la novia y Thomas que él no viene lance el comportamiento de los medios acosando a la familia a la familia vendiendo todo lo vendible en va a pesar en el futuro porque se dice que Enrique está furioso y que siempre ha culpado a los paparazzi a los medios de la cosa hoy de la muerte de la de la princesa Diana y que esto tendrá consecuencias en el futuro

Voz 1995 05:19 de todas maneras Begoña la imagen si se confirma que es la madre de mega más de aquí la acompaña al dar esa imagen de mujer con rastas profesora de yoga negra acompañando su al dar una imagen muy poderosa

Voz 0273 05:32 es una imagen muy poderosa ir esta esta mujer puede tener una influencia a la hora de Megan Markel que aún es una incógnita en la Familia Real es como todos sabemos americana divorciada ha ido a la universidad es alguien que ha forjado una carrera como actriz fue que tiene opiniones políticas más a la izquierda de lo que la Familia Real posiblemente desearía es una feminista y todas esas cosas chocan con la con la rigidez del protocolo incluso de las normas constitucionales de la Corona pero también su presencia un motor para la renovación de la monarquía sobre todo entre las generaciones más jóvenes de británicos es importante también es que sea una mujer de raza mixta eh es la primera en la familia real en este caso es algo que destacan que elogian los británicos que proceden de distintas etnias y que son cada vez más teóricamente Enrique Megan deberán formar un equipo entre comillas con el príncipe Guillermo y Catalina en causas filantrópicas comunes Barack potenciar una renovación de la Corona en parte son también los más populares porque no olvidemos que después de la Reina viene el príncipe Carlos y Camila que son bastante menos populares pero también puedo decir que en este momento la la monarquía sigue gozando de una salud excelente

Voz 1995 06:45 Begoña déjame decirte que es es un placer escuchar siempre pero cuando utilizas ese tipo de expresión tan británica sea están sutil decir que Mégane tiene unas Brines más a la izquierda de lo que la Casa Real le gustaría decir son expresiones tan pocas palabras se dice tanto como bien señalabas es actriz y hemos encontrado fragmento donde Meghan habla español digamos que su personaje en una serie de tienen una una pesadilla en esa pesadilla habla español en serio es es lo que ocurre la sede este es el España

Voz 5 07:15 el de Megan Mc me dijiste que canta es ella es ella yo diría que ayudaría eso no porque les otro dato

Voz 3 07:28 está más muy raro en esos días y ahora me estás me entiendo gel

Voz 5 07:34 entonces es que está imitando ese acento del doblaje latino una lo hace mal Egoyan

Voz 0273 07:44 pues hago interés llega esta esta mujer es capaz de hacerlo todo no es realmente es una persona con una personalidad muy poderosa aquí una revista que el sin que lo sabe todo de la monarquía de las clases altas y de todo lo demás decía que en la pareja de Guillermo y Catalina quién lleva la voz de mando es Guillermo pero que en la pareja de Megan Enrique quién va a llevar los pantalones base de ella hay ciento las

Voz 5 08:09 las decisiones base bella y posiblemente estos son posibles favor estos fabuloso tesoro porque la verdad

Voz 1995 08:17 Begoña te pedimos que mañana sea suerte con otros cinco mil colegas en Windsor siguiendo eso

Voz 0273 08:24 pero en mil personas rotavirus eh

Voz 1995 08:27 Begoña la paciencia también no era una virtud muy británica así que ánimo con muchísimas muchísimas gracias un verdadero placer bueno y que sepan que en nuestra compañera Ana Martínez Concejo preparado para este fin de semana un interesante programa en tiempos de resume algunos es acontecimientos reales más extraordinarios de los últimos años es un reportaje fascinante con por ejemplo

Voz 6 08:52 año mil novecientos ochenta y uno La boda de Carlos y Diana hay quinientos millones de personas a todo el mundo viendo su boda en mil novecientos noventa y cinco los padres de Froilán Marichalar a Elena de Borbón dos años después una rueda que atraído pues más de un problema bueno Marichalar todo recordamos la boda más lluviosa de cuantas hemos visto por la tele

Voz 7 09:24 ya que queréis contraer santo matrimonio nuestros nuevos

Voz 6 09:30 nuestro consiste en la última boda real con la que se comprará sin duda año dos mil once

Voz 8 09:36 hoy Williams Felipe V

Voz 6 09:39 no

Voz 8 09:40 sí lo hace

Voz 1995 09:44 sea lo que sea seas antimonárquicos Emma Marcela esto tiene una amiga es divertir da igual cuál sea tu posición ante esto tiene miga

Voz 1419 09:54 Porta no importa es decir porque fíjate Toni que que lo decías al principio de esta conversaciones que Estados Unidos nada monárquico pero al mismo tiempo ha generado una fiebre increíble el tema de Megan Mónaco por supuesto el drama también alrededor de la familia de Megan Mc a también traído pues muchísimos motivos para titular en todas partes sin embargo es una mujer que a todo el mundo adora que todo el mundo la trata con mucha simpatía en que hay una empatía increíble también para ella y con ella la familia bueno ellos mañana a partir de las cuatro de la mañana por lo menos la media hermana de Megan marco tendrá una fiesta en su casa con algunos amigos como para ver de la boda por la televisión porque todos los canales desde las cuatro de la mañana estarán listos recuerden por la diferencia horaria para transmitir todo lo de la boda así que Estados Unidos madrugadoras este fin de semana pero

Voz 1995 10:51 dato que ustedes deben tener en sus manos manejar es que la la boda de Willian tuvo en streaming a través Internet más audiencia que la final del Campeonato del Mundo de fútbol más audiencia la boda real que el campeonato la final del campeonato de fútbol demanda bueno hacemos una pequeñísima Bausa hay enseguida seguimos dando vueltas por el planeta

Voz 1995 11:24 con Toni Garrido seguimos hablando con Emma Rocchi Marcela Sarmiento ciudadanas de dos grandes capitales Londres y Miami

Voz 1995 11:33 ahora Emma Marcela me gustaría que me estabais atención porque pasan muchos entornos pasa en muchas ocasiones pero cuando hay una acción hay una reacción y ayer tuvimos una gran muestra de ello por la mañana por la mañana de ayer escuchábamos al presidente Donald Trump decir esto

Voz 11 11:52 se pueden cocodrilos que debería ir lo mala que es esta gente no

Voz 1995 11:56 personas son animales eso es lo que decía por la mañana Donald Trump se refería a los inmigrantes a emigrantes que hablan español bien por la tarde un abogado de Nueva York al encontrarse con comensales hablando español con los camareros en un bar de Manhattan no en un pueblo de Misuri en Manhattan en pleno centro de Manhattan

Voz 9 12:16 pasaba esto

Voz 6 12:26 que olvidas el abogado aros en Solberg está indicado porque es un bar informal de Manhattan

Voz 1995 12:31 se ha visto rodeado de clientes y camareros hablando español cuando según él esto es América deberían estar hablando inglés los comensales enfadan formal edición pues claro pueden pero esa mismo esto es América pero insiste seguro que no tienen documentación la siguiente llamada va a ser el Departamento de Inmigración tiran por la mañana habla de los inmigrantes y esta es la reacción que se produce por la tarde en en en Manhattan Marcela ya estamos el límite de sorpresa con este señor Donald Trump que lo hemos superado hace tiempo pero es fácil comprobar los efectos a sus palabras

Voz 1419 13:03 la verdad Toni es que como se dirige el presidente son pasé a los inmigrantes no es una sorpresa para nadie no es la primera vez que comete este tipo de imprudencias y la verdad es que una imprudencia como esta te digo que ha generado en los Estados Unidos nuevamente mucha molestia la gente está muy molesta la gente está incluso hastiada digamos de la forma como el presidente se refiere a ellos él dice y aduce que él

Voz 3 13:32 va tratando de circo lo de la Mara Salvatrucha que digamos

Voz 1419 13:35 esta es una de las bandas criminales más grandes que tiene Estados Unidos y que además es es digamos hecha por por por centro americanos y en la que participan exclusivamente centroamericanos es a la que él se refería diciendo que son animales porque roban matan son criminales que es decir se estaba refiriendo como siempre tratando de darle una justificación algo que definitivamente no la tienen un trato inhumano a los inmigrantes lo que pasó en Manhattan también ha sido un motivo increíble de molestia por parte de muchísimas oenegés y de muchísimos grupos de inmigrantes e incluso de quienes no son inmigrantes el ex alcalde de Nueva York Bill de Blasio ayer dio una declaración diciendo que en Manhattan y que en los Estados Unidos y que mientras él fuera alcalde de esa ciudad todo el mundo podría hablar en los idiomas que quisiera siempre sería bienvenido

Voz 1 14:32 yo creo que le les deberíamos recordar que la primera lengua europea que se habló en ese país fue la española cuando todavía no era ningún país y en segundo lugar que la suerte que tienen todos los los hispanohablantes es que no existe una lengua oficial en Estados Unidos porque cuando los padres fundadores estaban escribiendo la Constitución había el mismo número de alemanes de gente que hablaban alemán de gente que hablaba en inglés y entonces no pusieron ninguna lengua entonces esto es imparable a uno no le pueden obligar a hablar en un determinado idioma solo porque les parece poco patriótico esto es una cosa tan absurda tan absurda

Voz 1995 15:10 bueno y una cosa más solamente decir que haya una plataforma en Change punto org montada para que este abogado las Berg de siga a todo el rato un grupo de mariachis

Voz 9 15:19 contando las

Voz 6 15:22 y me parece fantástico sobre esto con humor es un asunto de Escassi de Estado incluso hasta la Casa Blanca nefasta la Casa Blanca para algunas cosas que se ha inmiscuido en el asunto

Voz 1995 15:32 hoy Annie vamos a quitar la música queridos oyentes presten atención porque el mundo ese ahora mismo igual que en su día con aquel vestido si era azul lo si era gris o blanco en las evidentes los que cuando escucha en esto

Voz 5 15:49 escuchan y los que escuchan Gianni Josema

Voz 2 15:57 con Loren

Voz 12 15:59 he Marcela

Voz 1419 16:02 a primera hora de la mañana

Voz 3 16:04 a mí pero al final de la tarde

Voz 5 16:08 no yo oigo ahora claramente los laureles Gianella siempre creíble tú escuchas Gianni de verdad

Voz 6 16:24 qué otra cosa puede ser que ahora mismo está escuchando esto de una silencia vamos a escuchar yo que escucho

Voz 5 16:33 yo escucho claro yo también

Voz 1 16:36 no he escuchado ni un ni

Voz 3 16:39 no yo si no me pasa lo que te confieso en una mañana una cosa en la tarde otra en la noche otras una cosa rarísima

Voz 6 16:46 este atentado cada uno no sé hay gente que lo del vestido aquel que uno de los veía en blanco y otro bueno pues éstos entre los que escuchan Gianni

Voz 9 16:56 escuchan los dime tú

Voz 3 16:58 es una forma de captar digamos los sonidos altos mejor quiere decir que eres más joven que nosotros

Voz 6 17:07 cada año se está a pesar de lo escucho mucho mejor un beso muy grande Vela

Voz 9 17:14 un beso

Voz 13 17:21 a

Voz 9 17:31 eh

Voz 15 17:32 no